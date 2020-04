Mladá poslankyně od Okamury udeřila: Starosta Kolář by se měl stydět. Postup EU v koronakrizi? Katastrofa! A Leyenová...

reklama

Internet plní dohady o tom, zda upřednostnit zdraví obyvatel, nebo ekonomiku, kterou opatření a karanténa zasahuje. Je podle vás čas už uvolňovat zákazy a nařízení?

Tento týden proběhlo jednání Poslanecké sněmovny, kde jsme za náš klub hlasovali pro prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Z mého pohledu nám tato nařízení zásadním způsobem pomohla k zabránění nekontrolovatelného šíření viru COVID-19. Vím, že je situace pro všechny z hlediska ekonomiky velmi bolestná, ale na druhou stranu máme všichni rodinu nebo přátele, o které se bojíme a snažíme se všemi prostředky pomoci. A je zkrátka nutné tato opatření dodržovat, jiná cesta bohužel není.

Podle Romana Šmuclera je podstatné uzavřít důchodce a nedovolit jim kontakt s lidmi, protože jsou nejohroženější. A přitom opatření uvolňovat a vir nechat projít populací. Co vy na to?

Jelikož nejsem ani lékař, ani epidemiolog, nemohu tento názor posoudit z odborného hlediska, ale pouze jako laik. Oceňuji například krok vlády, která stanovila, že důchodci mají vymezený čas na nákup v obchodech a vycházet by ze svých domovů měli jen v neodkladných případech. Avšak velkým zklamáním je pro mě, že vláda do dnešního dne nedokázala zajistit ochranné pomůcky pro naše občany a seniory. Tento krok byl několikrát diskutován, ale nikdy nebyl naplněn, a proto je tohle pro mě naprosté selhání ze strany vlády.

Zapomněla vláda na seniory v počátku, a proto jsou teď nakažení v domovech? To samé platí o postižených a dalších organizacích…

Můj názor je takový, že tento stav byl vládou již od počátku podceněn. Již v lednu byla vláda z řad odborníků upozorňována na možnost vzniku této situace. Já jsem například podala ústní interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha již 5. března a můj dotaz právě směřoval na zajištění ochranných pomůcek pro naše občany. Do dnešního dne mi bohužel nebyla zaslaná žádná odpověď. Několikrát bylo slibováno, že respirátory, roušky a další ochranné pomůcky budou dostupné pro všechny občany, ale nikdy tento slib nebyl naplněn, a proto toto považuji za opravdu fatální selhání naší vlády.

Moc děkuji všem lidem, kteří se do šití roušek zapojili a pomáhají tak ostatním, kteří například tuto možnost nemají. Já sama mám na svém facebookovém profilu zveřejněnou výzvu, že ráda daruji roušky, které jsem nakoupila, jelikož sama nemám šicí stroj a šicí nadání. Téměř každý den zajišťuji, balím a rozesílám, či osobně dovezu roušky v případě potřeby.

Jaký je tedy váš názor na takzvané promoření národa novým koronavirem, o kterém se tolik mluví?

Jakou známku byste dala vládním představitelům a Ústřednímu krizovému štábu za to, jak situaci zvládají?

Jelikož jsem učitelka, která by měla umět objektivně hodnotit, tak v tomto případě je to opravdu oříšek. Vím, že je tato situace velmi náročná, a proto si vážím všech, kteří denně od rána do noci pracují na zlepšení této krize. A moc těmto lidem za jejich odvedenou práci děkuji.

Jak jsem ale již zmiňovala v předchozích odpovědích, je zde mnoho fatálních selhání ze strany vládních představitelů. Z mého pohledu je zásadní, že vláda nedokázala zajistit dostupnost ochranných prostředků pro všechny naše občany, mezi kterými jsou i senioři a také velmi nemocní lidé, kteří jsou tímto stavem velice ohroženi. Je nutné také zlepšit informovanost občanů o dalších postupech. Dalším velkým nedostatkem také je, že vláda do dnešního dne nevydala žádný komplexní plán či manuál. Chodí mi denně desítky dotazů ohledně výuky ve školách, roušek, otevření podniků a podobně. To jsou věci, které naše občany zajímají a měli by na ně znát odpovědi. Například ředitelé škol by měli včas vědět, jestli mají své žáky klasifikovat, jakým způsobem má probíhat výuka a další záležitosti, které jim v budoucnu mohou způsobit potíže.

Zaslouží si náměstek zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula Řád Bílého lva od prezidenta Miloše Zemana?

Ocenit by se měla práce každého, který v této situaci takzvaně přiložil ruku k dílu. Mluvím teď například o lidech, kteří pomáhají vyrábět roušky, rozdávají nebo rozváží roušky, zajišťují jiné ochranné pomůcky a investují do toho svůj čas a peníze.

