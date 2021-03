Laudát v jedné větě naložil Pirátům i Orbánovi. A kde je Havlova politika?

reklama

Vláda žádá o další prodloužení nouzového stavu, a to o třicet dní. Co vy na to?

Já už bych jí nedal ani den, protože žádá znovu a znovu. Už mají speciální pandemický zákon a měli dost času se mu přizpůsobit.

Jak je tedy podle vás možné, že se nepřizpůsobili a že nouzový stav stále vyžadují?

Je mi záhadou, jak je možné, že premiér a jeho ministři jsou tak totálně neschopní cokoliv zorganizovat. To je normální manažerský debakl jako hrom.

Nenaplnil z vašeho pohledu premiér Andrej Babiš (ANO) své sliby, že povede zemi jako firmu a že je schopným manažerem?

V žádném případě nenaplnil. Samozřejmě beru, že se možná o něco snaží, abych nebyl jenom negativní, ale vzhledem k tomu, že svým chováním rozložil stát a pak si myslí, že má pocit, že musí všechno řídit, je v případě řízení země, nebo dokonce velkého města spolehlivá cesta do pekel. A to se mu stalo. Stalo se to i několika pražským primátorům, když nabyli dojmu, že jen oni umějí dobře rozhodovat, jenže takto se k tomu přistupovat nesmí. Je třeba vybudovat mašinerii, která pro vás funguje, a Babiš tu státní mašinerii spíš rozložil, než aby ji vybudoval. To je ten důvod.

Brání správnému postupu i jakási populistická politika, jak jste to nazval minule?

Samozřejmě že rozvolňování před Vánoci byl lidový populismus, nebo dokonce i nereagování na výzvy předpředchozího ministra Vojtěcha Adama, že by se měla udělat ráznější opatření. To je prostě úděl populistů, oni můžou vcelku fungovat a líbit se lidem v dobách dobrých, když ekonomika roste, nejsou žádné velké problémy a hrozby. Ale každý stát a každý politik ukáže, co v něm je, až když přijde krize, a to se tady projevilo v plné nahotě.

Nedivíte se tedy opozici, která říká, že třicet dnů prodloužení nouzového stavu rozhodně nepodpoří?

Dosud jsem byl vždy pro, aby se nouzové stavy vyhlašovaly, ale protože si moc dobře vzpomínám, co všechno Babiš sliboval při posledním projednávání a nesplnil zase nic, tak ne. Opatření jsou zmatená, nelogická, někdy zbytečná, někde by naopak bylo zase potřeba přitvrdit. Takže nyní poprvé říkám, že teď už bych pro prodloužení ruku nezvedl.

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Ing. František Laudát

Předseda Klubu angažovaných nestraníků (KAN)

Andrej Babiš poslal ministru zdravotnictví Janu Blatnému vytýkací dopis s tím, že Ministerstvo zdravotnictví pod jeho vedením rezignovalo na řádný výkon. K tomu senátorka Miroslava Němcová parafrázovala jeho slova, že vláda pod vedením Andreje Babiše naopak rezignovala na řádný výkon funkce vedení státu. Jak vnímáte postup Babišova kabinetu v tomto smyslu vy? A jak hodnotíte práci Ministerstva zdravotnictví?

Kdybychom měli normálního prezidenta na Hradě, což nemáme – můj názor na to znáte –, tak by napsal vytýkací dopis jako prezident republiky Andreji Babišovi za totálně zbabraný výkon vlády a jeho samotného. Až mě to nepříjemně zaskočilo, protože jeho neschopnost v krizi systematicky, strukturovaně postupovat dopadá na nás na všechny, na každého občana této země. A jeho výtka Blatnému? Podívejte se, pan Blatný se obětoval, nebyl v politice, nikdy zřejmě nezažil ani fungování ve veřejném sektoru s výjimkou nemocnice, což je jiný svět, odlišný od veřejných funkcí, řízení radnice a podobně.

