Klus a Smetana řvali jako paviáni. Langerová jede bránit Ukrajinu? Vyoral cítí smrad

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Tentokrát se komentátor Tomáš Vyoral věnoval mnoha tématům, největší zastoupení ale přirozeně měly otázky směřující k hrozícímu vojenskému konfliktu jen stovky kilometrů od českých hranic. Nejvíce to od Vyorala schytali umělci, a to nejen za výroky k řinčení zbraní na východě, ale také kvůli sosání covidových dotací ve výši, která by průměrnému seniorovi musela vystačit takřka na půl roku života.

reklama

Svět poslední týden trnul, zda na východě Evropy vypukne válka. Západní spojenci v čele s USA varovali před ruskou agresí, Rusové pro změnu k hranici s Ukrajinou přesunuli velkou část armády a tvrdili, že jde o vojenská cvičení. Největší konflikt ale zatím vznikl v oblasti informací. Jak dění v uplynulých dnech hodnotíte?

Informační válka, vytváření napětí, strachu a protiruské hysterie. Možná příprava na false flag operaci. Další ztrapnění a znedůvěryhodnění amerických jestřábů a mainstreamových mediálních pologramotů, kteří jejich slova nekriticky vytrubují do světa jako jejich PR agentury. Anketa Vyčítáte Okamurově SPD, že obstrukcemi blokuje pandemický zákon? Vyčítám 1% Nevyčítám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22200 lidí

Jak se s odstupem času díváte na proklamace, že válka na Ukrajině jistě začne ve středu 16. února? Čemu sloužily? A bude za ně podle vás někdo potrestán?

Stejně jako jsem se na ně díval od začátku. S despektem k této americké propagandě a snaze o rozdmýchávání napětí, strachu a nenávisti k Rusku, v níž idiotsky sekundují prakticky veškerá mainstreamová média nejen u nás. Provokace ze strany USA či jejich ukrajinských mopslíků jistě ještě přijde – bohužel, takže bych tuto kauzu zatím neuzavíral.

Hudebnice Aneta Langerová se v rozhovoru pro Český rozhlas vyjádřila k situaci na Ukrajině. S přáteli jsme se o tom bavili a říkali si, že máme chuť jít k hranicím Ukrajincům pomoci. Stát tam a nějak je bránit,“ sdělila. Co byste jí doporučil?

Ne podle slov, ale podle činů poznáte je. Když má Aneta Langerová s přáteli chuť, nechť o tom nevypráví pohádky, ale ať si sbalí saky paky a jde ukázat své hrdinství – ve skutečnosti uvědomělost a pravověrnost – na místo činu. Lehce se do éteru vypouští líbivá slova, po kterých mediální mainstream tak prahne, ale činy jsou už o něčem jiném. Myslím, že by Aneta měla naděláno v kalhotkách už při odjezdu z České republiky.

Pirátský primátor Zdeněk Hřib vyrazil na Ukrajinu. V Kyjevě se setkal s tamním starostou Vitalijem Kličkem a také s primátorem Varšavy Rafalem Trzaskowskim. Mohl z návštěvy podle vás vzejít nějaký konkrétní zlepšovací návrh pro Prahu?

Možné je na tomto světě všechno. I to, že pirátský neobolševik řekne, vykoná či vyjedná něco rozumného. Ale mé pochyby v této věci takřka hraničí s jistotou.

Agentura SANEP zveřejnila výsledky svého průzkumu o důvěře v jednotlivé hejtmany. Zatímco na čele „pelotonu“ je jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) se 48,1 %, následován libereckým Martinem Půtou (SLK) se 45,2 %, na opačném konci se krčí právě Pirát Hřib s pouhými 17,5 %. I předposlední Radim Holiš (ANO) za zlínský kraj má výrazně lepší skóre, konkrétně 23,7 %. Čím si vysvětlujete Hřibovo špatné postavení doma? Obzvláště pak s vědomím toho, že v zahraničí je velmi aktivní a sbírá i úspěchy (ocenění „TOP 5 starosta“ od chorvatského think-tanku).

Jakkoliv jsem silně skeptický k průzkumům veřejného mínění, které v drtivé většině nemají za cíl reflektovat veřejné mínění, ale nasměrovávat ho, tak nedůvěra v Piráta Hřiba mě nepřekvapuje. Když se podíváme, jak se montuje do zahraniční politiky, aniž by pro to měl jakýkoliv mandát, jak stěžuje život Pražanům veškerými pirátskými nesmysly, omezeními a výmysly, tak se nedůvěře v něj není co divit. Zahraniční ocenění, zejména od všemožných pofiderních think-tanků, neziskovek, zpravodajských agentur, jako to Koudelkovo od CIA, Templeton pro Halíka ale i Nobelovka míru pro Obamu, nejsou v žádném případě kritériem nebo dokladem kvalit a schopností člověka, ale mají naopak sloužit k tomu, aby nekvalitu a neschopnost daného jedince zakryla a posílila jeho žádoucí auru či mýtus.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch je údajně připraven poslat expremiéra Andreje Babiše (ANO) před soud kvůli podezření z dotačního podvodu v kauze Čapí hnízdo. Informoval o tom web Neovlivní.cz. Je podle vás možné, že se tedy v rámci prezidentské kampaně dočkáme i zápletky se soudní síní? A pokud ano, může Babišovi uškodit, či spíše pomoci?

