Mádle, styď se. Menšík by vám vrazil! Neukojená touha Geislerové a oprsklý strup Minář. Do toho všeho ČT. Ivan Vyskočil masakruje „Václavák“

„Mluvil jsem s jedním panem divadelníkem, účastníkem demonstrace na Václaváku. A není to žádný blbec, naopak člověk, kterého jsem si vždy vážil pro jeho vzdělanost. Nic proti tomu, že tam šel! Ať si jde, kam chce, když se mu to líbí,“ říká na úvod Nedělního rána Ivan Vyskočil a popisuje, co ho v rozhovoru s tímto pánem zarazilo. „Co mě naprosto vyvedlo z míry, byla ta absolutní hluchota vůči argumentům proti. Ani zbla ochoty alespoň nějaký argument vyslechnout, a hlavně naprostá, až totální absence představy – co potom? Nedokázal mi zodpovědět otázku, jak si představují uspořádání společnosti, kdyby se jim nakrásně podařilo, a to tedy bože nedopusť, vyřvat si svoje požadavky a vládu svrhnout. Kdo by dle nich měl nastoupit, jak po premiérovi Babišovi, tak po prezidentu Zemanovi? Nedokázal mi na to odpovědět a stále se té otázce vyhýbal,“ kroutí hlavou Ivan Vyskočil.

„Nechci paušalizovat, ale jsem si téměř jistý, že takoví tam na těch demonstracích byli všichni, včetně organizátorů! Alespoň jsem jakékoliv nastínění další cesty neslyšel," krčí rameny a vysvětluje. „Ale onen selský rozum mi říká, že bourám-li starý dům, už napřed musím vědět, co chci na jeho místě postavit. Tak pokud nám to ti organizátoři záměrně netají, tak jsem přesvědčen, že to nevědí ani oni. Jsou tady jistě tací, co si tzv. ‚strojí hubu do žebřin', jak se říká. Těší se, jak si do premiérského, případně prezidentského křesla sednou, až to padne. Nebudu jmenovat, ale každý asi ví, komu se na tyto posty sbíhají sliny. Kdyby se jim tato přání naplnila, tak by na tom Česká republika zase byla tak, že ani sedláci u Chlumce na tom nemohli být hůř!"

Řev kolem žlutých polí

Ivan Vyskočil si prý také pokládá otázku – a co to vlastně proti tomu Babišovi mají? „Snad, že konečně dává do pořádku státní finance? Nebo že napravuje zanedbanou situaci důchodců, zdravotníků, policistů, hasičů a učitelů? Nebo že celý svůj plat dává na matky samoživitelky?“ ptá se a dodává. „Ten řev kolem dálnice D1 a vůbec kolem stavby dálnic a železnice... Ale uvědomujou si, že se toto začalo hýbat teprve od doby, co je Andrej Babiš ve vládě? No mohlo by to jít rychleji, ale aspoň se na tom pracuje. Předešlé vlády místo hrabání na dálnici téměř třicet let hrabaly tak akorát pro sebe. Kde je s našimi miliony bývalý ministr dopravy pan Řebíček? Kde jste byli tenkrát, demonstranti?“ ptá se dál Ivan Vyskočil.

Zmiňuje i obrovský „humbuk“ kolem řepky. „Řev kolem žlutých polí řepky. Ale odborník ze zemědělství pan Jan Veleba, bývalý prezident Agrární komory, nedávno ve svém článku uvedl zase dost argumentů proti těmto protestům. Jako jeden z nejvážnějších byl ten, že protesty podněcují zejména výrobci a dovozci palmového oleje. A ten je mimochodem pro lidský organismus daleko škodlivější proti řepkovému. Ale hlavně palmový olej se pěstuje bezohledně na úkor deštných pralesů a ničení těchto plic planety, to se nás v ČR nedotýká pouze zdánlivě!“ upozorňuje Ivan Vyskočil a pokračuje. „A konečně zajímejte se, kolik peněz z nadace Agrofertu jde na různé dobročinné účely. Nadace Agrofert rozdala už stovky milionů korun. Když za více než 6 milionů koupila přístroj nemocnici, natočila to televize, ale někdo to zřejmě vystřihnul,“ říká herec.

