Ne, za to nemůže Putin. Markéta Šichtařová se postavila Stanjurovi

Hitem tohoto týdne se staly výroky představitelů tří vládních stran, že tzv. windfall tax bude firmami odváděna už za letošek. Po úterním jednání špiček pětikoalice to veřejně oznamovali pirátská místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová, předseda lidovců Marian Jurečka a šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. Během středy šly dolů cenné papíry ČEZ, investoři se zbavovali i akcií bank. Po jednání vlády však ministr financí Zbyněk Stanjura oznámil, že mimořádná daň bude platit až od příštího roku. Akcie firem, kterých se to mělo týkat, ovšem ztratily na burze cca 30 miliard korun. Jaké jsou dopady této kauzy?

A nyní bylo nakročeno na něco podobného, a ještě v horší podobě. Protože vedle retroaktivity je windfall tax unikátní ještě tím, že selektivně si vybírá jen některé banky, ne všechny. Třeba od Pirátů mě takový amatérismus nepřekvapuje, piráti nikdy neoplývali úctou k majetkovým právům a ke konzistenci práva, ale u těch ostatních vládních politiků je to na pováženou. Tím nejhorším signálem pro mě tedy je průkaz toho, jak amatérská vláda je a jakou amorální a protiústavní věc by byla ochotná podepsat.

Premiér Petr Fiala připsal zmatky špatné komunikaci. Zbyněk Stanjura část odpovědnosti shodil na novináře, kteří se ministrů příliš úporně ptají a ti pak tlaku podlehnou a sdělují své „individuální pozice“. Přitom jako první o změně termínu psala na Twitteru Olga Richterová, a to ji asi žádný novinář ke zdi netlačil. Jak na vás komunikace pětikoaličních elit s veřejností působí? Byla to jen chybička, která se může vloudit, jak o výrocích koaličních politiků hovořil Stanjura? Nebo to mohl být záměr? Nebo naprostá absence ekonomického či právního myšlení a uvažování?

Není to záměr – blbost se neděje podle plánu, nýbrž živelně. Nebyla to však ani chybička v komunikaci – je totiž úplně jedno, jestli paní Richterová tlumočí názor vlády, či svou „individuální pozici“, ona individuální pozice totiž byla tak děsivá, že pořád beze zbytku platí, že je na pováženou, jak může zemi řídit osoba s takovými názory. Je to tedy to poslední – naprostá absence ekonomického i právního myšlení i prosté logiky.

Ale jak ukázal závěr týdne, minimálně piráti se úmyslu zavést mimořádnou daň zpětně za tento rok nemíní vzdát a v úterý se k tomu mají zástupci koalice znovu sejít a jednat. To v otázce nového rozpočtu na letošek soudě podle schválené novely zákona zjevně rozpory v koalici nepanují. Jeho schodek na tento rok jednomyslně schválila ve výši 375 miliard korun. „V dodatečných výdajích se prostě projevuje vysoká inflace, vysoké ceny energií a další náklady, které vyvolal Putin a jeho válka. To je prostě fakt. A pokud to někdo nechce uznat, tak popírá realitu,“ vysvětlil ministr financí Zbyněk Stanjura. Má právě šéf státní kasy do rozpočtové reality ten nejsprávnější vhled?

Tak se mi tak zdá, že pan ministr trochu popírá realitu, když stav veřejných financí háže na Putina. To už může rovnou vinit ilumináty. Jakkoliv je Putin zločinec, s naší státní kasou vážně nemá nic společného. Inflace, které čelíme, je důsledkem činů západního světa, nikoliv východního. Dokonce se mi nelíbí v této souvislosti tak oblíbené slovo „zdražování“. To, co vidíme kolem, není v pravém slova smyslu „zdražování“; když se řekne slovo zdražení, tak to spíš znamená izolovaný růst cen některého zboží. Tady ale nejde o růst cen některého zboží, tady jde o plošný monetární jev, kdy peníze ztrácejí hodnotu. Myslíte, že válka na Ukrajině může za to, že peníze ztrácejí hodnotu? Ne, za to může fakt, že v oběhu je víc peněz než zboží a služeb.

Pravdou je, že ještě NAVRCH k tomu, že peníze ztrácejí hodnotu, ještě dochází k izolovanému zdražování kupříkladu energií, v důsledku něhož navíc zdražují izolovaně NAD RÁMEC inflace hlavně ceny všechno, kde je výroba energeticky náročnější. Ale opět – to není důvod pro tvrzení, proč naše veřejné finance musí být v rozvratu.

Realita je taková, že veřejné finance vykazují obrovské schodky proto, že víc vydáváme, než kolik do rozpočtu přijímáme, přičemž chyba není na straně příjmů rozpočtu, chyba je na straně výdajů z rozpočtu. Víte například, že 48 % ceny pohonných hmot je tvořeno daněmi? Vážně se vám zdá logické vzít lidem skoro polovinu platby za plnou nádrž, nechat je nadávat, jak jsou pohonné hmoty drahé, a pak jim ty peníze vracet na dotacích? Nebylo by náhodou logické peníze jim nechat, nechat tím zlevnit skoro o polovinu pohonné hmoty, a nevyplácet dotace?

Nejspíš ano, ale logiku v jednání politiků už jsem dávno přestal hledat. Vámi připomenutá inflace dosáhla v září meziročně v zemích EU téměř 10,9 %, v Česku 17,8 %, což je pátá nejvyšší v rámci unie. Dá se z toho, že v eurozóně byla zářijová inflace 9,9 %, vyvozovat, že ani euro coby měna národní ekonomiky před inflací nijak zvlášť nechrání, jak se nám jeho zastánci v Česku občas snaží vsugerovat?

