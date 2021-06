Laudát: Zeman je trpaslíkem Ruska a Číny. Klaus je herec bez publika

Prezidenta Miloše Zemana označil za trpaslíka Ruska a Číny. Korupci a rozdělování dotací nazval nechutnou fraškou a uvažoval o tom, co by se muselo stát, aby český volič začal přemýšlet, pokud teď chce ještě volit premiéra Andreje Babiše. František Laudát, předseda KAN a bývalý poslanec ODS a TOP 09, rázně zhodnotil poslední události. „Část české společnosti má nehorázně obrovskou chuť neustále experimentovat, a my na to doplácíme. Kolik už jsme těch spasitelů od roku 1990 zažili, a co po nich zbylo?“ řekl mimo jiné v rozhovoru.

Co byste jako bývalý člen ODS popřál zakladateli strany, bývalému prezidentovi Václavu Klausovi k osmdesátým narozeninám? Miloš Zeman, současná hlava státu, prohlásil, že Klaus v politice chybí. Chybí tedy? A případně proč?

Já si myslím, že nechybí. Klaus v devadesátých letech splnil svoji roli, pak dejme tomu ještě i roli prezidenta po dvě období, a každý by měl mít soudnost. Když se podíváte po světě na státníky, tak až na výjimky jsou to lidé většinou kolem padesátky, někdy mladší, někdy i starší, ale každý má vědět, že jeho čas v něčem minul a věnovat se něčemu jinému. Byla by chyba, kdyby se vracel; on je představitelem klasické pravicové politiky, teď velmi podrážděně reaguje na dramaticky se měnící svět, a teď neříkám, jestli k lepšímu, nebo horšímu, podle mě k horšímu, ale každý má mít soudnost. Ani ne tak Václav Klaus, ale zejména Miloš Zeman, aby věděl, kdy má dost.

Anketa Vadí vám Zemanův výrok, že transsexuálové jsou mu odporní? Vadí 1% Nevadí 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3902 lidí

Jak byste tedy shrnul nejen Klausovu politiku, ale i jeho aktivity v poslední době?

V podstatě mi přijde jako herecká hvězda, které chybí publikum, které chybějí ovace, a nedokáže si bez toho představit život. Máme nespočet příkladů v této branži, a tato branže se týká i politiků. Zažil jsem některé, kteří když se nedostali do čelných pozic v éře velkého kroužkování do Sněmovny, tak tam chodili bílí jako křída a nevěděli, co se životem. Každý by měl vědět, že politika je velmi nejistý, v uvozovkách, byznys, a znovu říkám: Vědět, kdy má každý dost.

Jak určitě víte, prezident Zeman napsal oficiální blahopřání Klausovi, kde uvedl: „Navzdory novinářům, kteří tak rádi slouží mocným, navzdory politickým trpaslíkům, kteří odezírají přání ze rtů velmocí, tak, jako už tomu bylo tolikrát v české minulosti. Nabízí se mi napsat, že patříš mezi poslední mohykány svobody.“ Je Klaus posledním mohykánem svobody?

To v žádném případě. To píše člověk, který je trpaslíkem vůči mocnosti Ruska, který je trpaslíkem vůči mocnosti Číny. Prostě cokoliv řekne Zeman, v málo věcech se s ním dnes shodnu, možná tak jednou za půl roku na několika větách. A rozhodně Klaus není posledním mohykánem svobody, to v žádném případě.

I když se oba prezidenti také názorově velmi míjejí ve většině témat, na adresu obou míří kritika, že hájí zájmy nepřátelských mocností či šíří nebezpečné nesmysly. Je na tom tedy podle vás něco pravdy?

V případě Klause jsem z jeho chování po odchodu z prezidentské funkce velmi rozpačitý. Pokud se týká Zemana, tak svým chováním poškozuje zájmy České republiky ve prospěch jiných států, a to států nedemokratických. To je prostě realita.

Podle posledních průzkumů před volbami se o vedení pere koalice Pirátů a STAN a hnutí ANO, třetí se drží koalice SPOLU. Jde o dost těsné výsledky. Jak je čtete?

Nevím, co by se muselo stát, aby to pohnulo s českým voličem a začal přemýšlet.

Co máte na mysli?

Jestli tady někomu zemře třicet tisíc lidí, tak snad i dítě se základním vzděláním pochopí, že tato vláda nezvládla koronavirus, že nezvládla ekonomiku, že nezvládla potřebné reformy kolem penzí, a přesto jsou tito dospělí lidé ochotní jít k volbám a volit Babiše a jeho spolek. To už není normální.

Domníváte se, že by voliči měli hnutí ANO vystavit účet v podzimních volbách za to, jak zvládlo, či nezvládlo koronavirovou pandemii?

Volič by měl mít s někým zkušenost. Pokud by byla dobrá, podporovat stranu dál, pokud vidí, že ztrácí potencionál progresu, tak… nemluvil bych přímo zúčtování, ale říci: Ne, běžte si sehnat jiné voliče, odpočiňte si od vlády, a pokud budete v budoucnu nabízet něco lepšího, tak s tím přijďte. V politice je střídání stráží běžné, a nemůže jít o zúčtování, z toho trochu čiší komunistické „zúčtujeme spolu“. Komunisté účtovali také, a byly z toho šibenice a kriminály.

Když mluvím o těchto voličích, není to pouze o Babišovi, je to také o Pirátech. Tam v podstatě v jiném gardu, ale část české společnosti má nehorázně obrovskou chuť neustále experimentovat, a my na to doplácíme. Lidé, ze kterých nevíte, co vypadne – nemohli bychom si jednou střihnout chvíli klidu? Totéž je s panem Šlachtou, další spasitel. Kolik už jsme těch spasitelů od roku 1990 zažili, a co po nich zbylo? Jen obrovské rozpaky, rozplynutí se v nicotě a ztracená léta.

