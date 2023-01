Komínem létají miliardy a řeší se jen Čapí hnízdo, říká Jiří Holík. Připomněl Fischerovu „sviňárnu“ ze Senátu

reklama

Největší šance na vítězství v prvním kole prezidentských voleb má podle bookmakerů a analytiků generál ve výslužbě Petr Pavel. Podle jejich modelu porazí šéfa ANO Andreje Babiše. Do druhého kola se podle nich nedostane ekonomka Danuše Nerudová. Jak vidí rozložení sil Jiří Holík?

Tak to je otázka, na kterou se hodně špatně odpovídá. Obecně souhlasím, že budoucího českého prezidenta je třeba hledat v rámci této trojice. Ale jestli to bude generál Petr Pavel, paní Danuše Nerudová nebo expremiér Andrej Babiš, to si opravdu netroufám odhadovat. Já svého vlastního favorita samozřejmě mám.

Sledoval jste předvolební debaty?

Ne, ne... to jde absolutně mimo mě, na tyhle šarády já už jsem asi trochu starý nebo už trochu frustrovaný všemi těmi nesmysly, které denně produkují mainstreamová média – přesně ta média, která předvolební debaty přinášejí.

Takže jste nevyčítal Andreji Babišovi, že tyto debaty po většině ignoroval s tím, že lidé ho znají z jeho politických funkcí, znají jeho názory, tak proč je opakovat?

Přesně tak, myslím se, že to je skutečně tak, jak říká. Neúčast v diskusích mu opravdu nemám za zlé, stejně by se tam stal zase terčem otázek, které směřují výhradně k Čapímu hnízdu nebo k jeho spolupráci s StB.

I když je pravda, že pokud jde o Čapí hnízdo, tak by se mohl po mnoha letech neuvěřitelného pinožení kvůli pitomým 50 milionům korun – které navíc už dávno vrátil – všem pochybovačům vysmát. Jenomže samozřejmě, že ten rozsudek, který ho v této kauze osvobodil, „musel být přece podplacený“, takže se tím vlastně nevyřešilo vůbec nic. Pro některé lidi bude Andrej Babiš vždycky hajzl – a pro některé naopak ten, kterému věří. Je to zkrátka kontroverzní osobnost, k čemuž přispěla i ta věčná mediální masáž od protibabišovských médií a politiků.

Celá ta kauza Čapí hnízdo je jenom hůl, kterou potřebují Babišovi odpůrci, když jim docházejí věcné argumenty. Vždyť je to vážně groteska. Tady létají komínem miliardy – ale my se budeme snad do konce našich dnů věnovat „obrovskému“ případu Čapí hnízdo, které nás stálo celkem nula korun... Byl jsem se tam sám podívat, a kdybych byl hejtmanem Středočeského kraje, dal bych Andreji Babišovi ještě vyznamenání, jak to místo a okolí dokázal krásně zvelebit.

Předpokládám, že určitě nebudete volit senátora Pavla Fischera?

Ne, toho rozhodně ne! Nikdy nezapomenu na tu sviňárnu – promiňte, ale já jsem se celý život pohyboval v tvrdém hokejovém prostředí a tam se tomu sviňárna říká – co udělal on, hlavně on ještě s několika senátory, na v tu chvíli nemocného Miloše Zemana, aby ho mohli nazvat nezpůsobilým k výkonu funkce, tedy v překladu, aby se ho konečně mohli zbavit a vládnout si sami.

Psali jsme: V květnu si Fischer pozval Blatného… Akce „odstranění Zemana“ se v Senátu chystala několik měsíců. Dokumenty hovoří

Půjdete k volbám, pane Holíku?

Půjdu, určitě půjdu. K tomu prvnímu kolu teda určitě.

A budete volit…

Ta volba je tajná,

Takže budete volit tajně; ale z toho, co jste doposud řekl, odhaduji, že Andreje Babiše?

To jste řekl vy... (smích), tak dobrá, ano, máte pravdu, je to můj favorit a budu ho volit.

Máte k tomu ještě nějaký jiný důvod, kromě těch, které zde už byly vyřčeny?

Jeden bych měl a myslím, že je dosti důležitý. Měli bychom si totiž uvědomit, že ať už vyhraje generál Petr Pavel nebo Danuše Nerudová, tak se nám tady vytvoří novodobá „Národní fronta“.

Co tím máte na mysli, konkrétně?

To je vcelku jednoduché. Je to situace, nad kterou se zaraduje samozvaná elita naší milované „pražské kavárny“ – a to, že všude bude mít většinu nebo svého člověka.. Na Hradě by byl jejich favorit, v Poslanecké sněmovně bude mít vládní koalice převahu 108 křesel a většinu bude mít i v Senátu. Z hlediska politického je to tedy možná podstatnější, než se může leckomu zdát. Není to jedno, jestli tam bude Petr, nebo Pavel... – a to doslova!

V každém případě, ať už vyhraje kdokoliv, já ho uznám jako svého prezidenta, kterého jsme si regulérně zvolili. Nebudu se chovat jako nejmenovaní příznivci pana Drahoše, kteří tehdy vyhlašovali, že po zvolení Miloše Zemana emigrují a že bůhví co všechno ještě udělají. To považuji za hodně ubohé.

