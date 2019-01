Lepšolidé? Jaroslav Plesl je srovnal s... Hrůza pomyslet. A potěšil Soukupa

ROZHOVOR „Myslím, že opravdu zajímavé to bude až ve chvíli, kdy ve francouzských volbách vyhraje Marine Le Penová a v Německu AfD,“ říká šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl k čerstvým informacím o překvapivé smlouvě, která velmi sblíží dvě kontinentální mocnosti – Německo a Francii. Rozdělení společnosti je ale dobře patrné i v České republice. K termínu „lepšolidé“, který používá prezident Miloš Zeman, říká Plesl: „Miloš Zeman má však zřejmě na mysli hlavně lidi, kteří všem vnucují své názory a životní postoje a po vzoru sociálních inženýrů chtějí organizovat chod společnosti podle teoretických pouček. To je samo o sobě dost šílené, aby se to dalo srovnávat s dílem Victora Frankensteina.“

Jak se česká média předvedla při aktuálních událostech kolem Brexitu, zachovala objektivitu? Byly a jsou informace vyvážené, nebo je cítit příklon k jednomu názoru? Jak hodnotit práci veřejnoprávních médií?

Většina médií – nejen v Česku – pojímá zpravodajství o Brexitu čistě aktivisticky. Novináři tím bohužel zcela zásadním způsobem podkopávají nejen důvěru v média, ale hlavně důvěru v demokratický systém. Neuvědomují si, jak na „cinklé“ zpravodajství koukají ti, kteří v tomto střetu nikomu nefandí, nebo dokonce zastávají názor, že odchod Británie z EU je správná věc. Tito lidé novináře vnímají jako antidemokratické agenty, kteří se nemohou smířit s výsledkem demokratického referenda a stále se snaží jeho výsledek zvrátit. Je to v podstatě boj proti liberálnědemokratickému systému, snaha o diktaturu „správného názoru“. Jako to dělali komunisti.

Prezident Miloš Zeman proslavil termín „lepšolidé“. Vysvětluje ho tak, že jsou to lidé, „kteří se považují za něco lepšího než my ostatní, kteří nám neustále radí, co máme dělat, kteří své názory považují za nadřazené názorům ostatních“. Jak to vlastně prezident myslel? Co je „lepšočlověk“ podle vás? Znáte nějaké?

Miloš Zeman si tento výraz vypůjčil z němčiny. Ale to je běžné, děláme to tady už stovky let, že si něco půjčujeme z němčiny. V Německu má také celý koncept lepšího člověka hlubokou tradici. Němci se z nějakého důvodu pořád snaží o stvoření nového člověka, ostatně i Hitler se snažil vytvořit ideálního člověka, člověka nadřazeného nejen geneticky, ale i morálně. Takže pokusy v tomto směru nejsou nic nového.

Ostatně i spisovatelka Mary Shelleyová stvořila postavu šíleného vědce Victora Frankensteina po návštěvě Německa počátkem 19. století, takže je patrné, jak dlouhá je tato tradice. A tato tradice většinou v Německu končí zděšením z toho, jakou zrůdu se v dobré víře podařilo stvořit. Takovou zrůdou byl Hitlerův nový člověk, kterému nacisté vytvářeli životní prostor vražděním a spalováním jiných obyvatel Evropy.

Miloš Zeman má však zřejmě na mysli hlavně lidi, kteří všem vnucují své názory a životní postoje a po vzoru sociálních inženýrů chtějí organizovat chod společnosti podle teoretických pouček. To je samo o sobě dost šílené, aby se to dalo srovnávat s dílem Victora Frankensteina.

Historik Pavel Kosatík uvedl, že Miloš Zeman se mstí za život. Profesor Martin C. Putna řekl, že Zeman není nic jiného než směšný ožrala. Lze s těmito tezemi souhlasit a do jaké míry?

Miloš Zeman dvakrát v řadě vyhrál přímou prezidentskou volbu. Nechápu, za co by se měl mstít.

Projevil český národ dostatek úcty k oběti Jana Palacha? Má český národ historickou paměť? Herečka Bára Štěpánová uvedla, že Češi si neváží svobody a její oslavy pro ně nejsou důležité, protože jsou ji schopni za tisíc korun a dobrý jogurt obětovat.

Český národ má velmi slušnou historickou paměť a vůči Palachově oběti projevil úctu velmi důstojně.

Jak hodnotit názory psychologů, že exponování činu Jana Palacha ze strany médií mohlo přimět k pokusu o podobnou smrt člověka, který se v Praze podpálil v pátek?

Psychologové asi vědí, o čem mluví. Ostatně i Palach byl inspirován jinými lidmi, kteří se upálili ve jménu víry, podle všeho ho oslovily sebevraždy buddhistických mnichů. Víra ve vlastní přesvědčení dokáže být tak silná, že umí přemoci pud sebezáchovy. To je evidentní. Dokazují to třeba i muslimští sebevražední atentátníci, kteří jsou ve své komunitě oslavováni tak, jako my uctíváme Jana Palacha.

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 68% Nezvažuji 28% Ještě nevím 4% hlasovalo: 19378 lidí

Myslím, že ten muž, který se zapálil minulý pátek, také v něco velmi věřil. Škoda že nevíme v co, protože nám to policie zatím nesdělila. Ale podle fotografií, které kolují na sociálních sítích, věřil v to, že Evropa patří křesťanům. Takže by to klidně mohl být křesťanský mučedník a je možné, že jednou bude ve Vatikánu kanonizován, prohlášen za svatého. Bůh ví. Vše na Zemi je jen otázka výkladu a vůle.

