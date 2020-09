Každý za sebe a EU za nikoho, ukázala pandemie jasně. Poslanec SPD Podal píše zákony o soběstačnosti a kandiduje na hejtmana, aby podpořil regiony

ROZHOVOR Bezpečnost a potravinová soběstačnost, to jsou dvě hlavní témata, se kterými jde do krajských voleb hnutí SPD. Poslanec Zdeněk Podal, který kandiduje na hejtmana v Královéhradeckém kraji, je v určitém smyslu ztělesněním těchto témat. Na kraji působí v bezpečnostní komisi zastupitelstva a v Poslanecké sněmovně je v zemědělském výboru hlavním tahounem zákonných změn, které by vytvořily podmínky pro větší zastoupení domácích potravin, jež je podle něj strategicky důležitou otázkou.

V Královéhradeckém kraji působíte v bezpečnostní komisi, v Poslanecké sněmovně v zemědělském výboru. Co je podle vás v současnosti v Královéhradeckém kraji aktuálnější otázkou – bezpečnost, nebo zemědělství?

Náš kraj je jedním z nejbezpečnějších regionů celé České republiky. Aktuálnější otázka v tomto ohledu je zemědělství a lesnictví. Zemědělství se potýká se změnou klimatu a nepříznivým vývojem výkupních cen hlavně u ovoce a zeleniny. Lesnictví potom bojuje s přemnoženým kůrovcem.

Vaší hlavní agendou ve sněmovním zemědělském výboru je potravinová soběstačnost. O ní se v poslední době hodně mluví. Jaké jsou podle vás hlavní důvody, proč bychom měli o potravinovou soběstačnost usilovat?

Potravinová soběstačnost je strategickou otázkou, kdy je povinností každé vlády uživit svoje obyvatelstvo, a to i s přihlédnutím k současné pandemii, kdy se ukázalo: „Každý za sebe a EU za nikoho!“

Připravil jste pozměňovací návrh, který stanovuje závazný podíl potravin z ČR na našem trhu. Představte prosím ten návrh více, o jaké potraviny jde zejména a jak jste došel ke zmíněným procentním závazkům?

Došlo k dohodě, že pozměňovací návrh o podílu potravin z ČR na našem trhu bude podávat celý náš klub, který si tuto myšlenku osvojil, a v této chvíli dochází ke zpřesnění mého původního návrhu. Například bude obsahovat i sankce při nedodržení daných kvót. Není možné, aby se dále rozevíraly nůžky, kdy výkupní ceny klesají a zvyšují se ceny na pultech řetězců. Je nemravné, že k této situaci dochází v průběhu pandemie covid-19.

Poslanec a kandidát na hejtmana Zdeněk Podal

Pokud by byl tento návrh schválen, co bude dále? Jak zajistit, aby stanovené kvóty byly naplněny a co pro to má udělat stát?

Buďme realisté, náš návrh je po konzultaci se zástupci zemědělců, ale již nyní je jasné, že vládní koalice náš návrh neschválí.

O tomto návrhu říkáte, že přispívá k udržení zaměstnanosti na českém venkově. Jak je na tom vůbec dnes z pohledu zaměstnanosti český venkov?

V dalším období lze očekávat zvyšující se nezaměstnanost, a proto bude možné tyto volné pracovní síly zaměstnat na venkově. Český venkov se často podobá skanzenu, kde kromě chalupářů potkáte jen pracující Ukrajince.

Jaká bude při zajištění potravinové soběstačnosti role krajských samospráv, do které v Královéhradeckém kraji kandidujete?

Krajské samosprávy mohou významným způsobem podporovat regionální potraviny.

Když bychom to konkretizovali přímo na váš kraj, jaké jsou v něm „tradiční“ plodiny, které by se v rámci projektu potravinové soběstačnosti měly pěstovat nejvíce?

Při rozhovoru se zástupci ovocnářů nám bylo řečeno, že pokud budou mít jistotu odbytu svých výpěstků, zainvestují do zpracovatelského průmyslu, který je nyní převážně v zahraničí. Tradiční v našem kraji je ovocnářství, zelinářství. Byla to cukrová řepa a cukrovary, ale to je již minulost.

