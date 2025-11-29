„Banda líná.“ Ševčík se u Fialova rozpočtu neudržel

Sněmovní rozpočtový výbor hlasy poslanců ANO, SPD a Motoristů v pondělí doporučil dolní komoře, aby návrh státního rozpočtu na příští rok vrátila končící vládě Petra Fialy (ODS) k přepracování. Jaký ten návrh byl podle vás?
Zákon o státním rozpočtu bývá považovaný za nejdůležitější hospodářsko-politický zákon, který se přijímá každoročně. Má i své specifické způsoby projednání. Zákon by měl splňovat zásady pravdivosti, úplnosti, reálnosti a transparentnosti.
Bohužel zákon o státním rozpočtu, respektive jeho návrh pro rok 2026, nesplňoval žádnou z těchto podmínek. Předložený návrh zákona byl lživý, neúplný a nereálný. Navíc už i podle vyjádření Národní rozpočtové rady nesplňoval tento zákon povinné legislativní podmínky. Národní rozpočtová rada považovala porušení za neakceptovatelné, protože rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury nebyl vládou schválen a sněmovně předložen v termínu, který je zákonem určen, a nebyl schválen skoro ani další měsíc. V rámci Státního fondu dopravní infrastruktury chybělo víc než 37 miliard korun.
Nejvýznamnější položky ovšem chyběly na Ministerstvu práce a sociálních věcí, bylo to až 32 miliard. Týkalo se to především příspěvku na péči, nemocenské a podpory v nezaměstnanosti. Tam, zvláště s ohledem na to, že jenom za poslední rok, když porovnáváme dosud známá čísla za říjen roku 2025 oproti říjnu roku 2024, došlo k dramatickému nárůstu počtu nezaměstnaných o 50 tisíc a zároveň jde o nejvyšší počet nezaměstnaných od roku 2016. Samozřejmě se to projevilo i v podílu nezaměstnaných na počtu obyvatelstva, což je taktéž ve srovnatelném období nejvyšší číslo od roku 2016. Vedle toho ale došlo ještě k dalšímu negativnímu posunu na trhu práce. Klesl počet volných pracovních míst na nejnižší úroveň dokonce od roku 2014. Již z tohoto důvodu měl rozpočet počítat s tím, že se bude muset vyplácet více na podpory v nezaměstnanosti. A posuďte třeba následující. ČTK vydala zprávu, že „na dávky, které nahradila superdávka, se do konce září dalo 25,6, mld. Kč. Meziročně o 12 procent více. Příští rok má jít na superdávku 18,4 mld. Kč.“ Podle této zprávy, pokud by do konce roku zůstaly výdaje neměnné, tak to státní rozpočet bude stát 34,13 mld. Kč. Takže lháři připravili rozpočet na 53,91 procentech letošní očekávané skutečnosti. Posuďte sami, jestli tato vláda je vládou podvodníků nebo jen nekompetentních darebáků.
A to je jenom jeden z mála příkladů, který se týká Ministerstva práce a sociálních věcí. V řádném rozpočtu by měly být výdaje o 32 miliard vyšší. Když bychom to sečetli, tak celkový deficit by byl řádově o 95 miliard Kč vyšší a jak jsem již podotkl, za této situace by nesplňoval již touto vládou předkládaný rozpočet, zákon o rozpočtové odpovědnosti a tato vláda by ho tedy porušila. Podle mého názoru ale tenhle lživý rozpočet podala kvůli tomu, aby potom mohla politicky útočit na nově sestavovanou vládu s tím, že se nechová rozpočtově odpovědně.
Premiér a šéf ODS Petr Fiala jednoznačně odmítl, že by jeho končící vláda ještě mohla předělávat návrh státního rozpočtu na příští rok, jak to požaduje nová koalice ANO, SPD a Motoristů. Ať si ho nachystají sami, vzkázal. Co na to říkáte?
Jejich postoj je naprosto nehorázný, protože se po nich nechtělo vůbec nic jiného, než aby předložili rozpočet, který bude reálný a který bude úplný a pravdivý. To znamená, že by se měli vrátit k transparentnosti. Měli by upravit příjmy v souladu s predikcí, která je na světě teď od listopadu. Měli by prověřit všechny výdaje a prověřit objemy sociálních výdajů a upravit výdaje na kofinancování projektů s Evropskou unií a prověřit nutnost výdajů na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Samozřejmě toto všechno měli předložit již původně. Mohli by spolupracovat například i s Národní rozpočtovou radou, aby nepředkládali něco, co porušuje zákony. A navíc jsou za tuto práci placeni, a ne málo, z peněz daňových poplatníků. Banda líná.
