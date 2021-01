Kalousek s Babišem v boji o Hrad? Expert připomněl Fica. A také Kalouskova přítele

ROZHOVOR O odcházení Miroslava Kalouska si ParlamentníListy.cz povídaly s politologem Petrem Sokolem. Nepředpokládá, že by se matador naší politické scény objevil jako ministr v příští vládě. A co říká na případný velmi třaskavý souboj o post prezidenta ve složení Babiš versus Kalousek? „Nejdříve by museli postoupit do druhého kola prezidentských voleb. Pro takového výrazného politika – a to v obou těch případech – je nejkomplikovanější přejít první kolo. Ve druhém kole potřebuje výrazný politik druhého výrazného politika proti sobě. Viděli jsme to na Slovensku na příkladu Roberta Fica, který ve druhém kole jako výrazný politik prohrál s téměř neznámým pozdějším prezidentem Kiskou. Pro výrazné politiky je ve dvoukolových volbách těch pastí docela dost,“ konstatuje politolog.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek tento týden oznámil odchod z Poslanecké sněmovny, ve které poprvé zasedl v roce 1998. Jak hodnotíte jeho velice dlouhou politickou dráhu?

Někde jsem četl, že co se týče výraznosti a známosti mezi lidmi, že po trojici Havel, Klaus, Zeman je Kalousek hned za nimi...

Pokud bychom to sčítali rok po roce, pak ano. Na druhou stranu, u té trojice, kterou jste jmenoval, je z hlediska posuzování politiky velký rozdíl. Kalousek nikdy nedosáhl - aspoň zatím - na pozici premiéra nebo prezidenta. Ačkoliv se v té nejvyšší soutěži pohyboval na samém vrcholu. Byl ministrem v klíčovém resortu financí. Určitě však patří dnes k nejznámějším politikům.

Je jeho výraznost výhodou, nebo nevýhodou?

Záleží na typu voleb. V některých výraznost či kontroverznost je výhodou, v některých dvoukolových – jako jsou prezidentské či senátní – je to problém, který je téměř nepřekonatelný. On byl vždycky výrazným politikem některé z menších stran a tam je to spíše výhoda, protože to té straně pomáhá oslovit konkrétní skupinu voličů, fanoušků toho daného politika. To pak té straně pomáhá překročit pět procent.

Proč zrovna teď odchází, respektive se vzdal poslaneckého mandátu a už na další nebude kandidovat?

Podle jeho vyjádření už nebude kandidovat, a proto nemá smysl, aby pokračoval ve Sněmovně, kde by měli dostat prostor lídři jeho strany. On už byl ministrem, předsedou dvou politických stran. Je otázkou, jestli v tuto chvíli mohl dosáhnout na něco víc.

Mnozí mu ale ten odchod úplně nevěří. Bude zase přicházet, v nějaké formě?

V české politice máme příklady comebacků, ať úspěšných, tak i neúspěšných. Zda se bude vracet, to by bylo teď věštění z křišťálové koule. Spíše si myslím, že ne.

Spekuluje se ovšem, že by se objevit mohl jako ministr v nějaké příští vládě, nebo dokonce jako prezidentský kandidát, přičemž souboj v prezidentských volbách Kalousek versus Babiš by byl asi hodně pikantní...

Co se týče ministra, tak v té nejbližší vládě, která se bude formovat po volbách na podzim tohoto roku, není myslím minimálně na počátku žádný prostor. To bude koalice řady stran a tam tradičně dostávají přednost politici, kteří mají funkce ve svých stranách a jsou poslanci. Teoreticky nelze vyloučit, že při nějaké rekonstrukci vlády by se po něm mohlo sáhnout. Bude to ale komplikované a spíše si myslím, že ne.

Co se týče prezidentských voleb, máme tu příklad návratu Miloše Zemana, který to dokázal. Povedlo se mu za sebou shromáždit celý voličský tábor. Zda by se tohle mohlo povést Miroslavu Kalouskovi... Možná s nějakým odstupem ano, i když bych si to úplně nemyslel. Je tu příklad prezidentského pokusu Mirka Topolánka, dalšího výrazného politika, kterému se to nepodařilo.

Když mluvíte o souboji Babiše s Kalouskem, nejdříve by museli postoupit do druhého kola prezidentských voleb. Pro takového výrazného politika – a to v obou těch případech – je nejkomplikovanější přejít první kolo. Ve druhém kole potřebuje výrazný politik druhého výrazného politika proti sobě. Viděli jsme to na Slovensku na příkladu Roberta Fica, který ve druhém kole jako výrazný politik prohrál s téměř neznámým pozdějším prezidentem Kiskou. Pro výrazné politiky je ve dvoukolových volbách těch pastí docela dost.