Chcete podpořit i turistickou přitažlivost kraje, a to i mimo horské oblasti Krkonoš. Co tedy může Královéhradecký kraj turistům všechno nabídnout?

Královéhradecký kraj má výhodu svou převážně nížinnou polohou v čele s Hradcem Králové, odkud je možné dobudovat cyklostezky do celého kraje. Již nyní Hradec Králové buduje zázemí těchto cyklotras v podobě velkého ubytovacího kempu Stříbrný rybník. Vyjmenovávat všechna sídla, která by byla vhodná spojit cyklotrasami, by zabralo příliš času. Jenom namátkou, zajímavá jsou všechna okresní města a jejich okolí.

Přispěl jste též k prosazení „malého vodního zákona“ o zadržování vody v krajině. Co by se tedy mělo pro udržení vody v krajině dělat na celorepublikové úrovni a co na úrovni kraje?

Malý vodní zákon umožňuje s malou administrativní zátěží vybudovat ať již suché poldry nebo malá vodní díla. Kraj musí též umožnit státu výstavbu vodního díla Pěčín, kde zatím k dohodě nedošlo.

Pracujete v kraji v bezpečnostní komisi, bezpečnost je hlavním volebním tématem SPD. Jak je na tom Královéhradecký kraj z hlediska bezpečnosti?

Celkově je bezpečnost našeho kraje na dobré úrovni, to ale neznamená, že není co zlepšovat. Jako příklad lze uvést problém s některými nepřizpůsobivými v Úpici. Též se ukázalo jako nedostatečné zabezpečení škol před možným napadením ze strany psychopatických jedinců.

V programu máte také podporu seniorů a zdravotně postižených, tedy těch nejslabších a nejpotřebnějších článků společnosti. Je podle vás dnes v Královéhradeckém kraji tato podpora dostatečná?

V rámci ČR si náš kraj v této podpoře vede velmi dobře, ale chybí dostatek hospiců, zařízení s paliativní péčí a sociální lůžka.

Kraje mají i zákonodárnou iniciativu a vy jste hovořil o tom, že byste chtěl předkládat legislativní návrhy, které budou bojovat proti diktátu EU. Co konkrétně tím máte na mysli?

Namátkou uvedu některé příklady: zrušení používání olova do nábojů, olůvek pro rybáře, snaha omezit vlastnictví zbraní, a tím možnost osobní ochrany a mnoho dalších návrhů, jakož i kvóty na solární energie atd.

Jak se vůbec podle vás dařilo v posledních čtyřech letech kraji pod vedením hejtmana Štěpána?

Pod vedením hejtmana Štěpána si kraj nevedl špatně, to je nutné korektně uvést, ale ne vše bylo dokončeno. Například není vypracována koncepce zdravotnictví Královéhradeckého kraje na roky 2020–2027 a je známá situace, kdy pan hejtman slavnostně otevřel obchvat obce, což bylo za týden zrušeno kvůli chybějícímu stavebnímu povolení.

A co nového by dokázala kraji nabídnout SPD?

V první řadě zjednodušení všech agend kraje a přiblížení veřejnosti i pomocí digitalizace, sloučení krajských nemocnic a zlepšení personálního zabezpečení zdravotníky, ať již lékaři či sestrami v Broumovském výběžku.

Dále budeme podporovat prohloubení systému „First responder“, rozšíření cyklostezek v kraji, restrukturalizace středního odborného školství s přihlédnutím k poptávce trhu, podpora živnostníků, mladých rodin a sociálně slabých rodin, podpora sociálního bydlení a regionálních potravin.

Dále budeme podporovat zřizování stacionářů a odlehčovacích služeb. V Hradci Králové je nutné vybudovat další LDN. Do okrajových částí kraje v podhorských oblastech je nutné zajistit personálně pediatry, stomatology a psychiatry.

