Koněvovi bude dobře v muzeu, tam nevyvolá napětí, říká senátor ODS. Za kauzu může Rusko

ROZHOVOR Nejednotnost při informování o koronaviru a především matení veřejnosti ohledně příkazů, zákazů a doporučení vrhá negativní světlo na naši vládu i celou republiku. Pro všechna uvolnění by ale měla být jasná zdůvodnění, protože známe i z jiných kauz případy nesmírných hlupáků, kteří mohou optimistickou situaci poměrně rychle a razantně změnit. A to by byla smrtící rána nejen pro malé podnikatele, varuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz senátor za ODS Lumír Aschenbrenner. Je smutný z reakcí hlavy státu a především pak z jednání lidí kolem něj. A pro letošní dovolenou, kterou naprostá většina z nás jistě stráví v tuzemsku, má připraveno heslo.

reklama

Co říkáte změně vlády v přístupu ke koronaviru? Urychlení otevírání, větší vstřícnost k ekonomice…

Vláda od poloviny března v podstatě každou chvíli mění své záměry. Je v tom bohužel velká chaotičnost, nahodilost a chybí lepší manažerský přístup. V Německu, Dánsku, Rakousku či Švýcarsku přišla pomoc firmám, živnostníkům i občanům, kteří to potřebovali, rychleji a adresněji. Naštěstí u nás nemá epidemie tak dramatický průběh jako v některých jiných státech. Nechci lacině vládu kritizovat proto, že jsem z opoziční strany, vím, že situace je velmi složitá, ale většina ministrů i premiér nepostupují jednotně a matou často veřejnost.

Anketa Je Miloš Zeman a jeho okolí zodpovědný za smrt Jaroslava Kubery? Ano 5% Ne 93% Nevím 2% hlasovalo: 13303 lidí

Ano, jsem pro rychlé otevírání a uvolňování ekonomiky, ale i dalších věcí, i když je to svým způsobem riskantní varianta. Proto musí být podložena jednoznačnými a seriózními epidemiologickými daty o nemoci COVID-19. Tedy zda to lze udělat. Navíc všichni občané si musejí nadále počínat velmi odpovědně a disciplinovaně, ať nás nezasáhne druhá vlna epidemie, to by byla pro hospodářství úplná katastrofa. Nemoc neodejde za den ani za týden, ani za měsíc. Musíme být ještě dlouho obezřetní.

Na druhé straně, je tu otázka, zda má mít ekonomika přednost nad lidským zdravím?

Nic nemá přednost před ochranou lidského života. Ale lidské životy mohou být v ohrožení, právě pokud nemocnice opět nepřejdou včas do normálního režimu. Nouzový stav zastavuje epidemii, ale jinde, třeba právě ve zdravotnictví, může po čase mít velmi neblahé důsledky. Lidi čekají na operace, na obvyklou péči. A k tomu potřebujeme peníze, které dodá právě uvolňování opatření v hospodářství.

Psali jsme: Nosíte roušku? Chválíte zločince Babiše! zvolal Pavel Šafr. A setkal se, no, s... Čtěte raději sami Německo je světový vzor! uvádí CNN. Proč? Vážný problém: Prymulo, co to tajíte? Ani Hamáček neví. A nakonec to prý stejně nic nevyřeší Tohle už mě štve! Babiš vyložil, jak to bylo na začátku koronakrize

Nevytváří vlastně toto všechno chaos, který se může i vymstít? Protože „dvakrát vstoupit do jedné řeky“, to by bylo hodně odvážné a nevím, zda by to občané „rozdýchali“, pokud by se opět „utáhly šrouby“.

Dovolím si tvrdit, že naši občané se v drtivé většině zachovali mimořádně zodpovědně a solidárně. Proto lze očekávat, že to rozdýchají i dál. Rozdýchat to ale při případné druhé vlně už nemusí mnohé, zejména malé firmy a živnostníci. Pro ty by to byla rána do vazu. Opakuji – buďme dál všichni disciplinovaní a trpěliví. Pár nesmírných hlupáků, jinak to nazvat nejde, kteří porušovali předpisy, se samozřejmě našlo i v minulých týdnech. Ty si pamatujme.

Anketa Souhlasíte s odstraněním sochy maršála Koněva? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 23407 lidí

Jakou v tomto vidíte pozici prezidenta, a zvláště pak lidí, kteří jej obklopují?

Prezident Zeman je pro mě už delší dobu čím dál tím větším zklamáním. A to už laťku nemá nastavenou nijak vysoko. Místo výzev ke klidu a svornosti za dobu nouzového stavu několikrát kritizoval své oponenty i další skupiny obyvatel. V době tak vážné krize to je nepochopitelné a nestátnické.

