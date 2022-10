Konečná natřela papalášské manýry vlády. Nebetyčná arogance...

reklama

„Německo nejspíš uštědří K.O. českému průmyslu... Zastropování cen pro průmysl v Německu může vzhledem k ekonomické provázanosti obou zemí tomu našemu způsobit naprostou ztrátu konkurenceschopnosti,“ napsala jste na svůj fb. Jak v této souvislosti vnímat poslední dobou stále opakovaná slova o solidaritě a jak by se k tomu měla postavit česká vláda?

Snad si náš premiér neudělá stejně špatné renomé, jako si udělal německý premiér, když prohlásil, že je potěšen, že na evropské úrovni se dosáhlo dohody o 15% snížení spotřeby plynu. A to i ve vztahu k Německu, které bylo dosud na ruském plynu velmi závislé. Na to reagoval průzkum agentury INSA, ve které se 59 % Němců obává, že nebudou schopni utáhnout náklady na plyn a elektrickou energii, které rekordně vzrostly. Němci kritizují, že je jedna závislost nahrazena vzápětí závislostí na USA a dalších zemích, které dodávají LNG.

To mají opravdu všichni mávnutím proutku zapomenout na desítky let, kdy nejen německý průmysl, ale i ten náš se mohl rozvíjet i díky levnému plynu z Ruska? Ani Německo nemá zajištěny kapacity plynu na tuto sezonu. Vše je podmíněno zprovozněním několika terminálů na zpracování zkapalněného plynu. Stačí si přečíst komentáře běžných čtenářů pod těmito kancléřovými prohlášeními, co si o těchto slovech myslí. Není to nic moc lichotivého. Tak snad i náš pan premiér začne občanům říkat věci tak, jak reálně jsou, a ne tak, jak si je prostřednictvím mediálních kampaní zaplatili.



Uvedla jste také, že po celé Evropě vycházejí lidé do ulic, aby bojovali s vysokými životními náklady. Domníváte se ale, že tyto akce budou mít opravdu výsledky? Že budou vlády reagovat? Nebo kam to až může tedy dojít?

Začátkem října to byly statisíce Britů v ulicích. I ti protestovali proti drahým energiím. A do měsíce vidíme odstoupení ministerské předsedkyně, byť to samozřejmě nebyl jediný důvod jejího konce. Další desetitisíce lidí protestovaly ve Francii proti důchodové reformě a na podporu zdanění miliardářů a velkých podniků. Lidé tam demonstrovali i proti posílání zbraní na Ukrajinu. Ne tak masivní, ale o to četnější jsou demonstrace v Německu. A opět je to kvůli obavám ze zhoršující se ekonomické situace. A kromě eurobruselských frází žádnou skutečnou reakci na tuto nespokojenost nevidím. Obávám se, že tento přístup vládnoucích elit již brzy nabere směr, který nebudou moci zvládnout.

Není možné donekonečna tisknout peníze a zvyšovat inflaci. Evropa se musí vzpamatovat a ohradit se proti diktátu USA. Jak je možné, že ty s Ruskem stále obchodují a ostatním to zakazují? Podívejte se na informace z RAND Corporation z 25. ledna 2022. Kde se popisuje, jak NATO vyprovokuje vstup Ruska na území Ukrajiny. A jaké budou následné sankce. A jak se očekává omezení dodávek ruského plynu do Německa. Ať se k tomuto dokumentu vyjádří naše vláda a přestane se štvaním proti Rusku. Česká republika není s nikým ve válce. Ale pětikoalice nás do ní chce zřejmě zatáhnout.



Vláda oznámila, že na konci letošního roku definitivně skončí zmrazení platů politiků a dalších ústavních činitelů, kterým tak platy od ledna skokově vzrostou. Jen pro příklad, poslanec si tak polepší o více než 11 tisíc Kč měsíčně. Je to v současné situaci dobrý přístup?

Je to nebetyčná arogance a papalášské manýry. Podle mého názoru to opět vybudí negaci u lidí, kteří za svou práci nedostávají ani průměrnou mzdu. Připomínám, že takových jsou dvě třetiny! A jim se předsedkyně Parlamentu vysmívá s prohlášením o dvou svetrech…





V médiích se objevila informace, že na slavnostní udílení vyznamenání na Hradě, které se koná 28. října, nedostala pozvánku například předsedkyně Sněmovny Pekarová, předseda Senátu Vystrčil, poslanec Heller nebo předseda Ústavního soudu Rychetský. Co na to říkáte?

Jde o rozhodnutí prezidenta. Nemám, co bych k tomu víc dodala.



