Jsme v pr****! Západ na kolenou. Spisovatel to jinak říct nemohl

Proč je „svobodná Palestina“ podporována hlavně evropskými levičáky?

Profesoři i studenti univerzit jako Harbor, Yalle (jde o Los Angeles Harbor College a Yale University v New Yorku, pozn. red.), ale i v Londýně chtějí Palestinu. Pamatuji si, jak jsem se jednoho profesora ptal, proč jsou jeho studenti tak propalestinští. A on mi to vysvětlil takto: „Palestina není místo. Je jedno, kde je, co to je. Palestina není stát, Palestina je stav mysli.“ Tak to tady chodí.

Nejde jen o levičáky. Je to i na pravici. Evropané jsou proti Židům tisíce let. Kdo zabíjel v Berlíně, ve Varšavě, kdo dělal pogromy na Židy před tím? Kdo rozhodl, že Židé nesmějí do Spojeného království na stovky let? Kdo to udělal? Židé byli vždy trnem v oku všem. Nejde jen o holokaust, ale o stovky let před tím a stovky pogromů. Vždyť v Británii se tradovalo z generace na generaci, že Židé zabíjejí křesťanské děti, aby jejich krev přidali do svých nekvašených chlebů. A teď se příběh změnil ze „zabíjení křesťanských dětí na zabíjení těch palestinských“. Stejná idea, jen se změnila slova.

Proč všichni ti intelektuálové se skvělými myšlenkami v Německu podporovali zplynování Židů v koncentračních táborech? Na to musíte být velký intelektuál. Nicméně vám nefunguje jedna část mozku. Humanistická myšlenka jde do mozku, přejde v zapomnění a pak se ztratí. Nikdy nepřejde branou logiky.

Pamatuji si, když vyšla kniha Chyťte Žida. Měl jsem skvělé kritiky, a nejen v Izraeli, ale i v Německu. A přijedu do USA. Tam jsem měl také dobré kritiky, jen dvěma novinám se to nelíbilo. Jakým? Dvěma židovským novinám. Protože my Židé nechceme vidět realitu.

V knize Krysy jejího veličenstva jste přišel do jakéhosi irského baru a tam vám řekli, že „Hitler měl dokončit svou práci“, myšleno, že měl vyhladit Židy. Byli ti opilci nějak potrestáni?

Samozřejmě že ne. Kdyby řekli něco vulgárního o důchodcích, budou mít problémy. Ale když řekli, že Židé by měli být vybiti, tak je to v pořádku. To je fakt. Nicméně když ta kniha vyšla v Británii, komu se nelíbila? Židovským novinám v Londýně.

Lidé mi tam předtím volali „Tuvio sorry“, máš pravdu. Díky. Když kniha Krysy jejího veličenstva vyšla, volali opět. „Hele, Tuvio, proč nám tohle děláš. Přestaň! Tady není žádný antisemitismus. Všichni tady Židy milujeme, tohle je úžasná země.“

Britský premiér Rishi Sunak odvolal ministryni vnitra Suellu Bravermanovou, protože ostře zaútočila na londýnskou metropolitní policii, která podle ní nedostatečně zasahovala proti účastníkům demonstrací na podporu Palestiny. Co vy na to?

To jsou Britové. Když se zastáváš Židů, najdi si jiné přátele. Labouristická strana je v ohrožení rozdělení, protože někteří odmítají říct, že by Izrael neměl útočit. Ale tak to bylo vždy. První důležitá věc je Palestina. Přitom ti lidé ani nevědí, jak Palestina vypadá.

Fotogalerie: - Proměny Tuvii Tenenboma

Vzpomínám si, když jsem byl na ulici v Londýně a byl tam chlapík s kamerou. Mladík vycházel ze supermarketu a on mu řekl: „Ahoj. Jsem z Palestiny. Můžeš mi něco říct o našich bratrech a sestrách z Palestiny?“ On na to: „Jasně, všechno!“ Přitom ten kameraman moc palestinsky nevypadal. Někteří Britové ani nevědí, jak Palestinci vypadají.