Upozorňuji, že kdyby se prvních pár měsíců hospodařilo v rozpočtovém provizoriu, než projde jednotlivými čteními zákon o státním rozpočtu, který by připravovala nová vláda, tak se můžou vydávat prostředky pouze na takové výdaje, které odpovídají jedné dvanáctině rozpočtu roku 2025. A v tom případě by se musely každý měsíc snížit výdaje podle vztahu k tomuto rozpočtu, který nepravdivě podala, respektive odevzdala, tato vláda. Výdaje by se musely snížit o více než 5 miliard korun měsíčně.
V americkém Bloombergu vyšel editorial kritický k plánu německého kancléře Merze na ekonomický restart Německa. Aby všechno vyšlo, jak má, Merz musí doručit výsledky do příštích voleb, které se uskuteční v roce 2029. Podle Bloombergu hrozí, že velká finanční injekce pro armádu a infrastrukturu zmizí v průběžných výdajích a dotacích. Jsou tyto obavy podložené?
Ukazuje se, že plán německého kancléře Merze je blízký utopickému socialismu. Restart, postavený na vojenských výdajích, navíc financovaných půjčkami, opravdu může vést pouze k vyostření situace a případně i k válečnému konfliktu. Německo v současné době spěje k ještě větší socializaci hospodářství. Právě další zbrojení vede k dalším regulacím a dalším byrokratickým opatřením. Na situaci v Německu již upozorňují i jednotlivé svazy průmyslu. Říkají, že největší překážkou pro konkurenceschopnost Německa se stávají samotné nápady vzešlé z německých hlav. Je to ideologie spojená především s Green Dealem a zelenou politikou a dále je to ideologie spojená s Davoským fórem, které do letošního roku vedl Němec Klaus Schwab. Německo se ve srovnání s jinými ekonomickými centry ve světě dostává na vedlejší kolej. To, co se může stát, tak může prohloubit ještě více korupční jednání, protože vojenské výdaje jsou mnohdy spojené s dalšími aspekty, které je potřeba sledovat, a to je korupce. Ani se moc nedivím, že po tom, co německé ideologie a politici rozpoutali v minulém století dvě světové války, že jejich potomci chtějí politické spory řešit opět protahováním válečného konfliktu na Ukrajině a zatahováním dalších zemí do tohoto děje. Jsem pacifista, jsem zásadně proti politice Merze. V této souvislosti si dovolím připomenout nehorázné jednání prezidenta Pavla, který na jedné konferenci a na dotaz deníku Die Welt k vytvoření evropských sfér vlivu, dne 9. 7. 2025 řekl, cituji:
WELT: Pro Evropany je často obtížné rychle najít společný přístup k zásadním otázkám, jako je třeba vztah s Čínou. Nyní se zdá, že Evropa mění svůj postoj, například v otázkách migrace, energetiky a zbrojení. Jakou roli v tom podle vás hraje nová vláda pod vedením kancléře Merze?
Petr Pavel: „Když jsme se s Friedrichem Merzem potkali v únoru v Mnichově, mluvili jsme o takzvaném francouzsko-německém motoru. Bohužel, jak jsem mu řekl, tento osmiválcový motor běží pouze na dva válce a má problémy, když startuje. Je v našem zájmu, aby tento motor opět dobře běžel. Evropa potřebuje řadu silných zemí, které by jí ukázaly cestu. Nechceme být závislí na americkém vedení a ani USA nemají touhu převzít v Evropě vedoucí úlohu. Co tedy potřebujeme, je vůdcovství, a neměli bychom se vyhýbat vymezování sfér vlivu, abychom se stali větším světovým hráčem. A to vyžaduje větší evropskou integraci a také leadership. Ano, Německo takové vůdcovství může nabídnout. Středně velké země jako Česká republika jsou připraveny to podpořit a přispět vlastními nápady. Němci mohou hrát skutečně vedoucí roli.“
Asi si to spletl s vedoucí úlohou KSČ. Ale použil stejný model.
Nechci být zatahován do války po boku Němců, ani jinak nechci být pod jejich vlivem. Čtenář ať si laskavě vyhodnotí sám, koho zájmy vlastně prezident Pavel reprezentuje.
Česko se už brzy stane čistým dovozcem elektřiny. Na květnovém senátním semináři Levné energie pro český průmysl uvedli bývalý člen bankovní rady ČNB Lubomír Lízal a prezident energetické skupiny Sev.en Luboš Pavlas, že celkové náklady na to, že se Česko stane čistým importérem elektřiny, dosáhnou přibližně 100 miliard korun. Jsme připraveni?