Pojďme na další téma. Seznam Zprávy začátkem října uvedly, že získaly dokument Ministerstva vnitra, který obsahuje obavy z radikalizace státních zaměstnanců. Takzvaný tým KRIT prý doporučuje mimo jiné anonymizovaný monitoring nálad ve státní a veřejné správě a včasnou identifikaci osob, které mohou šířit antisystémové nálady a jejich zapojení do dialogu. Co na to říkáte?

Když by nešlo o tak vážnou věc, jako je bezpečnost obyvatel, asi by se nad tím dalo mávnout rukou, že si pár lidí z Krizového informačního týmu (KRIT) chce vysloužit pochvalu a odměny za splnění zadání a napsání pár stránek materiálu. Bohužel je situace mnohem vážnější. Pokud už vedení ministerstev, zejména těch silových, vnímá, že nemají ani podporu úředníků, tak je jasné, že dělají svou práci špatně a odpovědní lidé s dlouholetou praxí v daném oboru se nechtějí nechat diskreditovat a plnit zadání, které je v rozporu s potřebami tohoto státu. To vážně podceňují své zaměstnance, že oni nejsou schopni vyhodnotit svou životní situaci a musí jim to vysvětlit komunikačním manuálem?

Je snad záměrem ministra vnitra zveřejněním této informace o výstupech KRITu, aby tak dal najevo, že je ochotný jít proti lidem? Nebo je to další ukázka jeho neschopnosti a materiál se dostal ven bez jeho vědomí a žije si svým vlastním životem? A pokud členové KRITu nemají dost informací o hloubce společenských problémů z terénu, tak není nic jednoduššího, než se přijít podívat na některé demonstrace. Tak uvidí skutečnou realitu, v jaké lidé žijí! A možná by jim konečně došlo, že jsou to oni, kdo se snaží rozeštvat společnost, a staví proti sobě sociální skupiny podle osvědčeného hesla „Rozděl a panuj“! Proto je jim tak proti srsti politika KSČM, založená na solidaritě a vzájemné pomoci.

Ano, vládní garnitura se bojí svých občanů, jejichž hlasy propadly ve volbách. Je to desetina dospělé populace. Jsou to i ti, kdo nechodí k volbám a nyní pociťují dopady této asociální vlády. Tato vláda má opravdu důvod se lidí bát. A bude dělat vše, aby občany buď zastrašila, nebo jim bude lhát až do svého konce.



Za legální by také vláda ráda prohlásila blokování internetových stránek v případě ohrožení bezpečnosti. Dosud šlo o krok bez právního podložení. Jak by toto mohlo fungovat?

Jedno motto říká, že cena je otázkou toho, jestli kupuju nebo prodávám. A dochází této vládě, že se může velmi brzy ocitnout na opačné straně, než je nyní, tedy v opozici? A možná nebudou mít ani čas upravit zákony ve svůj prospěch. Snad se poučili z toho faux pas, kdy zakázali činnost webům prostřednictvím soukromé společnosti, která spravuje internetové domény a která k tomu neměla absolutně žádnou pravomoc. A v tichosti pak své rozhodnutí také zrušili. Politika je o souboji argumentů. Mám takovou obavu, že argumenty, kterých se vláda bojí, nebo na ně nemá odpověď, chce jednoduše zakázat.



Podívejme se i do zahraničí. Co říkáte na odstoupení britské premiérky, která se na svém postu neohřála ani dva měsíce?

Řešit krizi tím, že snížím daně nejbohatším, je stejné, jako zvětšit díru v lodi v domnění, že voda, která je již na palubě, bude aspoň rychleji odtékat. A to se stalo britské premiérce. Krom dalších názorových salt, která za několik týdnů udělala.



A co to podle vás bude znamenat pro Británii?

Konzervativní strana si do svého čela zvolila Rishi Sunaka. Ten již byl ministrem financí v předchozí vládě. A podle odborníků si v době covidových opatření vedl obstojně. Ale pořád je to konzervativec – šlechta a bohatí tedy u něj mají přednost před obyčejnými lidmi.



V minulém rozhovoru jsme se bavili o tom, že prokuratura EU vyšetřuje nákupy vakcín proti covidu. Máte informace, zda je v této věci nějaký posun?

Bohužel zatím nemám. Což je takový běžný folkór, že ani europoslanci nemají přístup k celé řadě důležitých materiálů. Zkrátka transparentnost dostává hodně na frak. Informace tedy mám pouze z veřejně dostupných zdrojů. Ty hovoří i o vlivu významných osob z vedení Evropské komise. Počkejme na závěr vyšetřování, které vede Úřad evropského veřejného žalobce.