Hovoříte arabsky a do Evropy přichází mnoho muslimů. Evropa se mění. Lze to nějak ovlivnit?

Jsme na místě, kde se východní kultura setkává s tou západní. Ale nikdo z nás neví, jak tohle udělat. Jsme totálně v pr***i! Mluvíme o gayích, lesbách a jejich právech, ale jak moc o tom musíme mluvit? Někteří gayové Palestinu podporují. A já říkám: „Jděte do Palestiny, pane gayi!“ Vždyť by ho tam zabili. Naše kultura je v útlumu. Už o nic nebojujeme. Jediné, o co bojujeme, jsou změny klimatu, práva homosexuálů, práva na potrat.

Nic o naší esenci. Nemáme právo o ničem hovořit. Nemáme právo si z někoho dělat srandu. Když si žena řekne, že chce být „a“ místo „ona“, tak to budeme akceptovat. Tato kultura je v absolutním útlumu. A jedním z hnacích motorů této kultury je: „Pojďme všechno změnit!“ Klidně si vezmeme islám bez toho, abychom ho znali a okusili.

Je to stejné v USA?

Ano. Je to dekadence. Západní kultura je na kolenou. Greta Thunbergová je bohyně. Ona je sice retardovaná, ale západní kultura z ní udělala bohyni. Je to mladý idiot. A stejný smysl pro nesmysl nám velel, pojďme přijmout nějaké muslimy. Jsme banda idiotů. Pozveme Aboriginijce z Austrálie, Eskymáky ze severu a budeme říkat, jak je jejich kultura úžasná a zajímavá, přestože žádnou kulturu nemají. „To je úžasná kultura. Velmi spirituální,“ budeme říkat. A to je západní kultura utopená v dekadenci.

Co si nicméně myslíte o vzrůstajícím antisemitismu v Evropě?

Je to v nové knize Z New Yorku do Brna.

Jenže ta je tak čerstvá, že jsem ji ještě nečetl…

Nevadí. Je to v kultuře. Je pohodlné být v Evropě antisemitou. Když máte rakovinu nebo jinou zlou nemoc, nemohu vás přinutit, abyste se o sebe lépe staral. To si musíte rozhodnout sám. Máte bolest hlavy, horečky, ale to musíte řešit sám. Já vás do toho nutit nemohu. To je váš problém. A antisemité jsou na tom podobně. Antisemité žijí s nenávistí. Mají mentální problém, ale oni si ho musejí vyřešit. Nemohu to udělat za ně. Vše, co mohu udělat, je: „Hej chlape, máš rakovinu! Hej chlape, máš jen čtyři prsty, ne pět!“ To mohu udělat a to dělám. A je to vše, co dělat mohu.

Viděl jste za ta léta, že pravičáci byli proti Židům, a teď se to mění. To není úplně tak, že levičáci nenávidí Židy. Dříve je podporovali…

Já jsem levičák a mám s tím problém. Nehodlám podporovat a obdivovat vrahy z Hamásu…

S určitou výjimkou České republiky Evropané Židy nenávidí.

Poslední díl rozhovoru ParlamentníchListů.cz s Tuviou Tenenbomem, který vyjde zanedlouho, se bude týkat antisemitismu v Česku a toho, proč nazval svou aktuální knihu Z New Yorku do Brna.

Psali jsme: „Všichni zdrhli, i uprchlíci z Ukrajiny.“ Spisovatel Tenenbom v Izraeli pod palbou Hamásu Tuvia Tenenbom: V Rusku je režim jednoho muže, ale bezva lidi. Už nevěřím ničemu, co si v novinách přečtu „Milovaný führerku, vzrušuje mě tvůj kníreček.“ Židovský spisovatel Tenenbom: Na Západě nesmíte kritizovat a dělat si srandu. Nuda Uprchlíci z Eritreje a Súdánu na nás házeli kameny, totální násilí, ale to se nikde nedočtete. Spisovatel Tenenbom je zde s knihou o dnešní Británii

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE