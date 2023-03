Maso z Polska? Varování Čechům. Na toto si dejte velký pozor

Problematika závadnosti potravin, a to hlavně u drůbežího a hovězího masa, a nejen z Polska, je dlouhodobým a více než deset let se opakujícím faktem. „Pokud chci koupit kvalitu, tak upřednostňuji nákup v obchodě, který mám vyzkoušený, znám jeho pověst, a to jak šíři nabídky, sortimentní i cenovou,“ říká pro ParlamentníListy.cz Zdeněk Juračka, čestný předseda Asociace českého tradičního obchodu. Naopak při nákupu levných potravin je třeba si dát pozor na možnost uplatnění případné reklamace a informovat se o datech dodávky a původu. Nezaškodí ani si ověřit, jak je zboží do Česka dopravováno.

Začátkem března přišla média s informací, že na českém trhu se objevilo kuřecí maso původem z Polska kontaminované bakteriemi rodu Salmonella, které způsobují onemocnění salmonelózu. To rozvířilo diskusi, v níž se střetli ti, co kvalitu polských potravin, a především masa tvrdě kritizovali, s těmi, co ji hájili a tvrdili, že jde o snahu odradit Čechy od nákupů v Polsku. Jaký je váš pohled a jaké máte poznatky o kvalitě polského masa?

Takto prezentované zprávy nejsou, bohužel, první ani ojedinělé a zřejmě ani poslední. Problematika závadnosti potravin, a to hlavně u drůbežího a hovězího masa, a nejen z Polska, je dlouhodobým, a bohužel, se opakujícím faktem. Co já pamatuji, tak tato situace trvá více než deset let. Dovolte mi však vyhodnotit ji tentokrát nejen očima spotřebitele, což preferuji a bývá to mým zvykem, ale hlavně z hlediska vyhodnocování tohoto stavu z pohledu státních, zejména potravinářských dozorových orgánů. V době, kdy jsem byl zaangažován jako zástupce maloobchodu v ČR v některých poradních orgánech, zejména na Ministerstvu zemědělství, jsme tento problém diskutovali často. Naším úkolem bylo mimo jiné utlumit a oddělit význam účelově šířených pomluv a z toho plynoucí ovlivňování českých zákazníků s cílem omezit nákupy polských výrobků od dozorovými orgány prokázaných zjištění u některých, hlavně dovozových produktů. Proběhla mnohá oficiální i méně oficiální jednání s polskou stranou, kde se tato situace řešila. Následně přirozeně přišla i tvrdší opatření a zpřísněné kontroly dovozu potravin, a to nejen z Polska.

Anketa Je v pořádku hrozit blokádami vládních budov? Je 93% Není 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 27963 lidí

Jak je možné bránit či předcházet dovozu nekvalitního masa, a to odkudkoli?

Uvědomme si jeden základní fakt, a sice ten, že jsme součástí Evropské unie. Zde platí ustanovení, která jsou pro členské země, a tedy i pro nás závazná. Zásadní je kdysi tolik žádaný volný pohyb zboží, což samozřejmě platí i pro potraviny. To musíme respektovat, ať už se nám to líbí, či nelíbí. Polská strana zcela přirozeně silně protestovala proti našim vlastním opatřením, která dovoz z Polska začala silněji kontrolovat. Došlo tím přirozeně z polské strany ke stížnostem orgánům EU a pak následně k úpravám, které vše vrátily téměř do původní podoby. Každé zlo je však k něčemu dobré, a tak opětovným zjednodušením kontrolních procesů došlo nejen k úlevám na straně dovozců, ale zjednodušil se život i našim dovozním firmám. Zde jsem ocenil pružné a profesionální jednání tehdejšího ministra zemědělství.

Co považujete za nejpodstatnější v problematice dovozu potravin tak, aby to bylo ku prospěchu českého spotřebitele?

Nejprve je třeba upozornit na to, že problémy s kvalitou dovozu potravin nejsou jenom na straně dovozů z Polska, ale i u jiných zemí – nechci je jmenovat – z Evropské unie.

Pro nás jako obchodníky, ale i naše zákazníky, je podstatné, aby i nadále docházelo ke slaďování národních předpisů s předpisy EU, což by mělo přirozeně vést i k dalšímu zvýšení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti při prodeji dovozových potravin, a tím i zajištění optimálního stavu obchodování, zejména s Polskem.

