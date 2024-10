Komedie. Fiala chtěl ukázat svaly. Zjistil, že žádné nemá. Ivan Vyskočil k vyhození Bartoše

„Milí čtenáři, tak jsme byli svědky, a to prosím v přímém přenosu, jak pan Fiala chtěl ukázat svaly a pak zjistil, že žádné nemá,“ začíná hned s pořádnou dávkou sarkasmu dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil a ve stejném tónu jde rovnou na věc.

Fialenko doslova chycen na švestkách

„Kdyby nebylo tak tragické, že takový člověk je naším premiérem, tak to byla jedna z nejlepších komedií, které jsem kdy viděl. To jste nemohli zažít ani v žádném divadle, ani v žádném humorném filmu. Ano, náš pan premiér připomínal pubertálního kluka, který nemá odvahu se rozejít s holkou z očí do očí, tak to udělá srabácky esemeskou. Po kauze vyhození Ivana Bartoše z vlády si můžeme být jistí, že náš pan profesor a premiér ještě pubertálním letům neodrostl,“ říká Ivan Vyskočil.

„A to chce řídit tento stát a dávat si na billboardy: ‚Nebudete se za svého premiéra stydět!‘ No, to tedy nevyšlo! Při televizních projevech a při dotazech moderátorů byl pan Fialenko doslova ‚chycen na švestkách‘. Kroutil se jako had a blekotal o tom, že odchod s p. Bartošem projednal…? Zatímco Ivan Bartoš chvíli před ním řekl, že o ničem takovém nemluvili! To snad se nemůže povést ani ve francouzské filmové komedii a Louis de Funes by nemohl být lepší než náš první vládní činitel,“ chytá se za hlavu herec.

Ivane, jen nám řekni, co na nás velcí „ODSkluci“ chystají?

„Ale je tady jedna podstatnější věc. Ivan Bartoš se hájil, že on digitalizaci stavebního řízení nezprasil, že to sice ještě chtělo dopracovat a vyzkoušet. Nicméně že jeho digitalizace by zabránila podvodům a tunelům, které chystali tzv. velcí kluci z ODS! Při tom, co už podvodů a tzv. přesměrovávání peněz do těch správných kapes, tu už přes třicet let zažíváme, bych tomu docela věřil,“ krčí rameny herec.

A vyzývá: „Takže Ivane, je to teď na tobě. Jen nám pěkně nahlas řekni, co na nás velcí ODSkluci chystají? Kdepak zase mají našlápnuto na velké peníze? Anebo jestli máš strach, tak pro tebe mám jiné řešení. Když jsem v TV záběrech viděl, jak odcházíte ze Strakovky s Olgou Richterovou, tak mě to napadlo. Ona vypadala krásně, jak takový nepříčetně rozčilený křeček. Myslím, že bys mohl všechny ty tajnosti o ódéesáckých tunelech a pustých rejích koalice SPOLU rozčílenému křečkovi Olince pěkně vyoslit do ouška. Ona si jistě svoji funkci v parlamentu ponechá a v pravý čas ty hanebnosti vypustí, protože to ve své maličké postavičce neudrží. Bude to jako v pohádce Král Lávra, co měl oslí uši. Tam to holič Kukulín taky neudržel a našeptal do vrby, ale stejně to prasklo. A tady by to mohlo být stejné,“ radí Ivan Vyskočil.

„Ono se sice nic nestane, protože této vlády s nejméně trojitou hroší kůží se nic nedotkne, ale aspoň my, lid obecný, budeme vědět o dalším hřebíku do rakve teď už čtyřkolky. A k příštím volbám si to možná i někdo zapamatuje,“ dodal.

P.S. Ivana Vyskočila: Katecheta Výborný… Černochová a podlahy

„A P.S.? Pane premiére, kdybyste ty svaly měl, tak bychom tu už dávno neměli především ministra vnitra pana Rakušana. Jeho ministrování se skandály Dozimetr, s tajnými telefony a s pytli na mrtvoly atd. atd!“ míní Ivan Vyskočil a jde k dalším vládním politikům.

„Lipánek – Lipavský? Ne že už měl být dávno pryč, ale ani tam neměl nikdy nastoupit. Ale prý je to nejlepší ministr zahraničí, co jsme kdy měli. Prý dokonce na roveň pana knížete. Měl jsem ke knížeti různé výhrady, ale po tomto prohlášení se pan Schwarzenberg ještě otáčí v hrobě jako myšák v kole. No a paní Černochová už dávno měla raději někde mýt podlahy, než sedět na ministerstvu války. Katecheta Výborný už by také neměl ničit české zemědělství, ale dělat něco užitečnějšího,“ míní se herec.

„A tak bych mohl pokračovat ve vyjmenovávání ministrů, až bych skončil u toho našeho UKRpremiéra, který by se měl odebrat někam daleko, daleko – až do… však víte kam! Ale to bychom asi byli moc neskromní a chtěli toho po panu profesorovi příliš mnoho!“ uzavírá s notnou dávkou sarkasmu Ivan Vyskočil.