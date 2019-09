Mediální odborník, jehož ČT nikdy nepozve do přenosu, polknul a pak se hluboce zamyslel: Hahaha, Háma? Pawlowská? Gondíková? No, však si to přečtěte

Pane Fencle, v neděli večer Česká televize odvysílala pořad To se ví! o dezinformacích. Velmi kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „EUsoudruzi jedou velkou show!“ okomentoval zaměření pořadu komentátor z konkurenční TV Prima. Dle Vadima Petrova, člena rady RRTV, se jedná o pořad, který navazuje na to nejhorší z Československé televize osmdesátých let. Dále padaly narážky, že pořad je pitomý, dá se na něj koukat až po deseti pivech a došlo i na srovnání se zábavou za protektorátu. Co si o něm myslíte vy?

Dezinformace přece nemusí a zpravidla nebývá odhalována na místě. Na takovou chybu existují mechanismy a velmi brzy je odhalena. Skutečná manipulace naopak bývá obvykle ukryta v čase. Když se něco dozvím a nemám kontextová data (zejména ve vlastní paměti), nemám co hodnotit, mohu jen vzít na vědomí. Pořad byl plný jevů nebo výkřiků vytržených ze souvislostí a jen dokresluje nekompetenci a šlendrián uvnitř samotné ČT. Platíme si jí přece za informování, a ne za manipulaci.

Nechci nikoho konkrétně urazit, nicméně tvůrci a herci přece pracují za honorář. Už to je předem diskvalifikuje, protože peněžní odměna a boj s dezinformacemi, to je jako olej a voda. S dezinformacemi totiž výhradně bojují velké a bohaté globální korporace, aby se nepřišlo na to, jak podvádějí. Mají na to celý svět lobbistů, neziskovek a úplatných politiků.

Nejnovější sviňárnou je podvod s počasím a s elektromobily. Dokonce se podle svých mediálních guru snaží vnutit motorkářům elektromotory. To je jako kdyby Tomu Arayovi, frontmanovi legendární metalové kapely Slayer, vzali kytaru a dali mu vozembouch.

Ještě bychom se vrátili. Hosté pořadu Halina Pawlowská, Aleš Háma, Adéla Gondíková nebo Marek Taclík patří v ČT k těm nejčastěji využívaným umělcům…

Tvůrci pořadu, který má něco fingovat, přece nebudou riskovat a raději vsadili na osvědčené kádry. Zrovna talentovaní lidé jako Pawlowská nebo Háma by měli asi lépe vyhodnocovat, kam až můžou zajít. Ale to je jejich věc.

Jak vnímáte stále divočejší diskusi o dezinformacích? Dezinformační weby, dezinformační kampaň, dezinformační novináři. Za tyto pojmy se dnes schová či zaškatulkuje spousta věcí. Jak se v tom orientovat?

Je to ryze falešná hra. Kdosi, kdo cítí ohrožení svého pohodlného života a opojen mocí začal do světa skrze finančně-nátlakové neziskové struktury vytrubovat do světa, že je plný lží, s nimiž je nutno vést totální válku. Jsou to lidé, kteří zbožštili mamon, peníze, zlato, užitek, prožitek, zážitek, sání z cizího. Způsobili si ploché vnímání světa kolem sebe, protože své životní problémy, které lidi učí se orientovat, řeší jednoduše tak, že si zaplatí jejich odstranění. Tito jednopóloví lidé označují ostatní za dezinformátory, protože nevnímají celou realitu. Znají jen pohodlí, dotace, spotřebu, válku a likvidaci nepohodlných. Stali se zcela bezuzdní a teď, kdy jejich špinavá hra narazila až na hranice vesmíru, se diví, že jejich dokonalý svět někdo ničí. Této hrstce tupců se ale jen začal zbytek světa konečně efektivně bránit.

Příklad za všechny. „Rusko ví, co nechce a nemůže nám vzdorovat v normální válce, proto hledá jiné způsoby, jak nás vyzvat a vést strategické soupeření na nižší úrovni, než je přímý ozbrojený konflikt“. Síla není ve svalech, pane Espere (úřadující ministr obrany USA, pozn. red.).

Nejhorší formou dezinformace je cenzura. Nejhorší formou cenzury je neinformování. Pan ministr obrany USA v tom samozřejmě není sám. Tito lidé vyrostli ve světě lži o říši zla na východě Evropy a za Uralem, v celé Asii a vlastně všude vně USA či dokonce jen Pentagonu. Válka je pro ně zcela normálním řešením problémů, a jiných se štítí. Na začátku každé agrese je dezinformace, podívejte se na Colina Powella a s tou jeho zkumavkou. My, co nechceme válku a máme jiný názor, jsme pořád terčem US zbraní. Ale jako bytostný idealista věřím, že ten pán dříve či později vezme svá slova zpět.

Politický komentátor Martin Schmarcz na Facebooku napsal, že „jediné, co mi vadí na ČT, že musí vyvažovat. Takže 50 procent hostů mele nesmysly, ale běda, kdyby je ČT přestala zvát. To by byl řev." Má pravdu?

Má to úplně převrácené. ČT „mele nesmysly“ a zbytek světa na to nemá sebemenší vliv. Hosté s vlastní hlavou jsou do ČT zváni jen proto, aby byli exemplárně uondáni nebo ukázáni jako škůdci jejich umělého světa. Občas už jsou vidět i inteligentní otázky a snaha něco zjistit, ale to je prachbídně málo, zbytek mediálního světa je mnohem efektivnější.

Prezident Miloš Zeman navrhuje zrušení koncesionářských poplatků pro Českou televizi, s tím souhlasí i premiér Babiš. Vy byste také souhlasil?

Už jsem to tu předloni uváděl, ale ještě jednou. Napsal bych dvouvětný zákon. „Zřizuje se daňová mediální asignace ve výši sto korun. Poplatník každý měsíc tuto částku adresuje sdělovacímu prostředku či prostředkům dle vlastního uvážení.“

V Parlamentu leží už delší dobu několik výročních zpráv ČT, kde by se měla naše veřejnoprávní televize zpovídat, jak hospodaří s penězi, které jim diváci jako koncesionářské poplatky každý měsíc posílají. Nikdo se k jejich projednání ale nehrne. Co se může stát, když se vůbec neprojednají, a jaký je obecně názor veřejnosti k ČT?

Kdo zastaví řádění ČT, ať už kádrově, zrušením poplatku nebo privatizací, zaslouží se o stát. Kdo tvrdí, že poplatek zajišťuje její nezávislost, sprostě lže. Pravý opak je pravdou, ČT je zcela nezávislá na kontrole. ČT stále ještě těží z toho, že svými mikrofony korumpuje politiky, aby nevyhodili zbytečné radní v Radě ČT a ti posléze její neschopný management. Řešení existuje, ale chce to odvahu nebát se ostrakizace. Zeman s Babišem vystřelili z Aurory, a proto jsou nenáviděni.

ČT odvysílala v Událostech dne 2. září živý vstup moderátora Jiřího Hynka, který za krátkou chvíli stihl označit Andreje Babiše celkem třikrát za „bývalého premiéra“. Moderátorka Světlana Witowská, která seděla ve studiu, proti tomu nepodala žádnou námitku. Jak je něco takového možné vysvětlit?

To je krásná ukázka trhliny v jejich matrixu. Přání otcem myšlenky. Oni musejí živit lež skrze čas. Nějací konkrétní pracovníci neměli tušení, že na rozdíl od nich se státní zástupce zachová podle svého svědomí a přestane hrát jejich připravenou a jimi provozovanou lžihru. Babiš je zlo, ale Bakala může cokoliv. Před svatým Listopadem byl jen zmar, po něm úlevné zbavení Čechů celé hospodářské podstaty, státní suverenity a přetrvávající boj o podstatu lidské svobody, kterou je svoboda slova a projevu. To Listopad nevyřešil.

Světu hrozí totální válka, kterou nemůže vyhrát nikdo. Poslední rozbuškou byl útok na saúdská ropná zařízení. Zatímco Húsiové z Jemenu nastavili hruď a převzali zodpovědnost, druhá strana spolu s ČT bubnuje do války na základě anonymního zdroje, že za akcí byl Írán. Co chcete víc?

autor: B. Richterová a T. A. Nový