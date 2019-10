Milion chvilek – nic menšího než pokus o převrat. Jaroslav Foldyna účtuje. I s těmi, co útočili na Gotta

ROZHOVOR Karel Gott byl konstantou, poslem dobrých zpráv. Tak legendu hudebního průmyslu vidí poslanec Jaroslav Foldyna. Pochybuje o tom, že lidé podobné pocty prokážou například Janu Rejžkovi, který se do fanoušků Gotta, kteří vážili mnohdy i stovky kilometrů cesty, obul coby do hysterek. Foldyna se vyjádřil i ke sporu, který má se starostou pražských Řeporyjí Pavlem Novotným (ODS). Novotný podle něj nemá všech pět pohromadě. „Když na chodníku nechtěně vyšlápnu psí ho*no, tak jsem také neměl žádný konflikt – prostě jsem jen do něčeho šlápl. A přesně tak to bylo s panem Novotným,“ soudí Foldyna. Řeší i kauzu bytů OKD, kde se státu naskytla nová šance k nápravě. A o co jde Milionu chvilek? Aktivisté řeší osobu premiéra Babiše včetně jeho dotačního skandálu. Podle Foldyny je cílem aktivistů změna rozložení politické moci, aniž mají voliči možnost se k tomu vyjádřit. „Jinak se tomu říká: pokus o státní převrat,“ říká natvrdo poslanec.

S Karlem Gottem se přišly na Žofín rozloučit desetitisíce lidí, ale to zdaleka nebylo všechno. Ulice před zpěvákovou vilou byla do 14. října kompletně ucpaná svíčkami a vzpomínkovými předměty. Karel Gott zcela dominoval mediálnímu prostoru, byl mu vystrojen velkolepý pohřeb a proběhl státní smutek. Co Gott pro Čechy znamenal? Jak jej Češi vnímají?

Zpěv Karla Gotta většinu z nás provázel celý život. To znamená, že byl jakousi konstantou, na kterou jsme všichni byli zvyklí. Sám o sobě prohlašoval, že se se svými písničkami snaží být poslem dobrých zpráv, což se mu podle mého dařilo. A protože poslů dobrých zpráv není nikdy dost, tak jsme všichni, nebo skoro všichni, z jeho odchodu velmi zarmoucení.

Hudební a filmový kritik Jan Rejžek se v rozhovoru pro DVTV obul do těch, kteří v uplynulých dnech vážili dlouhou cestu, aby uctili památku Karla Gotta. „... hysterky, který pojedou 400 kilometrů,“ označil fanoušky zpěváka Jan Rejžek. Jde skutečně o jakýsi projev hysterie a až přehnaného lkaní?

Jan Rejžek má stejně jako kdokoli další právo na svůj názor. Pokud označuje projev úcty k člověku, který po dlouhá léta přinášel mnoha lidem radost a který ve svém oboru dokázal více než kdo jiný, za projev hysterie, tak je to jeho věc. Já osobně považuji názor pana Rejžka za směsici nevkusu, nenávisti a komplexu méněcennosti. Obávám se, že na pohřeb pana Rejžka lidé nepojedou ani dvě zastávky tramvají.

Nad smrtí Karla Gotta se zamyslel i písničkář Jaroslav Hutka. Podle něj byl zpěvák slavný „z rozhodnutí strany a vlády“, lidé prý jiné možnosti neměli, a tak se Gotta naučili milovat. Je pravda, že Gott významným způsobem těžil ze spolupráce s režimem?

Jaroslav Hutka? Kdo to je?

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný se vyjádřil k trestnímu oznámení, které na něj bylo podáno za jeho výroky na adresu poslance KSČM Zdeňka Ondráčka, zejména za přání, „aby za tohle Vondráček visel“. Sepsal na úřední papír dopis, který následně zveřejnil na Facebooku. A vulgarismy na adresu Ondráčka v něm rozhodně nešetřil. Lze s Novotným v lidské rovině souhlasit?

O lidech, jako je pan Novotný, se lidově říká, že: „nemají všech pět pohromadě.“ Myslím, že to je tak všechno, co k této nešťastné osobě lze uvést.

A má se takhle projevovat starosta městské části? Jakou službu dělá Novotný své domovské ODS? V hledáčku médií je čím dál častěji, bývá to ale kvůli různým konfliktům, jeden měl i s vámi.

