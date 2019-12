Klaus ml. může růst. Bude partnerem Babiše? Politolog Jelínek i o tom, zda Kalousek přežije útok Pirátů

Vládní ANO v průzkumech je stále na špici, jak shodně tvrdí čerstvé průzkumy Kantaru a STEMu. Rozdíl mezi Babišovou stranou a jeho pronásledovateli se nezmenšil. Pokud platí čísla STEMu, kde má ANO 34,5 %, druzí Piráti 10,9 % a třetí ODS 10,6 %, tak se naopak výrazným způsobem navyšuje. V čem spatřujete příčinu dominance ANO?

Andrej Babiš umí nejlépe komunikovat s voliči. Působí přirozeně, srozumitelně. Jeho vláda realizuje program, který lidé vítají, poněvadž jim, zejména ve srovnání s érou asociálních pravicových kabinetů, ulehčuje životy.

ČSSD a KSČM jsou opravdu nízko a nezlepšuje se to, co tyto strany dělají špatně? Pro úplnost, ČSSD získala v obou průzkumech shodně 6 procent a KSČM dokonce jen 5 %.

Obě strany dělají spoustu chyb. Ztratily levicovou razanci, jsou málo průbojné. Komunisté působí jen jako loajální přívěšek ANO. A ČSSD síly, které by měla napřít do kontaktu s voliči, mnohdy investuje do vnitřních hádek. Lidé mezitím začali považovat za stěžejní a nejspolehlivější levicovou sílu hnutí ANO, a to přesto, že je řídí byznysmen-miliardář a realizaci celé řady autentických levicových receptů brání.

V průzkumu agentury Kantar získala Trikolóra Václava Klause ml. 6,5 % preferencí, což je výsledek zaručující účast v Poslanecké sněmovně. Klausovo hnutí ve většině průzkumů vykazuje pozvolný nárůst sympatií. Je pro vás takový výsledek překvapením?

Tento výsledek zatím přineslo jen jedno šetření jedné agentury. Ne náhodou ve stejném průzkumu ztratilo 3 procenta hnutí ANO. Myslím, že se k Trikolóře mohou přesouvat hlasy někdejších Babišových sympatizantů, pro něž je ANO nyní příliš levicové. A jelikož i Trikolóra nabízí silného vůdce s vyřídilkou, jejímu vzestupu bych se nedivil.

Je Trikolóra potenciálním koaličním partnerem ANO? Pokud ČSSD a KSČM klesají a nejistá je i pozice SPD, kde bude Babiš v případě výhry hledat partnery pro sestavení příští vlády?

Trikolóra může být pro Babiše alternativou k levicovým partnerům. Zatímco za spolupráci s SPD se stydí, okamurovcům programově blízká, avšak uhlazenější Trikolóra pro něj může být přijatelnějším spojencem.

Mění se rozložení sil v opozici? KDU-ČSL paběrkuje, u STEMu jí přisuzují 5,5 %, u Kantaru je se 4,5 % pod čarou ponoru. V podobné situaci je TOP 09, tu pro změnu do Sněmovny posílá 5,5 % u Kantaru, kdežto STEM mluví o hrozivých 3,7 %. Budou, podle vás, některé opoziční strany donuceny uvažovat o koalicích?

Ony už uvažují, i když to občas špikují hádkami, jako byla ta mezi Piráty a TOP 09. Jenže každá strana má svoji představu. Někdo sní o velkém antibabišovském bloku, někdo o koalici ODS a KDU-ČSL na jedné straně, a TOP 09 a STAN na druhé straně. Pirátům by se líbila kandidatura konzervativního bloku a liberálního bloku, v němž by rádi spolupracovali s některými Starosty a nezávislými.

Je to dost chaotické. Ale i když je forma kandidátky důležitá pro přerozdělování hlasů, tak mnohem důležitější je programová nabídka. A s ní dosud opozice zápasí.

Právě kvůli preferencím TOP 09 vznikla rozmíška, v jejímž centru je pirát Jakub Michálek. Ten minulý týden pronesl, že TOP 09 by měla zaniknout a Miroslav Kalousek by měl odejít do ústraní, protože mu lidé nevěří a opozici to brzdí. Kalousek reagoval označením Michálka za „tupce“. Co si z těchto všech výroků vzít? Znamená to, že se Piráti mohou pokusit přebrat zbytky voličů TOP 09?

Piráti už mezi voliči TOP 09 pytlačí dávno. Teď se ale musí potýkat s novou předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, jež má poměrně velké sympatie mezi mladším elektorátem, který jinak fandí Pirátům. Jde o mladou emancipovanou ženu, která artikuluje pro mladé atraktivní liberální témata, jako je boj s klimatickou změnou, přijetí eura, podpora adopcí stejnopohlavními páry. Odtud obavy Pirátů, že jimi vysněný konec TOP 09 hned tak nepřijde. Proto tak silně připomínají, že TOP 09 je hlavně projekt nepopulárního Miroslava Kalouska.

Chýlí se konec Miroslava Kalouska, když už proti němu nahlas stojí i část opozice? Více než tři čtvrtiny lidí dávají v průzkumech dlouhodobě najevo, že mu nevěří, je to suverénně nejvíc ze všech politiků… Je „toxicita“ Kalouska jen mediální záležitostí, nebo je skutečná?

Problém Miroslava Kalouska je nejen v dávných kauzách, které mu jsou vyčítány, ale i v prořízlých ústech a v povaze, kterou si snadno vyrábí oponenty. Poněvadž ale jde o politika všemi mastmi mazaného, nečekám, že by skončil dřív, než bude chtít on sám.

Domníváte se, že přítomnost Miroslava Kalouska ve Sněmovně je jedním z důvodů vlády ANO, nebo jde o mylnou představu?

Je pravda, že Andrej Babiš při svém vzestupu chytře využil Kalouskovy nepopularity. Ovšem úspěch ANO by se dostavil i bez toho.

Čím lze vysvětlit některé diametrálně odlišné výsledky aktuálních průzkumů agentur Kantar a STEM? Výrazný rozdíl je u Trikolóry, které prvně jmenovaní výzkumníci přisoudili 6,5 %, kdežto ti druzí jen 1,9 %. Hnutí ANO pro změnu u Kantaru získalo 28,5 %, ale u STEMu 34,9 %. Oba modely jsou listopadové, takže čerstvé oživení kauzy Čapí hnízdo nemohlo hrát roli.

Nechci si pouštět do spekulací, poněvadž vysvětlení se těžko hledá i sociologům. Různé agentury zkrátka používají jiné metody a pracují s jiným a jinak početným sborem respondentů. Proto mě u nich zajímají hlavně trendy. A ty hovoří jasně: ANO má stále obrovský náskok, levice slabá, pravice roztříštěná.

Na průzkumy, které odrážejí nálady voličů po restartu kauzy Čapí hnízdo, si ještě musíme počkat. Je možné, že kauza Babišovi ublíží, nebo už toto jeho voliči nereflektují?

Na Babiše už má názor každý, a sotva jej hned tak změní. Kdykoliv se v minulosti začaly přetřásat Babišovy kauzy, jeho popularita šla paradoxně nahoru. Voliči by byli znejistění až ve chvíli, kdyby na Babišův dotační střet zájmů měli doplatit coby daňoví poplatníci. Přece jen je košile bližší než kabát.

Klíčové ale bude, zda se někomu podaří veřejnosti věrohodně nabídnout to samé co Babiš, aniž by však měl jeho máslo na hlavě. Zatím ovšem nikoho takového nevidím.