Co ho k tomu vede? Pomstychtivost? Zášť? Hradní kancléř Mynář porušuje hygienické předpisy a zabíjí prase, poradce prezidenta Nejedlý porušil karanténu a nenosil roušku na veřejnosti. Přiznám se, že nechápu některé kroky lidí z Pražského hradu. Miloš Zeman v roce 2013 tvrdil, že bude prezidentem deseti milionů občanů. To se nestalo ani náhodou.

Psali jsme: Kordová Marvanová (STAN): Projekt podpory dostupného družstevního bydlení v Praze je na světě Karel Januška: Vláda strachu Senátor Valenta: Ani vláda nesmí porušovat zákony. Je lákavé zbavit lidi svobody Skuhráte, skučíte? Syn Bolka Polívky překvapivě o hercích. A takto mluví o běžných lidech

Je podle vás exhejtman Hašek tou pravou osobou na volebního manažera sociální demokracie?

Na tuto otázku si musí odpovědět sama ČSSD. Podle mého názoru jeho nominace na tuto pozici znovu oživí staré spory uvnitř ČSSD. Mohl bych tomu vlastně být spíše rád, protože ODS tím odpadne jeden soupeř ve volbách.

Co říkáte na kauzu „Koněv“, odstranění pomníku i reakci ruské strany?

Reakce ruské strany jsou nestoudné. Vyhrožování Moskvy a napadání demokraticky zvolených českých politiků je nepatřičné a česká diplomacie by měla reagovat na tyto výpady daleko tvrději. Nešťastná je celá tato kauza.

Na jednu stranu se maršál Koněv zasloužil o osvobození části Československa a jeho vojáci osvobodili i Osvětim. Za to děkujeme! Na druhé straně byl spor o jeho pražský pomník reakcí na dlouhodobou velmi agresivní a nepřijatelnou putinovskou politiku. Koněvovi bude dobře v muzeu, tam nebude vyvolávat napětí.

Máme se těšit na nějaké peníze z EU? Nebo podle vás první přijdou pokyny a varování, viz nejednoznačné otálení šéfky Evropské komise při společném postupu proti koronaviru?

Předně: peníze EU jsou i české peníze, protože evropský rozpočet je skládán z členských příspěvků jednotlivých zemí. To nejsou bruselské peníze, ale peníze všech obyvatel EU. Určitě nějaká pomoc přijde, jde o to, jak smysluplně a adresně ji využijeme. Další věc: rozpočet EU je zhruba jedno procento celkových rozpočtů všech členských zemí, z toho evropskou ekonomiku nelze zachránit.

Pokud jde o společný postup boje proti koronaviru – zdravotnictví je věcí národních států, ne EU. A každá země se chovala trochu jinak. Očekávat od EU zásadní kroky právě v této oblasti, není-li jich schopna jinde, proto nebylo možné. Ale opět to ukázalo jedno: dlouhá léta se hovoří o reformách EU, teď je dobrý čas k nim skutečně přikročit.

Ing. Lumír Aschenbrenner ODS



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jezdíte rád do Irska, pokusíte se tam ještě letos dostat? A myslíte, že budeme třeba v Itálii či Španělsku vůbec vítáni? Ekonomicky jistě ano, ale kdo ví, kdy pandemie skončí...

Do Irska letos nepojedu. Budu obhajovat svůj senátorský post v Plzni a moje místo v příštích měsících není někde na cestách po Irsku či jinde, ale zde v Plzni a v Senátu, abych pomohl těm, kteří byli zasaženi krizí. Změním proto i kampaň, budu se orientovat na adresnou pomoc potřebným v Česku, kam přesměruji část peněz určených na kampaň.

Pokud pojedou čeští turisté do ciziny, vítáni určitě budou, protože cestovní ruch patří všude mezi nejpostiženější obory. Ale doporučil bych individuální cesty, masová turistika může být zatím hodně riskantní.

V Česku je přece také hezky a měli bychom nejdříve nechat vydělat místním hoteliérům a podnikatelům v cestovním ruchu, našim průvodcům, památkám, zoologickým zahradám, co myslíte?

Naprostý souhlas. Česká republika patří navíc mezi vůbec nejkrásnější a nejbezpečnější země světa. A zrovna v Plzni je jedna z nejhezčích zoo u nás. Navrhl bych pro cestování na léto a podzim tento slogan: „Po Česku pro Česko.“



Psali jsme: Tohle ne! Babiš proti EU: Jde o dluhy a peníze. Zmíněn i Soros. ,,Havlíček ukecával cizí ministry" A co právo na život? Zbořil drsně ke ,,koronavirovému" rozsudku proti Babišovi a spol. I k hercům Stát hodlá nahrávat desítky tisíc hovorů s finančními poradci. I když si budete povídat třeba o zdraví svých dětí… A pět let to zůstane někde v sejfu Senátor z ODS: Babiš se po každém summitu EU bije v prsa, jak hájil naše zájmy. A toto pak přijde bez povšimnutí k nám



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.