V rámci jakékoliv předvolební kampaně se můžeme dočkat čehokoliv. I výše zmíněného. Vzhledem k tomu, že Babiš a dotace z EU, tedy zlegalizovaná korupce ze strany tamního politbyra, jsou už natolik recyklovanou písničkou, mám dojem, že by to Babišovi v očích veřejnosti zas tolik neuškodilo. Ten má, myslím, své zastánce a odpůrce už pevně ukotveny a málokdo kvůli této kauze přejde na „druhý břeh“. Ale můžu se pochopitelně plést. Nicméně v případě například druhého kola a voličů nerozhodnutých, nebo volících takzvané menší zlo, by tahle hypotetická událost jistý vliv mít mohla.

Poslanec Jan Farský (STAN) přiletěl z USA, aby složil mandát. Brzo, pozdě, zbytečně?

Zbytečné to rozhodně není. Pozdě to je. Vzhledem k tomu, že Farský coby další z amerických loutek–agentů zřejmě věděl o své stáži hodně dopředu, neměl vůbec kandidovat a vodit své voliče za nos. Šlo o prachsprostou drzost a zkoušku, zda voliči a pravověrní novináři unesou další podraz a nebetyčnou prasárnu. Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 5% Jelcin 0% Putin 91% Medveděv 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21596 lidí

Co říkáte na sněmovní tahanice tohoto týdne? Měl Okamura na své zdržování právo? Je v pořádku, že mu během jednání o pandemickém zákonu vládní poslanci odebrali slovo?

Nesledoval jsem nijak bedlivě, ale mám za to, že Okamura coby poslanec s nezanedbatelným mandátem má na zdržování právo. Nešlo o první ani poslední případ některého z politiků. Navíc se zdá, že jediný Okamura je alespoň zčásti demokratem. Na rozdíl od současné i minulé vládní garnitury nepokrytě prosazující nastolení hygienicky-sanitárního fašismu. Co se týká odebrání slova vládními poslanci, tak takové odebírání, vzývání cenzuru nebo zákazů vyjadřování nepohodlných nejsou v jejich podání žádnou novinkou.

V Česku řádí inflace. V lednu meziročně zrychlila na 9,9 procenta, informuje Český statistický úřad. Růst spotřebitelských cen byl nejvyšší od července 1998. Budeme podle vás v příštích měsících chudnout? Čí vinou?

Chudneme skrze měnovou reformu od samého počátku Hry na covid, kdy vlády celého světa začaly zcela bezprecedentně tisknout ničím nepodložené papírky, aby mohli dle potřeby korumpovat skrze takzvané kompenzace. Od začátku všech logiku zcela popírajících fašistických restrikcí jsem tvrdil, že jedním ze záměrů je měnová reforma, ožebračení občanů – zejména střední třídy – a cílená tendence k zadlužení všech a všeho. V čí prospěch? Třeba několika málo nadnárodních korporací a jejich několika málo vlastníků. Žijeme přeci v korporátním fašismu. Mimo jiné. Opět mainstreamoví mediální pologramoti zaspali několik let a teď jsou vykulení, jak prasata před porážkou.

Jakub Kulhánek se stane velvyslancem při OSN. Do funkce se nominoval sám ještě v době, kdy byl ministrem zahraničí. Jak na tuto novinku reagujete vy?

Jako další případ nebetyčné drzosti a papalášství jednoho z našich politiků. Kokta Kulhánek nebýt protežování ze stran Aspen Institutu a zřejmě dalších klik by kompetenčně a kvalifikačně neměl ani na místo běžného kancelářského úředníka.

Od začátku března nejspíš skončí hrazení preventivních PCR testů pro očkované a pro některé další skupiny obyvatel. Důvodem je prý zlepšující se epidemiologická situace. Váš komentář?

Že bezprecedentní tunel nic neřešícího a neprůkazného kvazi testování neměl nikdy existovat. Miliardy korun v luftu a výsledkem je akorát inflace a namaštěné kapsy bezpáteřních pazgřivců typu Prymulů, Maďarů a spol.

Vyšlo najevo, že někteří umělci v covidové době pobírali od státu štědré kompenzace. Tak například Ivana Gottová, resp. jí vlastněná firma Karel Gott Agency, si přišla na 1 322 000 Kč, Tomáš Klus pro po sobě pojmenované s.r.o. získal přes 1 200 000 Kč. Dotace pobírali i Emma Smetana a její partner Jordan Haj, nebo třeba Lucie Bílá. Jde podle vás v otázce těchto jmen o účelně vynaloženou státní pomoc?

Bylo evidentní, že si umělci a kvazi umělci, jakkoliv drtivá většina z nich byla skutečně zasažena fašistickými vládními restrikcemi, přišli na slušné love. A to proto, že byli zticha jak myšky. V opačném případě by zejména ti mediálně žádoucí a protežovaní typu Janů Hrušínských, Klusů a Smetan řvali jak paviáni. Takhle to vypadá, že si řada z nich přišla na miliony s nohama na stole. Někteří jedinci jako třeba právě psychicky nevyrovnaná europanka a lepšolidka Smetana si pak vydělali víc, než na co by si přišli svou prací, o níž je zájem asi jako o mě na pozici prezidenta.

Kanadský premiér Justin Trudeau vzkázal demonstrujícím Kanaďanům, že může nechat zmrazit jejich bankovní účty. Toto opatření je součástí tzv. Nouzového zákona. Je to podle vás slučitelné s demokracií?

Žádnou skutečnou demokracii přece nikde na západě nemáme. Jak se ukazuje, tak takzvaní a samozvaní západní demokraté často svými totalitními kroky překonávají jimi nenáviděné autokraty v Číně, Bělorusku, Rusku, Turecku či prakticky kdekoliv na Blízkém východě.





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.