Teď jste mě opravdu rozesmál. Že by euro chránilo před inflací? To je velmi dobrý vtip. Euro je aktuálně jednou z nejvíce vnitřně nepevných měn světa. To, že spotřebitelská inflace v eurozóně je zatím „jen“ 9,9 %, je ještě docela dobré. Jsou tu totiž mnohem horší věci. Výrobní ceny v Německu se v září meziročně zvýšily stejně jako v srpnu o rekordních 45,8 procenta. A pro spotřebitele z toho jednoznačně plyne, že spotřebitelská inflace, která je časově posunutá proti takzvané výrobní inflaci, ještě nutně musí šplhat nahoru, z toho se nevylžeme.

Pro Němce ovšem asi nejděsivěji zní následující věta, kterou jako komentář k číslům přidali němečtí statistici: „Srpen a září zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nejvyšší nárůst výrobních cen od zahájení průzkumu v roce 1949“. Německo je totiž extrémně citlivé na zmínky o inflaci nebo o veřejném dluhu. Pro pochopení musíme zpět do historie. Předválečná hyperinflace v Německu byla způsobena tím, že Německo nebylo schopno ufinancovat reparace z První světové války, a tak začalo platit reparace na dluh, a tento dluh začalo takzvaně monetizovat, tedy tisknout nekryté inflační peníze, a jimi dluh splácet. Důsledkem byla hyperinflace, celkový ekonomický rozvrat, a mnoho historiků se domnívá, že to bylo právě toto ekonomické podhoubí, které vyneslo k moci Hitlera a podepsalo se na Druhé světové válce.

Po válce proto Německo učinilo obrat doslova o 180 stupňů. Zatímco před válkou vykazovalo obrovskou fiskální nedisciplínu, zadlužovalo se, tisklo peníze a čelilo hyperinflaci, po válce naopak se stalo v Evropě premiantem ve fiskální politice, úzkostlivě dbalo na to, aby udrželo své veřejné finance pod kontrolou, příliš nenafouklo svůj dluh a ani vzdáleně si nezahrávalo s něčím, co by mohlo monetizaci připomínat. Jens Wiedmann, bývalý guvernér německé centrální banky Bundesbank, byl nejhlasitějším centrálním bankéřem v Evropě kritizujícím monetizaci jihoevropských dluhů a politiku záporných úrokových sazeb, které se začala v uplynulých letech dopouštět Evropská centrální banka. A byl to Německý ústavní soud, skrze který neprošly některé z plánů ECB vykazující znaky monetizace veřejného dluhu.

Musíme tedy rozumět tomu, že pro Německo je současná inflace a současná monetizace dluhů mnohem citlivějším tématem než pro jakoukoliv jinou evropskou zemi. Zatím je ještě spotřebitelská inflace v Německu „jen“ 10 procent, kapku nad průměrnou inflací v celé eurozóně, která dosahuje 9,9 procenta, ale tato inflace dál roste. Jakmile se ale někde začne monetizovat státní dluh, zavání to do budoucna OBROVSKÝM průšvihem. A eurozóna právě to už dlouho dělá.

Společnost pro obranu svobody projevu společně s pivovarem Bernard spustila kampaň, v níž upozorňuje na mazání příspěvků a blokace účtů na sociálních sítích, jako jsou Twitter, Facebook, Instagram. Navazují tím na petici Stop cenzuře. Podle Stanislava Bernarda, zakladatele a majitele pivovaru, v 90. letech nikoho ani nenapadlo označit nějaký názor za konspirační nebo dezinformační jen proto, že se mu nehodí do jeho vidění světa, kdežto dnes se to děje masívně. Do hospod, kde čepují Bernarda, byly obchodními zástupci rozvezeny pivní podtácky s reálnými motivy blokací účtů či mazání příspěvků na sociálních sítích. Není to však boj s větrnými mlýny, protože lidé u piva směřování k cenzuře v Česku stěží zastaví?

My v České republice samozřejmě cenzuru sociálních sítí provozovanou odkudsi z Asie nezastavíme, ale podstatné je, aby si lidé nenechali vymýt mozky a uvědomovali si, co se děje. A tohle uvědomění si je mnohem podstatnější než samotná cenzura. Za mne tedy jde o absolutně skvělou aktivitu.

Ministerstva i Úřad vlády se pustily s velkou vervou do úspor energií ve svých sídlech. V duchu vládní vyhlášky plánují, v kolika stupních budou pracovat jejich zaměstnanci a kolik stupňů naměří při průchodu chodbami, snižují spotřebu plynu, vyřazují neúsporné spotřebiče. Na ministerstvu zemědělství šli ještě dál. V rámci akce „pátky bez výtahu“ je vyřazen z provozu páternoster a zaměstnanci byli vyzváni, aby ostatní výtahy nepoužívali, pokud to není nezbytné. Zaslouží si alespoň za tohle šéfové jednotlivých rezortů uznání?

Jejich starosti bych tedy chtěla mít. Připomíná mi to hodně trapnou svazáckou agitku. Kdyby raději stejnou energii ministerstva věnovala na to, aby zastavila minimálně v rámci České republiky Green Deal, který je hlavní příčinou nesmyslně drahých energií!

