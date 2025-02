Konečná jednala v Číně. Padla nabídka pro Čechy, jenže Fiala stojí zády

Paní poslankyně, v minulých dnech jste byla na pracovní návštěvě Číny. Můžete nám k této cestě říci něco víc?

Pozvání do Číny jsem měla od partnerské KS Číny už velmi dlouho. Jsem ráda, že se podařilo tuto návštěvu realizovat. Každý, kdo je aspoň trochu při smyslech, vidí, že z Číny se stal hybatel ekonomického i politického dění, a je absurdní, že pro své chiméry představitelé Fialovy vlády se k Čínské lidové republice otočili zády.

V Čínské lidové republice jsem se sešla s nejvyššími představiteli. Těší mne, že Čína naopak v České republice vidí partnera pro spolupráci a rozvoj v mnoha oblastech. Začít bychom mohli třeba tím, že umožníme čínským turistům bezvízový styk. Čína to už českým turistům nabídla – dokonce i jednostranně. Vzhledem k tomu, že zájem čínských občanů o Českou republiku opět roste, znamenalo by to i značný finanční přínos.

Jak vnímáte současný vztah Číny a ČR, případně EU?

Je načase budovat oboustranně výhodné vztahy mezi EU a Čínskou lidovou republikou, místo neustálého osočování a vyhrožování obchodní válkou, kterou EU nemůže nikdy vyhrát. Některé státy už to pochopily a zahájily novou éru vzájemné spolupráce. Nerada bych, aby ČR v tomto ohledu dopadla stejně, jako s jednáními o ukončení konfliktu na Ukrajině. Mimochodem, v tomto ohledu jsem ráda, že Čína se v rámci tohoto (i jiných) konfliktu drží důsledně mírového scénáře.

Fotogalerie: - K třetímu výročí ruské invaze

Podívejme se na aktuální věci související s Ukrajinou. Co říci na postoj Donalda Trumpa a jeho dohodu s Vladimirem Putinem, že se sejdou, aby jednali o ukončení války na Ukrajině?

Anketa Je v Evropě pošlapávána svoboda slova, jak tvrdí americký viceprezident J.D. Vance? Ano 99% Ne 0% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 8629 lidí

Za mě je jakékoli jednání, které povede k zastavení bojů, důležité. A je to přesně tak, jak tvrdím několik let – že u jednacího stolu budou muset být mocnosti, tedy Rusko, USA a Čína.

Z některých míst zaznívají obavy, aby nedošlo k takzvanému „druhému Mnichovu“. Je tato obava namístě?

To přirovnání je naprosto absurdní a používat ho může pouze nedouk. Přece ta situace je diametrálně odlišná – Mnichovská dohoda měla zabránit vypuknutí války, zatímco na Ukrajině se bavíme o ukončení už více než tříletého krveprolití.

Obrovskou diskusi vyvolalo vystoupení viceprezidenta USA JD Vance na mnichovské bezpečnostní konferenci. Co vy k jeho slovům na adresu Evropy, Evropské unie, říkáte?

Je to překvapivé, ale s mnohými pasážemi musím souhlasit. Zejména v tom smyslu, jak arogantně odmítají evropské špičky rozdílný názor. Jak pohrdají lidmi, nálepkují je a – jak se ukázalo ve výpovědi majitele Facebooku – cenzurují nepohodlné pravdy. Není se čemu divit, když se na konci této konference rozplakali.

Psali jsme: „Šéf bezpečnostní konference brečel jak malá Gréta.“ Jak to četli Rusové? Vyoral má jasno

A co říci na summit, který se následně konal v pondělí v Paříži? A překvapilo vás, že například ČR nebo Slovensko nebyly na tuto první schůzku pozvány?

To, že nebyl pozván nikdo z ČR, je obrovská potupa jak Petra Fialy, tak Petra Pavla, o němž hradní krk a přítel po boku ještě nedávno prohlašoval, že by mohl být evropským lídrem. Fialova vláda se natolik snažila dělat pro Ukrajince, až se nemalé množství občanů začalo ptát, jestli už nevyměnili ministři svá trika a nejsou spíše vládou ukrajinskou.

Pojďme na další téma. V neděli se konají v Německu předčasné volby. Co říci k situaci v Německu a jak vidíte vývoj Německa do budoucna? Co se týče ekonomiky, ale i tolik diskutované migrace?

O situaci v Německu vypovídá už samotný fakt, že tam musí být předčasné volby. Extrémně špatná rozhodnutí, hospodářská stagnace a dennodenní problémy s migranty ve spojení se slabým předsedou vlády, jakým Olaf Scholz bezpochyby je, jsou důsledkem toho, že sociálnědemokratická politika dostala na frak v další zemi a vypadá to na historický debakl této strany. Při tom, jakou politiku ale dělala, se vlastně není čemu divit.