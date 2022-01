Na takový skvost může přijít jen Džamila, odpadl Ivan Vyskočil. A dorazila ho Langšádlová, jak se fest vyválela v ho*nu

Novoroční projev prezidenta Zemana i předsedy Senátu Vystrčila a hlavně jejich „hodnotitele“ se rozhodl v dnešním Nedělním ránu okomentovat herec Ivan Vyskočil. „Chci-li naházet na pana prezidenta hnůj, obratem volám Pekari- Adamovou, někoho z Pirátů, ale hlavně breptu Peheho, Šafra a jemu podobné,“ říká. Rázně se opřel do ministryně Langšádlové, která je podle něj na ministerstvu „opravdu trefa“. „Doprava – novinář, vnitro – učitel,“ rozebral pak naši novou vládu. A dodal: „Fiala by měl alespoň na rok absolvovat praxi v cirkuse u krotitelů šelem.“ Na závěr asi příliš nepotěší ČT.

reklama

Anketa Jste pro zrušení Benešových dekretů? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 14368 lidí

„Vánoce se přehouply do nového roku a my jsme plni očekávání, co nám tento rok přinese. Ale napřed se s dovolením vrátím k projevům našich státníků. První mne zaujal projev pana prezidenta. Já jsem příliš malý pán, abych si dovolil hodnotit projev hlavy státu. Jako občan jsem se tam ale dozvěděl většinu věcí, která souzní s mými názory. Nedořešená elektroauta, zelené ekologické šílenství, které nemá co dělat s rozumnou ochranou přírody, i úžasný výmysl EU zvaný Green Deal,“ otevírá dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.

Chci-li naházet na prezidenta hnůj, volám... A jistá slečna Ptáčková...

„Nejvíc se ovšem těším na to, co přichází vzápětí poté. Různí politici a samozvaní politologové se předhánějí v rozborech prezidentova projevu. Hned poznáte, kdo na čí straně barikády stojí. Chci-li naházet na pana prezidenta hnůj, obratem volám Pekari-Adamovou, někoho z Pirátů, ale hlavně breptu Peheho, Šafra a jemu podobné,“ říká herec.

„Tentokráte mě ale hodně pobavila redaktorka, která seděla s panem prezidentem u rozhovoru, jistá slečna Ptáčková. Neustále opakovala hodnotitelům dotaz, co říkají tomu, jak pan prezident obvinil z neodbornosti pana Lipavského. Pozoruhodné na tom je to, že jméno Lipavský v celém projevu ani jednou nezaznělo. Nevím, jak si to ta redaktorka vycucala z prstu? Pan prezident pouze řekl, že má u některých ministrů pochybnosti o jejich odbornosti k danému resortu. A divíte se mu? To vůbec nemuselo být mířeno na p. Lipavského, neb je tam jeden ‚odborník‘ vedle druhého. Posuďte sami,“ krčí rameny a vypočítává:

Min. financí: Stanjura – elektrotechnik.

Min. práce a soc. věcí: Jurečka – zemědělec (ten snad měl převzít ministerstvo zemědělství, protože na své farmě aspoň zakopl o hroudu hlíny).

Min. zemědělství: Tam naopak sedí ekonom a bankovní specialista.

Místní rozvoj: Knihovník.

Doprava: Novinář.

Vnitro: Učitel.

Spravedlnost: Pan Blažek, ať je, jaký je, ale aspoň je právník.

Věda a výzkum: pí Langšádlová – SPŠ a vedoucí penzionu.

„Neuvádím tu všechny, protože myslím, že už tohle stačí. A to nemluvím o znalosti jiných jazyků. Já také mluvím anglicky hůře než masabob, ale také nejsem na ministerstvu financí,“ neodpustí si malé rýpnutí Ivan Vyskočil a dostává se přímo k premiérovi.

„A nakonec pan premiér Fiala – profesor. Jenomže mu chybí zásadní obor pro tuto funkci! Měl alespoň na rok absolvovat praxi v cirkuse u krotitelů šelem. Obávám se, že bez této zkušenosti a bez biče se mu tento různorodý slepenec nepodaří udržet pohromadě. A že v té skvadře má některé hodně divoké šelmy, si nemusíme povídat,“ pokyvuje napůl pobaveně, napůl roztrpčeně Ivan Vyskočil.

A vrací se k projevu prezidenta Zemana nebo lépe řečeno k těm, kteří ho „hodnotili“.

Perly z „velkých duchů“ hodnotitelů. Kubičko, Džamila, Langšádlová...

„Také mne pobavil Radko Kubičko, který při hodnocení Zemanova projevu pronesl ohromnou myšlenku. Pan prezident prý do svého projevu příliš projektoval svoje myšlenky. Nevím, co si pan Kubičko představoval? Patrně, že bude pan prezident meldovat myšlenky pana Kubička? Už si všechny ty perly padající z ‚velkých duchů‘ hodnotitelů nepamatuji. Jenom to, že to byla většinou snůška pitomostí, diktovaných nenávistí a pomluvou za každou cenu. Třeba Džamila Stehlíková usoudila, že pan prezident přes Gretu Thunbergrovou urazil ženy celého světa. Hodně krkolomná úvaha, že? Ale na takový myšlenkový skvost může přijít pouze Džamila!“ směje se Ivan Vyskočil.

