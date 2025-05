Jsme sice oba mimo domov, ale přesto bych chtěl vaši reakci na tvrzení ruského biatlonového šampiona Alexandra Tichonova, který českému hokejovému šampionovi Dominiku Haškovi vyčítá, že za druhé světové války seděl v každém druhém německém tanku český voják. Co to má, proboha, znamenat?

Vypadá to, že oblíbené sovětské „rádio Jerevan“ má v Ruské federaci neméně zdatné pokračovatele. Pan Tichonov toho řekl více, to osobní si s ním pan Hašek jistě vyřídí sám, takže budu reagovat jen na jeho zobecňující tvrzení o Češích za druhé světové války. Musím říci, že jsem nikdy neviděl biatlonistu střílet od boku. Pan Tichonov to udělal a trefil místo terče parádního kozla.

Je totiž obecně známo, že z evropských národů pouze Češi a Poláci nebyli nikdy v bojových jednotkách pod přímým nebo nepřímým německým velením za druhé světové války nasazeni. Pokud tedy pan Tichonov hledá německé spojence z druhé světové, může se zaměřit třeba na dvě divize Ruské osvobozenecké armády, případně na dvě jiné divize – 29. a 30. Waffen-Grenadier Division Division der SS, které měly v jistou dobu přídomek „ russische Nr. 1 und 2“.

Něco mi tu ale nehraje. Pan Tichonov se vyjadřoval naprosto určitě ohledně tankových osádek; jak se k takové informaci, bez ohledu na její nesmyslnost, mohl dostat?

Když se v zimě plahočíte na dvou prkýnkách po okruhu dokolečka a v určitých okamžicích se válíte ve sněhu, abyste pomocí zvláštní pušky změnil pět černých koleček na bílá, může vás to poznamenat – podobně jako Charlie Chaplina poznamenalo neustálé utahování dvou šroubů. Na vyjádření páně Tichonova (a pro jistotu jsem si je zkontroloval v originále) mne také překvapilo to zcela konkrétní tvrzení, že v každém druhém německém tanku byl český voják jako člen jeho osádky.

Pak mi došlo, že si asi dotyčný spletl tank jako takový s jeho osádkou. Zároveň si však musel splést i dobu nasazení. Při německém útoku na Polsko měli totiž Němci ve výzbroji asi 550 až 600 tanků s kanonovou výzbrojí, z nichž téměř polovina byly původní československé stroje LT vz. 35 a LT vz. 38. Československý podíl se však rychle snižoval, při útoku na Francii již tvořil jen třetinu tanků s kanonovou výzbrojí a v červnu 1941 jen o něco více než čtvrtinu.

Dáme-li tedy tvrzení pana poplety „v polovině tanků seděli Češi“ do reality, tak to nebyli „čeští“ tankisté, ale „české“ tanky, nebyla jich proti Sovětům nasazena polovina, ale necelá čtvrtina, necelá polovina to nebyla v létě 1941, ale na podzim 1939.

S výhradou výše uvedeného pak samozřejmě všechny údaje pana Tichonova sedí.

Dobře, pan Tichonov je tedy tak trochu popleta, ale nemůžeme popřít, že tanky naší konstrukce a výroby byly proti Sovětům v roce 1941 nasazeny.

To přece u nás nikdo nepopírá. Nikdo nepopírá, že bez našich tanků by Němci asi nedokázali rychle porazit Polsko v září 1939 a Francii v květnu a červnu 1940. Samozřejmě, oba tyto státy si ale o tuto „zbraňovou odplatu“ za krizové dny v září 1938 docela koledovaly.

Byli to Britové, kteří k nám kvůli obraně tehdejších „evropských hodnot“ v létě 1938 poslali jednoho zpola dementního lorda, aby na základě jeho zprávy upekli holport čtyř evropských mocností v bavorském hlavním městě. Byli to Francouzi, kteří roztrhali spojeneckou smlouvu s námi a hodili ji do kanálu.

A byli to Poláci, kteří jako první (již v lednu 1934) podepsali smlouvu s Němci a v září 1938 nám hrozili vpádem do zad.

Je pravda, že naši tehdejší politici selhali, ale v onom selhání jim byli velmi nápomocni ti podporovatelé německé „nové Evropy“. Prvním výsledkem jejího budování pak bylo účinné dozbrojení německé branné moci československými zbraněmi.

Máte pravdu, ale v této akci Moskva namočena nebyla, ovšem její důsledky Sověty poznamenaly také.

Toto je na rozsáhlejší rozbor. V roce 1938 jsme opravdu měli dva spojence, na které jsme se mohli asi spolehnout – Rumunské království a Sovětský svaz. Hlavně rumunská vojenská reprezentace si byla schopna spočítat, co československý územní ústupek Maďarsku může znamenat pro jejich zemi. Měli pravdu, rozhodnutí o předání československého i rumunského území bylo dokonce přijato ve stejném městě, jen s necelým dvouletým odstupem. No a Moskva by tehdy velmi ráda vyřešila své problémy s Poláky v okamžiku výrazného německého zaneprázdnění.

Vše se však vyvinulo jinak a v červnu 1941 byly asi čtyři stovky tanků československé konstrukce nasazeny proti Sovětům v rámci německé armády, přes 120 v rámci rumunské armády a asi 50 v rámci slovenské armády. Nijak bych to ovšem nedramatizoval, třeba sovětských tanků T-34 dokázali Němci ukořistit a bojově proti Rudé armádě nasadit nepoměrně více, a také se z toho v „Tankogradu“ asi nestříleli.

Co tedy ukazuje ono emotivní vystoupení Alexandra Tichonova?

Snad jen to, že sportovní šampion nemusí být nejostřejší tužka v penále, a že prominentní hlupáky asi najdeme v každé zemi.