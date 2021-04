Kellner? Náhody neexistují. 20 let, událost za událostí. Mezinárodní expert jasně

reklama

Svět po epidemii bude jiný ekonomicky, společensky i politicky. Prochází s covidem jistou transformací celý svět? Můžeme říci, že třicetiletá etapa České republiky, začínající revolucí v roce 1989, nadobro skončila?

Transformace, spojená s pandemií, je pouze (prozatím) poslední fází procesu, který mění svět už od roku 2001, po událostech 11. září. Od této doby se prakticky nepřetržitě zjevují nějací strašáci, které politické elity tahají z globálního klobouku. Od terorismu, přes změny klimatu až po pandemie nakažlivých chorob mají tyto jevy jednoho společného jmenovatele. Po jejich vyhlášení následuje další utažení šroubů, snížení mobility a svobody pohybu lidí. Když se nad tím však zamyslíme hlouběji, zjistíme, že i před Bushovým „buďto jste s teroristy nebo s námi“ existovaly podobné mobilizační kampaně, kdy zlem byly postupně Sovětský svaz, Jugoslávie, Saddám, Čína, Írán a mnoho dalších.

Po smrti Petra Kellnera se ozvalo mnoho soukromých osob i organizací se svědectvím, jak jim Kellner za svého života pomáhal. Financoval například výzkum léků na rakovinu, mnoha nadějným Čechům platil vzdělání. Z levicového spektra jsme zase mohli slyšet tvrdou kritiku Kellnerova počínání. Váš pohled na zesnulého miliardáře?

Petra Kellnera jsem osobně nikdy nepoznal, a tak musím spoléhat na postřehy lidí, kteří ho znali. Z toho, co mi bylo řečeno, usuzuji, že se jednalo o bystrého a nadaného člověka s vytříbeným smyslem pro charitu a solidaritu. Ti, kteří ho dnes kritizují, jsou povětšině neúspěšní a frustrovaní příživníci, ať stojí zdánlivě nalevo, napravo od politického středu či přímo v něm.

Petr Markvart

V Evropě mizí úcta k tradicím, pracovitosti, podnikavosti i ke svobodě jako takové. To jsou slova Petra Kellnera z roku 2019. Měl pravdu?

Podepisuji v plném rozsahu. Bohužel, tento národ se nepoučí. Tak jako si naši dědové dobrovolně zvolili komunisty, bude jednou naše generace označena jako odpovědná za nezabránění nástupu nové pirátsko-zelené levicové Internacionály k moci v Evropě. Historie se bude opakovat tak dlouho, dokud se nepoučíme a neprozřeme.

Fyzik Luboš Motl, a není sám, si pohrává s teorií, že smrt Kellnera nebyla náhoda. Co říkáte těmto úvahám?

Velmi zvláštní je zejména časový souběh jevů, kdy za velmi podivných okolností končí v politice Václav Klaus mladší a naopak možnost návratu nevylučuje jeho otec, který je v tuto chvíli jediným politikem, schopným vést sjednocené identitární politické síly do boje za silnější a suverénnější Českou republiku. Všeobecně se ví, že Kellner celá léta financuje Institut Václava Klause a nedávno koupil největší komerční televizi v zemi s přesahem i na Slovensko. Jistě mohly mnohým vadit i jeho vztahy s Čínou. Musíme si uvědomit, že jsme ve válce, v které jsou klíčové osobnosti předmětem zájmu korporací, politiků i nátlakových skupin z paralelního světa tzv. „nevládních organizací“. Náhody nebo nehody v případě takových úmrtí v takové době jsou zcela vyloučeny.

Covid ekonomicky odnesla především střední třída. Mnoho bohatých lidí naopak své majetky rozšířilo. Může i toto přispět k jakémusi třídnímu rozkolu ve společnosti? Co bude jeho důsledkem?

