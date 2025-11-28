Kdo by měl být ombudsmanem? Kauzy Kramný a Diag Human. Zpověď Johna Boka

Zanedlouho bude parlament volit nového veřejného ochránce práv. Jak byste zhodnotil toho současného, tedy Stanislava Křečka?
Budu slušný. Když se podíváte na jeho kariéru právníka, tak sice po listopadu 1989 začal pomáhat nájemníkům, ale pořád je nositelem zastřeného socialismu. Ombudsman však má být člověk, který brání nejen lidská a občanská práva. Co se týče trestního řízení, tak to je legrace, že Křeček do toho skoro nikdy nešel. Motejl také ne. Přitom je to jedno z nejhorších trápení, co člověka může potkat. Je připraven o svobodu. Křeček má svou minulost oddanosti socialismu. Stačí si přečíst některé jeho práce z té doby a pochopíte, proč se tak chová.
Vy jste byl také několikrát nominován na ombudsmana. Je to vaší prořízlou pusou, anebo čím si vysvětlujete, že jste nebyl nikdy zvolen?
Spoluzakládal jsem Spolek Šalamoun na podporu nezávislé justice v Česku. Dva první prezidenti, tedy Havel a Klaus, vycházeli vstříc některým našim návrhům na udělení milosti. Bylo to na základě toho, že oddělení milostí v Kanceláři prezidenta republiky dosti exaktně věc prozkoumalo a konstatovalo, že stát potažmo justice selhala.
Nicméně je třeba říct, že to nebylo přímo kvůli Spolku Šalamoun, ale protože jsem to já. Navíc někteří poslanci jsou troubové. Když mě prezident do funkce navrhl, tak mě podpořila ODS, což mě velmi překvapilo, protože o mě říká, že jsem levičák. Ale poslanci ODS mně při první volbě z velké části dali své hlasy. Byl jsem hned za vítězným Otakarem Motejlem. Ale samozřejmě jsem si nešel pro hlasy komunistů, což on udělal. To mělo za následek, že dostal absolutní většinu hlasů. Pro mě to bylo nepřijatelné a nedůstojné, aby mě komunisté, proti kterým jsem brojil před rokem 1989, podporovali.
Odesáci mi tedy dali hlasy, ale ve výsledku to bylo k ničemu. Jak mi potom řekl jeden z nich, že „ti naši blbci tě sice zakroužkovali, ale nevykřížkovali ty ostatní“. Takže zhruba třetina poslanců ODS mě ze svého křupanství takhle zazdila. Tak jsem se nestal ombudsmanem.
Prezidenti Miloš Zeman a Petr Pavel tedy Spolek Šalamoun nikdy nevzali, co se týče milostí, v potaz?
Ne. Prezident Pavel dostal čtyři návrhy, a nic. Je to trochu podivné s vědomím, že zastavil trestní stíhání čtyř vojáků, co mučili afghánského zajatce. Američané potvrdili, že byl pěkně zhuntovaný. Prezident lidem, co se dopouštěli nelidskosti, odpustil. Jsem však hluboce přesvědčen, že je to hlavně kvůli lidem kolem něj, kvůli těm, co mu připravují podklady. Třeba u pana Kramného to neudělá, tam to je neprůstřelné. U chlapa, co zachránil padesát tři francouzských vojáků, kteří by jinak zařvali, mi to připadá trochu klukovské.
V knize Tady Vorel, pitevna se ale docent František Vorel vyjádřil ve smyslu, že vina Kramného je prokázána...
To mu nepřísluší. On má říct, že došlo k usmrcení elektrickým proudem. To neprokázal, ani nedělal testy. Navíc jeho ústav nebyl oprávněn se tím zabývat. Sám nikdy takové věci nedělal, nejčastěji posuzoval otcovství, a proti němu stojí jiné kapacity. Je to bývalý bolševik a komunistický lékař. Kariéru udělal díky svému otci a titul docent má dneska kdejaký čurda. Lže a brání jen vlastní kůži.
Kdo by byl tedy podle vás nejlepším příštím ombudsmanem?
Jména lidí, co o to usilují, nejsou moc obecně známá. Pokud to tedy nebude politická tlačenka, tak nemají šanci. Navíc rozhoduje parlament, kde nyní převládá Babiš se svou skvadrou, motorkáři a Okamurova klika. Nicméně si myslím, že tomu nebudou přikládat moc velkou důležitost, protože je lidská práva moc nezajímají.
Podle mě by byl nejlepším kandidátem Jan Kalvoda, byť má škraloup, že se vydával za JUDr. neprávem, ale já si myslím, že to bylo trochu jinak.
Není pro něj v tomto ohledu také přitěžující, že obhajoval Josefa Šťávu proti českému státu v kauze Diag Human?
Už jen to, že ho úspěšně zastupoval na mezinárodní úrovni, je pro něj dobrá vizitka. Za to, že stát prohrál, si může sám. Kalvoda zastupoval svého klienta v kauze, kde bylo evidentní, že naši představitelé uvedli v omyl norskou firmu Nova Nordisk, jež ukončila smlouvu s majitelem Diag Human, a tím ho náš stát poškodil. No a za pomoci médií uvedla vláda v omyl i veřejnost a ovlivnila veřejné mínění. A za nadutost a samolibost politiků ty miliardy zaplatí daňoví poplatníci, a nikoliv viníci. Byla to nafouklá kauza, ale výsledek je to, že Kalvoda okradl Česko. Ne! Naši zvolení zastupitelé se „znordikovali“ jako hlupáci. Ti by to měli zaplatit.
U Kalvody je zajímavé, že hned, co se dostal ven jeho problém s nezaslouženým používáním titulu JUDr., tak hned odstoupil, což se tak často v našich zeměpisných šířkách nestává…
On je tak nastaven, proto si myslím, že by byl nejvhodnějším adeptem na veřejného ochránce práv. Ta kauza byla tak, že coby ministr se podepisoval Jan Kalvoda a úředničtí debilové mu nechali podepisovat dokumenty i s titulem JUDr. Asi si dokážete představit, že v určitých významných funkcích jsou některé věci po prahem vašeho vnímání. Dnes je to jeden z nejúspěšnějších právníků v zemi. Navíc, jakmile se to stalo, nevytáčel se a okamžitě abdikoval. To se v Čechách běžně nenosí.
