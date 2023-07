Kult generála. Vyoral viděl fotky a měl jasno. Ale pár slov věnoval i Etzlerovi...

reklama

Prezident Pavel si zapádloval na kajaku s šestinásobným mistrem světa. Jenže fotky lidem připomínají ty s Putinem na medvědovi a podobné. Máme být rádi, že prezident je zdravý a atletický?

Rádi sice být můžeme, ale dle mého sebelepší atletický výkon nevyváží jeho neinteligenci, lokajství a zejména charakterovou pokřivenost, kdy kdyby tady vládli Číňané, tak Pavel bude mít šikmé oči mezi prvními. A šikmější než oni Asiaté. A jak narážíte, PR tým soudruha Pavla se možná inspiroval od těch Putinových. Zajímavé, jak naši polodementní novináři mají na jednu stranu Putinovi PR aktivity pro smích, zatímco u těch prakticky totožných soudruha Pavla zdatně sekundují a prakticky nadšeně tleskají ve stoje. Budování kultu osobnosti jak za minulého režimu. Ostatně komunistický rozvědčík s tím má bohaté zkušenosti. Stejně jako jeho loutkáři v čele s Kolářem z dob reálného budování kultu osobnosti a mýtu jménem Václav Havel.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP



prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Češi nezklamali. „Příští týden dám góla Hašanovi.“ Pavel srovnán s Putinem

I přes veškeré tlačení, citové vydírání a podobné praktiky Ukrajina pozvánku do NATO nedostala, pouze ujištění, že když bude do aliance vstupovat, tak proces bude trvat jen rok. „Až po válce“ zní. Je to snad znamení, že Ukrajině bylo naznačeno, aby se už s Ruskem dohodla?

V tomto případě nemám názor zcela vyhraněný. Zatím mám pocit, že z různých důvodů vyhovuje současný stav většině zájmově zainteresovaným hráčům. Především těm anglosaským, kteří Ukrajinu zneužívají pro svou opětovnou a staletí trvající válku proti Rusku. Na druhou stranu ony pokrytecké elity takzvaného západu mají taky trochu bobky, aby nepřekročily další červenou čáru a nedošlo k takové eskalaci, která by se nějak citelně dotkla i jich.

V Nizozemsku padla vláda. Premiér Mark Rutte se chystá do politického důchodu. Neshoda byla na migraci. Na to, že to mělo být zapomenuté téma, se to vrací jako bumerang. Mark Rutte také v průzkumech vycházel jako populárnější než Petr Fiala. Neměla by vláda zbystřit?

Nemusí. Fiala je součástí nynější prakticky totalitní moci jedné strany a vlády. Vláda, prezident, Ústavní soud, mainstreamová média, mainstreamové umění... Všichni jsou na jedné lodi a navíc mají coby vazalové silnou podporu ze zahraničních zákulisních kruhů, které je u vlády drží, nebo minimálně uvítaly.

Fotogalerie: - Vládní tiskovka

V několika evropských zemích se diskutuje o opětovném obnovení vojenské služby. Myslíte si, že by to byl v Česku dobrý nápad?

Nebýt to jen v souvislosti se současnou ukrofilií a válečným štváčstvím nejen našich elit, pak by drtivá většina chlapců našich mladých generací potřebovala vojnu jako sůl. Ať už kvůli kondičce, zocelení nebo kvůli vštípení elementární „poslušnosti“ a řádu. Samozřejmě jsem si vědom i negativ, jež vojna nese. Za současné situace, kdy by se naše elity snad neštítily poslat vlastní občany na smrt kvůli zájmům jiných, jsem ale proti.

Influencerka Jordanka Jirásková se soudí s novinářem Tomášem Etzlerem za to, že ji na sociálních sítích opakovaně nazýval „prokremelskou svoločí“, kolaborantkou a pravděpodobně i několika dalšími přízvisky. Advokát Jindřich Rajchl pak tvrdí, že není možné jenom tak někoho označit za kolaboranta, protože se jedná o závažné obvinění, na které jsou potřeba důkazy. Soudí se dotyčná správně? Nebo měla Etzlerovy výlevy nechat být?

Vzhledem k tomu, že je dle mého jisté, že pravověrný mediální presstitut Etzler nedostane žádný postih, jakkoliv by si ho za své časté výlevy už několikrát po právu, pravdě a lásce zasloužil, tak mi to přijde trochu plýtvání silami. Jakkoliv Jordance fandím, držím pěsti a přeju jí, ať to Etzlerovi po zásluze vytmaví. Mám za to, že orel much nelapá a možná je Etzlerovi jen nyní davána větší váha, než si tenhle alkoholický budižkničemu zaslouží.

V 94 letech zemřel spisovatel Milan Kundera. Na sociálních sítích se do něj pouštějí zejména příznivci levice. Máte nějaké tušení proč?

Netuším, nemám Kunderu načteného, ale řekl bych, že by mu progresivní levičáci měli být spíš naklonění. Vypůjčím si ale slova Karla Kryla, který byl mnohem bystřejší než já a vyjádřil se ke Kunderovi někdy po devadesátém roce: „Člověk, kterému se povedlo najít proluku v trhu. Překračující jistá tabu, budící zájem perverzní části literárních kritiků – a jimi vyzdvižen na literární perlu. Můj soukromý názor – ale můžu se mýlit. Po přečtení tří jeho posledních věcí jsem se pozvrátil a nechal je být...“

Premiér Fiala prohlásil, že jeho vláda se „nebojí sliby plnit“ a také je plní. Máte taky takové matné na vzpomínky na to, že vláda slibovala nezvyšovat daně?

A rovněž se nebojí sliby neplnit a taky je neplní. Ukrajinský vicepremiér a jeho svita se zřejmě drží slov klasika, že neustále opakovaná lež se stane pravdou. Politický EUnuch Petro Fialenko by mohl být jako mnozí současní eurosoudruzi předobrazem pro Orwellovy 1984 nebo Farmu zvířat. Nevěřil jsem, že po totalitní vládě během pseudopandemie a Hry na covid se kdy objeví ještě nějaká více likvidační, více vlastizrádná, kolaborantská v tom pejorativním smyslu a více totalitně smýšlející... A stalo se. A nedá se odestát.

Moje vláda je vláda, která se nebojí sliby plnit, která je plní a která tedy může říct, že s nezodpovědným hospodařením je konec. My jsme připraveni se postarat o to, aby další generace České republiky nemusely žít na dluh.



Zaráží mě, že se přesto najdou hlasy, které by chtěly… — Petr Fiala (@P_Fiala) July 13, 2023

Psali jsme: Takovým věcem věřit? To musíte být chytrý jak Fiala. Tomáš Vyoral je znechucen „To si může strčit...“ Vyoral sekl prezidenta. Ale pak pokračoval Česko a blbá nálada. Vyoral se nediví. „Podívejte, kdo je v čele…“ A už to jelo Když to přiznají, to musí být ještě horší. Ale ti voliči… Vyoral překvapen průzkumy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama