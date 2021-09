Maláčová: Stanjura už se představuje jako ministr Babišovy vlády. Rozjedou smrtící stroje

reklama

Paní ministryně, mandát vlády se pomalu blíží ke konci, kolik se vám z vašeho programu podařilo v koalici s ANO prosadit?

Anketa Jste pro zákaz prodeje aut se spalovacími motory v roce 2025, jak chce EU? Ano 1% Ne, ještě dřív! 0% Ne, později 3% Ne, vůbec to nezakazovat 96% hlasovalo: 6143 lidí

Teď je otázka, jestli se mě ptáte na sociálně demokratický program nebo na program vlády. Pokud jde o nás, sociální demokraty, tak nám se podařilo splnit naprostou většinu toho, co jsme voličům slíbili. Lidé už nejsou trestáni za nemoc, protože jsme u nemocenské zrušili karenční dobu. Rekordně rostly důchody, minimální mzda i platy státních zaměstnanců v první linii. Nejvíc jsme pomohli pracujícím rodinám – od navýšení rodičovské na tři sta tisíc, přes náhradní výživné až po přídavky na dítě. A tak bych mohla pokračovat ještě dlouho. Ale nebudu vše vyjmenovávat, lidi sami v peněžence cítí, že vládne sociální demokracie. S Babišem a jeho „zaměstnanci“ to bylo ve vládě často utrpení. O všechno, co jsme dokázali, jsme museli tvrdě bojovat. Ve světle toho byla mise sociální demokracie v téhle vládě úspěšná.

Zmínila jste celou řadu opatření a legislativních změn. Jak se vám ale dařilo to během uplynulé doby prezentovat veřejnosti? Mnohé z těchto změn si přisvojuje Andrej Babiš.

Máme velkou nevýhodu. Nejsme multimiliardáři, nevlastníme média, nemáme velké noviny, ani rozhlasové stanice a miliony měsíčně na marketing. A nemáme ani kachní žaludek Andreje Babiše, který si vypěstoval během let ve velkém byznysu a při likvidaci své konkurence. Politika není fér. Nezbývá nám, než to lidem vysvětlovat a odmakat si to v rámci kontaktní kampaně. Z toho, jak na mě ráno reagují lidé u metra nebo večer u našich petičních stánků, mám ale velkou radost.

Jak se vám vládlo s Andrejem Babišem?

Na to už jsem částečně odpověděla. Víte, pro lidi není ani tak důležité, jak probíhají jednání za zavřenými dveřmi, ale jaký je jejich výsledek. A politici jsou placeni za to, aby se dohodli na věcech, které zlepší lidem život, a aby ubránili jejich jistoty. Nikoho nezajímá, že se například ministryně Schillerová na vládě stavěla proti programu Antivirus. Důležité je, že ona neuspěla, a naopak uspěla sociální demokracie. Díky Antiviru nepřišly stovky tisíc lidí během pandemie o práci. To se počítá! Takže abych to shrnula, ve vládě to bylo často peklo, ale nelituji!

Při zpětném pohledu, bylo rozhodnutí utvořit tuto koalici, kterému předcházela dlouhá diskuse ve straně, správné?

Hnutí ANO neví, kde stojí. Je ideově neukotvené a přizpůsobuje se tomu, s kým zrovna vládne. Jak já říkám, jsou jako měňavka a pijavice zároveň. Právě proto mám takové obavy ze spojení ODS a hnutí ANO. Víte, že se pan Stanjura z ODS už po Praze představuje jako budoucí ministr financí Babišovy vlády? Vláda ANO a ODS bude mít pro dolních deset milionů zdrcující následky. Babiš bude moci konečně uspokojit svojí pravicovou náturu a ODS si bude moci splnit své vlhké sny z devadesátek a vytunelovat i to málo, co nám ještě zbylo. Nemluvě o tupých škrtech, propouštění, školném, poplatcích ve zdravotnictví, znovuzavedení karenční doby, rozprodávání nemocnic. Největší strach mám z dalšího zdražování – jako první zvednou DPH a věk odchodu do důchodu! Takže pro běžné lidi bylo dobře, že sociální demokracie byla ve vládě. A naší povinností je bránit ODS ve vládě.

Fotogalerie: - Volby, budou o něčem?

Zahájili jste předvolební kampaň, na co se v ní budete především soustředit?

Na to, na co se sociální demokracie soustředí vždycky a proč vůbec vznikla. Na ochranu životních jistot pracujících, seniorů a rodin s dětmi. Tyhle volby budou o tom, komu se zvednou daně. Sociální demokracie jasně říká, že obyčejní lidé vyšší daně mít nebudou, protože už jsou zdanění dost! Právě z jejich kapes chtějí totiž ODS a další zaplatit účet za COVID. Kdyby byli poctiví a odhalili svoje plány, nikdo by je nevolil. My naopak férově říkáme, že chceme zvýšit daně všem s příjmem nad 110 tisíc měsíčně a speciálně těm superbohatým s majetky nad 50 milionů korun. Zdaníme také velké nadnárodní koncerny, které na úkor našich lidí vyvádějí do zahraničí každoročně 300 miliard korun. Chceme férovou společnost, kde se lidé ze své mzdy uživí. Proto budeme pokračovat v tlaku na růst mezd. Začneme minimální mzdou, protože to je základ. Ta by měla být do roka 20 tisíc. Růst minimální mzdy navíc vede k růstu všech mezd, protože se tím zvyšují i zaručené mzdy. Nejvíce to pocítí profese jako jsou například prodavačky nebo řidiči. Kdo pracuje, má se mít lépe než ten, kdo se fláká. Aktuálně máme stále nižší minimální mzdu než Polsko a Slovensko. Přitom co do výkonu ekonomiky jde o chudší a méně produktivní státy. Když jsem slyšela, že sem chce Babiš přivést 300 tisíc Ukrajinců jako levnou pracovní sílu, zděsila jsem se. Velkotovárníkům jeho typu by to určitě prospělo, ale mzdy českých zaměstnanců by to srazilo dolů. Zkrátka a dobře, pokud nechcete pracovat do smrti, mít slušnou mzdu a nedat za bydlení majlant, volte sociální demokracii!

Pokud mluvíte o korporátních daních či bankovní dani, může to ve výsledku být efektivní? Panují obavy, že třeba banky by si to vybraly zpět na poplatcích u svých klientů…

To je nesmysl. Nikdy a nikde na světě se takto banky nezachovaly. O klienty spolu soutěží a mají zájem na tom, aby tu pořád vydělávaly. A vydělávat budou, i když budou platit trošku vyšší daně. Určitě se kvůli tomu z České republiky nestáhnou. Navíc banky to českým lidem dluží, protože jen díky nim tu mají zlatý důl. A přitom právě banky mají velký podíl na odlivu zisku z České republiky.

A pokud jde o digitální daň. Když jsem ji před třemi lety navrhla, všichni se smáli a dali mi přezdívku Venezuela. Přitom to není žádná ultra levičácká věc. Teď se o digitální dani mluví na evropské úrovni a řeší ji i americká administrativa. U nás jsme těsně před schválením a doufám že se to podaří. Ale ministryně Schillerová na digitální daň vůbec netlačí. Přitom by to byl několikamiliardový příspěvek do státního rozpočtu každý rok.

Významné téma je bydlení. Řekla jste, že stát by měl vstoupit na trh s bydlením, kupovat tisíce bytů a hospodařit s nimi třeba ve smyslu pronájmu seniorům za nízké ceny. Je tohle reálné? Není to tak, že stát by se do podnikání neměl pouštět, protože to neumí?

To je totální nesmysl, kterým lidi krmí ODS. Stát samozřejmě umí efektivně fungovat. Podívejte se, kolik stojí Českou správu sociálního zabezpečení administrace důchodů. Je to kolem jednoho procenta výdajů na provoz. A pak se podívejte, jaké náklady mají soukromé důchodové fondy. Ty jsou násobně vyšší.

To jsou důchody, ale tady mluvíme o bydlení…

Podívejte se, jestli chceme dostat bydlení pod kontrolu, musíme mít Státní bytový fond. Ceny rostou neskutečně. Byty začínají být luxus i pro střední třídu, týká se to i nájmů. Potřebujeme startovní byty pro mladé. Já si třeba myslím, že stát by měl v Praze vykoupit prázdné hotely a udělat z nich garsonky. Ceny za bydlení jsou neúnosné, nejenom v Praze. To musí skončit. Něco se musí stát. Jenom v Praze je teď 70 tisíc prázdných bytů. Rodiny s dětmi, senioři, zdravotně postižení a samoživitelky nemají kde bydlet. A kromě státního bytového fondu potřebujeme zkrotit i spekulanty s byty. A to uděláme přes daňový systém. Kdo má čtyři a víc bytů, baráků a podobně, bude z těch nemovitostí platit řádné daně. Tak jako na západě. U právnických osob to bude už od druhé nemovitosti. Normálních lidí se to nedotkne, jde o ty, co s byty podnikají. Zavedeme také daň z převodu nemovitosti. Tu budou platit jen ti, kteří ty byty hned prodávají dál. V bytech se má bydlet! Zdaněním kšeftařů získá stát ročně asi 12 miliard korun, které obratem může investovat přes Státní bytový fond do bytů pro lidi.

A abych nezapomněla. Sociální demokracie je také jediná strana, která tu předložila nějaký zákon o dostupném bydlení. Konkrétně Honza Birke. Zrovna teď to je ve Sněmovně. Je to po vzoru Rakouska a Německa a jde o podporu družstevního bydlení. Díky tomuhle zákonu se bude moci stavět o třetinu levněji a bude to znamenat 15 tisíc bytů navíc každý rok. Takže tohle všechno jsou recepty sociální demokracie na rychlou stabilizaci situace s bydlením.

