Kolik jste napumpoval, pane Babiši? Živnostníci a malé firmy žádné miliardy neviděli. Lídr pravice Bábek se naštval nad „kolovrátkem lži“

„Smířlivost či ustupování tlaku státu ohrožuje naši existenci,“ je přesvědčený předseda Podnikatelských odborů a titán boje za živnostníky Radomil Bábek. V rozhovoru pro ParlamentníListy.cz burcuje k tomu, abychom se nenechali vehnat do pozice, kdy bychom sice neradi, ale smířlivě přijímali vše, co si na nás vláda vymyslí. „Taktika vlády je totiž taktikou agresora. Kousek po kousku ukrajuje naši svobodu, až nakonec svobodní být přestaneme. Vláda vymýšlí nejneuvěřitelnější změny a novely zákonů, zakazuje a vydává protizákonná opatření a nařízení. A vždy v náš neprospěch, vždy proti nám,“ říká Bábek.

Jako předseda Podnikatelských odborů, tvrdíte, že vláda likviduje živnostníky a drobné podnikatele. Co kabinetu nejvíce vytýkáte?



Vláda na nás živnostníky vyhlásila hon. Drobné podnikání označila jako veřejného nepřítele a poštvala proti nám svoje úřady. Vláda vědomě vyhlásila protizákonná opatření a úředníci nesmyslně kontrolují jejich dodržování. Úředníci pokutují podnikatele na základě toho, že vláda přijala desítky protiprávních opatření a stovky různých nesmyslných podmínek a předpisů. Kontroly jsou účelové a jedinou snahou úřadů a úředníků je zmáčknout podnikatele a živnostníky. Vláda a její úředníci se k nám posledních sedm let chová jako nepřítel. A jako skutečný agresor dělá vše pro to, aby české podnikání buď zaniklo, nebo aby nad ním získal stát neomezenou moc.



Premiér Babiš a vládní ministři se naopak ohánějí miliardami, které do živnostníků „napumpovali“. A podobně se vyjadřuje i Hospodářská komora nebo třeba Svaz průmyslu...

Je to samozřejmě úplný nesmysl. Živnostníci, a je jich spolu s drobnými podnikateli víc než milion, žádné pobídky, dotace a miliardové daňové úlevy od státu nemají. Desítky miliard reálně dostává na přilepšenou pár největších firem, nadnárodních korporací a montoven. Celé je to jen marketing, který má obalamutit nic netušící nepodnikající veřejnost. Vládní kolovrátek se točí ve stylu, stokrát opakovaná lež se stává pravdou.



Znovu se ptám, je tady Hospodářská komora, Svaz průmyslu. Ti tvrdí, že vláda podnikatelům pomáhá...



Jako každý agresor si vláda buduje pátou kolonu. Aby vzbudili vládní politici zdání, že podnikatelé jsou spokojení, vybudovali si ministři skupinu kolaborujících spolků, které jsou takovým fíkovým listem. A to není jen HKČR, SOCR, ale i AMSP, AHR, AČTO a některé další. Nejde samozřejmě o členy těch spolků, ti jsou v tom nevinně. Těmi Babišovými „spolupracovníky“ jsou lidé, kteří jsou ve vedení těch spolků.

Vladimír Dlouhý, Tomáš Prouza – který nahradil exministryni Martu Novákovou, Václav Stárek a dříve i Karel Havlíček, který z toho patolízalství vytěžil dokonce dvě ministerská křesla. Pro mne jsou tihle lidé horší než vládní úředníci. Za zástěrkou hájení zájmu podnikatelů a živnostníků jdou proti nim. Kolaborují s vládou. Jsou to prostě kolaboranti, tedy lidé, kteří vědomě a za úplatu spolupracují s nepřítelem vlastních lidí a proti jejich zájmům.

To jsou poměrně silná slova. Zní to skoro jako zločinné spolčení...



Nejste příliš daleko od pravdy. Máme tady prostě obrovský problém. Nejen my, čeští živnostníci a podnikatelé, ale vlastně úplně všichni. Právě živnostníci a drobní podnikatelé jsou totiž zásadním motorem ekonomiky, a tím i rozvoje celé společnosti. Pokud naše vlastní vláda, můžeme-li ji označit za vlastní, vystupuje proti nám, živnostníkům a podnikatelům, vystupuje proti rozvoji země a proti prosperitě občanů této země.



Mluvil jste o kolaboraci vedení Hospodářské komory a dalších s Babišovou vládou, na to by měla přece razantně upozorňovat opozice v Poslanecké sněmovně?

Kolaborace lidí z podnikání s nepřátelsky se chovající státní správou je jen jednou stranou mince. Ta druhá, o které se také příliš nemluví, je smířlivá role opozičních parlamentních stran. Ty se za nás, malé podnikatele a živnostníky, rády postaví, ale jen verbálně.

Prostě slibem, zvláště teď před volbami, nezarmoutíš. Pokud bychom však čekali, že strany, které se samy umísťují na politickém spektru doprava, budou tvrdě, nekompromisně a především zásadově hájit pozice živnostníků a podnikatelů, byli bychom, a vlastně pořád jsme, zklamaní.

Proč si myslíte, že opozice dostatečně nehájí práva živnostníků a podnikatelů?



Možná z nedostatku odvahy, možná kvůli sklonu ke kompromisům, možná ze zištnosti. Možná je to kombinace všech těchto faktorů. V každém případě ve Sněmovně vidíme divadlo appeasementu – politiky smířlivosti a ústupků. Že je nouzový stav nezákonný a že je zaměřený proti malým podnikatelům? Opozice není tvrdě proti, protože se bojí, že by mohla být označena v rozjitřené covidové době za škůdce. Že je pandemický zákon paskvil a dává vládě nekontrolovanou moc právě nad malým podnikáním?

Vypadá přece tak hezky a moudře státotvorně, když jej opozice nechá projít. Že nejsou zajištěna práva podnikatelů a živnostníků na odškodnění za škody, které jim způsobila vláda? Přece nebude opozice jitřit tak kontroverzní téma – většinu společnosti to přece vůbec nezajímá. A tak bychom mohli pokračovat. Smířlivost, ústupky, neodůvodněná vstřícnost – rakovina práva a spravedlnosti, rakovina svobody.

Co s tím? Dá se s tím něco dělat?



Jistěže je to možné. Musíme přestat spoléhat na to, že to za nás, za živnostníky a podnikatele a vlastně za všechny občany, vybojuje někdo jiný. Musíme my, čeští podnikatelé a živnostníci, získat ve společnosti postavení, které nám náleží. Musíme mít takovou společenskou sílu, aby nás nemohli vláda, politici či úředníci ponižovat a šikanovat. Musíme mít své zástupce v Parlamentu ČR.

Radomil Bábek je předseda výboru Podnikatelských odborů, které mají více než 15 000 členů, převážně z řad živnostníků a drobných podnikatelů. V současné době je č. 1 na kandidátce Trikolóra Svobodní Soukromníci ve Středočeském kraji a zároveň stínový ministr průmyslu a obchodu.

