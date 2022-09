Kdo přijde v sobotu? Rajchl udělal jasno. „Lže,“ řekl o Fialovi

Vláda jedná podle německých not, lidé už nemohou dál. ParlamentnímListům.cz to řekl předseda strany PRO Jindřich Rajchl, který vyzývá k účasti na sobotní protivládní demonstraci v Praze. „Je potřeba jednat, vláda vede sebevražednou taktiku,“ konstatuje Rajchl a odmítá nálepky různých neziskovek či aktivistů, že jde o demonstraci extremistů, rasistů nebo proruských spolků. „Ať se přijdou v sobotu podívat a uvidí normální lidi, kteří už nevědí jak dál a mají toho dost. Vezměme si naši zemi zpět do vlastních rukou,“ dodává.

Témat sobotní demonstrace v Praze je celá řada; která jsou podle vás ta hlavní?

To říká už samotný název demonstrace – Česko na prvním místě. Sejdou se tam lidé, kteří mají naprosto oprávněný pocit, že současná vláda nespravuje tuto zemi tak, že zájmy našich občanů má na prvním místě. Věnuje se všemu možnému, od EU po Ukrajinu, ale vůbec nedbá na potřeby občanů České republiky. To je nejdůležitější hledisko, které jednotí celou scénu a občany přející si vládu, která bude jako svůj hlavní úkol vidět své občany a svoji zemi.

Týká se to energetiky, kde jsme v naprosto šíleném stavu, protože Česko je největším exportérem elektřiny – a zároveň ji pro své občany máme nejdražší na světě při přepočtu na paritu kupní síly. To je zcela absurdní situace daná pouze tím, že vláda upřednostňuje zájmy Evropské unie a jiných států před zájmy občanů ČR.

Totéž se týká vtahování naší země do války, covidismu a řady dalších věcí. Vláda neustále řeší problémy celého světa, ale nikoli občanů, kteří ji zvolili. Ivan Noveský správně řekl, že závidí Maďarům jejich Orbána a Ukrajincům jejich Fialu. Dodávám, že ho můžeme závidět nejen Ukrajincům, ale i Němcům.

Tedy hlavním důvodem demonstrace je upozornit na všechny tyto problémy, nebo vládu dotlačit k činnosti? Případně ji vyměnit?

Upozornit samozřejmě, ale to už není moc potřeba, protože každý, kdo má dvě oči a mozek už dávno vidí, jak tahle vláda funguje. Musíme přijít s konkrétními kroky, upozorňovat nestačí. Situace je tristní a dramatická.

Pokud ke změně nedojde v horizontu týdnů, čeká nás nevyhnutelně naprostý ekonomický kolaps, řetězovité bankroty, kdy budou padat celé obory. Jestli nám tady paní Pekarová Adamová předvádí komedii se svetrem, nevím, jak svetr pomůže českým sklárnám, českým potravinářským závodům, českým zemědělcům a dalším. Tady asi svetr úplně nezabere.

Premiér Fiala vyzval občany, aby nenaslouchali „zdánlivě jednoduchým řešením, která nabízejí populisté a extremisté, protože jejich jediným zájmem je větší připoutání ČR k Rusku“. Jak se na to díváte?

Pan premiér lže. Celá situace je zřejmá, přestaňme naslouchat omáčkám a poslouchejme normální selský rozum.

My v České republice vyrábíme kilowatthodinu elektřiny za 25 haléřů v uhelných a za 40 haléřů v jaderných elektrárnách. Naše domácnosti si ji kupují za 12 korun, to je naprostá šílenost! Nemůžeme být největším exportérem – a zároveň ji mít nejdražší. Když si každý jen tuhle věc promítne a zamyslí se nad tím, musí vidět, jak nám pan Fiala lže.

Cena elektřiny je uměle vyhnaná nahoru „díky“ zájmům Německa a „díky“ tomu, že západní Evropa má systém závěrných elektráren, kdy cenu komodity na trhu určuje nejdražší elektrárna. Kvůli tomu je celoevropské řešení nesmyslné. Řešení musí být české, ušité na míru naší zemi, a nikoli Evropské unii. Řešení není nijak složité – odchod z lipské burzy, odchod od emisních povolenek a vyjednání přímého kontraktu s Gazpromem.

Co se týče nějakého připoutání k Rusku, tak jestli pan Fiala sežene dostatek plynu levně z Mongolska, budu první, kdo pro to zvedne ruku. Bohužel, v současné době je jediným adekvátním zdroje plynu Rusko. Může se nám to nelíbit, ale 98 % plynu v České republice pochází z Ruska a my nejsme s to ho v tuto zimu nahradit. Mně se to také nelíbí, protože závislost na jednom zdroji vždy přináší riziko. V současné době prostě neexistuje jiná možnost, než vzít plyn z Ruska.

