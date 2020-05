Mirku, církve nejde měnit jako politické strany. Vyoral se baví. Ale sranda končí u ČT. Zveřejněte platy! Moravec, Fridrichová, Wollner...

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA Tento týden se nese hlavně ve znamení dovolby členů Rady ČT. Zatímco jedni zvolení Hany Lipovské, Xavera Veselého a Pavla Matochy vnímají jako krok správným směrem, jiní bijí na poplach. Zaznívají i slova o ohrožení nezávislosti ČT, Miroslav Kalousek by dokonce opouštěl katolickou církev. „A neřekl, zda s sebou vezme i kníže a založí nějakou novou církev,“ zajímá Vyorala, který Kalouska ujišťuje, že není důvod k panice. Poměry v ČT se prý totiž jen tak nezmění. A co by se změnit mělo? I na to Vyoral odpověděl.

Tento týden se rozvolnila mnohá z koronavirových opatření. Zvolená forma ale působí lidem často potíže. „Já si myslím, že po mně nemůže stát chtít, abych dělal policajta a hlídal, že když se někdo zvedne od stolu, že si nandá roušku. Já tu nejsem od toho, abych dělal drába, já jsem tu od toho, abych se o ty lidi postaral,“ láteřil kavárník Martin Kotas z pražské Kampy ve vysílání České televize. Máte pro něj pochopení? Netlučou se některé změny se zdravým rozumem?

Lidé se prý v koronavirové karanténě začali chovat obecně zodpovědněji. „Bylo to takové cvičení. Poučme se z něj, ať obstojíme v dalších pandemiích,“ nabádá epidemiolog Rastislav Maďar. Jak se na uplynulé dva měsíce díváte vy? Čím Češi utrpěli nejvíce? A jak se budeme s odstupem času dívat na rady a opatření epidemiologů?

Já jen velmi doufám, že brzy něco zacvičí s kvazi epidemiology, jako jsou Maďar nebo Prymula. Na jejich případech je názorně vidět, jak chutná moc, mediální pozornost, přízeň farmaceutických koncernů a buzerace ostatních všeho druhu. Tahle údajná pandemie bohužel přinesla do budoucna silný precedent, který nastoluje nebezpečnou totalitu epidemiologů, v případě Prymuly a Maďara kvazi epidemiologů, jejichž charakter a zájmy jsou pochybné stejně jako jejich 666 katastrofických předpovědí a poplašných zpráv, které se nevyplnily. Na obou těchto se vší neúctou psychopatech je vidět, jak jim jiskří očka, když mluví o další vlně, další pandemii, zavádění vakcín a dalších restriktivních opatření ve stylu Velkého bratra. Uvidíme až s odstupem měsíců a spíš let, čím utrpíme, nebo co jsme naopak získali.

Jsme provázáni hospodářsky, ať už třeba co se týká potravin nebo pracovních míst odvíjejících se od nadnárodních koncernů, s dalšími zeměmi. Takže to musíme vnímat z širšího hlediska. Z dlouhodobého hlediska může jít o pokles životní úrovně, nárůst nezaměstnanosti, kriminality. Ale co je nejdůležitější, opět jsme přišli o řadu svobod, vytvořily se určité precedenty a dostali jsme se blíže k totalitě, ať už jde takzvanou chytrou karanténu, ostrakizování a povinnou izolaci nakažených či náhubky přes pusu, které se zřejmě budou vracet, tak jak nám budou vracet další pandemie v nejrůznějších odstínech růžové. A třeba pozitivum toho, že se mohl trh a ekonomika mohla pročistit o ty neživotaschopné, se vzhledem k tisknutí bankovek a rozdávání všeho druhu a všem takřka plošně, se úplně nekoná.

Umělec Ondřej Hejma u Xavera Veselého bez obalu řekl, že se v krizi ukázalo, že lidé se bez šoubyznysu v pohodě obejdou. Jak chápat od umělce takovýto vzkaz kolegům?

Do Rady ČT byli ve středeční dovolbě vysláni právě i kontroverzní moderátor Luboš Xaver Veselý či ekonomka Hana Lipovská, kteří jsou trnem v oku zejména liberálnímu spektru. Co bude znamenat jejich zvolení pro budoucnost ČT, prospějí jejich názory dalšímu směřování televize?

Předně si nemyslím, že Xaver Veselý je kontroverzní moderátor. To, že je trnem v oku liberálním samozvaným nositelům jediné pravdy, že dokáže vést slušně rozhovor i s hosty, kteří jsou oněmi výše zmíněnými nenáviděni, že má vlastní rozum, není mistrem světa skoku o řeči jak řada moderátorů z ČT nebo DVTV, kteří v tom navíc vynikají značně selektivně, a že nehraje podle prorežimně žádoucích not, z něj nedělá kontroverzního.

Názorová pluralita je potřebná a je oživující všude. Zejména určitou skupinou názorově zprivatizovaná naše, vaše a hlavně jejich ČT to potřebuje jak Prymula přes prsty. Oponentura a reflexe je zapotřebí, a tu mohou nově zvolení členové přinést. Jejich vliv na další směřování televize, ohledně kterého slýcháme milion a jednu obavu, bych ale nepřeceňoval.

„Je to začátek konce nezávislé veřejnoprávní televize,“ pronesl ihned po volbě Miroslav Kalousek (TOP 09). Jak slova poslaneckého matadora chápete?