Anketa Věříte průzkumu STEM, že ANO získá ve volbách 32,4 %? Ano, věřím 17% Ne, bude to výrazně víc 67% Ne, bude to výrazně méně 12% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9028 lidí

A co říkáte na slova premiéra Babiše, že jste nevyřešila situace ve vyloučených lokalitách a že by se mělo vaše ministerstvo restrukturalizovat?

Před třemi lety mi pan premiér řekl, že ho to nezajímá a ať si to starostové vyřeší sami. Celou dobu na to kašlal, ale teď kandiduje v Ústeckém kraji, a tak pár týdnů před volbami předstírá aktivitu. Podobné řeči měl ohledně zmražení platů poslanců a jak to dopadlo? Totálně to zpackal a platy ústavních činitelů budou opět růst. U řadového poslance to bude od ledna zhruba o pět a půl tisíce, předsedové klubů a výborů dostanou dokonce o sedm a půl tisíce navíc.

Ale vrátím se k vyloučeným lokalitám. Chtěla jsem to vyřešit, protože není normální, aby zdravý dospělý nepracoval a děti nechodily do školy. Já jsem v té věci navrhla hromadu věcí. Přišla jsem s 15 opatřeními, která v tom měla udělat pořádek. V prosinci 2019 jsem předložila razantní změnu dávek na bydlení. A jak to dopadlo? Všichni ministři za ANO se na to totálně vykašlali. Prostě to potopili. Nic v té věci neudělali. Hnutí ANO si uzurpovalo, že bydlení bude řešit jejich ministryně Dostálová a výsledek? Nula! Další resorty, které měly přiložit ruku k dílu, si ruce založily do klína. Ministerstvo školství neudělalo nic pro to, aby děti z problémových lokalit začaly pořádně chodit do školy. Ministerstvo zdravotnictví se vykašlalo na to, aby se tam dodržovaly alespoň základní hygienické standardy. Já jsem v těch lokalitách několikrát byla a vím, jak tam na to majitelé kašlou. Ministerstvo spravedlnosti taky neudělalo vůbec nic. Zase se ukazuje, že ANO má pusu plnou řečí, ale skutek utek.

Teď, když Ústavní soud zrušil bezdoplatkové zóny, jsem navrhla vyvlastnění ubytoven. To je rázné a efektivní řešení, jak udělat pořádek ve vyloučených lokalitách. To je cesta, jak zatnout tipec kšeftařům s chudobou. Kdyby bylo bydlení dostupné, kšeftaři by přišli o byznys, ale to by nesmělo dostupnost bydlení na MMR řešit ANO.

Premiér Babiš také zalitoval, že hnutí ANO nemělo vaše ministerstvo v moci a že by se mělo restrukturalizovat…

No, když si vybavím stav ministerstva, v jakém zůstalo po ministryni z ANO Němcové, není to moc veselé. Ministerstvo bylo v personálním rozvratu, chyběla půlka náměstků. Na stole zůstaly stohy nepodepsaných rozhodnutí a hromada restů. Jeden příklad za všechny jsou posudky zdravotního stavu lidí, kteří žádají o příspěvek na péči nebo o invalidní důchod. Tam bylo 8 tisíc nedodělků. Náměstkyně Hanzlíková, kterou jsem zdědila, pokaždé, když měla něco udělat, byla radši 14 dní nemocná. Jediné, co ji zajímalo bylo, aby mohla ve 4 odpoledne domů. A obhajovala se tak, že na to má právo, protože je z Pardubic. A tahle dáma teď za ANO kandiduje do sněmovny.

Na zahájení vaší kampaně padala varování před vládou ANO a ODS. Vy věříte tomu, že by do toho Andrej Babiš šel, když teď vládl s tradiční levicovou stranou? Nebyl by to pro něho problém?

Tak problém by to pro něj rozhodně nebyl. Vždyť už to udělal v roce 2017. Stačí se podívat na jeho tehdejší výroky. S námi šel do vlády jen proto, že mu tehdy ODS dala košem. Nesmíte zapomínat na to, že hnutí ANO začalo jako pravicové hnutí. Pak otočilo, aby vyluxovalo voliče sociální demokracie a teď se zase lísají k ODS. Rány, které české společnosti zasadily vlády Topolánka a Nečase, nejsou nic proti tomu, co nás čeká, až se spojí ODS s hnutím ANO. Rozjede se smrtící privatizační stroj, rozkrádání majetku státu, za které by se ani Václav Klaus nestyděl. Vtip je v tom, že lidé pak začnou platit za všechno více – poplatky ve zdravotnictví, školné a začne být normální platit za místo v důchoďáků i několik desítek tisíc měsíčně. Toho se jako sociální demokratka bojím nejvíce.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.