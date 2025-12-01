Šlachta (Přísaha): Česká republika nebyla vůbec informována

01.12.2025 14:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na možnost vycestovat ze země ukrajinským mužům ve věku 18–22 let

Šlachta (Přísaha): Česká republika nebyla vůbec informována
Foto: Interview ČT24
Popisek: Robert Šlachta

V Senátu jsem řešil skokový nárůst válečné migrace z Ukrajiny. Ukrajina nově umožnila vycestování mužům ve věku 18–22 let. V ČR jsme běžně vydávali kolem 1400 válečných víz týdně a po tomto kroku je to až 3000. Zásadní problém? Česká republika o tomto rozhodnutí nebyla vůbec informována. Jsme přitom třetí největší přijímající země, na našem území je zhruba 400 000 ukrajinských občanů.

Pokud má být zajištěna bezpečnost, fungování sociálních služeb i zdravotnictví, musí být naše bezpečnostní složky informovány předem. Požádal jsem proto ministra, aby na Evropské radě jasně zaznělo: Česká republika Ukrajině pomáhá, ale očekává férovou a včasnou komunikaci o takto zásadních rozhodnutích.

Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Šlachta (Přísaha): Cenu elektřiny pro firmy lze snížit okamžitě
Senátor Šlachta: Prodali by i vlastní rodinu za pár korun ze zakázek
Šlachta (Přísaha): Co je nového v Dozimetru?
Šlachta (Přísaha): Každý má mít právo na hotovost

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Šlachta , Ukrajina , vízum , přísaha

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí být Česká republika o tak zásadních rozhodnutích Ukrajiny informována?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

Mgr. Marek Výborný byl položen dotaz

Vedení výboru

V čem je rozdíl, jestli někdo prosazuje své názory jako poslanec nebo člen nějakého výboru nebo z pozice místopředsedy nebo předsedy výboru? Mají snad ti, co jsou ve vedení výborů nějakou větší moc? Má jejich rozhodnutí nějakou větší váhu? Nebo proč to tak řešíte a nejen vy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Revoluce v úklidu. Testujeme prachovky Flex & Catch od Viledy, které nedají prachu žádnou šanci

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Testujeme hru LEGO Brick Like This!

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Vích (SPD): Kampaň selhala, bez koncepční změny se hnutí neposune dál

9:15 Vích (SPD): Kampaň selhala, bez koncepční změny se hnutí neposune dál

Hnutí SPD uspořádalo 29. listopadu v Praze svou XII. Celostátní konferenci, na které se sešlo 250 de…