Zmínil jste Piráty. Domníváte se, že i v jejich případě ve spolupráci se Starosty a nezávislými hledají voliči spasitele?

Hledají spasitele, a možná si nedomýšlejí důsledky toho, pokud by některé věci, o kterých mluví, a spíše o nich mluví spodní patro Pirátů, realizovali. Ivan Bartoš je velmi přitažlivá, zřejmě schopná mediální tvář, ale není to klasický Pirát. Je dobré se podívat i do zázemí nebo do druhého patra, do členské základny, jací jsou tam lidé. A jaké mají výsledky, pokud už někde moc dostali. A Praha je vedena naprosto tristně. A samozřejmě vrcholnou odpovědnost za to má primátor Hřib.

Za tristní vedení Prahy může podle vás primátor Zdeněk Hřib?

Jednoznačně. Jestli tento člověk chce osud dopravy v Praze, individuální automobilové dopravy, protože městský okruh je klíčovou součástí, svěřit státu, který je nyní zadlužený až po uši, pak by ztratil jakýkoliv vliv ovlivňovat dopravu. Není vůbec vyloučené a je zcela standardní, dělo se to v případě pražského metra, že stát přispívá na pražské metro. A šlo to. Co tu vypráví za pohádky, že není jiné řešení a že stát by to měl převzít, protože jiná forma dotování nebo podílení na výstavbě nejde? To prostě není pravda.

Účet za metro D se navíc zvedl až ke stovce miliard korun.

Nebýt Pavla Béma, tak klíčová část metra D, tedy z Pankráce na Nové Dvory, už dávno stála. On to uměle zabrzdil průzkumy takzvaného lehkého metra a podobně na úkor výstavby pokračování trasy A do Motola.

Pokud se týká trasy D, z toho je vidět totální neschopnost pražské radnice poměrně dobře připravenou stavbu veřejnoprávně projednat. Totální neschopnost. Totální, a pamatuji, když jste se ptala na finance, kdy byly zvažovány náklady v roce na 2004 na zhruba 25 miliard. Pak se začalo operovat s částkou – už pro některé neskousnutelnou – 40 miliard, to už jsem valil oči. A nyní se mluví o osmdesáti, v některých případech o sto miliardách. Faktem je, že v poslední době se ve stavařině děje drama a česká koruna ztrácí hodnotu. Nicméně ani teď by to nemělo být tolik.

Mám tomu rozumět tak, že podobných věcí se bojíte u Pirátů ve vládě, pokud by uspěli?

Ano, ale já se nebojím, já to jen konstatuji, protože přijdeme o další čtyři roky. Nyní je potřeba řešit krizi, a ne si pohrávat s nějakými pofiderními vizemi nevizemi. Není zde diskuse a ani kvalifikované rozbory. To je, proč současná liberální společnost naráží do zdi.

Zmínil jste v rámci hnutí Přísaha Roberta Šlachty, že Češi jsou nepoučitelní a stále hledají spasitele. Proč tomu tak je?

Protože média nafukují, a ne že by tu objektivně krádeže nebyly, krade se v celém světě. Někde více, někde méně, a dnes se státy posunují velmi výrazně k polosocialismu – dotovat, dotovat, dotovat, což je nejpříznivější podhoubí pro korupci a rozkrádání. Tady se už jen řeší, kdo kolik evropských dotací rozkradl, zda je měl dostat, nebo ne. Do toho státní mašinérie, která se vše snaží udržet nebo se do rozkrádání sama zapojí. Zrušit dotace a nechat soutěžit férově, kdo je lepší, ať si vydělá, ostatní ať jsou stranou, a když se dostanou do sociální pasti, tak nechť jim z vybraných daní stát pomáhá. Vyřešit svoji situaci, ne je v tom udržovat, jak to provozuje ministryně Jana Maláčová. To je naprosto zhoubné, a výsledkem není sociální, ale asociální politika. Tohle je realita, která platí už jen tím, že jedna půlka státu krade a druhá se je snaží dobíhat.

Pořád zkoušíme a přemýšlíme o ideálním státě. Když se podíváte tisíc let zpátky do českých zemí, nikdy žádný ideální stát nebyl a nikdo na světě ho nevybudoval. Korupce a zlodějiny se mají potírat, nicméně i za cenu ničení vlastního státu, za cenu teroru slušných 98 procent lidí tvořit haldy zákonů, a tím vlastně podtrhávat celou společnost i ekonomiku…? Vždyť dnešní byrokracie je už natolik děsivá, že se kvůli ní nestaví, proto se náš průmysl nerozvíjí, jak bychom si představili, proto máme nižší úroveň. Všechno dáváme místo na investice na honění někoho. A když už máme peníze z Evropské unie, tak jsme je prošustrovali na golfových hřištích a naprostých nesmyslech. Na soukromých penzionech některých papalášů.

Jinak řečeno, souhlasíte s ekonomy, kteří tvrdí, že dotace v podstatě ničí volný trh?

Přesně tak. Neříkám… když už podpory, tak zcela cílené, například na sanaci ekologických škod z minulosti, obnovu mokřadů a podobně. Nebo podpory hospodařícím v daném regionu třeba v zemědělství, aby tam ty peníze zůstaly, to si dovedu představit. Ale co dělají v dotacích golfová hřiště, bungalovy a penziony boháčů? Co se tady odehrává, to je fraška. A nechutná fraška.