Množí se záměry na nové politické subjekty. Jaromír Soukup založil stranu, lze tento projekt, zvaný „LIST Jaromíra Soukupa“, brát vážně? Je tím, co tato země potřebuje?

Jaromír Soukup má podle mě docela dobrou šanci se do Evropského parlamentu dostat. A Česká televize dělá vše pro to, aby se mu to opravdu povedlo. Na to, aby získal mandát europoslance, potřebuje zhruba polovinu svého publika. To se mu, myslím, získat podaří.

Emoce vzedmula také otázka squatu Klinika a jeho vyklizení. Zastánci squatu tvrdí, že soukromé vlastnictví je fetišizováno. Profesor Martin C. Putna projekt Klinika chválil, srovnal ho například se skupinou Plastic People of the Universe. „To exekutor rozmlátil zbylé zařízení a to pak předvedli divákům. Klinika byla naopak vždy uklizené, úhledné a sympatické místo bez drog,“ uvedl literární historik Putna. Odpůrci Kliniky zase tvrdí, že nelze svévolně zabírat soukromý majetek a novinář Jiří X. Doležal obvinil Putnu ze lži a svá tvrzení podpořil videem pořízeným ve squatu dva dny před vyklizením Kliniky. Video je plné odpudivých scén včetně záběrů na nepořádek a fekálie. Co nám celá tato kauza říká o české společnosti?

Tohle je tak marginální událost, že se mi na ni vůbec nechce reagovat. Jako kdybyste se mě zeptali na to, že pan Novák dnes ráno netrefil odpadkový koš a nedopalek mu upadl na zem. Malá událost pro malé lidi. Ať o tom debatují lidé, kteří nemají co dělat. Pokud vím, anarchistická partička už ze státní budovy vypadla domů k maminkám na svíčkovou se šesti, takže je všechno tak, jak má být.

Bolestivé místo česko-ruské historie otevřela BIS, která tvrdí, že obsah hodin dějepisu na školách je zastaralý a je silně cítit sovětským vlivem. Lze se s takovým výrokem ztotožnit? Jakým způsobem lze vhodně upravit náš vzdělávací systém?

Jestli bude v této zemi vyučovat dějepis tajná služba, tak pánbůh s námi. A hle! V ulicích nikdo. Třicet let po listopadu 1989 to asi všem přijde normální.

Letos budeme slavit 30 let od revoluce. Co z těch 30 let bychom si měli připomínat jako to dobré, a co jako to horší?

Měli bychom si připomínat, že do učebnic strkala prsty naposledy komunistická tajná policie před rokem 1989 – a možná ani to ne. Ale vážně: každý den bychom si měli připomínat, že v roce 1989 šlo o jedinou věc: svobodné volby. Ty máme, takže máme osud své země ve vlastních rukou. Cink, cink!

Když se ohlédneme zpět, který z prezidentů a premiérů nám prospěl a který uškodil?

Máme prezidenty, jaké jsme si zvolili. Pravda, Václava Havla nám v roce 1989 ještě zvolili komunističtí poslanci, ale to je jen taková drobnost. Já jsem hrdý na všechny tři české prezidenty, protože podle mého názoru všichni tři své zemi něco dali. Václav Havel je symbolem návratu svobody a demokracie, Václav Klaus je symbolem návratu kapitalismu a Miloš Zeman je symbolem sociálního smíru, protože v této zemi rehabilitoval levici.

Neustále kolují spekulace o „privatizačním puči“. Petr Pithart dokonce mluví o tom, že šlo o „vyjednané předání moci“. Jaké otázky z historie od roku 1989 a 1990 bychom si měli letos položit, protože v nich není jasno?

Kdybych to chtěl odbýt bonmotem, řekl bych, že Petr Pithart pořád někde slyší trávu růst, a nakonec se mu vždycky rozpadne dvojdomek. Ale vážně. O žádné vyjednané předání moci zjevně nešlo, pokud tedy pominu dohodu Václava Havla s Mariánem Čalfou, ale to byl už jen důsledek dějinného vývoje, s nímž se Československo jen svezlo. Pád socialistického bloku byl už v roce 1989 v běhu a bylo jen otázkou času, kdy padne i v ČSSR. Chytří lidé to tušili a připravovali se na to, ty méně bystré vývoj zaskočil. Ať každý posoudí sám, do jakého tábora patřil Petr Pithart.

Francie a Německo chystají smlouvu o společném partnerství, která výrazně pozmění podobu společné Evropy. Oba státy budou nově vystupovat jako jeden celek v obranné a zahraniční politice a budou koordinovat své postoje v rámci EU a NATO. Jde o krok správným směrem? Je třeba pracovat na dalším sjednocení Evropy? Měli bychom se snažit na tom participovat také?

Spojování Francie a Německa je zajímavý projekt. Myslím, že opravdu zajímavé to bude až ve chvíli, kdy ve francouzských volbách vyhraje Marine Le Penová a v Německu AfD. To se zase budou všichni géniové v Evropě divit a kroutit hlavou, jak se to mohlo stát a kdo za to může. Jako vždycky. Historie se opakuje, jen v trochu jiných kulisách než minule. Principy, slovník a prostředky jsou stejné, jen aktéři a vlajky se trošičku mění.

autor: Marek Korejs