Ti, co do Polska dojíždějí za nákupy, si pochvalují, že drůbeží maso mají v Polsku nejen daleko levnější, ale i větší výběr a také chutnější než v Česku. Zatímco o tom prvním hledisku není sporu, dají se pestrost nabídky a kvalita masa v obou zemích porovnávat? A pokud ano, pro koho by to srovnání vyšlo příznivěji?

Proti dvojí kvalitě potravin svého času brojila tehdejší eurokomisařka pro ochranu spotřebitelů Věra Jourová. Kvůli pozici Francie, Německa a Británie se ale stáhla a alibisticky vydávala za úspěch i údajně kompromisní variantu evropské směrnice, která ovšem nic nevyřešila a dává výrobcům nekonečné množství variant, jak si svoji praxi mohou obhájit. Máme si za lepší kvalitou „stejných“ výrobků jezdit do Rakouska a Německa?

Každý má svobodnou volbu. Jestliže má k výrobku nakoupenému mimo stabilní prodejní síť důvěru, spočítány vyšší dopravní náklady, které určitě znevýhodní nákupní cenu, a dobrou zkušenost včetně kvality, proč ne. Pokud chcete ovšem znát můj konkrétní postoj, tak já preferuji výrobky české, a to hlavně z již uvedených důvodů. Bohužel, žijeme v době, kdy vinou vysoké inflace, trvalému zdražování a nutnosti pro velkou část obyvatelstva nakupovat hlavně s ohledem na cenu, nikoliv kvalitu, je těžké srovnávat. Každý zákazník má svá kritéria výběru a není možné, a navíc by bylo málo účinné, přesvědčit někoho, že by měl svá kritéria, ať už z jakýchkoliv důvodů měnit.

Když jsme se bavili o kontrolách potravin, tak si mnozí vybavíme mimořádná veterinární opatření, podle nichž se muselo hovězí z Polska před uvedením na český trh testovat na salmonelu v akreditovaných laboratořích. I z podnětu Evropské komise Česko zrušilo plošné kontroly. Pomohl alespoň tehdejší postup české strany zlepšit situaci s dovozy polského masa – hovězího či vepřového – na našem trhu?

O povinném sladění naší legislativy s EU jsem již mluvil. Rád bych na tomto místě však uvedl, že se vůbec nezlobím na naše orgány dozoru a Ministerstvo zemědělství za poměrně radikální postup při tehdejší zpřísněné kontrole dovozu z Polska. Prokázaly, a já jim za to děkuji, že je pro nás důležitější zajištění bezpečnosti potravin pro naše občany než dle mého názoru „poměrně neuvážené“ tlaky ze strany dozoru EU. Možná to dokonce i přimělo některé úředníky z EU zamyslet se nad tím, zda námi zavedená a následně pod tlakem zase zrušená opatření byla „tolik nad rámec a drastická“, nebo by bylo lépe se spíše zamyslet nad danými fakty a nezavést zpřísněný režim kontrol pro celou Evropskou unii.

Existuje pro českého spotřebitele nějaká rada, jakou se řídit při nákupu masa, ať už je odkudkoli, aby nebyl při jeho konzumaci zklamán?

Čeho je dobré si všímat při nákupu masa přes zmíněnou dobrou práci českých dozorových orgánů?

Doporučoval bych věnovat zvýšenou pozornost při nákupu masa a masných výrobků pocházejících z příhraničního obchodování, tedy i s Polskem. Určitě bych se zaměřil na letmé ověření toho, jak je zboží do České republiky dopravováno. Velmi často se stává, že dopravce používá k přepravě masa a masných výrobků auta nevybavená chladicím zařízením, což právě bývá příčinou vzniku nákazy. Na způsob dopravy je tento sortiment velmi citlivý, zvláště v letním období.

Máte nějaký zážitek z nákupu potravin za hranicemi, na který hned tak nezapomenete?

Při návštěvě nejmenovaného města jsme se chtěli s manželkou občerstvit a vyhledali příslušné rychlé občerstvení. Já si poručil, jak je mým zvykem, pečenou klobásu, manželka si dala ve stánku na rohu točenou zmrzlinu. Můžete hádat, kdo měl z tohoto kulinářského zážitku problémy v podobě salmonely. Uhodli jste. Já to nebyl. Jaké je z toho poučení? Nejen z kuřecího masa můžete mít výše uvedené a velmi nepříjemné zdravotní problémy.

Přeji všem příjemné nákupy. Jako snad znalec a dlouhodobý podporovatel ryze českého maloobchodu doporučuji nakupovat české potraviny, zejména ty regionální, a v české prodejně.