Rozevírající se nůžky mezi sociálními skupinami a faktická likvidace střední třídy v Čechách jsou smutné jevy, které začaly dávno před covidovou hysterií. Budete-li pozorně sledovat zápisy v živnostenském rejstříku ČR, zjistíte, že malé podnikání a živnostnictví začíná stagnovat a upadat do recese už někdy od r. 2004. Potom přišla hluboká finanční krize roku 2008 (zvaná hypoteční podle jevu, který ji měl nastartovat). Už tady padaly počty živnostníků a drobných podnikatelů o desítky procent. Nesmysly jako plošný zákaz kouření, EET a umělé zhoršování politických vztahů s Ruskem a Čínou, dále ničí poslední pozůstatky tohoto stavu. Covid je pouze potvrzením tohoto trendu, kdy na konci cesty zbydou pouze bezpohlavní nadnárodní korporace a masa jejich poslušných zaměstnanců.

Jak vidíte roli Číny v budoucím vývoji? Vybudovala si za poslední rok proti Evropě pozici, ze které nás může ekonomicky zválcovat? Do jaké míry ji může brzdit výrazný ekologický dluh?

Čína nepochybně sílí a stává se vůdčí ekonomickou silou světa. Nikoliv však technologickou. Zde má stále Evropa a Severní Amerika náskok. Bez adekvátních investic do vědy a výzkumu a jejich vlastní aplikace do výroby (což se opět těžko realizuje bez kapitálu, který v našem světě citelně chybí), nebude tento náskok za chvíli viditelný. Vše se nakonec rozplyne v nekvalitních produktech na jedno použití, které bude Čína chrlit ve velkosériích. Pojem „ekologický dluh“ přitom musím potom nutně považovat za konstrukt, který nám jenom dále sváže v ekonomické soutěži nohy. Budeme tady mít sice krásné prostředí, ale nebude se tu nic vyrábět ani vymýšlet, takže vznikne jeden velký skanzen. Unijní „nový zelený úděl“ je proto takovým nástrojem, jako vystřiženým z učebnic operací pod cizí vlajkou.

Kauza Dukovany – máme se obávat o budoucí směřování naší země, jak varuje liberální opozice? Je obviňování českého prezidenta Miloše Zemana, že nevýhodně tlačí Rosatom a Babiše, že tomu podléhá, pravdivé? A jde v případě Dukovan skutečně o směřování naší země?

Je to, samozřejmě, holý nesmysl. Celá desetiletí se tady jede na ruský uran v sovětských a ruských reaktorech. Žvanění, že upadneme do nějaké závislosti na Rusku, jsou pouze výkřiky naší politické a lobbistické klaky, placené ze Spojených států či z Francie. Jde o to urvat prostě velkou zakázku v Česku za každou cenu. A tak je potřeba vyřadit ideologizujícími žvásty konkurenta, který vzhledem k technologické návaznosti a provázanosti s původními projekty, bude jednoznačně levnější, výhodnější i bezpečnější. Toto není první případ ideologického zadávání velkých státních zakázek. V rámci tohoto „boje“ jsme už nastoupili cestu postupného vyřazování bojových vrtulníků, které mohly sloužit ještě přes 20 let a jejich nahrazování americkými stroji, které kromě Sboru námořní pěchoty Spojených států zatím nikdo nekoupil. Peníze vyhozené čistě z okna.

Zvažovaný covid pas, který má usnadnit cestování, bývá kritizován jakožto předvoj dalšího sledování a omezování práv občanů a jako nakročení k systémům, které fungují v Číně. Je důvod se takového vývoje v Evropě obávat?

Všeobecné šmírování obyvatelstva se pomalu stává normou vnitřní politiky všech států Unie. Tohle je jenom další hřebíček do rakve volného pohybu. Pokud, podle vyjádření vakcinologů, stejně žádné současné očkování před covidem nechrání, je zhola zbytečné se touto otázkou zabývat. Jde o další buzeraci a snahu politických elit omezit ještě více volný pohyb lidí a získávat nad nimi postupně úplnou kontrolu.

Jaká bude v budoucnu strategická iniciativa USA pod vedením Joea Bidena? Bylo by dobře, aby se USA výrazněji postavily Číně, třeba posílením armády? Lze Čínu uzbrojit tak, jako kdysi Sovětský svaz?

Každá demokratická či neoconská administrativa Spojených států zatím nadělila světu válku či alespoň nějakou tu humanitární intervenci. S postupujícím časem se však jejich oběti zmenšují a musí se proto spoléhat na podporu vnitřních pnutí v cílové zemi přes různé páté kolony. Výsledky jsou přitom čím dál více tristní. Padlé státy, rozvrácené ekonomiky (většinou naše bývalé trhy) a devastované kulturní dědictví i mezilidské vztahy jejich obětí, jsou varováním pro nás všechny. Hrubý nepoměr mezi surovinovou základnou a spotřebou potom vede Spojené státy nutně ke kořistnému způsobu chování. A je úplně jedno, zda zrovna potřebují ukrást iráckou ropu, ruský plyn nebo české lithium. Princip je stejný, pouze prostředky se liší podle toho, zda jste protektorát, protivník nebo pokorný a poslušný vazal. Biden bude velmi slabý prezident. O to důležitější bude sledovat jeho jestřáby, Kamalu Harrisovou, Jakea Sullivana, Anthonyho Blinkena a starou známou tetičku Victorii Nulandovou, která byla architektkou ukrajinského Majdanu v roce 2014. Ti budou určovat směr zahraniční a bezpečnostní politiky Spojených států, schovaní za popleteného staříka. O tom, jak je tento koncept nebezpečný, jsme se měli možnost přesvědčit za prezidentování George Bushe ml., kdy Cheney, Rumsfeld a Rice vytvářeli nejrůznější fiktivní hrozby a zatáhli ve jménu boje proti nim do problémů postupně celý svět.

Prožili jsme epidemii. Hrozí, že v příštích letech prožijeme velkou válku světového rozměru, ať už kvůli konfliktu na Blízkém východě, nebo mezi západem a Ruskem, západem a Čínou? Co z toho reálně hrozí a jak se jednotlivým rizikům vyvarovat?

Moderní zahraniční politika je především o vydírání, koňských handlech a o následném porušování všech uzavřených dohod. Západní armády dávno ztratily schopnost vést rozsáhlý vojenský konflikt. Proto musí ve zvýšené míře používat námezdní žoldáky a tzv. vnitřní opozici. Dalším významným nástrojem moderních ekonomických válek jsou nejrůznější sankce a embarga. Důvod si vyfabrikujete vždycky, a pokud seženete pár ochotných vazalů, kteří vám tuhle nějaké ty sankce odkývou, byť to poškozuje jejich vlastní ekonomické zájmy, máte napůl vyhráno. Blokujete pak na základě těchto vlastních pravidel hry protivníkovy dodávky, jeho dopravní a tranzitní logistiku a především jeho finanční toky. Banky a finanční systémy jsou dnes hlavním nástrojem prosazování zájmů Spojených států.

Kanadská vědkyně Corinne Le Quéré ve své studii navrhuje, že svět by potřeboval jakýsi neustálý lockdown, abychom odvrátili klimatickou krizi. Přesněji řečeno, stačilo by jednou za dva roky. Bylo by to pro planetu přínosem?

Z Kanady se, bohužel, v posledních letech stala ikona levičáků a pokrokářů všech zemí světa. Proto mě neudivuje, že tam mohou zaznít takové názory a že jim někdo vůbec věnuje pozornost. Mladý a pohledný premiér s módními sluníčkářskými názory, hyperkorektní společnost, zakládající si na naprostém odvržení tradic a na absolutní diverzitě a fluidnosti. To je současná Kanada, kterou si kdysi podmanili dřevorubci, lovci a dobrodruzi.

Je správné navazovat na covidové restrikce masivními restrikcemi ve prospěch ekologie? Myslíte, že k tomu nakonec dojde? Hovoří se zejména o omezení cestování a pohybu.

Tyto restrikce jsou vlastně zadáním. Snížíte-li mobilitu lidí, minimalizujete nebezpečí, že si řeknou, jak to u nich, na té druhé straně, skutečně vypadá. Obojí je nesmysl a slouží především globálním hráčům a majitelům planety. Právě v období covidové krize jsme byli svědky bezprecedentního nárůstu nepravdivého informování o průběhu infekce a opatření jednotlivých vlád. Média vesele vytvářela senzace, mohli bychom módně říci „fake news“, kterými účelově děsila lidi a vytvářela z nich poslušné loutky. A opět: Sledujme i historickou dějovou linku. Podobně přece média hlavního proudu informovala i o dění v Jugoslávii, Libyi, Sýrii, o klimatických změnách, amerických volbách i o mnohých dalších tématech. Svět je v rukou korporací, které používají politiky, média a tzv. nevládky jako nátlakové nástroje. Pokud se necháme omezit v pohybu, bude se snižovat možnost tyto mediální smyšlenky dementovat a uvádět na pravou míru.

V rámci postcovidové ekonomické obnovy se hovoří o možných nových řešeních. Hlasitá diskuse se vede na téma univerzálního nepodmíněného příjmu. Jaký efekt by na Čechy a jejich morálku mělo, kdyby každý občan dostával jednou měsíčně třeba 10 tisíc korun?

Kdysi jsme kritizovali socialismus, jehož mzdová soustava a různé systémy dotací a subvencí pokřivovaly naši ekonomiku. A tenhle nápad je jako vystřižený z takového systému. Všechny ty projekty „Průmysl 4.0“ a podobná socio-ekonomická zvěrstva jenom nazývají jinými, vznešenými jmény již překonané socialistické metody. Věřím v kreativitu a iniciativu lidí, kterou nelze svázat žádnou nepodmíněnou žebračenkou bez ohledu na to, zda skutečně něco tvořím, či nikoli.

Co vyšší zdanění miliardářů? Bude podle vás tato otázka v roce 2021 nastolena?

Každé plošné řešení je špatné. Vracíme se tady znovu k otázce, týkající se Petra Kellnera. Někteří miliardáři skutečně napomohli mnoha věcem a projektům v ČR. Jsou však i takoví, kteří nejenom, že ničili naší průmyslovou základnu, ale ještě parazitovali na bydlení vlastních zaměstnanců. Těm by měly být jejich majetky bez pardonu konfiskovány. Stejně je tomu i s kritickou infrastrukturou, privatizovanou kdysi pod záminkou budoucích investic novými, zahraničními partnery. Strašlivý stav většiny takto privatizovaných sítí nepřipouští opět jinou cestu než jejich konfiskaci. A peněz bude rázem dost. Ostatně vláda, která již celý rok dusí ekonomiku pod záminkou boje proti jakési nákaze, by měla projevit trochu více kreativity, než zase to staré zemanovské „nezařezat tu slepici, snášející zlatá vejce, ale všechno jí sebrat“. To je cesta do pekel, která skončí nutně expatriací finančního kapitálu i průmyslu. A nutným zánikem takového hloupého státu.

Co otázka genderu? Během sčítání lidu 2021 se objevila námitka, že občan může ve formuláři zaškrtnout pouze dvě pohlaví. Je to problém?

Tahle témata, odvádějící pozornost od skutečných problémů, jsou k smíchu. I u hříček přírody jsou lékaři po určité době schopni říci, které hormony převládly a určit jedno ze dvou reálně existujících pohlaví. Ostatní tzv. gendery nebo pohyb mezi nimi jsou jenom psychologicko-identitární poruchy. Čím více budeme jejich nositele utvrzovat v tom, že něco jako třetí, desáté, šedesáté čtvrté pohlaví existuje, tím více budeme škodit jim samotným, sami sobě a našim dětem i vnukům. Pohlaví, stejně jako rodičovství nebo genetická výbava nejsou otázkou volby, ale danosti. Všechno ostatní jsou pouze konstrukty a pocity.

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu se hovořilo o „nutných“ proměnách kapitalismu. Měl by být zodpovědnější, ekologičtější, prostě měl by projít jakýmsi restartem. Souhlasíte s tímto pohledem, je to cesta pro budoucnost?

Co si představujete pod pojmem „zodpovědnější kapitalismus“? Kapitalista vytváří vlastní investicí nebo umem pracovní příležitosti, a tím pečuje o další lidi. Daňovými odvody potom přispívá na další věci, které společnost nutně potřebuje od základního výzkumu po penze důchodců. Stát sám netvoří žádné peníze, žije ze zdanění svých subjektů včetně kapitalistů a jejich zaměstnanců (kterým dává peníze zase kapitalista). Představa, že tento mechanismus je možné nahradit opět nějakými socio-ekonomickými experimenty, je zcela zcestná. Stát je tu proto, aby svoje národní podnikání podporoval a chránil, nikoliv proto, aby ho ve jménu zahraničních, unijních nebo aliančních zájmů napomáhal likvidovat nebo znevýhodňovat.



