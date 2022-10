Matláci. Expremiér marně hledá dno naší „panské koalice“

reklama

Britská premiérka Trussová se rozhodla odstoupit. Tato zpráva vyvolala minulý týden velkou diskusi. Co říkáte na to, že se na postu premiérky „neohřála“ ani dva měsíce?

No tak je to důkaz naprostého selhání celé Konzervativní strany. Tak zkušená politická strana a vybere si do svého čela osobu, která prostě nemá ten formát, schopnosti, nemá tu schopnost leadershipu, nemá cílevědomost. Je prostě zcela neschopná. To je jenom ukázka toho, že odpovídala představám světa těch členů Konzervativní strany, vyjma tedy poslanců, ti ji nechtěli. Sníží se daně, budou se rozdávat peníze, a navýší se tedy výdajová stránka rozpočtu.

No, takhle ten svět opravdu nefunguje. Londýnská City dala okamžitě najevo, že to je nesmysl, že se odebrali do říše pohádek. Trussová potom vyhodila ministra financí, který to ovšem nezpůsobil, protože mu dávala noty. S tímto vyhrála volby, když se střetla s jinými představiteli konzervativců o pozici lídra strany a premiéra. Takže vyhrála vlastně s nesmysly, s nesmyslným programem. Je to něco podobného, jako když stoupenci brexitu říkali nesmysly před referendem, no a pak to dopadlo, jak to dopadlo. A dneska Británie zrovna neprožívá šťastné období.

A co toto všechno bude podle vás pro Británii znamenat? Vyřeší problém odstoupení premiérky? (Rozhovor byl veden těsně předtím, než se objevila informace, že novým lídrem a také premiérem bude R. Sunak)

Tak oni musejí během velmi krátké doby najít nového lídra, který by změnil trošku ty poměry sil. Protože v průzkumech veřejného mínění mají před nimi labouristé náskok něco kolem třiceti procent. Zmatená politika Liz Trussové a její vlády znamenala, že volební preference Konzervativní strany pokračovaly dál ve volném pádu z časů Johnsona až téměř k hranici nevídaných zhruba dvaceti procent. Takže jak říkám, konzervativci budou nepochybně hledat nového silného lídra. Je otázka, jestli ho najdou. Protože i v té straně docházelo k personální genocidě. To si snad vzali mustr od Sobotky. Takže vyřadili už v průběhu času řadu talentovaných politických vůdců. Ale možná že najdou někoho, jako je bývalý ministr financí Sunak, typově někoho takového. Mohou vybrat ze dvou, ze tří lidí, kteří by se tu stranu pokusili stmelit, a pokusili se tedy o nemožné. To znamená navrátit jí politickou sílu. Ten odstup labouristů, to se jim asi podaří snížit, ale nemyslím si, že za rok a půl, které zbývají do voleb do dolní sněmovny britského parlamentu, je možné uskutečnit zázrak.

Ve svém komentáři na webu Vasevec.cz jste uvedl, že na Česko se řítí tři velké krize. Prozraďte prosím i pro čtenáře ParlamentníchListů.cz, co konkrétně máte na mysli.

Je to především krize, která vyplývá z nedostatku energetických surovin. K tomu velmi pravděpodobně dojde, pokud z nějakých důvodů budou zastaveny dodávky plynu z Ruska. To nemusí být jenom rozhodnutí Putina. Může k tomu dojít také proto, že EU prostě zastropuje ceny plynu, a to bude důvod k tomu, aby ho Rusové přestali dodávat. Takže uvidíme, nakolik vydrží plyn v zásobnících. To je jedna krize, která je vlastně spojená s tou druhou krizí. A tou je pokles životní úrovně lidí v důsledku vysoké inflace. Inflace je oficiálně někde kolem osmnácti procent. Nechce nějak klesat. I když vloni už byla někde mezi čtyřmi až šesti procenty touto dobou.

Když si tak vzpomenu, jak dnešní vládní strany mluvily tehdy o Babišově drahotě, tak dneska jsou zticha jako pěny. A obávám se, že kdybychom ten spotřební koš, který má nějakých 200 položek, zúžili na takových 30–40 položek, které jsou nejdůležitější pro život, to znamená základní potraviny, jako jsou chleba, máslo, mléko, pohonné hmoty, samozřejmě energie, ale také nájemné, mohli bychom dojít k inflaci někde mezi dvaceti až pětadvaceti procenty. Ten meziroční růst cen je obrovský. A není kompenzován růstem mezd, takže dochází k poklesu reálných mezd o deset patnáct procent, možná ještě o něco více. O tolik tedy klesne životní úroveň obyvatelstva.

No a třetí, i když se to zdá být v tuto chvíli třeba nepodstatné, je covid. Možná jsem ovlivněn svým okolím, kdy někteří měli velmi nepříjemnou formu covidu, takovou těžkou chřipku. A samozřejmě na to lidé stále umírají. Nějakých třicet až padesát lidí týdně, což určitě není málo. Vláda mohla udělat alespoň nějaká doporučení, třeba nosit roušky v městské hromadné dopravě, na veřejných akcích a podobně. Zatím se nestalo vůbec nic a ten virus se šíří, i když se zdá, že výskyt té nemoci kolísá. Ale to se mění z týdne na týden. Takže je potřeba, aby vláda propagovala více možnost čtvrté dávky pro toho, kdo se chce nechat naočkovat, jako třeba já. Zase jsou lidé, kteří tomu nevěří, kteří si myslí, že je to škodlivé. No tak to je asi jejich věc. Ale já si myslím, že covid je také nebezpečí, i když v tuto chvíli ne takové jako ta inflace nebo energetická krize, do které vstupujeme. Tam jsme teprve na začátku. Až v průběhu zimy se ukáže ta realita.

Ve svém dalším komentáři jste promluvil o „matlácích z vlády“. Za co přesně si toto označení vláda od vás vysloužila?

To jsem tak trošku reagoval na slovník, který používají někteří pravicoví publicisté. Vrchol všeho byl pan Gabal v Hospodářských novinách, který mluvil o prokremelské SPD a o dalších lidech, kteří jsou exponenty té takzvaně promoskevské politiky. Ty už blíže neupřesnil. S tím, že jsou to matláci. No ale já nevím, jak tedy charakterizuje vládu. Po tom všem, co ta vláda zatím předvádí, kdy máme vysoký deficit, byť vláda na začátku říkala, že je proti deficitu. Vláda nelikviduje ani strukturální deficit, což tedy bych viděl u pravicové vlády jako něco, co by asi mělo být jejím základním programovým východiskem a cílem.

Vláda přišla s pomocí firmám a zejména lidem opožděně. Na začátku svého působení zlikvidovala programy pomoci, které po sobě zanechala Babišova vláda, a to bez náhrady. Takže ta pomoc probíhá velmi váhavě. Je to vláda velkého deficitu a národní katastrofy. Jsou to skuteční matláci. Já děkuji panu Gabalovi, že mi dodal takovýto termín. Ale přece jenom bych si myslel, že by ho měl používat trošku méně ve vztahu k opozici nežli k vládě. Protože vláda nese odpovědnost za to, co se v zemi děje, nikoliv opozice. A obávám se, že nikoliv ani Putin. Pokud jde o Putina, tam je možné ukončit válku. Jsme předsednickou zemí EU, takže pokud se tam nebudou dodávat zbraně, pokud se obě strany, tedy v našem případě ukrajinská strana, vyzve k tomu, aby rychle uzavřela nejprve příměří a pak mír s Ruskem, no tak by se ty věci začaly vracet do původního stavu. Myslím ty ceny energetických surovin.

Když jste zmínil tu pomoc od státu, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela při vystoupení na sněmu Svazu průmyslu a dopravy v Brně vzkázal velkým firmám, aby se tvářily jako malé a střední podniky, aby mohly dosáhnout na vládní pomoc. Sklidil kritiku a ministerstvo doplnilo, že šlo samozřejmě o nadsázku. Co na to říci?

Co na to říct? Že je to neschopný ministr, který tam nemá co dělat. No ale koalice zřejmě už nemá nikoho jiného poté, co se jim vyčerpaly zdroje. Zejména v hnutí STAN, tam došlo tedy k řadě nepříjemných odhalení. Takže oni jim vlastně došli lidé. Pan Síkela je prostě ministr, který nemá národohospodářské zkušenosti. Je to bankéř, možná že i dobrý bankéř. Ale bankéř a národohospodář, to jsou dvě rozdílné kategorie. Kromě toho by mu měl někdo odborně dělat marketing. Protože mást takto veřejnost, notabene podnikatelskou, je opravdu trapné.

Co říkáte na úvahy o tom, že by se v ČR zvýšila věková hranice pro odchod do důchodu, a co byste vzkázal ministru Jurečkovi, který tuto možnost „nadnesl“?

Myslím, že tohle je opravdu vláda národní katastrofy. Nejen že jsou válkychtiví, že svými opatřeními ještě prohlubují krizi, že hájí spíše cizí než národní zájem, ale ještě stresují lidi takovýmito nesmysly. Je přece potřeba počítat s tím, že zdravotní stav obyvatelstva nebude takový, aby lidé mohli ve zdraví odcházet do důchodu třeba v 67, 68 letech. To možná pan Jurečka, který toho v životě moc nenapracoval a nenapracuje. Ale lidé, kteří se opravdu živí prací, tak by měli velký problém.

Vláda zároveň oznámila, že na konci letošního roku definitivně skončí zmrazení platů politiků a dalších ústavních činitelů, kterým tak platy od ledna skokově vzrostou. Jen pro příklad, poslanec si tak polepší o více než 11 tisíc Kč měsíčně. Je to v současné situaci dobrý přístup?

To jenom ukazuje, pro koho tato vláda je. Tato vláda byla od začátku vládou panské koalice. Pracuje jenom pro lidi v těch vyšších příjmových kategoriích včetně tedy politiků. Je to něco podobného, jako když britská premiérka Trussová chtěla snížit daně těm nejbohatším. Tak to je obdoba. Stejná hloupost, jako udělali britští konzervativci. Ti to tedy po čtrnácti dnech odpískali, protože ta odezva veřejnosti byla tak strašlivá včetně finančních trhů, že jim nic jiného nezbylo. Ale tihle zřejmě jsou spokojení sami se sebou. Nehodlají vést s veřejností dialog.

Když už jsme u těch výdajů, vláda odsouhlasila, že ČR dá na obnovu Ukrajiny do roku 2025 každý rok dalších půl miliardy korun ročně. Jsou to podle vás dobře vynaložené peníze?

Domnívám se, že s ohledem na to, co se děje nyní na Ukrajině, kdy Rusové zřejmě během krátké doby chtějí rozbít veškerou energetickou infrastrukturu, je velmi pravděpodobné, že Ukrajince čeká opravdu krutá zima. A další miliony lidí se tak zřejmě pohrnou na Západ. Takže spíš by měla vláda počítat s použitím těchto peněz na zvyšující se humanitární pomoc těmto lidem. I do naší země přibude v případě, o kterém mluvím, určitě nějakých pár set tisíc dalších lidí. Takže aby se z toho nestala humanitární katastrofa, je potřeba počítat s penězi. A hlavně opravdu už udělat ten správný závěr, a to je začít jednat o ukončení té hrozné a nesmyslné války.

