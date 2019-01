Kdybych byl ruským strategickým funkcionářem... Generál Šedivý uvádí na pravou míru strašení Moskvou a Pekingem

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 73% Nezvažuji 23% Ještě nevím 4% hlasovalo: 14281 lidí

Bývalý prezident Václav Klaus v rozhovoru pro server idnes.cz komentoval Bezpečnostní informační službu a její význam ze svého pohledu. Připomněl, že on sám na rozdíl od současného prezidenta Miloše Zemana v podobných situacích nevolil navenek takový ostrý tón. Prohlásil však, že bezpečnostní informační složky v České republice považuje za bezcenné. „Jejich materiály jsem nikdy nečetl, protože jsem nechtěl ztrácet čas bezcennými zprávami, které většinou neobsahovaly vůbec nic zajímavého, vůbec nic přínosného.“ Jak významné a přínosné jsou podle vás informace, které dodávají bezpečnostní složky?

Musím říci, že nevím, do jaké míry se bývalý prezident vyjadřoval k tomuto konkrétnímu okamžiku, kdy zprávu Bezpečnostní informační služby kritizoval prezident Zeman, a do jaké míry se vyjadřoval obecně, protože zprávy Bezpečnostní informační služby bral jako velmi obecné a nic nevypovídající. To je otázka toho, z jakého pohledu se na zprávu dívá. Já jsem měl v našem generálním štábu ve svém podřízení vojenskou zpravodajskou službu. Záleží, zda chcete znát obecné trendy, které jsou důležité pro strategické rozhodování, nebo v těch zprávách vidíte detaily, kdy se potvrzuje nějaký trend, ale to neznamená, že musí být skutečně vypovídajícím argumentem či událostí.

Jednoduše pro vysoké funkcionáře jako je ministr, předseda vlády, prezident musí zpravodajské služby sdělovat takové informace, jež jsou souborem a zároveň analýzou toho, co se děje. Tam se zbytečně moc říkat nemusí vzhledem k tomu, že takováto zpráva je vlastně určena pro strategické varování. Proto není potřeba vědět, zda terorista nebo někdo jiný provede akci, ale musí znát celkový trend.

Ať současný, nebo bývalý prezident považuje zprávy za málo vypovídající. Pak by si měli za prvé pravidelně zvát představitele Bezpečnostní informační služby, případně dalších zpravodajských služeb a žádat o vysvětlení, případně o konkretizaci– pokud je to možné učinit, neboť řada otevřených případů se pochopitelně nesděluje. Ale o detailních aktivitách jsou informováni jen ti, kdo daného člověka řídí.

Tohle všechno ale přeci musí současný i bývalý prezident vědět. Z čeho tedy podle vás plyne jejich chuť ke kritice Bezpečnostní informační služby?

Já nevím, jaké jsou tam momentálně vztahy, protože jak jsem před chvíli řekl, onen funkcionář, který je určen, aby dostal zprávu i analýzu, musí vědět, že je to provedeno opravdu fundovaně a že má validní podklady. Mám dojem, že buď z personálních důvodů, nebo celkově naši nejvyšší představitelé nevěří tomu, že by taková služba mohla předávat informace, které jsou pravdivé a vypovídající o té situaci. Což je podle mne špatné a je třeba aktivitu funkcionářů napravit. Ale nenapraví ji ředitel Bezpečnostní informační služby, to musí napravit prezident, který ředitele požádá o vysvětlení, objasnění do větší hloubky, ale nemůže to zůstat jen u konstatování, jako je to v současné době.

Bývalý prezident Klaus se v rozhovoru také zabýval významem hrozby Číny pro Českou republiku. Podle něj Čína se stočtyřicetkrát větším počtem obyvatel, než má Česká republika, nemůže mít zájem sledovat, co se tady děje. Jsem pro Čínu zajímaví?

Záleží na tom, z jakého hlediska se dívají. Jestli prezident mluví o tom, že Čína bude mít zájem ovládnout Českou republiku ekonomicky, politicky, vojensky, anebo zda to pro něj může být zdrojem informací, které jsou utajované, například práce Severoatlantické aliance nebo Evropské unie z hlediska bezpečnosti. To je potřeba vyhodnotit. Česká republika není zase tak bezvýznamnou zemí z hlediska know-how a v oblasti vývoje a vědy. Vím, že je relativně malá, ale v mnohých technologiích patříme ke světovým špičkám. Technologie jsou mimo jiné budoucnost.

Klaus říká také: „A že by se tady objevovala tendence, že sílí jedna politická strana na úkor druhé nebo se připravuje nějaký geniální průnik v technologiích či v kosmickém výzkumu, to je opravdu zajímavá věc tak pro školáčky, ale nikoli pro vážně uvažující lidi.“

Jsou zajímavé a jako příklad uvedu nanotechnologie, v nichž jsme na světové špičce a z hlediska know-how i v oblasti jiných produktů. Tento výrok není tak úplně pravda. Samozřejmě, že Číňané budou mít zájem o to – a nejen Číňané, platí to i o jiných státech – co u nás za informaci lze získat. Nejde o to, že by někdo chtěl ovládnout Českou republiku jako celek, ale jednoduše získat z České republiky, co z ní získat lze. A přes českou buňku třeba zase někam dál.

Čína pracuje systematicky podle určitých scénářů, má přeci jen nějakou minulost, používá určité strategické postupy, které všichni moc dobře známe, takže bychom to neměli podceňovat a zároveň pochopitelně nepřeceňovat. Pohled by měl být maximálně objektivní. Nestrašit lidi, ale zároveň neříkat, že se nic neděje.

Když takhle slyšíte současného i bývalého prezidenta, jak kritizují BIS, co vám probíhá v hlavě? Co byste jim případně vzkázal?

Kdybych byl ruským strategickým funkcionářem, byl bych rád, kdybych si uvědomil, že pokud budu chtít něco provést v České republice, je význam Bezpečnostní informační služby snižován. Samozřejmě, že to má i dopady na českou veřejnost, ale i na důvěryhodnost toho, co Bezpečnostní informační služba zcela objektivně předkládá jako výsledky své práce. A samozřejmě to má negativní vliv i na agenty Bezpečnostní informační služby a ti jsou pak znejistěni. Naši protivníci se bohužel mohou jen těšit, že je význam služeb snižován, což není správné. Pokud jsou nějaké výhrady, je třeba je řešit na úrovni, která k tomu přísluší. Jinak to nedělá nikdo, snad jen v poslední době prezident Trump u CIA.

autor: Zuzana Koulová