Šlachta (Přísaha): Česká republika nebyla vůbec informována

V Senátu jsem řešil skokový nárůst válečné migrace z Ukrajiny. Ukrajina nově umožnila vycestování mužům ve věku 18–22 let. V ČR jsme běžně vydávali kolem 1400 válečných víz týdně a po tomto kroku je to až 3000. Zásadní problém? Česká republika o tomto rozhodnutí nebyla vůbec informována. Jsme přitom třetí největší přijímající země, na našem území je zhruba 400 000 ukrajinských občanů.
Pokud má být zajištěna bezpečnost, fungování sociálních služeb i zdravotnictví, musí být naše bezpečnostní složky informovány předem. Požádal jsem proto ministra, aby na Evropské radě jasně zaznělo: Česká republika Ukrajině pomáhá, ale očekává férovou a včasnou komunikaci o takto zásadních rozhodnutích.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV