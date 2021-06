Majerová Zahradníková: Je zločin dusit děti v rouškách děti jen proto, že někdo potřebuje doprodat zásoby

Je nejvyšší čas přestat šaškovat s testováním a rouškami, natož respirátory. O tom je přesvědčena předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková, podle které si vyvolení udělali z covidu skvělý kšeft, proto potřebuji pandemii prodlužovat co nejdéle. „Je to neuvěřitelné, co si současní mocipáni dovolili. Tyhle tendence zavést, tu covidovou diktaturu je potřeba zarazit dřív, než bude pozdě. ,“ ohlíží se za aktuálními soudními verdikty v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz šéfka Trikolóry Majerová.

Od pondělí vláda zásadním způsobem rozvolnila protiepidemická opatření. Pochválila byste ji za tento krok?

Nepochválila. Žádná epidemie, natož pandemie už tu dávno není. Udržovat zemi v pandemické pohotovosti, když je nemocný zlomek promile obyvatelstva, je nehoráznost. To rozvolnění mělo přijít už dávno a stále je nedostatečné. Je to poprvé v lidské historii, kdy místo nemocných takhle masově a navíc dlouhodobě separujeme a omezujeme zdravé.

Někteří epidemiologové namítají, že vláda opět postupuje příliš rychle. Je podle vás s ohledem na vývoj epidemie tato opatrnost na místě?

Opak je pravdou. Vláda postupuje pomalu. Napřed si vytvořila nejrůznější semafory a PSY, prý proto, aby se lidé ve všech těch opatřeních, co se smí a co se nesmí a odkdy ne a odkdy ano, lépe orientovali, aby se pak jimi sama vůbec neřídila. Vyvolená skupinka odborníků, zcela jednostranných, si z covidu udělal skvělý kšeft, a protože jim to vyhovuje, vybraným jedincům se totiž peníze jen sypou, nejraději by pandemickou pohotovost udržovala do nekonečna.

Staronový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tento krok v pátek vysvětloval tím, že vláda musela reagovat na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který de facto vládě zakázal kompletně zavírat provozovny. O čem to podle vás svědčí?

To je další aspekt vládní politiky. Naprosté pohrdání zákony. Kdo jiný má na prvním místě dodržovat zákony, když ne sama vláda? Je to neuvěřitelné, co si současní mocipáni dovolili. Tyhle tendence zavést, tu covidovou diktaturu je potřeba zarazit dřív, než bude pozdě.

Pokud se potvrdí, že pandemický zákon vládu nikdy neopravňoval k tomu, aby kompletně uzavírala obchody a služby, dojde zřejmě na soudní spory, ve kterých se podnikatelé budou domáhat náhrady škod. Kdo by podle vás měl za to nést zodpovědnost?

Ano, to opravdu hrozí. A kdo by za to měl nést zodpovědnost? Jednoduchá odpověď. Ten, kdo to způsobil. A pokud je mi známo, v případě ministrů je to jinak než u obyčejných zaměstnanců. Ti za škodu jimi způsobenou nesou zodpovědnost do čtyř a půl násobku svého platu. U ministrů tohle omezení neplatí. Však také právní expert Trikolóry pan docent Koudelka podal příslušné žaloby, se kterými uspěl.

Pandemický zákon měl být cestou, jak bojovat s epidemií mimo stále prodlužovaný nouzový stav. Trikolóra byla jednou z mála, která však pro něj nikdy nehlasovala. Došlo tedy podle vás na vaše slova? Splnil nebo nesplnil pandemický zákon svou roli?

Pro milovníky covidové diktatury je pandemický zákon splněný sen. Je to takový pokračující nouzová stav, který se jen jinak jmenuje. Pro nás ostatní, co jsme si zachovali zbytky zdravého rozumu, je to totalitní zákon, který nikdy neměl být přijat.

Ve Sněmovně se v těchto dnech však objevil další legislativní návrh, kterým se vláda snaží změnit zákon o ochraně veřejného zdraví a zlegalizovat tak možnost i do budoucna vyžadovat v některých provozovnách předložení dokladu o bezinfekčnosti. Co si o tomto návrhu myslíte?

Ten legislativní návrh je zločin. Je neuvěřitelná drzost, že ministr Arenberger se něco tak obludného odvážil stvořit. Je nezbytné to zastavit hned zkraje.

Se začínající turistickou sezónou je stále čím dál žhavější téma tzv. evropský covid pas, který má usnadnit bezpečné cestování po Evropě především v souvislosti s letními dovolenými. Vy jej opakovaně odmítáte. Co vám vadí? A když ne covid pas, tak jak rozhýbat letní turistickou sezonu?

Trikolóra nebojuje proti očkování, jen se jasně a otevřeně stavíme za jeho dobrovolnost. A jestliže požadujeme jeho dobrovolnost, pak automaticky také musíme být proti jakýmkoli opatřením, která vytvářejí dvě odlišné skupiny lidí. Jedny, kteří něco mohou, a druhé, kteří to nesměji. A to jen proto, že nemají jakýsi papír, jakýsi certifikát, v tomto případě covid pas. Covid pas se možná někomu jeví, jako docela praktická záležitost, ale ve skutečnosti je to rázné nakročení do covidové totality. Vlastně mě ani nepřekvapuje, že Evropská unie kráčí tímto směrem. Tomu společenství už není pomoci.

Zdá se, že stejně jako v minulém roce, i letos zažíváme rychlé rozvolnění. Nicméně vloni přišel po letních prázdninách prudký nárůst počtu nakažených. Neobáváte se, že na podzim nás opět čeká další lockdown a zavírání škol?

Neobávám. Jsme v úplně jiné situaci než loni. Podstatná část populace už covid prodělala, další část už je naočkovaná. Jinými slovy – jsme promoření, proočkovaní, tedy jako společnost daleko více imunní. Je nejvyšší přestat šaškovat s testováním a rouškami, natož respirátory. Je zločin dusit děti v rouškách děti jen proto, že někdo potřebuje doprodat zásoby, které nakoupil. Opakuji, žádná epidemie už tu dávno není.

