„Smrtelné. Nemůžou uznat, že se mýlili.“ Britského politika zadrželi kvůli tomu, co říkal

George Galloway je v britské politice známý pojem. Byl vyloučen z Labour Party v roce 2003 kvůli tomu, že vystupoval proti válce v Iráku. Od té doby vedl Stranu respektu (Respect Party) a od roku 2019 Dělnickou stranu. Pravidelně vysílá na sociálních médiích.
Politik ale již nežije ve Velké Británii. A to od nedávna. „Je to těžký příběh, který začal minulý měsíc, kdy moje dobrá žena a já jsme byli zadrženi, ale nikoliv zatčeni protiteroristickou policií na letišti v Londýně,“ začal vyprávět politik. Dodal, že zadržení bylo kafkovské. „Nejste zatčeni, ale také nemůžete odejít,“ sdělila jim prý policie. A prý jim také bylo sděleno, že odmítnout vypovídat znamená podle protiteroristické legislativy vinu. „Pak hodně štěstí se sháněním letenek,“ padla žertovná výhrůžka.
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Jako „problém“ uvedl, že věří ve svobodu slova. „Vládne nám premiér a kabinet, který dává štempl na každý šílený plán, který nás má dostat do války s Ruskem. Já do války s Ruskem jít nechci. Ne abych chránil Rusko, ale abych chránil Británii. Pro záchranu Britů, jejichž životy a majetek by při tom padly, z jejichž země by mohl zbýt jen popel a uhlíky,“ zmínil. A dodal, že se může mýlit, může mít pravdu, ale pokud mu někdo zakáže tento názor projevit, tak prohrávají všichni.
Obvinil jak sociální, tak křesťanské demokraty po celé Evropě, že už nevyznávají svobodu slova, ani demokracii. „Zasahují do voleb, ruší jiným volby, omezují nezávislá a svobodná média, sponzorují poslušná média, aby je vytlačila, vyhrožují sociálním médiím sankcemi i ukončením činnosti, pokud se nepodřídí převládajícím názorům,“ jmenoval hříchy a dodal, že Velká Británie je bohužel v čele. Což mu vadí vzhledem k tomu, že tam má rodinu i přátele. Ale chce se vyhnout dalšímu zadržení. Gallowayovi z pochopitelných důvodů vadí, jak se slovo terorismus a legislativa určená na boj s ním zneužívá.
Politik se také vyjádřil ke své bývalé partaji, tedy k Labour Party. Jako ironické má to, že teď jsou válečníci na levici, zatímco mírotvůrci na pravici. Zvláště v USA, jejichž prezident chce válku zastavit, a evropští sociální a křesťanští demokraté mu v tom brání. Dodal, že vyrostl v době, kdy se proti válkám USA protestovalo. „Teď se snaží válku zastavit a ti, kdo by jinak demonstrovali se mnou, demonstrují za to, aby válka pokračovala,“ zhodnotil.
Život na Západě, zejména v západní Evropě popsal jako noční můru, vzhledem k tomu, že tam vás označí za foba nebo istu, když si nemyslíte, že žena může mít penis.
Pokud jde o to, proč jsou evropští politici pro válku s Ruskem, odhadl, že je to proto, protože nainvestovali miliardy veřejných zdrojů a bylo by pro ně politicky smrtelné uznat, že se mýlili a všechny tyto zdroje a životy byly vynaloženy zbytečně. „Nezapomeňte, že tihle lidé jsou v žebříčku oblíbenosti na úplném dně,“ připomenul oblíbenost Merze, Macrona a Starmera. „Nesložili by většinu, i kdyby byli pohromadě,“ zažertoval. Co ho překvapuje, je, že tyto politiky nekonfrontují média a nepožadují po nich odpovědnost. Tedy že naprosto rezignovala na svou roli.
autor: Karel Šebesta