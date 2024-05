Na Slovensku kulky, v Česku vejce. Paroubek tuší, kdo je hází: A mainstream to omlouvá

„Všichni ti, kdo se podíleli na rozvratu českého zemědělství, a tato vláda to doráží, tak by si měli před sebou odplivnout, protože my jsme schopní být soběstační v řadě produktů,“ říká expremiér Jiří Paroubek. Rozebral také, co by pro ČR v tuto chvíli znamenalo zavedení eura. Zmínil „krvavou lázeň“ i Green Deal. Dostal se i na Slovensko. Na závěr vysvětlil, proč je dle jeho názoru tak důležité jít k volbám do Evropského parlamentu.

Prezidentova recidiva: zavedení eura – to je název vašeho komentáře na webu Vasevec.cz. Můžete to prosím trochu rozebrat i pro naše čtenáře?

Tak především si myslím, že pan prezident tomu nerozumí, že papouškuje jen to, co mu někdo vkládá do úst. A to je opravdu velmi problémové, mít prezidenta, který je jenom marketingovým produktem. A který je vítán různými zájmovými skupinami, které ho v podstatě nutí říkat věci, o kterých nic neví, nebo ví jenom málo a okrajově. A toto je přesně jedna z těch věcí. Tady to nemá samozřejmě jenom rozměr ten, že musíme být v jednom stádu, kam nás chce pan prezident a také celá současná vláda, jeho vláda v podstatě, dostat. Ale musí to být v národním zájmu, v zájmu lidí. Ne v zájmu nějaké podnikatelské skupiny, které se to možná teď hodí, aby to tak bylo. Ale koneckonců ty firmy, které dnes mají příjmy v eurech, tak mohou také platit v eurech, to není žádný problém. Takže je v podstatě možné tady mít takovou měnovou bigamii, bez jakýchkoliv problémů.

A co by pro nás tedy znamenalo v tuto chvíli přijetí eura?

Koruna je v současné době, ve vztahu k euru, jak píše i britský nezávislý a také odborný zisk, o jednu pětinu podhodnocena. Jinak řečeno, pokud by ta transformace byla provedena nyní, v kurzu 1:25, no tak bychom všichni ztráceli pětinu svých úspor, pětinu hodnoty své mzdy, svých příjmů, svých důchodů…. No a je otázka, jestli toto chceme? Panu prezidentovi s jeho příjmem je to úplně šuma fuk, to je jasné. Protože ještě k tomu má, co se sní a vypije, na Hradě. Ale pro ty běžné lidi, důchodce nebo zaměstnance, zejména ty zaměstnance, kteří jsou svým příjmem pod průměrnou mzdou, což jsou dvě třetiny lidí, tak pro ty by to bylo opravdu citelné. Po té „krvavé lázni“, kterou jsme všichni zažili v posledních dvou letech, kdy se zvýšila inflace oficiálně o 25 procent, já tvrdím že o 30 procent, nejméně, snížila se životní úroveň lidí… Tak tohle by byl další úder do životní úrovně lidí. A pak ještě přijde Green Deal, se svými často nesmyslnými opatřeními, nepromyšlenými, nedomyšlenými a naroubovatelnými na vyspělé základní ekonomiky, jako třeba německá, nebo francouzská.

Rozepsal jste se také o zemědělství. Takže, jak vidíte naši současnou potravinovou soběstačnost? Co říci na to, že často dovážíme jídlo i tisíce kilometrů daleko, a to třeba i brambory, jablka, vepřové maso….což zde můžeme také vyprodukovat…..

Když o tom mluvíte, jak vysvětlit, že je z jedné strany propagovaný Green Deal, ale na druhou stranu se zboží klidně dováží tisíce kilometrů a to, jak jsme o tom mluvili, i zboží, které si mohou třeba některé státy sami produkovat?

To je nepochopitelné. Protože to je prostě v zájmu zase především těch států, které byly v té první šestce EU, které si napsaly podmínky zemědělských dotací pro sebe. To se netýká jenom Francie, ale třeba i Nizozemska a dalších. A my bychom potřebovali se přiblížit těm dotacím, které mají oni. A hlavně nepouštět na náš trh, řekl bych, nekalou konkurenci, což je například zboží – zemědělské produkty z Ukrajiny, ale nejenom z Ukrajiny. Také třeba ze zemí Mercosuru, to znamená z Latinské Ameriky, kde v podstatě ty náklady pro výrobu některých produktů jsou mnohem nižší, ale my nevíme, za jakých podmínek se tam vlastně produkují. Stejně tak na Ukrajině. Takže ničit si vlastní trh vlastní hloupostí, no to je prostě neuvěřitelné. A tuto vládu to vůbec nezajímá.

Podívejme se i na Slovensko. V médiích nedávno zaznělo, že podle průzkumu měl atentát na premiéra zřejmě určitý vliv na preference politických stran v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu. Do čela se dostal Ficův Směr. Čím to? Řekli si lidé po atentátu na premiéra Fica, že toto už je „zkrátka moc“ ?

Samozřejmě, že všichni vidí, že ty „útoky“ jsou jednostranné, jsou z jedné strany. Jsou ze strany těch pravostředových stran. Já jsem viděl některé výroky těch představitelů jako je Matovič, Šimečka…. No tak ty výroky jsou na hranici duševní příčetnosti….A pak se najde nějaký slabý mozek, který je prostě ochoten „zakročit“ a udělá atentát. Teď je otázka, jestli mu někdo vedl jenom hlavu, nebo také ruku. Ta míra nenávisti, která se na Slovensku takto přetransformovala až přímo do útoku, se ale projevuje i u nás. Jak jsem zaslechl, tak na nějakém předvolebním shromáždění někdo hodil vajíčko na předsedu SPD Okamuru. A to sice samozřejmě není kulka, ale když to člověk dostane na oko, no tak má po oku. Ale hlavně, je to dehonestující, a vždycky to létá z jedné strany. A ještě to často mainstreamová média, která fandí těm pravostředovým stranám, omlouvají, ty útoky vajíčky. Že si za to ten člověk sám může. To já jsem zažil na sobě, jenom prot,o že jsem překážel v rozletu těm stranám, které měly být podle většiny médií u moci.

Domníváte se, že i u nás to, co se na Slovensku stalo, v nějaké míře ovlivní volby do Evropského parlamentu?

Lidé by se měli zamýšlet, koho volí. Někteří k těmto volbám bohužel nechodí a nechápou, že o těch životně důležitých věcech se nebude tentokrát rozhodovat v našem Parlamentu, tam se mohou ty věci případně jen zmírňovat. Ale na evropské úrovni se bude rozhodovat o spalovacích motorech, o ukončení války na Ukrajině, o migraci, jestli tady budeme mít migranty… Bude se rozhodovat i Green Dealu, což je, jak už jsem na začátku rozhovoru řekl, další zatížení výdajů obyvatel. Takže my bychom si měli přát, aby v tom Evropském parlamentu byli lidé, kteří v těch letech 2025 až 2027 udělají například změny v těch dokumentech Green Dealu, což možné je.

