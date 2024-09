Možná jsem málo točil videa na sociální sítě, přiznává hejtman Holiš

Je několik dnů před krajskými volbami, což je kromě vrcholící volební kampaně také okamžik vhodný k tomu se ohlédnout za vaším čtyřletým působením v čele Zlínského kraje. Kdybyste měl vybrat jednu věc, na kterou jste nejvíce pyšný, co by to bylo?

Obecně považuji za úspěch, že se nám podařilo zvednout důležitá témata ohledně budoucnosti našeho kraje, která se v minulosti neřešila. Nyní s nimi pracují všechny politické subjekty. Jsme první vedení kraje, které se aktivně zabývá stárnutím populace a odlivem mladých lidí a něco konkrétního pro to děláme. Kdybych měl být ale konkrétní, nejvíce hrdý jsem na posun ve zdravotnictví. Nastartovali jsme modernizaci všech našich krajských nemocnic a té ve Zlíně dali jasný směr do budoucna. To krajské zdravotnictví nutně potřebovalo. Jak se zlínská nemocnice za čtyři roky proměnila a kam směřuje, se lidé mohou podívat na www.budoucnostbatovky.cz.

Samozřejmě se musím zeptat také opačně. Co naopak považujete za svůj největší průšvih během období, kdy jste byl hejtmanem?

Možná to, že jsem málo točil videa na sociální sítě (smích). K práci hejtmana přistupuji s pokorou a respektem, po čtyřech letech mám pořád klidné spaní, protože vím, že jsem tomu dal maximum. To je pro mě důležité a jsem rád, že volební období uzavírám s dobrým pocitem.

Nikdo neví, jak krajské volby dopadnou a jestli budete, nebo nebudete pokračovat v čele Zlínského kraje. Nelitujete v tuto chvíli vašeho rozhodnutí z roku 2022, kdy jste byl díky preferenčním hlasům zvolen poslancem, ale svého mandátu jste se vzdal?

To rozhodnutí bylo správné. Jsem hejtman na sto procent, a tak to má být. Pokud se mi podaří pozici obhájit, budu pro kraj pracovat ve stejném nasazení. Jako hejtman se dovolám ke všem ministrům, pokud to kraj potřebuje. Nejsou k tomu potřeba žádné další senátorské nebo poslanecké funkce.

Proč jste tehdy upřednostnil práci hejtmana před prací poslance? Vždy z Poslanecké sněmovny byste toho třeba pro váš region mohl prosadit více?

Kumulace moci narušuje naši politickou scénu. Lidé sedící na více židlích nevykonávají ani jednu funkci pořádně, nemají šanci se v dané problematice pořádně orientovat, natož přijímat rozhodnutí. Hejtman má odpovědnost za konkrétní území a jeho práce je vidět. Jsem projektově zaměřený, potřebuji vidět skutečný výsledek, to mě na tom baví.

Stejně jako před čtyřmi lety ve Zlínském kraji teď nejvíce rezonuje téma nové nemocnice, kterou prosazoval váš předchůdce Jiří Čunek a kterou vaše krajské vedení zastavilo. Čekal jste, že i letos povede spor o to, jestli je lepší rekonstruovat zlínskou nemocnici nebo postavit nemocnici zbrusu novou? Proč se podle vás toto téma znovu objevilo?

Pro kraj je to uzavřená kapitola. Lidé už se jednou ve volbách vyjádřili, co chtějí a my podle toho pracujeme. Jiří Čunek nechal Baťovu nemocnici skomírat. Za čtyři roky tam investoval 620 milionů, my jsme za čtyři roky investovali téměř třikrát více. Už teď je to jiná nemocnice. Pracujeme podle reálného plánu a měníme současnou Baťovku na moderní zdravotnické zařízení s novými pavilony. A proč to před volbami znovu řešíme? Protože Jiří Čunek kromě urážek na adresu ostatních kandidátů jiné téma nemá.

Jiří Čunek tvrdí, že podle vámi schváleného generelu bude rekonstrukce nemocnice o 7 miliard dražší, než jím prosazovaná výstavba nové nemocnice. Je to skutečně tak?

Pan Čunek toho tvrdí hodně. Jen za poslední měsíc uvedl tři různé ceny a termíny jeho nové nemocnice v Malenovicích. Je v politice už dlouho a za tu dobu evidentně nasbíral bohaté zkušenosti v tom, jak ohýbat pravdu a manipulovat s lidmi. Za jeho silnými výroky bývá většinou jen zlomek pravdy. Příkladem je zmiňovaná Baťova nemocnice a její cena za rekonstrukci. O čtyřech miliardách jsme se na začátku opravdu bavili. Jednalo se ale o první etapu výstavby, která byla odhadovaná na 4 miliardy korun. Jsme však dál v čase a řešíme druhou a třetí etapu výstavby. Cena za nový gynekologicko-porodnický pavilon, oční oddělení a pavilon urgentních oborů bude na základě dnešních odhadů a cen stát do 10 miliard korun. S těmito novými budovami budeme mít de facto novou nemocnici, protože promění celý areál. Toto je náš cíl do roku 2031.

Váš předchůdce argumentuje především tím, že stejnou nemocnici, kterou chtěl on stavět v Malenovicích, teď staví v Banské Bystrici a její výstavbu vysoutěžili za ještě nižší peníze, než se kterými počítal bývalý hejtman Čunek ve Zlíně. Není to přece jen pádný argument?

