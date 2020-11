Karneval Maláčové a spol.! Seniorům dají 15 miliard, učitelům přihodí 9 procent. A zbytek lidí má šetřit? Senátor Zeman hájí ty, co na to všechno musí vydělat

ROZHOVOR „Z mého pohledu čím chudší stát, tím je to lepší, protože aspoň nebude rozhazovat. Je to venezuelský karneval, co oni předvádí. Dáme důchodcům patnáct miliard, podle pana ministra Plagy přidáme příští rok učitelům devět procent. A my máme šetřit? Proč lidem brát peníze? Vždyť co jim stát vezme, pouze přerozděluje. Budeme zvyšovat minimální mzdu, říká paní ministryně Maláčová, budeme platit alimenty za nezodpovědné rodiče... My teď jako senátoři budeme rozpočtově zodpovědní a oni to rok před volbami všechno rozhází. Proč jako? Kdo si vydělá peníze prací, je svéprávný, se svými penězi naloží lépe než stát. Lepší je, když jsou bohatí občané,“ myslí si Jaroslav Zeman, senátor, starosta a šéf továrny na výrobu hraček. Popisuje také zoufalou situaci obchodníků.

Teď se upírá pozornost k Senátu kvůli schvalování daňového balíčku. Hodně se rozebírá zrušení superhrubé mzdy. Co si o tom myslíte? Zvláště pravicoví politici a ekonomové – četl jsem třeba názor Lukáše Kovandy – tvrdí, že není nic špatného na tom, když se daně sníží a lidem zůstane v peněžence více peněz...

Vidím to podobně jako pan Kovanda. Stát živí výrobní sféra. Neživí ho státní sféra. Čím míň peněz budou mít na rozdávání, tím lépe. Podívejte se na firmy, které musely kvůli covidu čerpat různé kurzarbeity a nechávali je na šedesáti procentech, zatímco státní, když byli doma, dělali na home oficce za sto procent. Absolutní nerovnost v přístupu. Státní kasa všechno platí jako by se nechumelilo. Soukromá kasa strádá a platí z peněz, které nemůže vydělat, protože má kolikrát zavřené obchody. Anketa Zažili jste v posledních dnech potíže s nakupováním? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 3085 lidí

Naše firma Detoa, která vyrábí 110 let hračky, přišla o všechny obchody, řetězce Pompeo a Bambule. Nemáme kanál, kam prodáváme, protože oni jsou zavření. Nikdo se s námi moc nebaví. Z mého pohledu čím chudší stát, tím je to lepší, protože aspoň nebude rozhazovat. Je to venezuelský karneval, co oni předvádí. Dáme důchodcům patnáct miliard, podle pana ministra Plagy přidáme příští rok učitelům devět procent. A my máme šetřit? Proč lidem brát peníze? Vždyť co jim stát vezme, pouze přerozděluje. Oni si s penězmi naloží mnohem lépe než tento venezuelský stát.

Budeme zvyšovat minimální mzdu, říká paní ministryně Maláčová, budeme platit alimenty za nezodpovědné rodiče... My teď jako senátoři budeme rozpočtově zodpovědní a oni to rok před volbami všechno rozhází. Proč jako?

Ovšem města a obce si stěžují, že kvůli tomuto daňovému balíčku přijdou o miliony, četl jsem vyjádření starostů i z našeho regionu, které dobře znáte...

No tak i já jsem starosta. Můžu vám to vyprávět jako senátor, starosta i podnikatel. Myslím, že tyto peníze se do budoucna neztratí. Rozpočet bude chudší, ale o ně nepřijdou, peníze zase zůstanou mezi lidmi. Takhle zůstane státu a ten je pak rozdává lidem podle vybraných skupin. Stát je neustále dofinancovává. Takže si myslím, že tyto peníze se neztratí. Objeví se v jiných daních, ale bude to dva, tři roky trvat. Samozřejmě této vládě vůbec nevadí, když v uvozovkách trochu odrbe obce a kraje. To zaplatí někdo jiný.