Je pravdou, že jsme si na dálku vyměnili pár názorů, ale to bylo ještě v době, kdy jsem jej považoval za, alespoň trochu, příčetného. Za konflikt to však nejde označit. Možná to popíšu na malém příkladu: když na chodníku nechtěně vyšlápnu psí ho..o, tak jsem také neměl žádný konflikt – prostě jsem jen do něčeho šlápl. A přesně tak to bylo s panem Novotným. Napoleon Bonaparte prý prohlásil: „Když nepřítel dělá chybu, neruš jej.“ Přínos pana Novotného pro ODS proto nechci hodnotit. Nerad bych rušil.

Ožila kauza OKD. Podle názoru sněmovní vyšetřovací komise, vedené Pirátem Lukášem Černohorským, jsou byty OKD stále v majetku českého státu. Je podle vás reálné, aby stát byty získal zpět? A má se o to snažit?

Zda to je reálné, je otázka spíše na právníka. Pokud to ale jenom trochu reálné skutečně je, tak by se o to stát samozřejmě měl snažit. Myslím dokonce, že to je jeho povinností, protože by šlo o alespoň částečné napravení jedné z největších lumpáren, která se v této zemi od roku 1989 stala.

Kolem kauzy Čapího hnízda, ve které jde o desítky milionů, se pořádají masové demonstrace. Čím si vysvětlujete fakt, že ve věci OKD, kde jde o řádově více peněz, se nic takového neděje?



Nedá se to vysvětlit jinak, než že masové demonstrace takzvaného Milionu chvilek pro demokracii mají profesionální organizaci, financování a jasný politický cíl. Tím je změna rozložení politické moci, aniž mají voliči možnost se k tomu vyjádřit. Jinak se tomu říká: pokus o státní převrat.

Turecko se pustilo do vojenské ofenzívy proti Kurdům v severní Sýrii. Jak by měl reagovat zbytek NATO včetně České republiky? Dělá ve věci dost ministr Tomáš Petříček?

Pan Petříček ve věci moc nekoná, což je ovšem ta lepší varianta. U tohoto ministra platí, že je nejlepší, když nic nedělá. Měl by se celkově věnovat něčemu jinému – prý na ministerstvu staví nějaké včelíny, tak by možná mohl se svými kamarády z Mladých sociálních demokratů včelařit.

Turecko bylo přijato do NATO v době studené války a dnes, kdy jsou bezpečnostní hrozby zcela jiné, se ukazuje, že tato země může být považována za našeho spojence jen velmi obtížně. Na vzniklou (podotýkám, že celkovou) situaci by měla Aliance reagovat vyloučením Turecka z NATO. EU by následně měla reagovat ekonomickými sankcemi a ostrahou vlastních hranic, protože odpověď Turecka by byla jasná – otevřelo by své hranice k volnému průchodu migrantů z Blízkého východu do Evropy. Turecká ekonomika je však zcela odkázaná na obchod s EU, takže by Turecko jistě bylo směrem k Evropě brzy mnohem komunikativnější.

Něco takového ale od současné politické reprezentace EU nemůžeme čekat. Unii vedou vystrašení úředníčci, nikoli skuteční politici a o tom, že jim skutečně leží na srdci zájmy Evropanů, rovněž velmi pochybuji.

Ofenzívě Turků předcházelo stáhnutí amerických jednotek z oblasti. Byli Kurdové Američany zneužiti a poté opuštěni? Bylo od nich naivní pouštět se po boku USA do boje s Bašárem Asadem?

Bylo od nich naivní domnívat se, že USA za ně budou krvácet. Američani k tomu nemají důvod. Jejich angažmá na Blízkém východě uvedlo tento region do chaosu a americký prezident se zcela logicky rozhodl, že Blízký východ a vlastně i Evropu opustí. Politické ztráty za další angažovanost jsou pro něj mnohem vyšší než případný a velmi nejistý zisk. Pro nás to znamená, že jediní, na jehož pomoc se můžeme spolehnout, jsme jen my sami. Ostatně nikdy tomu nebylo jinak.

Co nám říká skutečnost, že Kurdové přijali vojenskou asistenci armády Sýrie vedené prezidentem Bašárem Asadem a že Turecko pro změnu využívá pomoci tzv. Syrské národní armády, tedy syrských rebelů?

Kurdové vědí, že v sekulární Sýrii přežijí, zatímco v Turecku nikoli. Turecká genocida Arménů je dostatečným varováním. Spojení Turecka s tzv. rebely je ve skutečnosti spojení s tzv. Islámským státem. To hovoří za vše.