Pan Čunek znovu neříká pravdu. V Banské Bystrici nestaví novou nemocnici, ale rekonstruují současný areál. Tedy dělají to, co my nyní ve Zlíně. Pak je potřeba říct, že banskobystrická nemocnice je o dvacet procent menší než současná Baťovka. A nemocnice v Malenovicích měla být podle vyjádření Čunka ještě o patnáct procent menší. Kam bychom všechny ty pacienty dali? Na to by měl mít pan Čunek odpověď. A co se týká ceny, rekonstrukci neplatí na Slovensku kraj, ale staví ji stát s pomocí evropské dotace, to je obrovský rozdíl. V ceně 7,5 miliardy nejsou započteny 1,4 miliardy DPH ani vybavení, které vychází na 2,5 miliardy. Ceny stavebních prací jsou u nás navíc o dvacet procent dražší než na Slovensku. Když k tomu všemu připočtu chybějící kapacitu a údržbu současného areálu, který by během desetileté výstavby musel dál fungovat, jsem na čísle kolem 19 miliard korun. Taková je pravda.

Když ještě zůstanu u vašeho sporu s Jiřím Čunkem, ve videu, které zveřejnil na sociálních sítích, varuje před tím, aby to s modernizací zlínské nemocnice nedopadlo stejně jako s výstavbou nového kulturního domu, na kterém jste pracoval jako starosta Rožnova pod Radhoštěm a jehož výstavba se kvůli mnohanásobně vyšší pořizovací ceně zastavila. Co říkáte na toto srovnání?

Když jsem končil jako starosta před 3,5 lety, byl projekt kulturního centra připraven k soutěži na dodavatele, bylo nachystané financování. Město mělo větší investiční rozpočet než Zlín. Můj nástupce poté vybral dodavatele a začalo se stavět. Po komunálních volbách v roce 2022 přišlo nové vedení města, nezvládlo projekt dotáhnout a přerušilo realizaci. Takže aktuálně se soutěží nový dodavatel na zbytek stavby dle původního projektu. Politikařením jsme ztratili tři roky, a to nás bude stát zbytečné peníze navíc. Pan Čunek to dobře ví. Proč kulturák nestojí, se lidé musejí ptát současného vedení města, já se tři a půl roku naplno věnuji práci pro kraj.

Opozice vám kromě zastavení výstavby nové nemocnice vytýká také to, že jste během vašich čtyř let málo investovali a není za vám vidět žádný velký projekt. Myslíte si, že je tato kritika oprávněná?

Předchozí vedení kraje proinvestovalo za celé volební období 4,7 miliardy korun, my jsme investovali do rozvoje kraje 9,7 miliardy korun. Je to o 5 miliard víc, držel bych se čísel, ne dojmů.

Před čtyřmi lety vaše hnutí ANO sestavilo koalici s ODS, Piráty a sociálními demokraty. Jak dnes hodnotíte tuto spolupráci? Osvědčila se nebo jí provázely názorové a třeba i ideologické roztržky?

Každý jsme osobnost s názorem. Lhal bych, kdybych tvrdil, že to bylo vždycky jednoduché. Jsem ale profesionál a jsem rád, že na čem jsme se dohodli, to vždycky platilo.

Máte už vyhlídnuté případné koaliční partnery pro další funkční období? Chtěl byste třeba navázat na dosavadní koaliční spolupráci?

S pokorou počkáme, jaký mandát od voličů dostaneme. Jsme připraveni být opět lídry koalice. Chceme spolupracovat s lidmi, kteří drží slovo, chtějí posouvat náš kraj a nejde jim o to prosazovat vlastní zájmy.

Proslýchá se, že strany vládní koalice mají „z Prahy“ za úkol za každou cenu dostat z krajských vlád představitele hnutí ANO, neboť již za rok nás čekají klíčové parlamentní volby a vládní strany se bojí posilování vlivu opoziční stran právě skrze krajské reprezentace. Vnímáte, že se celostátní politika tímto způsobem propisuje do atmosféry ve Zlínském kraji?

Celostátní politika se hraje v Praze, v regionech je to jiné. V krajské radě potřebujete mít vedle sebe partnery, se kterými se názorově potkáváte a máte stejný cíl. Vnímá to tak většina krajských lídrů, tak uvidíme, jestli to neříkají jen před volbami.

Přestože hnutí ANO má i ve Zlínském kraji největší volební preference, obáváte se toho, že by vás jako případného vítěze voleb mohli ostatní politické strany díky „vládní politice“ obejít a nechat v opozici?

Po volbách se může stát cokoliv, ale tento scénář neočekávám. Vnímám od lidí velkou podporu a jsem týmový hráč se zkušeností a silným týmem, to jsou dobré karty pro vyjednávání. Čím více hlasů od lidí získáme, tím přímočařejší bude vyjednávání.

Pokud byste nepokračoval v práci hejtmana, už máte plán, co byste dělal? Funkci starosty Rožnova pod Radhoštěm jste totiž opustil a další volby jsou až za dva roky? Uvažoval byste třeba o kandidatuře do Poslanecké sněmovny?

Mým cílem je obhájit a pokračovat v rozdělané práci pro Zlínský kraj. Na záložní plány je ještě čas.

