Karel Gott byl mistr, symbol. Děkuji těm, co ho bránili. A Turecko? Žádný spojenec, vyloučit! Senátor Canov udeřil

ROZHOVOR „Kdyby se Karel Gott narodil v Anglii či ve Spojených státech, byla z něj celosvětová hvězda. A já se před jeho památkou hluboce klaním,“ uvádí v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz senátor za Liberecko Michael Canov. „Pokud měl někdo potřebu pošpinit jeho památku, a to ještě před jeho pohřbem, vypovídá to o něm samém, nikoli o Karlu Gottovi,“ domnívá se. Canov, jenž je i starostou Chrastavy, kterou několikrát navštívil exprezident Václav Klaus a zažil tu i „kuličkový atentát“, exprezidentovi Václavu Klausovi ze srdce přeje nejvyšší státní vyznamenání. A jak zareagovat na současné jednání Turecka? „Vyloučit je z NATO,“ má jasno senátor.

Na začátku října zemřel Karel Gott. Jak vnímáte množství lidí, kteří se s Gottem přišli rozloučit? Například ulice před zpěvákovou vilou byla do 14. října kompletně ucpaná svíčkami a vzpomínkovými předměty. Karel Gott zcela dominoval mediálnímu prostoru, byl mu vystrojen velkolepý pohřeb a proběhl státní smutek. Byl Gott symbolem českého národa? Jak jej Češi vnímají?

To obrovské množství lidí, kteří měli v úctě Karla Gotta, vnímám velmi pozitivně. Nejednalo se jen o ty, kteří se s ním přijeli rozloučit osobně do Prahy, ale o lidi po celé České republice. MISTR si to zasloužil. Byl téměř po 60 let prvotřídní hvězdou na (nejen) české kulturní scéně. Nevím, jestli byl Karel Gott symbolem českého národa, ale každopádně byl pro český národ jistotou. Všechny nás – kromě té opravdu nejstarší generace – doprovázel po celý život prakticky od kolébky až do onoho 1. října letošního roku. Doprovázel tak i mě. A já se před jeho památkou hluboce klaním. Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 9869 lidí

Objevilo se i mnoho negativních reakcí, například právě stran pohřbu se státními poctami, či státního smutku. Kritizovala se i Gottova minulost. Jak se stavíte k těmto připomínkám?

Pokud měl někdo potřebu pošpinit jeho památku, a to ještě před jeho pohřbem, vypovídá to o něm samém, nikoli o Karlu Gottovi. Já jsem si takovými komentáři vlastní vzpomínky zkazit nenechal. A jsem moc rád, že Jiří Suchý, Michael Kocáb a další sdělili veřejnosti, jak jim Karel Gott v dobách nesvobody pomáhal, čímž se on sám nikdy nechlubil.

Respekt ještě před samotným pohřbem psal, že kariéra Karla Gotta by nebyla „myslitelná v žádném jiném než v autoritativním režimu, který si udržuje kontrolu nad kulturním provozem“. Opravdu je to tak?

Dle mého to tak není, ani náhodou. Naopak, myslím si, že kdyby se Karel Gott narodil v Anglii či ve Spojených státech, byla z něj celosvětová hvězda.

28. října se na Pražském hradu budou rozdávat nejvyšší státní vyznamenání. Prezident Miloš Zeman dal již předem vědět, že letos vyznamená svého předchůdce Václava Klause. Zatím není jasné, o jaké ocenění půjde, spekuluje se ale, že Klausovi bude doživotně propůjčen Řád bílého lva I. třídy a Řád TGM. Obě vyznamenání již dříve Klaus měl z titulu funkce prezidenta republiky, tehdejší Sněmovna mu ale po skončení mandátu neudělila tituly doživotně tak, jako se stalo v případě Václava Havla. Vítáte tuto Zemanovu iniciativu? Zaslouží si Václav Klaus výše zmíněná ocenění?

Zaslouží. A já mu je ze srdce přeji. Jako dlouholetý starosta Chrastavy mimo jiné i proto, že Václav Klaus byl první a dosud jedinou hlavou českého státu (v jakékoliv formě) v dějinách, který kdy Chrastavu navštívil (2005), který do Chrastavy přijel bezprostředně po sice bleskové, ale zato zničující povodni (2010) a který se stal cílem "kuličkového střelce" při slavnostním otevírání nového mostu, který nahradil ten původní povodní zničený (2012).

Fotogalerie: - Erdogan terorista!

Turecko se pustilo do vojenské ofenzivy proti Kurdům v severní Sýrii. Jak by měl reagovat zbytek NATO včetně České republiky?

Vyloučit Turecko z NATO. NATO by mělo reagovat silou (pokud se Turecko okamžitě nestáhne).

Turkové zároveň vyhrožují, že v případě označení současné okupace severní Sýrie za invazi pak mohou do Evropy poslat 3,6 milionu syrských uprchlíků, které má Turecko na svém území. Jaký dojem na vás takovýto vzkaz od spojence dělá? Máme se s Erdoganem snažit o dohodu? Má nás Erdogan takříkajíc v hrsti?

Co by mělo dělat NATO, jsem již sdělil v minulé odpovědi. Co se týče EU, tak ta by měla neprodyšně (pod slovem neprodyšně myslím neprodyšně) uzavřít jižní hranice schengenského prostoru.

Sněmovní vyšetřovací komise podá v souvislosti s privatizací OKD trestní oznámení na Zdeňka Bakalu, Bohuslava Sobotku, Vladimíra Dlouhého a další. Váš komentář?

Nevím, neznám detaily. Osobně si ale nemyslím, že kterékoli z podaných trestních oznámení bude úspěšné (ve smyslu dojde k obvinění či dokonce k odsouzení), ale můžu se mýlit.

Psali jsme: Prasárničky! Na Klause ml. udeřilo: Jde o zločinné uprchlíky. Zásadní info Klaus ml.: Soros, neziskovky! Zde je pravda. A mé ruské sídlo... Klause mladšího pranýřují za agitaci ve škole. Příspěvek náhle zmizel. Ozval se kantor z ODS i šéfka Učitelské platformy Už nejsme suverénní země, konstatoval Václav Klaus. Došlo prý na jeho varování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.