Kroupa se uvrtal do zpravodajské hry, jsme trapní. Pád vlády? Ondráček se vysmál opozici

„Nemíním komentovat bláboly kdejakého Rusa a ještě k tomu s kriminální minulostí. Jsem však rád, že mi média dělají takovou publicitu. Chytrý volič, na kterého já cílím, si svůj obrázek udělá a já před volbami nemusím ani jezdit na Donbas. Takže v podstatě děkuji. I negativní reklama je reklama,“ konstatuje Zdeněk Ondráček, poslanec KSČM. „Kroupovi možná věřím, že se jmenuje Kroupa. Pokud vím, tak Hamáček již podal žalobu. Rozhodnou tedy soudy. Co si myslím o Hamáčkovi se mě raději neptejte. Prostě se nechal uvrtat do zpravodajské hry a na chvíli si myslel, že je agent W4C. Prostě ještě větší blbec, než jsme doufali,“ domnívá se.

reklama

Někdejší nejbohatší Rus Michail Chodorkovskij, nyní ruský exilový opozičník, prohlásil, že Kreml má prý rozsáhlou síť spolupracovníků ve vládách a stranách mnoha evropských zemí. Jsou údajně i mezi vysoce postavenými činiteli české vlády a členy KSČM. A jmenoval například i vás. Europoslankyně Kateřina Konečná k jeho názorům uvedla, že nebude komentovat „stesky usvědčených ruských tunelářů“. Co si o tom a o něm myslíte vy?

Už jsem se vyjádřil dostatečně. Nemíním komentovat bláboly kdejakého Rusa a ještě k tomu s kriminální minulostí. Jsem však rád, že mi média dělají takovou publicitu. Chytrý volič, na kterého já cílím, si svůj obrázek udělá a já před volbami nemusím ani jezdit na Donbas. Takže v podstatě děkuji. I negativní reklama je reklama. Anketa Na čí straně stojíte v izraelsko-palestinském konfliktu? Na straně Izraele 64% Na straně Palestinců 12% Ani na jedné 24% hlasovalo: 3323 lidí



Těžké chvíle zažíval minulý týden vicepremiér Jan Hamáček, který prý chtěl milion vakcín Sputnik V a summit USA – Rusko v Praze výměnou za mlčení kolem případu Vrbětic. Tuto zprávu minulý týden zveřejnil na Seznam Zprávy novinář Janek Kroupa. Věříte tomu?

Kroupovi možná věřím, že se jmenuje Kroupa. Není však důležité, jestli mu já věřím, ale jestli je to pravda. Pokud vím, tak Hamáček již podal žalobu. Rozhodnou tedy soudy. Ty jsou sice zkorumpované, ale třeba v případě ministra bude nějaká objektivita zachována. Co si myslím o Hamáčkovi, se mě raději neptejte. Prostě se nechal uvrtat do zpravodajské hry a na chvíli si myslel, že je agent W4C. Prostě ještě větší blbec než jsme doufali.



Janek Kroupa pro vás tedy není důvěryhodný?

Už jsem vám odpověděl. Nedůvěřuji v podstatě žádnému novináři. Jste pro mě zaprodaná sebranka sloužící svému editorovi. Neberte to osobně, čest nějakým výjimkám.

Psali jsme: VIDEO Generál Blaško toho má dost. „Já jsem Čech!“ Leyenová mlčí. Padla i p*del, strach z války kvůli EU



Může jít o útok na objednávku? A čí asi?

Nehledejte ve všem konspirace. Nebo už zase za tím vidíte agenty Kremlu – Čuka a Geka? Vždyť jsme jako republika už trapní. Babiš tady vykřikuje, jak jsme suverénní hrdou zemí a pak v předklonu prosí někde v Bruselu, aby ostatní členské země EU vyhostili symbolicky alespoň jednoho ruského diplomata. A odpovědí je vztyčený prostředníček našich evropských „partnerů“ s tím, že již nechtějí eskalovat napětí s Ruskou federací. Češi zase posloužili jako užiteční idioti.