Jsme skladiště Evropy? Kde jste byli, demonstranti?

Ivan Vyskočil se podivil také nad tím, že zatímco ohledně řepky je takový povyk, obří sklady na naší půdě nikomu „nepřekážejí“?! „Rozhodně mi nevadí pohled na žlutá pole, jako mi strašně vadí ty obrovské plochy půdy, zastavěné nějakými pitomými a ohavnými sklady! A proti tomuto nešvaru se nedemonstruje? Copak jsme skladiště Evropy a bůhvíkoho ještě? Kde jste byli vy spravedliví a rozhorlení demonstranti, kde? Když se tady za předešlých vlád kradlo jak na Klondyku, a když se za hubičky rozprodával národní majetek do cizích rukou?“ ptá se a podotýká. „A to byly hodnoty, které komunismus nekomunismus vytvořili vaši tátové a mámy! A to si asi vy, co teď demonstrujete, neuvědomujete! Vy jste totiž v době té nevydařené sametovky tak nanejvýš tahali kačera,“ říká Ivan Vyskočil a přiznává: „Ani já se z toho nevyviňuji! I já byl tehdy blbej a ve svatém nadšení jsem neviděl, jak nám pod rukama prodávají rodinné stříbro,“ kroutí hlavou.

A vrací se k rozhovoru, kterým dnešní Nedělní ráno otevřel – „A na to všechno jsem od pana chytrého divadelníka odpověď nedostal. Zato jsem slyšel ‚opravdu silný‘ argument: ‚Já chci premiéra, který aspoň mluví správně česky!‘ Trochu se to nesrovnávalo s tím, že před šesti lety volil za prezidenta pana Schwarzenbergra, ale to mu zřejmě nevadilo. Ale mně nevadí, jak kdo mluví, zajímá mě, co říká, a hlavně nakolik za těmi slovy následují činy!“ vysvětluje Vyskočil.

Bič na neposlušné premiéry v EU?

V souvislosti s premiérem Babišem se Ivan Vyskočil zamýšlí i nad předběžnými auditními zprávami Evropské komise a údajném Babišově střetu zájmů. „My jsme asi národ drben a fabulátorů. Dojde něco z EU, jakýsi názor a v podstatě dotaz na různé úřady a ten je obratem rozeslán, zjevně se zlým úmyslem, sdělovacím prostředkům. A než se udělá jakýkoliv závěr, už ta informace žije svým patřičně zle žurnalisticky upraveným, životem,“ říká Ivan Vyskočil.

Když čte nebo poslouchá informace z médií, nestačí se divit. „Začínám přitom nabývat představy, že kdesi v Bruselu, na obrovské hromadě peněz, sedí jakýsi nesvéprávný úředník s papouškem na ruce. V klobouku má žádosti o dotace a papouš čas od času nějakou vytáhne a tam se pošlou prachy. Ale takto to snad není? Ty dotace se snad přidělujou cíleně a na základě nějakého prověřování? Takže asi tak: Já jsem poslal žádost, na základě kritérií splnil podmínky, vy jste mi poslal peníze, a teď mě budete ostouzet a honit? Tak to přece není možné. Ten, kdo je za přidělování dotací zodpovědný, je přece nedává jen tak. Takže za nějaký střet zájmů i peníze na Čapí hnízda je někdo zodpovědný, kdo je z EU poslal. A ne, že tyto prostředky, až se to hodí, budou sloužit jako bič na neposlušné premiéry v EU! A to nikoho z demonstrantů nenapadá?“ podivuje se Vyskočil.