Bohužel se může opravdu stát to, že se staneme čistými dovozci elektřiny. A to z toho důvodu, že budeme vypínat elektrárny, které vyrábějí elektřinu z uhlí. Tato situace je dána zase nesmyslným projektem Green Deal, který se snaží o dekarbonizaci politikou ETS. Na úrovni Evropské unie to pořád ještě nedošlo politbyru eurosajůzu ani členům parlamentu. Je to velmi nebezpečné. Je to krok pro další snížení konkurenceschopnosti zemí Evropské unie vůči ostatnímu světu. A v této nesmyslné dekarbonizační politice, od které ustupují všechny ostatní země světa, politbyráci i s některými českými komsomolskými europoslanci, pokračují. Odklon od dekarbonizace jsme konec konců mohli vidět na posledním setkání COP30 v Brazilii, které se týkalo takzvaných klimatických změn, kde se o dekarbonizaci přestalo úplně hovořit. Svědčilo to o tom, že se poukazuje na zásadní politické a ekonomické omyly ve snaze snížit jakési klimatické změny pomocí dekarbonizace. Od tohoto cíle se distancoval i jeden z hlavních propagátorů této myšlenky, a to je Bill Gates. Bude potřeba, aby se rozsvítilo napřed politbyru Eurosajůzu a posléze i ostatním, aby opustili tuto zhoubnou nebezpečnou politiku.
Na stole je návrh na ukončení války Ruska s Ukrajinou. Souhlasíte, že Trumpův 28bodový mírový plán mohl posunout Evropu zatím nejblíže k míru?
Ano, Trumpův 28bodový mírový plán mohl posunout Evropu zatím nejblíže k míru. Evropou mám na mysli především část Evropy, Ukrajinu, protože my zatím v míru žijeme, i když nám tady vnucují mnozí váleční štváči úplně něco jiného. Bohužel se stalo to, co se dalo očekávat ze strany současných válečných štváčů typu Merze, Macrona, Starmera, kteří se opět vložili do možnosti mírových jednání. Přesně tak, jak tomu bylo už v roce 2022, kdy byly před podpisem Minské dohody a vletěl do toho britský premiér, tehdy Johnson, který překazil tyto dohody a zavinil to, že na bojišti zemřely statisíce, možná i miliony lidí a další miliony lidí jsou na pokraji chudoby.
Plán Trumpa prošel revizí právě eurosajůzových premiérů a tzv. skupiny ochotných, ale ochotných spíš k válečnému štvaní a protahování válečného konfliktu ze zištných důvodů, protože jsou s největší pravděpodobností na tom zainteresováni. Podobně, jako jsou zainteresováni na pohybech velkých finančních částek již dlouhodoběji na Ukrajině.
Ukrajina už před vypuknutím válečného konfliktu byla hodnocena Evropským účetním dvorem ve zprávě číslo 23 z roku 2021 takto: „Boj proti velké korupci na Ukrajině… Několik iniciativ Evropské unie a výsledky stále nejsou dostatečné. Velká korupce a zmocňování se státu jsou na Ukrajině všudypřítomné. Kromě toho, že narušují hospodářskou soutěž a růst, poškozují také demokratický proces. V důsledku korupce se každoročně ztrácejí prostředky v řádech desítek miliard EU“.
Že to je pravda dokazuje i následný vývoj, kdy byla celá řada lidí odvolána a musela odejít kvůli korupci. Můžeme jmenovat jména, jako je Vasyl Lozynskyj, Vjačeslav Šapovalov, Oleksij Symonenko, Kyrylo Tymoschenko, Bohdan Chmelnickyj, Pavel Chalimon, Olexij Hončaruk, dále pak pět guvernérů ukrajinských oblastí, desítky vedoucích pracovníků celního úřadu a daňového úřadu v Kyjevě a tak dále. A to je prosím jenom za první rok válečného konfliktu.
Do toho se vložil samozřejmě i prezident Zelenský, který je možná hlavou celého korupčního jednání, které teď vychází na povrch. Mezitím ale odvolal celou řadu politiků, kteří na to poukazovali. Ať už to byl Dmytro Razumkov, Ivan Bakanov, to byl šéf tajné služby SBU. Byla to Irina Venediktová, generální prokurátorka, Olexii Arestovič, bývalý poradce Zelenského, který ale informoval pravdivě, jak to bylo s ruským raketovým útokem na obytnou budovu ve městě Dnipro. Ale byly tam i další. Byl to například předseda parlamentu David Arachamija, kterého donutil Zelenský odejít.
