Laudát by Babiše a Schillerovou vyhnal. Někdo ukradne deset miliard a nikdo na něj nepřijde. A řeči o investicích jsou je velká lež

ROZHOVOR Teror malých a středních podnikatelů, minimum investic a odvádění pozornosti. Tak shrnuje práci české vlády předseda strany Klubu angažovaných nestraníků František Laudát, kdysi poslanec za TOP 09. Sám by vládní představitele s materiálem na zvýšení schodku rozpočtu ze Sněmovny vyhnal a varuje, aby poslanci na podobné politické hry nepřistupovali. „Hraje se, co se hrálo i v minulosti: spousta slibů, spousta krásných slov, ale reálně se Česká republika propadá téměř ve všech směrech,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz.

Schodek rozpočtu České republiky má být 500 miliard korun. Premiér Andrej Babiš a jeho vláda ho navrhla, nelíbí se to však nejen opozici, ale také podporovatelům vlády z řad komunistů. Kritika směřuje k nejasnému předložení plánu, jak s financemi naložit…

Já bych je s takovým materiálem ze Sněmovny okamžitě vyhnal, protože to skutečně nelze. Lítají tam stovky miliard, nikdo neví, kam a na co ty peníze jdou. Radil jsem i nějakým poslancům, aby si vyžádali a aby i veřejnost věděla, veřejně oficiální data. Jaké jsou příjmy, nebo spíše propady plateb daně z přidané hodnoty, spotřební daně, všechny základní položky, příjmy fyzických i právnických osob. Já bych je s tímhle vyhnal. Kdyby chtěl někdo ukrást deset miliard, nikdo na něj nepřijde. Takže celkem souhlasím jak s komunisty, tak s opozicí, že tohle je nepřijatelné. A dost bych do budoucna varoval všechny politické strany, aby na takovou hru vůbec přistupovaly, to je absolutně nepřijatelné.

Řekl jste, že v daném materiálu lítají stovky miliard a nikdo neví, kam ty peníze půjdou. Považujete dokument vlády za tak špatný, nebo natolik nedostatečně vypracovaný?

Je špatný. Jestli někdo předkládá materiál na navýšení dalšího ročního deficitu o 200 miliard korun, a údajně jde o pouhé dvě stránky důvodové zprávy, asi si dělají legraci. Hlavně jestliže chtějí hrát s veřejností férovou hru, tedy mám na mysli ministryni financí Alenu Schillerovou a Andreje Babiše, tak by opravdu měli dát médiím k dispozici poměrně podrobný přehled, kam peníze půjdou. Je velká lež, že stát se bude pokoušet proinvestovat. Pro tento rok už víceméně není možné připravit nějaké dobré investice, jde o lež.

Pokud tedy zvyšování penzí nebo zaplacení voličských skupin pro příští parlamentní volby nepočítají za investice – což už Babiš několikrát zkoušel. Tvrdit, že když přidáte například penzistům, sociálním zdravotníkům, postiženým a dáte dávky, tak se jedná o investice. Je to v podstatě výdaj do spotřeby. Ať Babiš řekne a veřejně uvede, kam peníze půjdou. Není pravda, že se hodně peněz investuje do dálnic a podobně. Stát je v krizi, stejně jako v minulosti je to jen PR, a samozřejmě spoléhají, že lidé se pravdu nedozvědí, případně je komplikovaná, takže je nezajímá. Hraje se, co se hrálo i v minulosti: spousta slibů, spousta krásných slov, ale reálně se Česká republika propadá téměř ve všech směrech.

Obce a města navíc začínají počítat peníze, o které je vláda připravila, a rušit investice. Finanční pomoc v době koronavirové krize putovaly z daní, které mají plynout obcím. Souhlasíte s takovým postupem?

