Michal Hašek: Pokrytectví. Fialova vláda přežije naposledy, jen díky povodním

Krajských voleb se nepochybně výraznou měrou dotknou povodně. Nejen tím, že se minimálně tisíce lidí nebude voleb účastnit, protože pracují na odklízení následků záplav a budou mít jiné starosti. Kromě toho se mluví o tom, že tato tragická situace pomůže vládním stranám, protože byli s ohledem na situaci nonstop v médiích vidět. Jak to vidíte s ohledem na osmiletou zkušenost v roli jihomoravského hejtmana?

Povodně jsou obrovská tragédie, stály lidské oběti a nejméně desítkám tisíc lidí na dlouhou dobu poškodily a totálně změní život. Je mi líto všech obětí a naopak si vážím jakékoliv pomoci každého jednoho člověka, ať už se zapojil či zapojí do zvládání povodní jakkoliv. Hrdinové těchro dnů jsou tisíce lidí v zásahových uniformách, v modrákách či jiném pracovním oblečení. Nejsou to naopak lidé v oblecích, kteří se z Prahy jezdili na povodně dívat v limuzínách a létali vrtulníkem. Velká voda paradoxně zachránila od totálního volebního fiaska vládní pětikoalici a zcela překryla agendu, která by se jinak řešila. Nebýt povodně, řešil by se zejména státní rozpočet a hospodaření státu, kde je evidentní, že tato vláda nasekala historicky největší dluh v moderních dějinách České republiky. Tato vláda, a to bylo ještě před povodněmi, nepřidala ani hasičům, ani policistům a dalším profesím, které pracují pro stát. A teď se někteří nestydí fotit s hasiči či policisty na záplavách. To je absolutní pokrytectví .

Navíc z pochopitelných důvodů kvůli povodním kompletně přestala volební kampaň s širokou paletou témat.

Ano, pod vodou a bahnem zcela zmizela aktuální politická agenda. Neřeší se dění v Evropě ani na Ukrajině, neřeší se Green Deal, neřeší se nová Evropská komise, kde Petr Fiala doslova ostrouhal s portfoliem Jozefa Síkely. Jakkoli se ho snaží vydávat za silné, v naší zemi udělalo radost snad jen Tomáši Prouzovi, který už má sbalený kufr a těší se, že bude Síkelovi dělat do Bruselu cokoliv. Objevila se zpráva, že automobilka Škoda bude na základě rozhodnutí koncernu Volkswagen končit výrobu některých svých vozidel. Další velmi tvrdá zpráva pro českou ekonomiku. Přešlo se, že německý kancléř čelící prudkému poklesu popularity a problémům s brutálními kriminálními činy ze strany nelegálních migrantů oznámil, že z jedné africké země přijme Německo 250 tisíc migrantů. Bože můj, copak nestačilo, že politika jeho předchůdkyně Angely Merkel “my to zvládneme” už přivedlq do Evropy a Německa miliony nelegálních migrantů a zadělala na obrovské problémy včetně kriminality? A pražský summit generálů NATO, kde se fantazírovalo o útocích raketami delšího doletu na Rusko z Ukrajiny proběhl zcela ve stínu záplav a evakuací.

A ta volební účast v postižených oblastech?

Je jasné, že řada lidé v zaplavených územích budou mít úplně jiné starosti než to, zda a kam v pátek a sobotu půjdou volit. Nicméně nestálo to vládě a její 108 většině ve Sněmovně za posun voleb. Jakkoli to někoho rozzuří, pětikoalice si uvědomuje, že politický a mediální „bonus“ v podobě řešení krizové povodňové situace by mohl v čase vyprchat. Skutečnost, že vláda odmítla odložit volby, nebyla dána technickými důvody, protože v době pandemie covidu sněmovna uměla zasedat téměř permanentně, vláda několikrát denně online a teď premiér Fiala vládu svolal až pět dní po začátku povodní. Reakce vlády a prezidenta přišla podle mne v úvodní fázi povodní pozdě. Odklad voleb byl určitě možný, ale vláda dala přednost tomu, že v této chvíli očekává, že její predikovaná porážka nebude tak výrazná jak předpokládala.

Jak je to s jižní Moravou a krajskými volbami? Byl jsem osm let hejtmanem Jihomoravského kraje, nyní svůj mandát obhajuje lidovec Jan Grolich.

Během povodní vyplavaly poměrně pikantní informace. Víme 4 roky, že v hejtmanské pracovně máme aktuálně více stand-up komika než hejtmana. Připomínám, že Jan Grolich nevyhrál minulé volby. Vyhrálo ANO, které nevítězové voleb odsunuli do opozice. Díky tomu se stal Jan Grolich hejtmanem a čtyři roky se místo praktickému řešení problémů kraje a lobbování za zájmy jižní Moravy v Praze ve své hejtmanské pracovně natáčel nekonečný seriál stand-up videí.

