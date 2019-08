Navalnyj? Někdo jiný, než se říká. On a Putin... Publicista odkrývá pozadí „miláčka opozice“

Jak je to s kauzou údajného otrávení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného? A co osoba samotného Navalného? Co zastupuje, jaké má názory? Publicista Michal Stavrev se rozhodl celou věc okomentovat. A přichází se zajímavými závěry.

Navalnyj, vězeň (našeho) svědomí

V Moskvě se demonstruje. Aktivista Alexej Navalnyj na několik dní naplnili obrazovky po celé planetě Zemi. Proč? Putin je zlý. A dál?

Zkuste se zamyslet, co je dnes ruská opozice? Víte, nevíte? Vylovte alespoň jedno jméno, stranu, hnutí. Něco. Dobrá, Alexej Navalnyj bude první, co člověka napadne. Ale taky jediné. Ruská opozice je jako lochneska, všichni o ní mluví, ale nikdo jí neviděl. Možná na hřbetu této mytologické stvůry občas vykouknou exhibicionisté jako Pussy Riot či Pjotr Palenskij, ale není to na dlouho. Ruská opozice jako taková není. Vidět. Vinu nese sám Navalnyj, který vytěžil zájem západních médií jako vyžilá popová hvězda. Ale hlavní balvan viny je náš, protože jsme si Navalného vypiplali k obrazu svému. Tenhle chlapík nám vyhovuje. Dělá dobře našemu svědomí.

Mimochodem, víte jaký je jeho politický program? Je to pravičák, levičák, co soudí o genderu nebo skleníkových plynech, migraci či jaderných zbraních? Víte, nevíte? Netrapte se, na tuto otázku dokáže odpovědět snad několik politologů v této zemi. Je to zvláštní u borce, co má být lídr opozičního hnutí v tak velké zemi. Neví se o něm vůbec nic. Ale ono to není úplně náhoda. Tento aktivista, vystupující hlavně proti projevům lokální korupce, je ve skutečnosti konzervativní ruský nacionalista, který se od Putina liší názorově jen málo. V roce 2007 byl vyloučen z řad prozápadního politického hnutí Jabloko právě kvůli projevům radikálního nacionalismu. Ale je proti Putinovi, a to stačí. Udělal se pro sebe, jako trpitel před západními médii. Kamery ho milují a to se počítá.

Scénář jeho akcí je poněkud otřepaný. Navajnyj poruší nějaké triviální procedurální pravidlo, třeba špatně vyplní přihlášku k volbám, nebo neohlásí demonstraci. Dojde k násilí. Kdyby byla demonstrace povolená a nikdo se nepopral, zajímalo by vás to? Že ne. Pak dojde k teatrálnímu zatčení v podání borců s velkými placatými čepicemi. O policejní brutalitě v Rusku svědčí už jenom fakt, že každý milicionář vypadá jako admirál. Tato One Man Show se pravidelně opakuje už roky. Navalnyj v záři reflektorů vstupuje do basy, pak jde zase ven a dovnitř, aby si mohl postěžovat na zlého Putina. Něco podobného předvedl i před posledními prezidentskými volbami, jen aby nemusel kandidovat, protože výsledek by byl zoufalý. A jestli si myslíte, že v Kremlu ho nemají rádi, pak jste vedle. Je pro ně nesmírně užitečný. Kdyby se objevil skutečně nebezpečný opoziční politik, nebude už pro něj v zahraničních médiích prostor.

Pro Navalného je to docela dobré živobytí. A nám to vlastně taky vyhovuje. Přiznejme si to, o lidská práva zase tolik moc nejde. Kdybychom chtěli podpořit opravdovou ruskou opozici, bylo by to velice trapné. A kdo to tedy je? Nechme stranou partičky anarchistů, kteří se ve velkých ruských městech pravidelně tlučou s pravoslavnými chuligány, protože politicky to nic neřeší. Libertariánská strana, která pořádala aktuální protesty v Moskvě, má něco přes dvě stovky členů. Na chvíli je viděl celý svět. Tím to končí. Tyto skupiny nepředstavují pro současnou moc žádné nebezpečí. To dlí jinde.

V našich médiích je někdy slyšet klišé, že z Ruska hrozí zlý rudý komunismus, ale je to velmi nebezpečná lež. Rusko je přísný liberálně-tržní režim a Putin se v každodenní politické praxi moc neliší třeba od Macrona, snad jenom v tom, že jeho policie tluče méně lidí. Právě ruští komunisté zůstávají jedinou reálnou opozicí současné vládní elity v Kremlu. Žádný jiný subjekt nebo strana nejsou schopny oslovit ruského voliče, to je realita po třech dekádách masivního působení proti „říši zla“. Kdybychom chtěli doopravdy podpořit ruskou opozici, pak by bylo na místě spojit síly s Komunistickou stranou Ruské Federace. Jenom se bojím, že kdyby nám to vyšlo, a zlého diktátora jsme sesadili, budeme rychle Putina volat zpět jako dobrotivého měkotu.

Michail Stavrev