Zase se učit číst mezi řádky…

V tuto chvíli se Ivan Vyskočil dostává více k tomu, co se odehrává na demonstracích a také k tomu, jaké informace o tomto dění podle jeho názoru dostáváme. „Už na začátku jsem vysvětlil, co si o tom myslím,“ říká herec s tím, že my Češi jsme národ, který je už z principu stále nespokojen. „Nejčastěji jsou lidé, bohužel, nespokojeni sami se sebou. A tak se vždy najde dost křiklounů, kteří jsou ze zásady proti. Velká většina z nich vůbec neví proti čemu, ale proti jsou! Zdali jich bylo 120 tisíc nevím, ale mám o tom velké pochybnosti,“ říká Ivan Vyskočil k tomu, co se odehrálo na Václavském náměstí.

A vysvětluje. „Jestli totiž ČT dává do zpráv téměř pozvání na takovou demonstraci, s uvedením času a místa, nedivím se, s jakou chutí nafukuje tu účast. Nějak jsem v České televizi přehlédl, že by také zveřejňovali čas a místo konání demonstrace SPD Tomia Okamury. Ale to jsem se asi špatně díval, že? ČT je přece veřejnoprávní, tedy nás všech, a za naše peníze nás všechny spravedlivě informuje. A účast na této demonstraci? Sakra, škoda, že tam přece jen byly nějaké záběry, i když poskrovnu. Tak bohužel úplně nešlo říct, že tam bylo ‚pouhých 50 lidí'!" říká Ivan Vyskočil a smutně poukazuje. „Ano, už je to zase tady! Jako před léty. Spoléhat na vlastní hlavu, a hlavně nevěřit všemu, co se nám do ní Česká televize a jiní podobní snaží nacpat! Zase se učit číst mezi řádky a rozlišovat, kdo nám co předkládá. Smutné! Ani tohle jsme si tehdy po Listopadu takto nepředstavovali!"

Národní fronta z lepšolidí? Řízená z EU?

Nad porovnáváním dnešních událostí s tím, co se v tehdejším Československu odehrávalo v roce 1989, kroutí herec hlavou. „Vidím, jak se ti organizátoři snaží vzbudit dojem opakování roku 89. Jízdy po městech, Václavák a konečně Letná. Jenže tehdy jsme demonstrovali za něco. Nevěděli jsme ani, jestli to vůbec přežijeme,“ vysvětluje a dodává. „Už jsem uvedl, že jsme si vůbec neuměli představit, že si vydemonstrujeme něco úplně jiného, než jsme chtěli. Ale v zásadě jsme správně chtěli především svobodné a demokratické volby. A to se naštěstí povedlo,“ zdůrazňuje,

„Copak tihle chlapci vědí, jak vypadaly volby? Pamatuju, jak se tenkrát režim snažil budit zdání voleb. Natiskli plakáty se šťastnou rodinkou a pod tím nápis: VOLÍME ŠŤASTNOU BUDOUCNOST! ... a někdo pod to připsal: ... to bychom rádi, ale musíme volit kandidáty Národní fronty!“ vzpomíná a pokračuje. „Takže úplně stejně s panem Ovčáčkem říkám, že dnes tito demonstranti revoltují PROTI SVOBODNÝM VOLBÁM! Zase by chtěli Národní frontu, tentokrát složenou z lepšolidí a tentokráte neřízenou z Moskvy, ale řízenou z EU. To nesmíme dopustit, jinak budeme, promiňte, V PRDELI, jako Napoleon u Waterlo,“ říká rázně.

Geislerová jako Panna Orleánská, Čvančarová na Zlatou tělku...

V Nedělním ránu se Ivan Vyskočil rozhodl vyjádřit i k proslovům svých kolegů, kteří promlouvají k demonstrantům nejen na Václavském náměstí. „Nenechte se přesvědčovat emotivními projevy herců. Mnoha z nich si velmi vážím jako herců. Jenže jsou samá emoce a často hlava jde někde vzadu a nestačí to dohnat. Příšerné je i to, jak snadno podlehnou tomu, že ‚SE TO tzv. NOSÍ‘. Řeknu Zeman, a lidi zatleskaj. Je to ubohé,“ říká.

Při zhodnocení proslovů některých svých kolegů na demonstracích si pak servítky rozhodně nebere. „To, co předvedla na Václaváku kolegyně Čvančarová, je přinejmenším na Zlatou tělku městečka Horní Dolní u Chomutova. Tak tomu říkáme, když se někomu něco hodně nepovede. Nevěděl jsem, jestli se mám smát, nebo plakat. Z Ani Geislerové přímo tryskala neukojená touha, že nemůže hrát na divadle Janu z Arcu. Tak si tu Pannu Orleánskou vždycky střihne, jak říkáme v herecké hantýrce, na nějaké tribuně při demonstraci. Hodně připomíná paní Němcovou, ale ta už může hrát jen tchýni Panny Orleánské,“ říká Ivan Vyskočil.

„A ti mladí radikálové z našich řad? To už mi zůstává rozum stát. Mladý Polívka se rozhorlil a nazval námi zvoleného prezidenta a premiérajako hovada, která mohou volit jen jiná hovada. Pro jednoho kolegu jsme zase jen toaletním papírem, pro jiného lůzou a hlupáky,“ vypočítává naštvaně.

Menšík by vám jednu vrazil! A styďte se, pane Mádle!

V této souvislosti se pak Ivan Vyskočil rozhodl porovnat chování a „postoj“ některých dnešních umělců s jejich staršími kolegy. Padla taková jména jako Medřická, Sovák nebo Menšík. „Za svojí kariery jsem pracoval s opravdovými Mistry našeho oboru. S panem Högerem, Luďkem Munzarem, Petrem Kostkou, šlechticem mezi herci panem Otakarem Brouskem, paní Medřickou, paní Zázvorkovou, Jiřím Sovákem. Mistři národem milovaní, Mistři herectví i slova! Nikdy jsem od nich neslyšel taková slova, ale hlavně nikdy jsem nepostřehl ani náznak vyvyšování a pohrdání ostatními lidmi! To byste si mohli zkusit říci před tím velikánem Ladínkem Menšíkem, že jste něco víc, než ta babička od krav. Hned by vám jednu vrazil, abyste z těch výšin si stoupnul zase na zem!“ říká rázně Ivan Vyskočil.

„Mám za sebou skoro 70 filmů a TV inscenací. Bavil jsem lidi na divadle, jsem jeden z hrstky, co odmítli podepsat Antichartu, snažil jsem se žít vždy poctivě a snad dobře vychoval a staral se o své tři děti i ty dvě další, co mi přivedla má ex. A nakonec se na sklonku života dozvím, že jsem hovado, toaletní papír, lůza a hňup! Díky, kolegáčkové! Navíc podle Nory Fridrichové se mám vystěhovat,“ říká rozčileně Ivan Vyskočil. A prozrazuje, co ho v souvislosti s vyjádřením umělců také doslova nadzdvihlo ze židle. „Jiří Mádl se nechal v Budějovicích slyšet, že Andrej Babiš a Miloš Zeman využívají těch hloupějších občanů pro svoji volbu. Jiří Mádl dostal od ministerstva financí, tedy potažmo od Andreje Babiše, sedm a půl milionu dotaci na svůj film, a pak snad ještě další velkou částku. Tedy dostal státní peníze. Tudíž peníze nás všech,“ říká Ivan Vyskočil a Jiřímu Mádlovi vzkazuje: „Jelikož nás, co volíme Babiše a Zemana je většina, pracoval jste většinou za peníze té lůzy, těch hovad a toaletních papírů! Za peníze těch, kterými tak pohrdáte. A to vám nevadilo?? Styďte se, pane Mádle!!“ nebere si Vyskočil servítky.