Já je nechápu. Kdyby tomu tak mělo být, alespoň co se týká v současnosti selektivního a často tendenčního zpravodajství, a mělo jít alespoň o částečný restart, pak bych nic moc nenamítal. Ale jde o mylnou představu. Možná má pan Kalousek jen obavu, že třeba ztratí on, kníže, rastaferi, Pospíšil či hrdinný bojovník se sochami nyní se staženými půlkami a jeho táta přízeň a prostor u redaktorů a ČT nebude už stranickou televizí TOPky a Pirátů. Můžu pana Kalouska však uklidnit, protože to se jen tak nestane.

Zvolení Lipovské a Xavera do Rady ČT vykolejilo Miroslava Kalouska i z jiného důvodu. Poté, co Dominik Duka pogratuloval své nominantce Lipovské k úspěchu, pohrozil Kalousek, že vystoupí z katolické církve. Bude to pro církev ztráta? A opouští se církev kvůli výsledkům politického boje?

Z opozice i z kruhů kolem ČT slyšíme hlasy, že co se týče veřejnoprávních médií, nastoupili jsme „maďarskou a polskou cestu“. Co si pod tím lze představit, omezuje se u nás svoboda slova? Jak tyto nářky brát?

U nás je svoboda slova, projevu a pluralita názorů nezřídka omezována, nebo je po takových praktikách voláno, právě těmi, kteří teď křičí. A jsou to velmi často pořád ti stejní. Neslyšel jsem od Xavera ani od paní Lipovské nic, z čeho bych vyvozoval, že jimi bude svoboda slova omezena. Mám dokonce z toho, jak je vnímám, opačný pocit. Ať mi kdokoliv pošle jediný náznak oněch hrozících omezení, rád si ho projdu.

Co by se v ČT mělo změnit?

To je na dlouhou debatu. Objektivita je relativní pojem a lze se jí jenom co nejlépe přibližovat, ale ani to ČT nedělá. Já bych začal vyvážeností zpravodajství a tím, že se nebudou filtrovat zprávy, hosty a názory, které se jim nehodí. ČT by neměla, jak to bohužel dělá, být PR agenturou Evropské unie, Milionu chvilek, Člověka v tísni a dalších neziskovek, ani určitých politických stran, ať už u nás nebo v zahraničí.

Redaktoři a moderátoři by se měli snažit přistupovat ke všem hostům a tématům z pohledu pro i proti a to v co největší odosobněné míře. To znamená informovat, ne komentovat a otravovat nás a vychovávat vlastními názory tam, kde to nepatří. Vrcholem je pro mě mantra řady z nich, která do kvalitního, objektivního a veřejnoprávního zpravodajství dle mého nepatří, a to jsou emoce. Emoce sem, emoce tam, hlavně emoce, sdělte nám emoce. Hluboké lidské příběhy, které jsou silným propagandistickým nástrojem nevyjímaje. A to je jen zpravodajství.

Můžeme se bavit o financování, zejména povinné výpalné formou koncesionářských poplatků, u kterých by třeba občané mohli mít alespoň volnost v tom, že by se rozhodli, které z televizí je pošlou. Zveřejnění platů předních postav jako jsou Moravec, Fridrichová či Wollner, chtějí-li nás nadále „vzdělávat“ a pracovat za naše.

Evropská komise poskytne v rámci obnovy evropských ekonomik členským zemím Evropské unie 750 miliard eur (přes 20 bilionů korun). V Evropském parlamentu to ve středu řekla předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová. Dle dřívějších informací bude 500 miliard vypůjčeno na finančních trzích, zbytek budou úvěry. Peníze půjdou hlavně Itálii a Španělsku, na své si ale přijde třeba i Francie. Premiér Andrej Babiš návrh, tolik prosazovaný Angelou Merkelovou a Emmanuelem Macronem, kritizoval. Jak se k celé věci stavíte ty? A měl by Babiš říci, že Češi za žádné dluhy ručit nebudou?

„Ti prozíravější chápou, že v pozadí probíhá něco, co jistá část společnosti vůbec nepostřehla. Tím „něčím“ je třeba společné evropské zadlužení. Mnoho lidí netuší, že budou ručit za dluhy, o kterých ani neslyšeli,“ varuje ekonom Vladimír Pikora. Obáváte se něčeho podobného? Může si nás EU skrze dluhy třeba „lépe připoutat“?

S tím naprosto souhlasím. Zadlužení a úvěry jsou formou moderního otroctví. Skrze úvěry a jejich splácení jsme všichni pod pantoflem nadnárodních bankovních domů a snadno ovladatelní, ať už přímo nebo nepřímo samoregulačně. Bezprecedentní nárůst zadlužení a tedy větší uvázání nás všech je mimochodem jedním z hlavních důsledků – a já věřím, že šlo i původní záměr, nikoliv hodící se externalitu – oné údajné koronavirové pandemie s nejlepším PR v historii.

„Je správné se jen tak smířit s tím, že tady běhá ruský agent s jedem v kufříku nebo že čínská ambasáda diktuje předsedovi Senátu, s kým se smí sejít?“ – To je online kampaň ODS na sociální síti Facebook. „To musíme rázně odmítnout,“ stojí dále v příspěvku, pod kterým mohou uživatelé hlasovat. Souhlasíte, že jde o nosné téma pro pravicovou konzervativní stranu? Nebo lidé v této chvíli mají jiné starosti?

Mám neodbytný pocit, že celé PR včetně sociálních sítí, proslovů a vizáže předsedy ODS má na starosti buď Kazma nebo nějaký agent Andreje Babiše. Nebo možná onen údajný ruský agent pravidelně něco přisypává vybraným členům ODS do pití. To by mohlo být taky vysvětlení. Jinak si to nedokážu vysvětlit. Protože takhle nepoučitelný a de facto politicky a sociálně nepříčetný nemůže být ani sám Petr Fiala.

