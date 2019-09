Konec předražených hrnců? Roky se to neřešilo, ministryni Benešovou téma zajímá. Poslanec Nacher a lovec šmejdů spustili akci

ROZHOVOR Poslanec ANO Patrik Nacher se spolu se soukromým detektivem a „lovcem šmejdů“ Zbyňkem Prouskem pustil do akce, jejímž cílem je ztížit v Česku život takzvaným šmejdům, tedy pochybným podnikatelům, kteří s prodejem zboží nevalné kvality cílí převážně na seniory. Co se na šmejdy chystá a jaká řešení by byla možná, odkrývá Nacher v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

V pondělí jste se spolu s „lovcem šmejdů“ Zbyňkem Prouskem zúčastnil schůzky s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou na téma takzvaných šmejdů (podvodných obchodníků cílících převážně na důchodce) a toho, jak je řešit. Ministryně vám sdělila, že se věcí bude zabývat. Myslíte, že se ledy kolem šmejdů začnou konečně hýbat?

Jsem o tom přesvědčený. Ze schůzky jsem pochopil, že paní ministryni téma velmi zajímá. Sešli jsme se k tomu tématu navíc již podruhé.

O čem jste na schůzce mluvili?

Diskutovali jsme všechny možné cesty a způsoby, které by mohly vést k nápravě stavu kolem šmejdího byznysu, který se tady roky neřešil.

Jakým směrem ta diskuse probíhala?

Probíhala ve smyslu, že má paralelně začít fungovat osvěta a v té mohou hrát například i ministři, kteří mají k dispozici mediální prostor, klíčovou roli. Každá osvěta je dobrá k tomu, aby si lidé dávali na šmejdy větší pozor. Ostatně kdyby neexistovala poptávka po věcech, které nabízejí, a lidé se nenechávali zviklat, tak by na nich ani šmejdi nemohli takovýmto způsobem vydělávat. A to by bylo vůbec nejlepší. Ovšem kromě osvěty je tu i celá řada dalších věcí, které je nutné rozpracovat, aby se stav skutečně zlepšil.

Mohl byste konkretizovat?

Tak například by bylo dobré vymezit, do jaké kategorie trestného činu šmejdí aktivity vůbec spadají. Jedná se o trestný čin poškozování spotřebitele, nebo jde spíše o podvod? Během návštěvy ministryně jsme obdrželi statistiku, podle které bylo v uplynulých třech letech v ČR za trestný čin poškozování spotřebitele obžalováno jen osm lidí, což je vzhledem k rozsahu šmejdího byznysu u nás zarážející. Druhou věcí je, že jsme si během schůzky s paní ministryní řekli, jaké všechny možné orgány do našeho procesu vtáhnout a jak to celé posléze koordinovat.

K čemu jste došli?

Namístě by například byla jakási analýza trestního zákoníku a spolu s tím i úvaha nad tím, jestli je v něm potřeba něco měnit, či ne. Další věc se pak může týkat výše pokut. Ta je u nekalých a agresivních obchodních praktik v rámci zákona o ochraně spotřebitele nízká, možná až směšně v porovnání s tím, kolik šmejdi utrácejí například za reklamu v časopisech. Když pokuta činí zlomek ceny toho inzerátu, který si zaplatili, tak její udělení nemá ten zamýšlený odrazující účinek. Další rovinou problému je postup orgánů činných v trestním řízení. Tady jde například o to, jestli by nestálo za to, udělat metodický pokyn nebo pokyn obecné povahy, který by jim ukládal, jak se na tyto věci v obecné rovině dívat, jak je posuzovat, tedy vnímat spíše jako podvod, a nikoliv jako poškozování spotřebitele. A to proto, že víme, že v případě šmejdů se nejedná o klasický vztah mezi spotřebitelem a obchodníkem, ale o vztah mezi podvodníkem a potenciálně podvedeným. Takže tak je nutné se na tu problematiku dívat.

Narážíte na onu konkrétní statistiku, se kterou jste se během návštěvy u paní ministryně Benešové seznámili? A sice že v posledních třech letech byl kvůli trestnému činu poškozování spotřebitele stíhán jen nepatrný počet lidí?

Ano. Vzhledem k tomu, že rozsah šmejdího byznysu v Česku je nepoměrně větší, než je počet těch obviněných, tak si říkám, jestli ten zakopaný pes náhodou nevězí právě v postupu orgánů činných v trestním řízení a že by třeba pomohlo, kdyby tyto orgány dostaly pokyn/návod, jak případy šmejdího byznysu kvalifikovat.

Zmiňoval jste zvýšení pokut, tak aby se jich šmejdi báli...

Ano, ovšem problém s možným navyšováním pokut za tyto praktiky je, že ve šmejdím byznyse se jen velmi těžko dohledává pachatel. V klasickém vztahu mezi spotřebitelem a obchodníkem lze podnikatele snadno najít, například podle sídla nebo provozovny. To samé ale neplatí v případě šmejdů. Ti často používají fiktivní, schránkové firmy či bílé koně jako figuranty, a reální viníci tak nejsou vidět. Sebepřísnější sankce tak na ně jednoduše nedopadne tak, jak si můžeme plánovat a představovat, ale na druhou stranu může ve své razanci dopadnout likvidačně na standardního podnikatele, který prodal nekvalitní zboží nebo službu. To se prostě může stát, v tomto případě ale nejde o podvod.