To je skutečná tvář hnutí ANO, premiéra Babiše a ministryně Schillerové. Určitě si vzpomínáte na výroky ještě před koronakrizí, že by obce měly více investovat, protože je tam spousta peněz, které dostaly při navyšování v minulosti. Stát jim moc nedal, ale byly větší příjmy z daní, když ekonomika rostla, rostly výběry daní a obce dostaly více. V tom je Babiš zcela v rozporu se svými slovy, že se chce krizí proinvestovat. Na jedné straně chce po obcích, aby investovaly, a na druhé straně je poslal do investiční nejistoty. Řada obcí investice stopla, na letošek je proškrtala a dělá jen ty nejnutnější rozjeté akce. A jestli nebude fungovat vrácení peněz jiným způsobem, například 1 200 korun na osobu, jak schválili, tak se přehrne léto, přijde podzim a čas utekl. Poměrně snadno se totiž dá investice zastavit, ale jen velmi obtížně se dá znovu nastartovat.

Premiér Andrej Babiš zároveň kritizuje podmínky, které mají rozdělit 750 miliard eur na pomoc zemím postiženým koronavirem v Evropské unii, a chtěl by, aby se částka nevypočítávala podle HDP, ale z peněz bez dividend, které odtečou do zahraničí. Zároveň se nechal slyšet, že Česká republika by neměla být trestána za to, jak celkem dobře pandemii zvládla.

Domnívám se, že jsme se nedostali z krize tak dobře, jak premiér vykládá, protože nás odhady OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, pozn. red.) pro letošní rok řadí z vyspělých zemí na páté nejhorší místo ve světě. My budeme obětí krize.

Neznám detaily přerozdělovacích mechanismů Evropské unie, ale trochu podezřívám Babiše, že tím chce zamaskovat velmi mizerné vyhlídky české ekonomiky. Čísla, která přicházejí už nyní, jsou hrozivá, a ještě hrozivější jsou prognózy. Mám pocit, že jeho manévry jsou spíše zastírací, aby odvedl pozornost jinam.

V první vlně byla kritika Babiše společně s V4 doslova směšná. Už otočil a argumentací se vlastně přidal k těm zodpovědnějším státům. Tam se možná schová a půjde o handrkování o peníze, jako tomu bývá vždy i při rozpočtech a podobně. Ale nějak mi nesedí, že na jedné straně vykřikuje, jak jsme vyspělá špičková superzemě s velkou budoucností, a na druhé straně se handrkuje a škemrá o peníze jako poslední ubožák. Takže se nacházíme ve dvou polohách.

Česká ekonomika, jak jste řekl, může být v důsledku koronaviru pátou nejhůře postiženou na světě, jak se začíná ukazovat. Kdo za to podle vás nese vinu? Je to postup české vlády v celé koronavirové krizi? Nebo její vládní předchůdci?

Mluvil bych nejen o koronavirové krizi, potkalo se více krizí. Pro ekonomiku dvě zásadní. Poměrně dramatická cyklická krize, která nastupovala už koncem loňského roku a ještě před koronavirem – propady příjmů státu a meziroční deficity státního rozpočtu byly rekordní možná i za dvacet let. Asi dvakrát vyskočily. Samozřejmě za to může vláda. Ona zneužila a nevyužila období, kdy jsme mohli růst, kdy mohla dělat některé reformy, které byly potřeba. Neudělala vůbec nic. Jenom vyhazovala peníze na neefektivní investice, takže koho jiného můžete obvinit?

Co vyčítám této vládě nejvíce, je teror malých a středních podnikatelů. Místo, aby se věnovali podstatným reformám, usnadnění podnikání, tak naopak všechno ztížili. Řada politiků je označila za parazity a teď se nám to vrací. Každá krize ukáže, jak je na tom střední třída, malé a střední podnikání. Kdyby dal někdo na stůl minulé krize a jak se s touto krizí vyrovnalo Bavorsko, kde je obrovská skupina malých a středních podnikatelů, tak tyto státy jsou v krizi vždy nejodolnější. Už proběhla analýza k velkému překvapení ne tak pro svět, ale pro babišovce, stát i současnou vládu, že rodinné firmy se vyrovnávají s krizí výrazně lépe než velké nadnárodní molochy. To je pravda. Vláda za to může, kdo jiný? Nikdo jiný ten stav neřídí než vláda.

