Konec Fialovy éry. A Piráti jako hlavní mrtvola, říká docent Valeš

Pane docente, jaké jsou Vaše první dojmy z volebních výsledků? Případně nejzajímavější moment?

Krajské volby splnily cíl, který si slibovala opozice, že to bude referendum o vládě. Vedle toho, že volby skutečně byly referendum o vládě a podle toho vypadají výsledky, bylo to ještě horší vysvědčení, než sama vládní koalice, ale i opozice čekala. Jednak tím, že výrazně posílilo hnutí ANO v počtu krajských mandátů, ale hlavně kvůli tomu, že se spousta lidí dostala z prvního kola do Senátu, které hnutí ANO nikdy nešlo. Mají 20 lidí ve druhém kole, což je neuvěřitelný počet.

Především hnutí ANO reálně „hrozí“, že zatímco teď mají myslím tři hejtmany, budou jich mít 6-8. Vítězství zejména hnutí ANO, ale do určité míry resuscitace komunistů je jedna věc. Odnesla to zejména ODS, ale hlavní mrtvola je Pirátská strana.

V tomto kontextu docela „uzrál“ příspěvek piráta Mikuláše Ferjenčíka, který v pátek odpoledne na síti X napsal: „Je to úplně jednoduchý. Jestli chcete, aby pokračoval Ivan Bartoš a Honza Lipavský, volte v krajských volbách Piráty.“ Lidé tyto politiky zjevně nechtějí. Je to začátek konce Pirátů?

Piráti se odvařili a je to dlouhodobý proces. Viděli jsme to poprvé už u sněmovních voleb v roce 2021, poté letos v červnu u evropských voleb. Piráti popřeli svůj rebelský étos a stala se z nich ultra prosystémová strana. Nejsou už zajímaví pro svoje původní voliče a navíc selhal hlavní důvod, proč by měli existovat v české politice, tedy propagování budování digitálního státu a informačních technologií po jejich obrovském problému, který představuje digitalizace stavebního řízení.

Pirátská strana ztratila smysl svojí existence a je otázka, kdy bude pohřeb. Tipnul bych skoro, že se v příštím roce Piráti ani nedostanou do Poslanecké sněmovny.

Psali jsme: „Zneužití povodní a cynismus.” Povodňový úder vládě. I kvůli volbám

„To tu ještě nebylo.” Vláda se propadá, premiér je spokojený a jen toto ho zachrání

„Ostnatý drát, pane Foltýne?“ Dan Vávra a jiní po „sv*ních“. I ambasáda USA mluví

Mluvil jste o tom, že úspěch opozice byl větší než očekávali samotní opoziční politici. Paradoxní je, že i samotní lídři ANO a dalších opozičních stran předpokládali, že kvůli neodložení voleb a povodním nebude jejich výsledek tak dobrý, což se nestalo. Premiér Fiala teď výsledky voleb komentuje tak, že to není úspěch, ale ani fatální neúspěch. Co to tedy je?

Je to jednoduché. Pan Fiala žije ve svém ideálním světě, ve kterém neúspěch neexistuje. Petr Fiala prohrál dvakrát a je teď otázka, co je pro něj horší. Naprosto propadla jeho vládní politika, od které se stále intenzivněji odvracejí i pravicoví voliči a možná ještě problém pro něho je, že uspěl jeho největší rival Martin Kuba, který od počátku odmítla jakéhokoli spojování do koalice SPOLU a dal si za cíl, že vedení strany ukáže, jak se dělá 30 procent jako ODS.

A nejenže udělal 30 procent, on udělal dokonce skoro 50 procent. Jestli Petr Fiala ještě vůbec vnímá realitu, má obrovský problém, protože ODS jde ke dnu a s ní celá koalice SPOLU i vláda a za další Martin Kuba výrazně uspěl, tudíž lze očekávat krizi uvnitř ODS.

Lze s tím zároveň očekávat, že se uvnitř ODS dá čekat výrazná změna ve vedení, anebo jen výrazná změna politiky do příštích sněmovních voleb?

Nemyslím si to. Pochopitelně by taková změna přijít měla, pokud ODS nechce totálně propadnout, ale zatím to není vidno. Je však prakticky rozhodnuto o osudu Petra Fialy. Nedokážu si po příštích prohraných volbách představit, a teď už víme, že budou prohrané, že by mohl dál setrvat v čele ODS. Můžeme pouze spekulovat, jestli až za rok koalice SPOLU fatálně prohraje volby, se sama rozpadne, což je nepochybně ve hře.

Jisté je, že éra Petra Fialy těmito volbami končí a příští volby budou jen opakováním či jen prohloubením tohoto trendu. Bude však volit také Praha, takže možná nepůjde o tak výrazný pád jako v těchto krajských volbách, kde jenom hnutí ANO dostalo skoro o polovinu hlasů víc než všechny strany vládní koalice. To je naprosto drtivé vítězství, které možná jen s výjimkou roku 2008 nemá v české politice obdoby.

I když tu s námi ještě chvilku Petr Fiala bude, jeho éra je definitivně za námi.