Na závěr pak rázně dodává. „A ještě něco se mi dere na jazyk. Máte-li psa, kterého krmíte a on vás za každé krmení kousne, nedá se dělat nic jiného, než se po čase takového psa zbavit!“

Sotva odtržený od mateřského prsu, vyzývá premiéra k měření sil na obrazovce?

Ivana Vyskočila zaujala i „hlavní postava“ současných demonstrací, Mikuláš Minář. A i na toto téma v Nedělním ránu promluvil. „Nyní bych se rád pozastavil nad tím, odkud se vylouplo – to Mikuláš Minář,“ říká Ivan Vyskočil a zamýšlí se. „Cítí se asi jako úžasný revolucionář a bojovník za svobodu. Tedy myslí si, že bojuje za svobodu, ale přitom neví, co je nesvoboda! Každý z takovýchto bojovníků má za sebou nějakou historii. Havel byl ve vězení, Masaryk musel pracovat určitou dobu v exilu, neboť na něj byl v Rakousku-Uhersku vydán zatykač... Ať si myslíme o Fidelu Castrovi cokoliv, nemůžeme mu upřít neskutečnou odvahu. Dva roky přežíval v džungli, aby po dvou letech vyšel s třiceti statečnými svrhnout Batistův režim. A že na Kubě Batista prováděl represe, byla tam těžká chudoba a rasismus, o tom není pochyb. Castro tehdy věděl za co bojuje. Navíc opravdu a doslova bojoval. Se zbraní a s nasazením vlastního života! Ale za co bojuje tenhle, jak řekl pan prezident, zběhlý student a neznámý salonní revolucionář?“ ptá se Ivan Vyskočil a pokračuje. „To jeho neskutečné přeceňování vlastní důležitosti! Tenhle chlapec sotva odtržený od mateřského prsu, vyzývá premiéra této země, účastníka mezinárodních konferencí, k měření sil na obrazovce? Už jsem zažil, že ti mladí bývají hodně voprsklý, ale co si vůbec tenhle strup o sobě myslí? Zcela správně pan premiér takový rozhovor odmítl. Zkusím také vyzvat prezidenta Trumpa, že si to spolu v TV vyříkáme. Myslím, že by rychle přijela sanitka s dvěma pány v bílém a jel bych rovnou do šaškárny,“ říká s humorem sobě vlastním Ivan Vyskočil a dodává, že vůbec nepochopil postoj pana Hamáčka k této výzvě mířené na Babiše. „Málem jsem spadl ze židle. Tímhle se chce ČSSD zachránit?“ nechápe Ivan Vyskočil.

Na závěr pak uvádí. „Jedna paralela mě přece jen napadá. Zrzkům jsme se posmívali naposledy v první třídě a dávno mě to pustilo. Takže o barvu vlasů nejde. Ale jednoho takového zrzavého agenta vysadili Němci za první světové války v Rusku. Měl rozložit carské Rusko, protivníka ve válce. A že se mu to setsakramentsky dokonale povedlo, co? Ten zrzavý agent, za kterým zůstaly tisíce mrtvých v občanské válce, se jmenoval Lenin!“ říká Ivan Vyskočil a pokračuje. „Tady nás oblbuje také jeden zrzek a ze všech jeho akcí je víc než jasné, že je také někým dobře placený a někým nasazený! Někým, komu vadí, že se tu máme celkem fajn, chceme si rozhodovat sami o sobě a pan prezident i premiér Babiš jsou s námi zajedno. Ano, to musí někomu strašně vadit a řekl bych, že cítím takový ne zrovna voňavý závan z EU,“ podotýká herec a na závěr Nedělního rána ještě dodává. „Zrádců v českých zemích se najde vždy dostatek. Od časů Přemysla Otakara na Moravském poli až po dnešek. Tak tleskejte, pánové z opozice. Víte vůbec čemu tleskáte? A dokonce někteří poslanci ČSSD chodí na demonstrace. Ale oni jsou v koaliční vládě, takže demonstrují sami proti sobě? Tak to se hned tak nevidí. To je možné asi jenom u nás!“