Souhlasíte tedy s výtkami, že vláda nevytvořila rezervy na horší časy, případně rozprodala rezervy? Anebo že do obrovského schodku může skrýt případné problémy, které s rozpočtem i tak měla?

Neřekl bych, že rozprodala. Moc toho nerozprodali, ale vyrabovali peníze, které se v minulosti nestahovaly například z účtů Lesy České republiky. Brali se menší dividendy na ČEZ, zvýšily se odvody až s příchodem Babiše – u toho jsem ještě byl, když to prosazoval. Nechávaly se peníze na Letišti Praha, které bylo do koronakrize velmi ziskové. Před příchodem Babiše se nechávaly na řízení letového provozu, to všechno je pryč. On si tím vylepšoval státní rozpočet, dělal hrdinu, jak výborně hospodaří, a dnes jsme v situaci, kdy vláda – a Babiš to v jednom interview v Českém rozhlase zopakoval – má disponibilních sto milionů korun. Za normálních okolností, kdyby byli poslanci Parlamentu svéprávní, tak je z toho skandál jako hrom. To už hraničí s nezodpovědností nejhrubšího zrna.

Nakonec se chci zeptat na váš názor na protesty ve Spojených státech amerických. Po ostrém zákroku policistů zemřel černoch George Floyd. Následné demonstrace pod heslem Black Lives Matter se přelily do Evropy a v malé míře i do České republiky. Kde podle vás tkví problém nebo zásadní podstata protestů ve Spojených státech, a proč se přelévají až do Evropy?

Jednak to, co se odehrává v Evropě, by si lidé mohli nechat od cesty. Jde už pouze o pozérství a snahu se někde vyřádit. Nesouhlasím s tím. Třeba proč tu někdo počmárá sochu Churchilla…. dámy, které se k tomu hlásily, by to měly zaplatit a nést trestněprávní důsledky, pokud by byla škoda větší.

Co se týká Spojených států, v žádném případě se nejedná o systémovou vadu, jak jsem slyšel od některých politiků demokratické opozice. To není pravda, jde o naprostý nesmysl. V zemi, kde je dokonce pozitivní diskriminace ve prospěch černochů, to prostě není pravda. Spíše jde o sociálně společenské napětí, a to bylo záminkou a roznětkou. U policie nikdy, ani přes různá opatření, nezabráníte, když někomu rupne v kouli, přestane se ovládat, někoho zastřelí… vždyť se to děje po celém světě.

Domníváte se tedy, že jde o hlubší problém v americké společnosti?

Jde o problém sociální. Černoši jsou chudší a tyto skupiny, jako jsou na tom u nás Romové, mají problémy se vzděláním a podobně. Pak nelze vyloučit, že ventilem frustrace je tato událost. Samozřejmě vůbec nechválím policistu, který to vyvedl, ten by měl jít sedět, až bude černej. Takhle se chovat nemůže, je to exces. Ale jeho smutný příběh je podle mého názoru jenom roznětkou, nějakou záminkou, nikoliv systémový problém. Já bych spíše viděl problém v ekonomice a v sociální oblasti.

Sochy a pomníky se v současné situaci stávají terčem útoků. Co si myslíte o těchto projevech?

Přehodnocovat minulost, když v dané době byly některé věci normou, zatímco dnes jsou ve společnosti už zakázané… svět se nějakým způsobem vyvíjí. Když postavíme sochy některým současným vůdcům, může se za dvacet let stát, že ji bude někdo bourat. Útočit třeba na Mahátma Ghándího nebo Winstona Churchilla, který se výrazně podílel na záchraně Evropy před nacisty, před vyhlazením celých národů včetně Čechů, považuji za nestoudnost.

