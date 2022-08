Nastoupí Babišův právník. Šéf ANO viděl plakát SPOLU a sejmul Topolánka. Nejen

reklama

ODS na sociálních sítích začala rozšiřovat novou vizuální podobu kampaně, ve které nejenže veškerou vinu za závislost České republiky na ruském plynu svaluje na Andreje Babiše, ale nadto bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO vyobrazila po boku s ruským prezidentem Putinem. Na plakátu jsou použité termíny jako „bezpečnostní hrozba“, „nová hrozba“, „stejní agenti“ a vedle toho slogan „volte SPOLU“.

Anketa Podporujete zavedení eura v ČR? (Ptáme se od 25. 7. 2022) Podporuji 2% Nepodporuji 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 30724 lidí

Plakát to sice neuvádí přímo, ale jeho vizuální podoba a použití termínu „agenti“ může naznačovat, že je expremiér Babiš jakýmsi ruským agentem nebo že jedná v Putinově zájmu.

Podle Andreje Babiše jde o zoufalý pokus vládní ODS zamaskovat, že se jí nedaří řešit současnou krizi. „Je to samá lež. ODS se drží pravidla, že nejlepší obrana je útok. Na lidi kašlou a do toho lžou,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz expremiér.

„Skutečnost, že naše země je energeticky závislá, jde naopak za ODS, která tady všechno zprivatizovala, i v rámci opoziční smlouvy s ČSSD. Všechno rozprodali, nakonec zprivatizovali i ČEZ a celé to dnes je kvůli nim. Je naprostá lež, že bych já chtěl, aby Rusové dostavěli Dukovany. To vůbec není pravda, naopak! My jsme dělali bezpečnostní prověrky pro dodavatele a připravili jsme tendr, který byl připravený, a Fialova vláda teď pouze prodává naši práci za vlastní. Ve všem mlží, protože plyn, který asi budou mít z LNG terminálu, musí být do České republiky nějak dopraven a lze to udělat pouze přes bod, kde se potkává Nord Stream 1,“ popisuje Andrej Babiš.

Jestli podle něho někdo dlouhodobě podporoval ruský plyn, bylo to Německo. „Co se týče Fialovy vlády v současné době, tak ruský plyn chce jejich hlavní poradce pro energetiku, který zastupuje ruský plyn v tranzitu přes Slovensko, pan Topolánek. To je ten, kdo zastupuje zájmy ruského plynu přes Slovensko. Do Česka vedou pro možnost dodávek plynu pouze dvě trubky. Buď tento tranzit přes Slovensko, kde má zájmy Mirek Topolánek, který dneska radí vládě, a pak ze severu přes OPAL z Nord Streamu.“

„Tohle, co zveřejnili, jsou absolutní lži a pouze to ukazuje na to, že nejsou schopní lidem pomoci, proto vymýšlejí tohle. Vždyť tomu přece nikdo nemůže uvěřit. Za naší vlády jsme neprivatizovali nic. Naopak oni zprivatizovali dříve všechno. Proto dnes o rafinériích rozhodují Poláci, o distribuci plynu Maďaři a o čerpacích stanicích Maďaři, Rakušané a Poláci. Voda je většinou francouzská a drahá. Všechno je to důsledek jejich privatizací. Přichází od nich jedna lež za druhou,“ konstatuje bývalý premiér.

Odmítá, že by jeho vláda měla cokoli společného s lobbováním za ruský plyn. „Co měla naše vláda dělat? My nemáme žádnou státní firmu, která by tu mohla něco nakupovat. Ani současná vláda ji nemá, pouze si přes ČEZ pronajala terminál na zkapalnění stlačeného plynu a teď ho ještě nějak musí dostat sem. Dříve nikoho nenapadlo, že by se měl zbavit ruského plynu, všichni ho chtěli. Merkelová lobbovala za Nord Stream 1 a Nord Stream 2, Topolánek vždy lobboval za plyn přes Slovensko a další lobbovali za South Stream. Všichni ho chtěli a naše vláda v jeho prosazování nehrála žádnou roli. Je totálně směšné, co na nás hází,“ odmítá.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Celá ta jejich reklama nebo kampaň je směšná, nikdo jim to nemůže uvěřit. Když jsem to viděl, bylo mi jasné, že jsou zoufalí. Nevědí, co dělat, v pomoci lidem jsou nejhorší v Evropě, nepomáhají vůbec a pouze pokračují v antibabiš kampani a snaží se tvrdit, že za všechno může Babiš. Normální člověk tomu nemůže uvěřit. Chtějí odlákat pozornost. Přitom my jsme lidem pomáhali a radíme jim, co teď oni mohou dělat,“ podotýká šéf hnutí ANO.

Bude vůči kampani, kde je vyobrazen po boku ruského prezidenta s termíny jako „agenti“ podnikat nějaké kroky? „Poradím se s právníky a uvidíme. Jenže vymahatelnost práva je tady velmi relativní,“ konstatuje Andrej Babiš pro PL.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama