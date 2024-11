Nabídka Trumpa? Poučení z Minských dohod. Vyoral odhadl, na co Putin kývne

Donald Trump jmenuje ministry a činitele. A zatímco někteří jsou skutečně lidé mimo Washington, další jsou typičtí harcovníci, kteří se k Trumpovi neznali po „porážce“ v roce 2020. Ukazuje se tak, co musel Trump všechno udělat, aby „mohl vyhrát“?

Nestudoval jsem nijak zvlášť, koho si Trump vybírá za své spolupracovníky. Ostatně, kontroverze a různé ústupky budou vždycky. Především však – a budu se opakovat – v zásadě onen výběr nezáleží na Trumpovi, ale na těch, kteří stojí za ním, jakožto i za jakýmkoliv jiným prezidentem, který byl a bude ve funkci. Tedy nevyvozoval bych z toho žádné velké závěry, protože to dle mého ani úplně nelze.

S tím souvisí i další problém. Z řad republikánského establishmentu znějí ohledně Ruska stará známá slova o „benzínce, kterou vede mafie“. Je pravděpodobné, že tzv. mírová nabídka tomu pak bude odpovídat, tedy bude to moc málo a pozdě. Co myslíte, že pak Putin na takovou nabídku řekne?

Zatím o žádné konkrétní nabídce nevíme, takže v zásadě se nemáme od čeho odpíchnout a na základě čeho v tomto případě odhadovat. Nicméně, co je dle mého jisté, je to, že se Rusko a Putin poučí a neudělají podobnou chybu jako s Minskými dohodami, kdy z nějakého důvodu důvěřovali takzvanému Západu a Ukrajině v rámci mírových řešení a nechali se napálit. Tedy nabídka Rusku ze strany Trumpa, USA atd. bude muset být adekvátní, plnohodnotná a garantovatelná, aby na ni Putin a jeho družina kývli.

Po zvolení Zdeňka Hřiba předsedou Pirátů začali straníci opouštět loď. Ministr Lipavský dezertoval k TOP 09; těžko říct, kam se přidá krajně levicové křídlo. Piráti zřejmě končí jako relevantní síla. Co myslíte, nahradí je někdo horší? Třeba hnutí STAN? Pirátům se nedala upřít jistá autentičnost.

Tak kvazi ministr a vrchní svazák Lipavský rezignoval s předstihem, aby coby Američany vykrmený kůň zůstal co nejdéle u lizu. Máte pravdu, že Piráti ve svém extremisticky ultralevicovém smýšlení byli již dostatečně autentičtí a poměrně čitelní. Ostatní politické subjekty hlavního proudu typu ODS, TOP 09, STAN či lidovců si zatím stále na oko před voliči hrají na něco jiného, než jsou, a úspěšně a neustále klamou zády a slovy. Ale ne podle slov, podle činů poznáme je. Prakticky všechny větší politické strany hlavního proudu převzaly kliky levicově liberálních křídel, které svým smýšlením a zejména nátlakovými a restriktivními praktikami nemají daleko k fašistům či k bolševikům.

Fotogalerie: - Výměna košů

V Německu padá vláda. Ale ozvalo se ze strany německé volební komise, že uspořádat teď volby by bylo problematické. Konkrétně by byl problém sehnat dost papíru. Mění se nám Německo v Kocourkov? Má to nějaký hlubší přesah?

Psali jsme: Německo není schopno uspořádat volby

Na první pohled možná Kocourkov, na druhý pohled další evidentní důkaz, že ona deklamovaná demokracie je pouze prázdný a demagogický pojem. Zřejmě nové volby nejsou v zájmu majitelů klíčů. Zřejmě je třeba pokračovat ve stejném pravověrném proválečném rusofobně ideologickém směru, jen s vyměněnými pohlaváry.

Ostatně podobně, jak se to za hry na covid dělo u nás na postu ministra pro likvidaci zdraví a zdravotnictví, kdy se bezpáteřní farizejové Prymula, Blatný, Arenberger a Vojtěch střídali jak svatí na Velehradě, aniž by byl jakkoliv změněn koronafašistický přístup k občanům. To vše jen z důvodu rozředění zodpovědnosti a nenávisti ze strany občanů vůči vícero zaprodaným hlavám. A je třeba na ně nezapomínat a vést je na paměti. Stejně jako v tomto případě i Andreje Babiše, u něhož právě přistoupení na koronafašistickou totalitu beru jako to zdaleka nejhorší, co si s sebou navždy ponese.

Fotogalerie: - Česká cesta z covidu

V Itálii soudy brání boji s nelegální migrací. Premiérka Meloniová dosáhla dohody s blízkou Albánií, že migranti budou nejdříve deportováni tam, než se o nich rozhodne. Ale zhatily jí to soudy a když je za to Meloniová pohaněla, začaly vykřikovat, že takové útoky jsou nebezpečné. Neriskují tu „zavedené instituce“ trošku?

Anketa Chovají se obchodní řetězce v ČR poctivě? Chovají 2% Nechovají 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 3305 lidí

Zase se nám blíží 17. listopad. V jakém duchu myslíte, že se budou 35. oslavy pádu komunistického režimu nést? Ve varovném kvůli vítězství Donalda Trumpa? V posmutnělém, protože vláda tuší, že se blíží její konec? V bojovném?

To teprve uvidíme. Může to být od každého trochu. Co je ovšem nad slunce naše Václava Havla jasné, že se opět a nadále budou ony oslavy nést v duchu permanentní manipulace, demagogie, fake news, lží a částečné nenávisti oděné do sametové pravdy a lásky. Bohužel a navzdory tomu, že jenom pravda nás skutečně osvobodí. Ale ne každý pravdu slyšet chce, a ne každý by ji unesl.