Jediná otázka je, zda za něj budeme platit přemrštěné ceny, nebo si vyjednáme dodávky napřímo a budeme ho mít levný. Všechny plynové zásobníky a kapacity LNG terminálů, o kterých pan Fiala mluví, to jsou jen zástěrky, lži a odsunování problémů v čase. Tahle kapacita plynu nám v zimě nemůže stačit ani na měsíc.

Bohužel to jsou lži od pana Fialy, který vždy, když nemá argument, všechno svede buď na Putina nebo na Babiše. Jde o jeho obvyklou taktiku a nic jiného neumí. Tři čtvrtě roku svaluje svou vlastní neschopnost na někoho jiného.

Experti, média a mnozí další už několik měsíců ukazují, že okolní země si problémy s vysokými cenami elektřiny vyřešit dokázaly. Ať už jde o zastropování nebo o jiné mechanismy. Proč to tedy nejde u nás? Čím to je, že vláda k tomu odmítá přistoupit?

Vláda hraje podle německých not. Kdyby stát akceptoval návrhy naše a mnoha expertů, tedy odchod z lipské burzy, kam bychom prodávali jen přebytek, tak by čeští občané měli elektřinu ne za 12 korun, ale za 3 koruny za kilowatthodinu.

Zároveň by to ale zdražilo elektřinu Němcům, což je zjevně ten důvod, proč vláda nic nedělá a nechává vlastní občany platit drakonické ceny. V jednom ze svých vyjádření to řekl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček. Oznámil, že nemůžeme odejít z lipské burzy proto, že bychom poškodili Německo. Přesně tak to je. Náš konec na lipské burze by našim občanům elektřinu zlevnil zhruba pětinásobně – a Němcům by její cenu zdvojnásobil.

Petr Fiala ale řídí českou vládu, ne vládu EU, a proto má mít na prvním místě zájmy českých občanů. Evidentně prostě pan Fiala jedná podle německých notiček, a ne podle českých národních zájmů.

Vraťme se ještě k sobotní protivládní demonstraci. Různí bojovníci s dezinformacemi varují, že jde o akci extremistů, kterou by lidé neměli podporovat. Stejně tak spolek Romea varuje občany, že nemají chodit na demonstraci rasistů a proruských uskupení. Kdo tam tedy v sobotu bude? Jak byste na tato tvrzení reagoval?

Všechno to ukazuje, jak se demonstrace bojí. Proto se to snaží onálepkovat všemi možnými i nemožnými pejorativními výrazy. Ale realita je taková, že na náměstí budou stát normální lidé, kteří vidí, co se na ně řítí, a chtějí se katastrofě vyhnout.

Chtějí žít v bezpečném a prosperujícím státě, nejsou to žádní extremisté, ale normální lidé, občané, rodiče, zaměstnanci a podnikatelé. Není to akce žádných rasistů nebo xenofobů. Drtivá většina účastníků budou lidé, kteří jen chtějí slušně a důstojně žít, a už teď jsou pod obrovským tlakem a nemají na zaplacení základních komodit jako elektřina, plyn, nájemné a potraviny. Už na to prostě nemají! Jsou zoufalí a mají důchod třeba 12 tisíc korun a přišly jim zálohy na plyn 9500 korun. Co mají dělat?

Jde o demonstraci lidí, kteří jsou cílem likvidační politiky této vlády a nemají žádné jiné východisko.

Všichni ti šiřitelé propagandy, evropské propagandy, jsou placení stávkokazi, jejichž jediným cílem je odradit lidi od toho, aby si konečně vzali tuhle zemi zpátky do svých rukou.

Všem vřele doporučuji, aby na demonstraci přišli a aby se přesvědčili sami, jestli tam uvidí nějaké šílence, anebo obyčejné lidi, kteří už toho prostě mají dost.

Co třeba podnikatelé, budou také součástí protestu?

Ano, už se k nám přidávají zástupci zemědělců, dopravců. Asociace malých a středních podnikatelů vydala otevřený dopis vládě, že potřebuje pomoct, protože lidé jsou v koncích. Každý, kdo se snaží cokoli budovat, vidí, co se na nás řítí.

Není o tom, že si paní Pekarová snižuje teplotu ve své kanceláři ve Sněmovně, ale o tom, že průmysl, zemědělství, dopravci a další absolutně nemají šanci podzim přežít. Čeká nás ekonomický kolaps, jaký tu nebyl od konce druhé světové války – a vláda nás k němu šílenou sebevražednou taktikou vede.

Proto je potřeba jednat. Teď už to není o tom, jestli se chceme mít dobře nebo na něco upozorňovat. Teď je to o prostém pudu sebezáchovy. Jestli bude současný trend pokračovat, podzim a zima budou naprostou ekonomickou katastrofou.