Psali jsme: Ministryně Dostálová: Prosím, není to finální seznam podle kliků. Jsou to úplné nesmysly ČT: Daniel Stach a Gabriela Cihlářová obdrželi jako první novináři v historii medaili Učené společnosti Rakušan (STAN): Já bych vás, pane kolego, opravil. Toto je digitalizace v podání této vlády Šly bychom do toho znovu, shodují se sestry z FNUSA



Není to dnes v Česku tak, že stačí vznést nepodložené obvinění a ona ta trocha špíny na člověku ulpí? Asi o tom víte své...

Anketa Chcete, aby vás hospodský či restauratér obsloužil bez testu na covid? Chci 76% Nechci 15% Je mi to jedno 9% hlasovalo: 4741 lidí



Co bylo cílem akce Hamáček? Dosáhnout pádu vlády?

Jen naivní politik Demožumpy by si mohl myslet, že toto vyvolá pád vlády jako celku. Určitě to ale oslabí ČSSD. A už se kluci mezi sebou hádají. Ale co je mně po ČSSD? Tady jde o pravdu, ale ta je bez důkazů vždy pouze subjektivní. Na jedné straně se s vyvalenýma očima křičí u řečnického pultíku ve Sněmovně a do médií, že Hamáček je vlastizrádce a na straně druhé posloucháme blekotání Hamáčka. My nezúčastnění se bavíme, resp. litujeme a omlouváme se lidem, že nejsme schopni přijímat tolik potřebnou legislativu. Prostě tragikomedie v přímém přenosu.



Co se týče Vrbětic, už jste se dozvěděl jako místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost něco nového, konkrétnějšího? Na facebooku píšete, že kolem toho máte stále více otazníků...

Jak se můžeme něco dozvědět, když nám stejně nikdo nic neřekne a všichni se odkazují na utajované informace a probíhající trestní řízení v souvislosti s únikem utajovaných informací. Jak překvapivé u této kauzy, že? A zase to nikoho nezajímá. Prostě Česká republika, kde se všechno vykecá. Kdy už i vy novináři pochopíte, že tady nešlo o žádný kriminální čin s jasnými důkazy, které by obstály u soudu, ale odstranění Ruska z dostavby Dukovan atd.?

Paralelu hledejte třeba i s NÚKIB těsně před odchodem bývalého ředitele a jeho „fofr zprávou“ o bezpečnostním riziku Huaweie. Proč se třeba nezajímáte o to, co bylo ve Vrběticích skladováno, zda tam byly i protipěchotní miny, o kterých se hovoří, a další zakázaná munice? Kdo ji tam skladoval a proč? Kdo s tím obchodoval a kam toto vyváželi? Jakou roli v tom hrál stát? Podporujeme a financujeme mezinárodní terorismus? To jsou otázky, na které bych já rád znal odpovědi, ale jak je vidět zajímá to zřejmě pouze mě, ale novináře už nikoli. A to si říkáte ochránci demokracie.



Výše zmiňovaný Jan Hamáček se stal cílem mediálního a politického ataku i přesto, že se v kauze Vrbětice choval tak, jak bylo očekáváno. Například po projevu prezidenta Zemana, který mluvil o dvou vyšetřovacích verzích kolem Vrbětic, ministr vnitra tvrdil, že je jenom jedna. Jak to vidíte vy?

Kým to bylo očekáváno? Těmi, co to zosnovali a řídili? A vy víte, kdo za tím stojí? Já to nevím a neví to ani vláda, policie ani státní zástupci. Protože i oni stále mluví o důvodném podezření. Dozvíme se tedy někdy pravdu? Ne, protože ta by nikomu neprospěla. Proto se ani vy, novináři, neptáte na otázky, která jsem položil výše. A jestli někdo tvrdí, že existuje pouze jedna vyšetřovací verze, tak je hlupák, který o vyšetřování neví vůbec nic. Ale nechme to být, účel kauzy Vrbětice byl splněn, zapomeňte!

Psali jsme: Smůla. Fiala odtroubil svržení Babiše a hned má po radosti Škodíte dětem! Totálně. Lékaři zdrtili vládu za školy. Dodali data Co u toho hulej nebo pijou? Hejma ví, jak to Kroupa provedl s Hamáčkem H*vno. Hamáček sedl na lep. Ondráček ví, vyslal ránu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.