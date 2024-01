Konečná vyprávěla vtip o Petru Pavlovi. Skrytý záměr vlády

reklama

Ústavní soud zamítl návrh poslanců hnutí ANO, kteří napadli nižší valorizaci penzí. Tu prosadila vládní koalice. Důchodci kvůli tomu v červnu dostali přidáno v průměru o tisíc korun méně, než čekali. Paní poslankyně, jak byste to okomentovala?

S tímto rozhodnutím nesouhlasím, byť jsem nucena ho respektovat. Ústavní soud prohloubil příkopy ve společnosti a otřásl důvěrou milionů lidí v nějakou elementární spravedlnost – to je možná na tom všem to nejhorší! Jsem také přesvědčena, že výsledek rozhodnutí zásadně ovlivnili nově zvolení soudci, které jmenoval Petr Pavel. A ještě z jedné věci mám strach – že teď už vláda nebude mít žádnou brzdu v tom, co chystá na naše občany.

Velkou debatu vyvolalo to, že Senát odmítl ratifikovat Istanbulskou úmluvu. Jak na ni nahlížíte vy?

Jsem rozhodně pro zásadní zpřísnění trestů za násilí na ženách a sexuálním útokům obecně. Za naprosto nemístné považuji rozhodnutí dát někomu podmínku za opakované znásilňování a vydírání, čímž narážím na nedávný rozsudek, který podle mého soudu právem vyvolal pobouření! NE zkrátka znamená NE! Nejsem si ale jista, zdali by právě těmto obětem Instanbulská úmluva nějak pomohla…

Poslanci dokončili první kolo jednání o možnosti korespondenční volby pro Čechy, kteří žijí v zahraničí. Co na to říkáte?

Je to prachsprostý cynismus této vlády, která tvrdí cosi o právech našich občanů žijících v zahraničí. Důvod, proč na to tak tlačí, je ovšem naprosto jednoduchý – vláda potřebuje nové voliče, protože ti, na něž přímo dopadá jho toho, co dělá a nedělá, ji volit už nechtějí.

Škoda že vláda podobně nedbá na sociální práva, život našich občanů nebo pracovní právo, kde chce zavést výpovědi bez udání důvodu.

Korespondenční volba – navíc spojená s tím, že občanství mají dostat i vnoučata emigrantů – je natolik obrovský zásah do fungování voleb, že by její přijetí nemělo probíhat tímto „násilným“ způsobem. Tedy já si myslím, že nemá v naší zemi být vůbec, jelikož i v zahraničí mohou naši občané volit už nyní, ale tady ten tlak na rychlé přijetí mě pouze utvrzuje v tom, co jsem řekla o tom, proč to všechno vláda dělá.

A co říct k informaci, že premiér Fiala nepřiznal milion, uložený v družstevní záložně a k dalším „informacím“, které se kolem toho objevily?

I tato věc má dvě roviny. Zapomenout jen tak někde milion – což v roce 2015 představovalo více než 3 průměrné roční výdělky – je samo o sobě divné. Nevím, kdo z normálních lidí to takhle má.

Druhá rovina je pak otázka samotné kampeličky, která je velmi podezřelá. Pan premiér, někdy bůhví proč přezdívaný pan Čistý, se v rámci tohoto ocitl ve skvělé společnost lidí dříve trestně stíhaných a kontroverzních podnikatelů a starých známých z ODS. Údajně se v této kampeličce mělo ztratit několik desítek milionů. Když občan něco nezaplatí, šlápne vedle, okamžitě má na krku státní orgány. Když jde o miliony, vše je v pořádku. Takhle to u nás chodí. Jsou rovni a jsou si rovnější!

Na svém fb jste se vyjádřila i k tomu, že na Hradě končí vedoucí prezidentské kanceláře paní Vohralíková. Překvapilo vás to? A co říkáte na jejího nástupce?

Dostal se mi jeden vtip, v rámci nějž pan prezident Pavel říká, že jeho pan Kolář naštěstí vyhodit nemůže. Takže asi takhle bych to viděla. Na Hradě ve skutečnosti vládne Kolář a jeho temné nitky na zbrojaře a velvyslanectví USA. Takové politice říkám STAČILO! Prezident má hájit zájmy občanů, a ne být loutkou v něčích rukách.

Už v minulém rozhovoru jsme se bavili o videu, ve kterém „účinkuje“ ministr Rakušan. Dnes se zeptám, co říkáte na jeho setkávání s lidmi?

Pan Rakušan rozjel – a to musím uznat – skvělé PR k lovení voličů, kteří odpadli od vládní koalice a stali se z nich nevoliči. Být součástí slepence SPOLU, začala bych mít obavy. Za mě je to ale jen PR hra, pan Rakušan to samozřejmě nedělá proto, že by se hnulo jeho svědomí, se kterým nepohnul ani Dozimetr, ale z čistého kalkulu. A trochu mě mrzí, že o jedné jeho debatě reportovala všechna média. Já za lidmi jezdím 9,5 roku – v posledních měsících mám někdy i 3 debaty za týden. Ovšem víte, jaký je rozdíl mezi mnou a panem Rakušanem? Mě na debatu neveze vládní limuzína, ale řídím si sama, mě tam nebrání X uniformovaných i neuniformovaných příslušníků bezpečnostních složek a často si platím sama i pronájem sálu. A novináři – o tom, co se na debatě říká – pokud se tam zrovna o kus dál neservou a není potřeba napsat, že se na debatě Konečné porvali, což samozřejmě nebyla pravda, tak o tom mlčí. A přitom já také dělám debaty bez cenzury. Už desátý rok, ne poslední týdny. Pokrytectví vládne světem!

