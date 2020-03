Lidé jsou zavaleni čísly, panikaří. Mediální expert sleduje, co vypouští Babiš a ministři na veřejnost. A doporučuje...

PŮLNOČNÍ ROZHOVOR Informací o novém koronaviru COVID - 19 je až příliš, což může způsobovat paniku. To si myslí mediální a reklamní oborník Jiří Mikeš. „Dělá to na mne zatím dojem, že opatření jsou správná - s výjimkou přívalu informací a vyvolávání atmosféry strachu,“ řekl mimo jiné v rozhovoru. Podle něj to může některé lidi dezorientovat. Jinak ale složil české vládě poklonu, jak současnou situaci zvládá.

Nový koronavirus COVID - 19 plní média, každodenní jednání vlády i funkci bezpečnostních a záchranných složek. Jak vážně vidíte situaci vy?

Vláda postupuje tak, jak by měla. Vyzkouší se zároveň, co by se stalo, kdyby byla nutná příprava na nějaký vpád nebo kdybychom se jako stát namotali do nějakého vojenského tažení. To je jedno hledisko. Vláda postupuje energicky a vyzkouší si různé věci.

Co se týká pokrytí médií, tak když je něčeho moc, tak je toho příliš. Domnívám se, že by se to mohlo trochu omezit, protože pak to vyvolává paniku a strach mezi obyčejnými lidmi. Být zodpovědný za publicitu, zvláště ve věcech veřejnoprávních médií, tak bych to trochu omezil.

Nakolik je tedy dostatek informací o novém koronaviru veřejnosti prospěšný a nakolik je přehnaný?

Takže česká vláda zvládá současnou situaci dobře?

Česká vláda postupuje velice energicky, velice rozhodným způsobem. Jestli je to skutečně potřeba, nebo zda si vláda něco zkouší, nemohu posoudit, ale dělá to na mne zatím dojem, že opatření jsou správná - s výjimkou přívalu informací a vyvolávání atmosféry strachu. Četl jsem na serveru ParlamentníListy.cz, jak situaci hodnotí doktor Cimický (Jan, psychiatr, pozn. red.), a to je naprosto správné posouzení situace od člověka, který má přehled o lidské psychice.

Jak šíření nového koronaviru mediálně zvládají vládní politici a premiér Andrej Babiš? Objevuje se totiž kritika, že vláda využívá situaci k populismu…

Vláda by byla hloupá, kdyby toho nevyužívala a nepředstavila se jako vláda, která umí reagovat, a která - na rozdíl například od Itálie – zvládla situaci od samého začátku. Pochopitelně, když je krizová situace a vy ji umíte řešit, získáváte renomé a body v politickém boji.

K opatřením vlády ale míří i kritika. Glosátor Jan Paluska napsal: „Mě by zajímalo, jestli ta opatření někdo vymýšlí, nebo je náhodně tahá cvičenej francouzskej králík z klobouku? Pro šíření jakýhokoliv viru je násobně horší nákupní centrum s klimatizací a několika tisíci lidí (nebo třeba metro), ale my zakážeme např. svatbu nad 100 lidí, nebo divadelní představení. Zakážeme jít do školy, ale do školky už ne.“ Co na tuto kritiku říkáte?

Vždy musíme konat nějaké kompromisy. Nelze úplně všechno zakázat, pak by vypukla skutečná panika. Když se něco dělá, může se i ledacos pokazit, ale hlavně, že se koná, vláda postupuje a má nějaké návody, jak věc řešit. Proboha kdo, když někdo něco dělá a buduje, zvládne úplně všechno? Kdyby se všechno mělo zakázat, lidi zavřít, zrovna by to nesvědčilo o tom, že se umíme sami o sebe postarat.

Jak jste jako mediální odborník vnímal vystoupení premiéra Andreje Babiše a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na tiskové konferenci? Premiér přiměl ministra prozradit jméno, od koho dostal chybnou informaci ohledně lékařky - že musela být po neodborném testování být uzavřena do karantény rázným požadavkem: „Jméno!“

Je premiérem a má tým. Jestliže je rozhodujícím člověkem a kapitánem mužstva, tak pokud někdo trochu selže, musí mu vyčinit. To, co udělal třeba veřejně, nebylo zrovna to nejlepší, ale na druhou stranu si lidé řeknou, že je skutečným kapitánem mužstva a dokáže někoho pokárat. Vždyť vyhazuje různé ministry, a to patří k silnému člověku. Babiš to řídí opravdu jako svoji firmu, ale v takových krizových situacích – proč ne? Proč by měl být jenom slušný? Ano, mohl by být, mohl si to odpustit, ale já bych mu zase nekladl za vinu, že by udělal něco špatného.

A co samotná osoba ministra zdravotnictví, který není vůbec z odboru, přesto je jedním z hlavních aktérů současných opatření a tím, kdo poskytuje informace a celou věc řeší. Byl to právě Babiš, kdo sliboval vládu oborníků…

Ministr spolupracuje se svým náměstkem, který je odborníkem, je epidemiolog. Jasně, že jsme měli různé ministry zdravotnictví, kteří byli doktory, ale že by to někteří zvládli, to se říci nedá… Jestli si Vojtěch vybere vhodné náměstky a nechá si od nich do věci mluvit a činí je zodpovědnými, jak jsme nyní svědky, tak proč ne?

Zaznamenal jste vyjádření herce Jana Hrušínského o tom, že opatření straší a ničí divadlo?

Nemyslel to pouze na svoje divadlo, řekl totiž také, že současný stav je „stanným právem, které platí pod hrozbou tří milionů korun pokuty jen kvůli tomu, aby se nemluvilo o problémech trestně stíhaného komunistického udavače“. Dále připomněl, že se nyní nemohou konat demonstrace právě proti premiérovi. Co si myslíte o těchto politických domněnkách?

Všechny podobné útoky jsou zbytečné. Měli by spíše kritizovat, jestli má premiér nějakou pořádnou vizi, ale stále mu něco připomínat, když odvádí celkem slušnou práci a stát funguje a ekonomicky se mu daří… Byznysu rozumí, a jestliže byl dlouhá léta v zahraničí zodpovědný za dovoz zahraničních surovin, musí mít nějaký přehled, co stát dělá a nedělá.

Máte respirátor a sháníte si ho?

Nemám a nebudu mít. Říkám si, že co má být, má být. Ať udělají pořádné respirátory a dají je zdravotníkům, kteří přicházejí do styku s nakaženými, ale že bychom všichni měli začít chodit po ulicích v respirátorech, pokládám za hloupost.