Myslím si, že se nestačil divit. Když spadnete do podobné krize, potřebujete nějaký čas na rozkoukání, máte aparát na ministerstvu, který moc slavný asi není. Prostě je to jedno s druhým. A pouštět se do něj v krizi? Myslím, že schopný manažer typu Babiše, kdyby byl schopným manažerem, si Blatného pozve a za některá nešťastná vystoupení nebo rozhodnutí ho seřve. Ale mezi čtyřma očima, a ne že dělá tyhle tirády, aby odváděl pozornost, a posílá veřejně nějaké vytýkací dopisy. Svým způsobem by měl držet ústa i prezident Miloš Zeman se svými naprosto stupidními nápady s různými vakcinacemi, kde vlastně vyzývá k porušování pravidel a zákonů, což je naprosto neskutečné. Tohle všechno jsou nešťastné kroky, tito lidé snad ani nevědí, jakou odpovědnost převzali, a svoji odpovědnost nenaplňují.

Pro Víta Rakušana (předseda STAN) je prý velkou nadějí mladší generace. Domnívá se, že dojde k jakési výměně elit a že zemi povedou mladší lidé. Tedy staré elity, které krizi nezvládly, odejdou a ti noví budou podle jeho slov „budovat svobodnou, liberální zemi“. Těšíte se také na svobodnou liberální zemi, která bude více otevřená světu?

Tady se derou k moci lidé, kteří nic nedokázali. Mládí není přednost, mládí je velká výhoda. Nicméně v politice by měli být lidé středního a staršího věku. Neříkám, že by mělo jít o mastodonty jako někde ve Spojených státech nebo kdysi v Sovětském svazu, protože politika je obrovský nápor na nervy i na fyzičku. Jsou známé fotografie, jak vypadali američtí prezidenti před vstupem do úřadu a po jeho skončení. Tím, co se tady odehrává, si možná česká společnost zadělává na další průser. Vidím například primátora Hřiba (Zdeněk, Piráti, pozn. red.), mladý chlap, řeklo by se, že bude schopný a dobře uřídí Prahu. Je to stagnace, je to velké nic. Tohle není budoucnost. Já vlastně pořád nevím, co ti lidé chtějí, nějakou směsici. A dneska z koaličního spojení (STAN a Piráti, pozn. red.) dokonce vypadává propagace Havlovy politiky. Tak to ani náhodou.

Měli skandál s panem Holodňákem (Radek, pozn. red.), a místo aby ho vyhodili od Pirátů, tak si pozastavil členství. To je prostě neskutečné. Zažil jsem socialismus, uráží mě to a nemám z toho dobrý pocit. Hlavně bych byl rád, kdyby nejdříve něco předvedli. Podívejte se na Orbána (Viktor, maďarský premiér, pozn. red.), jak dopadl. Také začínali jako svazáci proti socialismu, byli velmi sympatičtí a dneska už se toho drží a terorizují svobodnou společnost v Maďarsku. Tak vypadá cesta, když někam pustíte mladé bez životních zkušeností a když si někdo na životní výhody, které politika přináší, brzy zvykne. Pro řadu politiků jde o drogu, ne službu lidu. Jestli si někdo myslí, že teď začnou růžové zítřky, je to směšné. Já se vždy ptám mladých, kde máte zkušené ekonomy, kteří vyberou tu zatáčku? Nebo budete ždímat lidi, kteří si vydřeli nějaký majetek? Vždyť budou zdevastovaní.

Řekl jste, že si zaděláváme na průser, a už jste to minule naznačil. Tím myslíte spojení STAN a Pirátů, kteří míří k většímu úspěchu ve volbách?

Samozřejmě. Byl bych rád, kdyby otevřeně řekli, co udělají po volbách. To, co napsali ve společné smlouvě – ideovou část, nebo ona to není ani idea, jedná se o pokus o levicovou nepolitickou politiku –, tedy léčit obrovskou ekonomickou krizi zadlužením země a levicovými nápady, je směšné. Jde o cestu do pekel a do ještě hlubší krize.

Vrátím se ke slovům ministra vnitra Jana Hamáčka a zpátky k nouzovému stavu. Hamáček opět tvrdí, že veřejnost musí stále vydržet v přísnějším režimu kvůli koronavirové pandemii. Co Čechy v příštích týdnech čeká? Vláda tvrdila, že je nutné vydržet do Velikonoc, takže jaký je váš odhad? Do 1. máje? Do letních prázdnin? Věří tomu ještě někdo?