Když se teď lidé pídili podle zákona o svobodném přístupu k informacím, vyšlo najevo, že Jihomoravský kraj zaplatil za fotografy přes tři miliony korun. Vzpomínám si jaký humbuk vyvolaly informace tohoto typu s menšími částkami u jiných politiků z jiných stran, jak se to mohutně řešilo, ale nebyly to strany pětikoalice. Dnes to mainstreamová média téměř vymlčují a místo toho má Grolich aureolu řešitele povodní, spasitele lidovců a podobně.

Jak tipujete výsledky voleb?

Říci v tuhle chvíli jak volby dopadnou je složité. Prakticky jisté podle mého názoru je, že původní predikce nebudou platit a zmenší se rozdíl mezi dosud predikovaným jasným vítězstvím ANO a SPOLU. Pokud si ale premiér Fiala a další vládní činovníci začnou myslet, že je to jejich záchrana a příští rok ve sněmovních volbách obhájí své mandáty a zůstanou ve vládě, ať se nenechají mást. Lapidárně řešeno přežijí naposled.

V těchto krajských volbách nikam nekandidujete. Své favority, i vzhledem k relativně novému politickému angažmá, předpokládám máte?

Po dvaceti letech v těchto krajských volbách skutečně nekandiduji. Nicméně strana PRO, jejímž jsem členem, se u nás v kraji spojila s SPD, Trikolorou a Svobodnými a jsem velmi rád, že v čele naší kandidátky je zkušený ústavní právník Zdeněk Koudelka. Osobně i pracovně se známe se Zdeňkem téměř 30 let a mimořádně mě těší, že právě on vede naši kandidátku. Mohu ho lidem doporučit, protože by byl skvělým hejtmanem Jihomoravského kraje. Stejně tak jsem rád, že kandidují i lidé jako naše lídryně PRO Klára Liptáková, bývalá náměstkyně brněnského primátora a bývalá úspěšná starostka Brna-Obřan. Máme na kandidátce i bývalou místostarostku Brno-Bystrc Veroniku Antonínovou. Obě dvě dámy mají obrovský přehled a znalost Brna a jižní Moravy. Jsou tam i další šikovní lidé jako velký rybář a myslivec Lukáš Vágner, který je obrovským podporovatelem spolkového života na venkově. Rád připomínám i bývalého místostarostu Hodonína a pedagoga Jiřího Jandu, který zná perfektně problematiku školství či národnostních menšin, farmáře a vinaře Libora Balgu z Břeclavska nebo Petra Slámu z Ivančic, který se věnuje bezpečnostní problematice. No a úspěšného cyklistu, olympionika a senátora Jožku Regece snad nemusím ani představovat.

Tyto kandidáty osobně znám a vím, že je mohu s ohledem na jejich životní i profesní zkušenosti doporučit voličům na jižní Moravě. Velmi zásadní je pro nás vedle podpory tradičních hodnot - rodiny, pomoci potřebným a slabým či křesťanské kultury také podpora tradičních spolků - hasičů, sokolů,orlů, rybářů,myslivců, amatérského sportu a naopak stopka pro financování politických neziskovek, zejména těch brněnských napojených například na aktivisty kolem Matěje Hollana a Žít Brno, kteří prostřednictvím svých kamarádů “dojí” už nejen rozpočet Brna, ale i Jihomoravského kraje.

Nezmínil jste ještě dobrovolné hasiče, za jejichž zájmy jste vždy lobboval.

Ano, rád bych toto téma speciálně zdůraznil. Sám jsem přes deset let dobrovolným hasičem, členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Budu rád a budu stejně jako PRO a SPD prosazovat, aby Jihomoravský kraj opět posílil systémovou podporu dobrovolných hasičů u nás na jižní Moravě. Nechápu, proč hejtmani, kteří přišli po mě, tedy po roce 2016 postupně snížili podporu vybavení zásahovým jednotkám obcí až na pouhou polovinu, z 50mil Kč ročně zhruba na 20. Budu rád, když do bezpečnosti dá náš kraj každoročně minimálně 150 milionů korun a mám na mysli jak podporou dobrovolných hasičů, tak dalších spolků působících v oblasti IZS - myslím tím Vodní záchrannou službu, Červený kříž, kynology a další řadu let existující, vycvičené a kompetentní organizace.

Závěrem chci vyzvat Jihomoravany, aby se zúčastnili krajských voleb. Je to strašně důležité, protože tento víkend přinese vzkaz pánům Fialovi, Jurečkovi, Rakušanovi, Bartošovi a paní Pekarové, zda lidé chtějí a podporují politiku současné vlády či chtějí razantní změnu. Ve vedení Jihomoravského kraje sedí politici stejných stran, které jsou zastoupeny ve vládě. Není to jiná KDU-ČSL není to jiný STAN, jiní Piráti, jiná TOP09 či ODS v Brně a Praze. Věřím, že lidé aktivně využijí své volební právo a přijdou rozhodnout. Děkuji jim za to.