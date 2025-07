A reakce tomu odpovídají. Například ukrajinský poslanec a předseda Výboru pro národní zdraví Mychajlo Raduckij odsoudil Klugeho návštěvu a označil ji za krok k opětovnému začlenění Ruska do mezinárodního společenství. Upozornil na to, že ruská média prezentovala schůzku jako „uznání“ Ruska jako partnera ze strany WHO. „Toto není jen diplomatický signál – podkopává to globální postoj k izolaci agresorského státu. To je obzvláště alarmující uprostřed finančních potíží WHO způsobených odmítnutím některých zemí organizaci financovat. Takové setkání může naznačovat ochotu ke kompromisu s těmi, kdo porušují humanitární právo, aby si zajistili dárcovské finanční prostředky,“ řekl webu Ukrajinska pravda Raduckij.

Ostře reagovali ale i zástupci členských zemí Evropské unie. Například estonská ministryně sociálních věcí Karmen Jollerová, která je sama také lékařkou, uvedla, že je „hluboce zděšena“ setkáním Hanse Klugeho z WHO se Sergejem Lavrovem, vzhledem k tomu, že Rusko „systematicky porušuje mezinárodní humanitární právo“, včetně více než 1700 potvrzených útoků na zdravotnická zařízení. Jollerová dále prohlásila, že Klugeho návštěva „riskuje legitimizaci režimu, který záměrně cílí právě na ty hodnoty, které má WHO bránit.“

Podobně se na síti X vyjádřila i lotyšská ministryně zahraničí Baiba Bražeová: „(Jsem) hluboce zklamána návštěvou Hanse Klugeho z WHO v Rusku. Jeho prohlášení je stejně otřesné jako samotná návštěva. Rusko vede válku proti Ukrajině, zabíjí civilisty, zdravotnický personál, útočí na nemocnice, včetně dětské onkologické nemocnice, pro případ, že by to WHO přehlédla.“

WHO tak opět potvrdila, že při prosazování svých cílů příliš na etiku a morálku nehledí a bez rozpaků zapomíná na své poslání. A nejde jen o současnou nevyprovokovanou válku proti Ukrajině. Rusko a Bělorusko jsou mimo jiné mnoho let klíčoví dodavatelé pašovaných cigaret do EU, čímž podkopávají úsilí evropských zemí o omezení kouření. Obzvláště zřejmé je to v pobaltských zemích. Například téměř devadesát procent všech padělaných cigaret v Lotyšsku pochází z Běloruska a v Estonsku jsou to přibližně dvě třetiny nelegálních cigaret.

Ovšem WHO se kvůli svému prospěchu nespojuje jen s Ruskem, ale i s dalšími autoritářskými režimy. Například v květnu oznámil čínský vicepremiér Státní rady Liou Kuo-čung ve svém projevu v Ženevě, že Čína poskytne WHO navíc během pěti let dalších 500 milionů dolarů. Připomeňme, že mluvíme o zemi, která systematicky porušuje základní lidská práva, vězní desítky tisíc osob kvůli jejich politickým názorům a tvrdě pracuje na kulturní asimilaci Ujgurů. A navíc zemi, která své zahraniční zájmy neváhá prosazovat i pomocí kyberterorismu.

V květnu například úřady České republiky oznámily, že ministerstvo zahraničních věcí v Praze se stalo terčem hackerské skupiny APT31, která je napojena na čínské ministerstvo státní bezpečnosti. V loňském roce byla skupina z téhož útoku obviněna USA a Velkou Británií. A je těžké věřit, že to by zástupci WHO netušili. Pokud se neváhají spojovat se zástupci zločineckých režimů jako je Rusko a Čína, měli bychom být silně na pozoru i před čistotou jejich úmyslů v oblasti zdravotní politiky.