Čím dál hrubější nedodržování vládních nařízení, které je vidět v ulicích, je skutečné vysvědčení. Bohužel opatření zdiskreditovali i politici z horních vrstev, kteří flagrantně porušovali a porušují pravidla. Ať to byl Zeman se společností v Lánech, nebo Roman Prymula nebo další poslanci. Výsledkem je současný mišmaš. Také nelogičnost, kdy jsou terorizované malé obchůdky, kam přijde pár lidí, nebo galerie, kam by přišlo pár lidí za den – versus hnízda nákazy způsobená zákazem pohybu mimo okres. Když lidé nemohou ven, jsou na náplavce. Takže říkat mohou cokoliv, a stejně už to jede nějakým samospádem.

Jaká je situace českých policistů ve spojení s armádou, kteří teď kontrolují pohyb mezi okresy a dodržování opatření? Určitě víte, že došlo k nějakým přehnaným zákrokům právě kvůli nenošení respirátorů a podobně. Lidé si teď dělají z policie legraci. Jak těžká je pozice české policie?

Jejich pozice je velmi nepříjemná, protože jak už bylo někde řečeno, řada policistů jsou normální lidé jako všichni ostatní. I když nesouhlasí s opatřeními, musejí konat na rozkaz, to zaprvé. Zadruhé všichni lidé jsou nervózní, protože nyní přišla chvíle pravdy, že nejsme tak světoví, jak nám někdo roky vykládal. Působí na nás několik krizí současně, ať krize ekologická, ekonomická – teď se ukazuje, že nedotahujeme vyspělé země, spíše naopak. Takže všechno se sešlo se vším a lidé jsou velmi nervózní. Hodně se pohybuji centrem Prahy i hromadnými prostředky a cítím, že nervozita doslova teče po ulicích a v dopravních prostředcích. Samozřejmě i policisté jsou nervózní, řada lidí má potřebu provokovat a dělat ze sebe zajímavé. Když někdo jde s dítětem a policista mu řekne, ať si roušku nasadí, na pár kroků to udělám. A ne že se s nimi začnu dohadovat před vlastním dítětem.

Policisté by měli být trénováni na velkou psychickou odolnost, ale jedná se i o atmosféru společnosti. Dříve také nějaká vyhláška existovala a nikoho by nenapadlo rozhánět děti, když jdou sáňkovat na petřínskou stráň, to se stalo až nyní. Prostě mám pocit, že části společnosti už z toho všeho hrabe, je třeba, aby trochu používali vlastní mozek a rozum. A tyto zásahy by měly být přiměřené. Já musím říct, že byť kolem mě chodila spousta policistů, jsem se s touhle šikanou nesetkal. Viděl jsem, že někteří lidé nařízení porušují, tak jim velmi korektně a slušně domlouvali. V tomhle bych byl spíše na straně policistů.

Co říkáte na názor, že koronavirovou pandemii s největší ctí zvládají právě nejstarší občané České republiky, kteří mají za sebou těžká období v historii České republiky, ať už jde o válku, socialismus a podobně, s tím, že mladší generace jsou hysterické a trošku změkčilé. Je to pravda?

Já nevím, žiju v domnění, že nejvíce postiženou skupinou je stará generace. Ale zcela na rovinu, já si pamatuju svoji mámu a tátu, kteří zažili světovou válku, padesátá léta a byli výrazně odolnější než většina mladých lidí, které kolem sebe dneska vidím. Dnes už kluci nechodí na vojnu a celkově jsou výrazně méně odolní. Navíc mládež i přes povídačky, jak je zavřená u počítačů a nekomunikuje, ukazuje, že to tak úplně není a že jim sociální kontakty chybějí. Tohle bude asi ten pravý důvod, proč to na ně psychicky dopadá možná ještě hůř než na starší generace. Obecně vyrůstají čím dál méně odolné generace, protože nezažily válku, nezažily socialismus a konstantní teror. Prostě měly svobodu a najednou zažívají, co se v řadě věcí zase tak neliší. Třeba strach z policie, prostě to nezažili. Asi je pravda, že mladá generace situaci nezvládá tak dobře, ale je to dáno i výchovou. Dělá se jim bavlnka a oni žádné stresové situace nezažili. Nepotřebují tady sovětské nebo nacistické okupace, to je pravda, na druhou stranu by se měli ve studené vodě života trochu smočit už ve školách. A to jim chybí.