Můžu říci něco k minimální mzdě, kterou zvedli. To je další peníz do státní kasy, protože dostanou více ze sociálního a zdravotního. Musíte přidat nejen těm nízkopříjmovým, ale tabulky posunout nahoru. Musíte přidat všem. Když nás zavřeli a ničí nás, tak nám zvednou minimální mzdu. To není o těch třech, čtyřech lidech na minimální mzdě. Musíte přidat všem. Stát má ale o to více ze sociálního a zdravotního a o to více může předvádět Venezuelu.

Kromě superhrubé mzdy se řeší ještě sleva na poplatníka, u které dokonce premiér Babiš žádá Senát, který moc rád nemá, protože je baštou opozice, aby ji zrušil. Co vy na to?

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 6236 lidí

U premiéra Babiše je to zajímavé, už v Senátu nebyl rok a půl, oficiálně se vyzývalo, aby do něj chodil. Když představuje zákony, tak ho vždy někdo zastupuje. A teď najednou ví, kde Senát je.

Nicméně daňový balíček pomohla ve Sněmovně schválit i ODS, ale proslýchá se, že v senátorském klubu ODS to vidí poněkud jinak. Jak to je?

V Senátu je hodně starostů a místostarostů ve všech klubech, takže tam odpovědnost je. Ale stejně nám rozpočtová odpovědnost v Senátu nepomůže. Vládě pouze dáme tyto peníze zpátky a ona je bude vyhazovat jinudy. Já to vidím podnikatelsky, jako senátor a občan.

Závěrem se zeptám, jak se daří vaší továrně na dřevěné hračky Detoa v době covidové? Jdou i teď hračky na odbyt? Už jste na to trochu odpověděl, že to drhne?

Drhne. Máme i vlastní muzeum, kde je návštěvnické centrum a obchod. A to máme zavřené. Kompenzace nula. Všechny naše obchodní partnery zavřeli. Ať je to Český Krumlov nebo Praha, hračkárny jsou zavřené. Přišli jsme úplně o kamenné prodejny. A do toho zvýšili minimální mzdu. To je fakt zajímavý stát.

Snad se teď už otevře...

Lidi budou ale týden, čtrnáct dní opatrní. Vím, jak to bylo na jaře, když se pak otevřelo. Trvalo 14 dní až tři neděle, než se lidé vzpamatovali a začali chodit. Nemyslím si, že lidé budou okamžitě nastartovaní a hned začnou utrácet peníze. Stejně budou vyplašení.

Je ale před Vánocemi, tak jejich návrat bude možná rychlejší než na jaře...

Stejně budou mít strach. Podívejte, když vlítnou do těch nadnárodních řetězců, narozdíl od kamenných prodejen. Vidím to u nás na venkově. Každý prodavač si to ohlídá, koho pustí do prodejny a ostatní stojí venku. Ale to jsou ti, co jsou otevření. Ale nemyslím, že lidé doženou tržby u obchodníků, co měli zavřeno. Obchod je takový, že zboží si musíte objednat na jaře, zaplatit zálohu. Pak vám zboží doputuje v srpnu, září, doplatíte zbytek a čekáte, co prodáte. Víte, jak to je. V říjnu si chcete koupit kabát na zimu, a když to nejde, tak v prosinci si řeknete, že už tuhle zimu donosím ten starý a koupím si ho příští rok. Máte z půjčených peněz objednané zboží, příští rok přijde jiná kolekce. Můžete se s tím zbožím nechat akorát tak vyfotit. Přijdete o půjčené peníze, o tržby. Zoufalá situace. Fakt zoufalá.

To se týká i hraček. V normálních letech už to začínalo v říjnu, v listopadu. Pro výrobce. Teď je všechno zpožděné. Navíc obchody budou prodávat to, co neprodaly v říjnu a listopadu. Takže nás potká před Vánocemi naše zboží, které se naskladnilo v létě a neprodalo se. To ale u politiků nemůžete čekat, že budou tak bystří. Někteří to vůbec nechápou.