„Nakonec mi to nedá, abych se nezastavil u jedné naší nové ministryně, paní Langšádlové. Tato dáma ve vládě je opravdu trefa! Z různých jejích výroků, třeba, jak máme rázně zatočit s Ruskem, a z jiných, myslím, že spíše než ministerský resort by měla tato dáma vést závodní jídelnu v Poslanecké sněmovně,“ neodpustí si rýpnutí.

„Další z jejích povedených kousků, jak obhajovala neobhajitelné! A sice když se jistá dáma z EU, také veleduch, rozepsala o zásadách korektní řeči v EU. Nepoužívat křestní jména, nepoužívat slovo Vánoce, nestavět jesličky atd. Scházelo už jen to, že v rámci nové doktríny by u jesliček, namísto Josefa a Marie, stáli dva teplí hoši jménem Tárik a Azíz. (Obávám se, že se takového doporučení ještě brzy dočkáme.) K tomu paní Langšádlová přispěchala s obhajobou, že to přece ještě není schválené. Místo aby řekla, že takovou kravinu snad nikdo nemůže ani vypustit z pusy, anebo aspoň mlčet! Né!! Cítila povinnost se zavděčit a přispěchala s obhajobou blbosti. Lidově se říká šlápnout do hovna a ještě se v něm vyválet. Tak do hovna šlápla paní z EU a rychle od toho ucukla, ale paní Langšádlová se za ni v tom hovnu fest vyválela,“ neskrývá pobavení herec.

Psali jsme: Langšádlová chce zemi dostat na špičku excelence. A posílit kritické myšlení A proboha. Hejma sejmul Langšádlovou přirovnáním. Nemohl jinak Langšádlová stojí za Lipavským, bude prý skvělý ministr. Ústava je na naší straně, tvrdí Nezaplatíme! Langšádlová usadila Sergeje Lavrova. Ten bude koukat

Taiwanec? Zrovna on nás nabádal k lásce a porozumění. A zase Langšádlová...

„K Novému roku pohovořil též předseda velké a drahé zbytečnosti, Senátu, Taiwanec Vystrčil. Semlel páté přes deváté a zrovna on nás nabádal k lásce a porozumění. Tu sám nejvíce projevil, když byl pan prezident v nemocnici upoután na lůžko. Hyenismus jisté části Senátu a s ním v čele, se v ten čas odkopal v celé své záštiplné a nechutně zlé nahotě,“ pokyvuje smutně hlavou Ivan Vyskočil. A vrací se opět k ministryni pro vědu a výzkum.

„Paní Langšádlová projev pana Vystrčila komentovala slovy: ‚Od Miloše Vystrčila jsme slyšeli projev státníka, který v lidech vzbuzuje naději. Byl to projev mimořádně dobrý, který po tom prezidentském chcete slyšet‘! (No nevím, jak kdo?) Přečetl jsem si tu její chválu a nemohu za to, že se mi okamžitě vybavila zase jedna pasáž ze Švejka: Komise lékařů vyšetřujících Švejkův duševní stav závěrem píše: ‚Nížepodepsaní soudní lékaři bazírují na úplné duševní otupělosti a vrozeném kretenismu představeného komisi Josefa Švejka, vyjadřujícího se slovy: ‚Ať žije císař František Josef I.‘, kterýžto výrok úplně stačí, aby osvětlil jeho duševní stav jako notorického blba‘!“ směje se Ivan Vyskočil.

K závěru pak nechybí malá zmínka ani o České televizi. „ČT k silvestrovské zábavě tedy příliš nepřispěla. To větší taškařice, kterou si můžete pustit na YouTube je, jak ta maličká pirátka řídí schůzi Poslanecké sněmovny. Hned vidíte, že je to člověk na svém místě, dobře placený z našich daní. Je to smutná legrace. Žačka páté třídy by to zvládla lépe,“ míní herec.

P.S. Ivana Vyskočila:

„Chcete-li se pobavit, pusťte si nebo přečtěte! Xaver a host Petr Holec udílejí ceny roku za zásadní kauzy roku 21. Velmi trefné, moc jsem se u toho zasmál. Jen jednu cenu zapomněli udělit a tak si dovolím ji doplnit já. Cenu za ‚Velevýrok roku‘. Nevím, který veleduch jej vyslovil, zda to byl politik či novinář? V souvislosti s tornádem na Moravě zjistil, že v postižených oblastech převážně volili Miloše Zemana. Celé to vyznělo v podstatě takto: „Volili jste Zemana – tak tady máte tornádo!! (Zas jako od J. Haška: ‚Zabili jste mi strejčka – tak tady máte přes držku‘!),“ pokyvuje s pořádnou dávkou sarkasmu Ivan Vyskočil.

A čtenářům ParlamentnichListů.cz vzkazuje. „Všem čtenářům přeju štěstí, zdraví a pevné nervy do dalšího celého roku. A humor – budeme ho potřebovat!“

Psali jsme: Vyskočil vybuchl ohledně Ukrajiny. Nepřátelství k Rusku? Zatáhli nás do toho Zeman ještě ani nemá návrhy ministrů a už řvou. Ivan Vyskočil od plic: Hašteřivá domovnice Pekarová, traktorista Jurečka... Paní Stehlíková, tohle bych nenamluvil ani svému psovi. Nejsme v Kazachstánu, víte? Naprosté peklo u Jílkové, Fischer a Foldyna Ivan Vyskočil v ráži: Hnusný, oni přáli Zemanovi smrt! Dan Hůlka byl také znechucen. A pak překvapil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.