Ministryně financí Alena Schillerová zmírnila kritéria pro pomoc živnostníkům a dá jim jednorázově 25 tisíc korun. Před změnami se strhla vlna stížností na způsob, jakým stát hodlá pomáhat. Znamená to podle vás, že vláda koná chaoticky? Nebo je správný argument, že se vše děje rychle, a rychle a pružně je tedy nutné také reagovat a upravovat opatření?

Jak jsem již uvedla v předchozí odpovědi, stále mi zde chybí určitý plán či manuál, který by zahrnoval všechna zásadní odvětví a odpověděl občanům na dosud nezodpovězené otázky. Finanční částka 25 tisíc korun naše živnostníky bohužel nezachrání a mám velké obavy z toho, aby nedošlo ke zkrachování podniků. Pokud chce vláda opravdu pomoci, myslím si, že by se dále měly hledat zdroje finanční pomoci lidem, kteří to budou potřebovat a nedovolit krach našich živnostníků.

Co pandemie ukázala o české společnosti? A co o světové? A odneseme si z ní něco pozitivního?

Hnutí SPD podpořilo návrh poslance Václava Klause mladšího, aby Česká republika jednostranně vypověděla Lisabonskou smlouvu s Evropskou unií. Klaus se domnívá, že Evropská unie není akceschopná a po migrační krizi ji kritizuje také za postup při pandemii. Bylo by vypovězení správný krok? Je podle vás Unie už nereformovatelná?

Evropská unie již po několikáté ukázala, že tyto krize zkrátka nezvládá. Postup, který zvolila při šíření pandemie, je opravdu katastrofální. Vlastně se dá říci, že ani nevíme, který postup zvolila, protože v médiích se dozvídáme pouze o kritice České republiky za naše postupy v této krizi. Čekala bych, že se v této situaci bude snažit Evropská unie stmelovat a pomáhat, ovšem opak je pravdou.

Poté, co Evropská komise kritizovala zavírání hranice a přísná opatření související s novým koronavirem, nyní kritizuje Českou republiku znovu, a to za rozvolňování opatření. Šéfka komise tvrdí, že rozvolňování podkope koordinovanost postupu. Co vy na to?

Myslím si, že se v České republice snažíme tato opatření dělat na základě probíhajících událostí a stavu. Kdybychom poslechli předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, mohla být situace opravdu velmi kritická, proto jsem ráda, že se Česká republika řídí aktuálními čísly ve své zemi. Také se ukazuje, že vedení Evropské unie nemá komplexní plán a postup, kterým bychom se měli řídit, což je naprosto zarážející.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl o tom, že odmítáním uprchlických kvót porušila Česká republika své povinnosti. Europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL) hlasitě prosazovala přijetí syrských sirotků: „Rozsudek se dal očekávat a ČR ho musí respektovat. Je mi to moc líto, rozsudek potvrdil, že nejsme důvěryhodný partner. Měli jsme možnost tomu předejít,“ uvedla europoslankyně. Jak vnímáte rozhodnutí soudu? A co to podle vás pro Českou republiku znamená?

Já vnímám Evropskou unii jako nedůvěryhodného partnera, jelikož ani koronavirovou krizi, ani uprchlickou krizi zkrátka nezvládla. To jsou fakta, které je si potřeba uvědomit.

Státní moc posílí. Oslábne svoboda jednotlivce a role volného trhu. Občané budou více pod kontrolou státu, a to natrvalo. Zesílí se státní řízení ekonomik a posílí centrální banky. Před tím v souvislosti s pandemií varoval exprezident Václav Klaus. Souhlasíte, že k něčemu takovému může dojít, nebo jde jen o rétoriku a strašení?

Praha 6 nechala v karanténě odstranit sochu maršála Koněva. Putuje do depozitáře, než tamní zastupitelstvo rozhodne, kde vznikne nové muzeum, kam bude přemístěna. Měl starosta Ondřej Kolář podle vás počkat? Využil situace?

V těchto dnech bychom všichni měli veškerou energii a čas věnovat tak, aby tento stav byl co nejdříve ukončen a náš život se vrátil do normálu. Gesto starosty opravdu neodpovídá aktuální kritické situaci a měl by se za svůj čin stydět.

Nosíte respirátor nebo roušku?

Já nosím každý den roušku. Vždy když večer dorazím domu, tak si všechny roušky přeperu a druhý den opět nosím. Jsem moc ráda, že jsou mezi námi lidé, kteří byli ochotní, sedli si za šicí stroj a pomohli tak ostatním. Sama totiž nemám příliš šicího nadání, a proto jsem nakoupila hromady roušek, které následně daruji dalším lidem, kteří je potřebují.