Současná aféra už se stahuje přímo kolem Zelenského, protože tady byl Zelenský tím, který chtěl zrušit Národní protikorupční úřad Ukrajiny, takzvané NABu, a speciální protikorupční prokuraturu SAP. Snažil se pomocí SBI, což je státní úřad pro vyšetřování, zlikvidovat tyto lidi, kteří proti korupci bojovali. A vyvrcholilo to tím, že chtěl Zelenský v létě letošního roku zrušit právě NABu a SAP. Do ulic vyšly ale desetitisíce protestujících, možná statisíce lidí, kterým se to nelíbilo, a tak Zelenský musel ustoupit, protože na něho začali tlačit i ostatní představitelé zemí Evropské unie.
Zelenský byl už v letošním roce varován několikrát, když mu jeho náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj už v květnu 2025 sděloval, že na konferenci, která se konala u příležitosti snah zabezpečit Ukrajině mír, řekl, že si bohužel myslí, že v tom sále, kde přednášel, nemohou být lidé, kteří stále doufají v nějaký zázrak nebo černou labuť, která přinese Ukrajině mír v hranicích z roku 1991 nebo roku 2022. Zalužnyj řekl, že to je nemožné a že se na to dívá reálně. Z toho důvodu také odešel ze svého úřadu a stal se velvyslancem v Anglii, a to taky z toho důvodu, že měl Zelenský obavy, že vzhledem k popularitě Zalužného by se mohl stát budoucím politickým rivalem právě ukrajinského prezidenta Zelenského. Zalužnyj se také díval reálně na průběh války. On přímo uvedl, cituji, že: „obrněná vozidla se stala bezbrannými proti levným dronům, a proto je dnes jejich použití v jiných typech boje nemožné.“ To samé říkal i o tancích. Alespoň vidíme, kam spěje naše rozhazování finančních prostředků na nákup třeba leopardíků, protože je zřejmé, že ty by nám potom v případném konfliktu houby pomohly.
Dnes se dá říct, že Zelenský se snažil zlikvidovat své politické oponenty, třeba Porošenka, a odchází v podstatě i pravá ruka Jermak z důvodu podezření na korupci, který provázel Zelenského pět let v čele kanceláře. Bylo by směšné si myslet, že Zelenský o krocích, které teď vyšetřuje NABu a SAP nevěděl. Zelenský se dokonce snažil zlikvidovat občanské aktivisty bojující proti korupci, a to je Haluštěnková, Hrynčuková, a to se mu zatím nepodařilo, a proto některé věci začínají vyplouvat na povrch.
Já jsem měl možnost mluvit s Ukrajinci, kteří žijí u nás, ale i s Ukrajinci, kteří tady byli krátkodobě. Mají obavy z toho, že může vypuknout občanská válka. Negativní vývoj se týká samozřejmě i ekonomické situace. Ta v podstatě říká, že na Ukrajině z obyvatelstva, co tam zbylo, je postiženo chudobou 9 milionů občanů. Za tyto poslední dva roky se jejich počet zvýšil o 2 miliony a ukazuje se, že Ukrajina v podstatě není schopná svou obranu finančně zvládnout.
Pro Ukrajinu by bylo nejlepší okamžité ukončení války, vyhlášení alespoň příměří a dál vyjednávat. Jak se to týká nás? Samozřejmě na ukrajinskou situaci reagujeme. Reagujeme naprosto scestně, protože vláda v demisi podporuje válečný konflikt dál. Jsem velmi rád, že i mezi policisty existují lidé s reálným pohledem. Například šéf centrály NCOZ prohlásil, že po konci války nám hrozí, že přijdou do Česka muži ze zákopů a varuje před tím, že se tu může zvýšit organizovaná kriminalita, násilná kriminalita, nájemné vraždy, velké loupeže a přepadání.
Je potřeba si uvědomit, že například Polsko už schválilo zákon, který odebírá nezaměstnaným Ukrajincům sociální dávky, podobný postup připravuje Německo. A vzhledem k tomu, v jakém stavu je náš rozpočet, tak bychom tímto způsobem měli postupovat i my v České republice. Měli bychom mít na prvním místě zájmy českých občanů, českých domácností a českých firem.
Zajímavé jsou i další informace, které se dovídáme. Český stát přichází o stamiliony až miliardy například na spotřební dani na cigarety, protože se sem pašují levné cigarety z Ukrajiny, které navíc ani nesplňují všechny hygienické normy.
Čím dřív bude válka ukončena, tím lépe. Je potřeba zamést se všemi válečnými štváči a všimnout si, že to štvaní je způsobeno tím, že z války mají finanční prostředky. „Za vším hledej peníze“ říkal už velmi dávno nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman.
autor: Jan Novotný