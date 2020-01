Nechceme tam trafikanty, kteří budou brát 30 tisíc bez práce! Pirát Martínek i o důchodech a kontrole mocných

Na osm míst v Radě ČT a ČRo se sešlo přes sto přihlášek. Čím si vysvětlujete rekordní zájem o členství v mediálních radách?

V tuto chvíli, po kontrole sněmovní legislativou, je platných 86 přihlášek do Rady České televize a 32 přihlášek do Rady Českého rozhlasu. Jsem rád za velký zájem veřejnosti, což umožňuje vybírat i z mnoha kvalitních kandidátů. Množství lidí, kteří mají zájem o médium veřejné služby, poukazuje na jeho důležitost obzvlášť v době, kdy by mohly přijít snahy některých vládních politiků veřejnoprávní média ovládnout pro své osobní zájmy. Nechceme, aby se mediální rady staly trafikami pro loajální laiky, kteří bez důsledné práce dostanou odměnu kolem 30 tisíc Kč.

Mnohé z nominací do Rady ČT se staly předmětem čilé debaty. Pod drobnohled se dostala zejména ekonomka Hana Lipovská, kterou nominovala Česká biskupská konference. Lipovská je terčem kritiky proto, že dříve pro ParlamentníListy.cz uvedla, že nechápe smysl existence veřejnoprávních médií. Někteří jí vyčítají také angažmá v Institutu Václava Klause. Jsou to oprávněné výtky? Jde o problematické věci?

Česká televize a Český rozhlas byly zřízeny k poskytování veřejné služby spočívající v provozování televizního a rozhlasového vysílání na území České republiky za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachování plurality v oblasti poskytování informací veřejnosti. Zajištění veřejné služby je obdobně jako demokratické volby či nezávislá justice závazek naplňování demokratických hodnot členských států EU. Proto diskuze o existenci vychází spíše z neznalosti mezinárodních úmluv. Byl bych rád, aby v Radě zasedly především osoby nespojené s politiky ani oligarchy, ale zástupci významných společenských organizací. U Pirátů přistupujeme k hodnocení kandidátů na základě odborných podkladů, které připravují analytici. V Radě mají zasedat odborníci, kteří jsou schopni dodržovat vysoké standardy na objektivní informování a vyváženost.

Je špatně, že do Rady ČT se hlásí i lidé, kteří s televizí a jejím dnešním fungováním nesouhlasí?

To špatně není, jen je nutné používat relevantní a objektivní argumenty. Jako Piráti máme též určité výhrady například k transparentnosti hospodaření médií veřejné služby. Nyní se například projednává náš návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, který by dle návrhu měl provádět kontrolu celého hospodaření veřejnoprávních médií.

Často diskutovaným tématem jsou koncesionářské poplatky. Je podle vás pravdou, že jejich zrušením by došlo k ohrožení nezávislosti ČT?

V evropském prostoru je nejběžnějším systémem financování veřejnoprávních médií prostřednictvím televizních a rozhlasových poplatků, a to zejména z důvodu zajištění jejich nezávislosti na výkonné moci a veřejných rozpočtech. Pokud bude zajištěna dostatečná nezávislost na výkonné moci, nebráním se změnám, které budou mít nějaký smysl. Pokud by například měla být veřejnoprávní média placena přímo z daní, muselo by se zajistit obdobně jako v jiných zemích, že příjmy nebude moci vláda dle aktuální nálady jednoduše měnit. To by mohlo zajistit například navázání příjmů na pevně stanovený podíl výběru daně z přidané hodnoty. Jedná se ovšem spíše o účetní změnu, která by vedla k tomu, že by se média platila i z daní osob, které nemají ani televizní nebo rozhlasový přijímač. Proto je nutné u každé navržené změny zvažovat pro a proti, jestli vůbec má nějaký smysl.

Rovný důchod 10 500 korun pro každého, masivnější valorizace, vyšší odvody pro OSVČ či přehlednější systém, který umožní každý rok výpočet budoucího důchodu. Tak vypadá ideální reforma podle ministryně práce Maláčové. Jak její návrh hodnotíte, co z něj je pro vás přijatelné a co ne?

S principem vytvoření důstojného minimálního důchodu souhlasím. Každý občan si zaslouží důstojný život v důchodovém věku. Současně s výdajovou stranou důchodového systému je ovšem nutné řešit i příjmovou stranu, aby byla zajištěna dlouhodobá finanční udržitelnost systému, aby důchody měli stávající i budoucí senioři. Varianta preferovaná MPSV by poté, co vstoupí do důchodu silné populační ročníky narozené v 70. letech 20. století, mohla způsobit obří deficity – až neuvěřitelných 400 miliard korun ročně.

Jsem rád, že se mi podařilo na komisi pro spravedlivé důchody prosadit lepší přehlednost systému a informovanost občanů v produktivním věku, aby byli lépe informováni o svých důchodových nárocích i plnění podmínek pro přiznání důchodu. Zahájili jsme také diskuzi o zřízení nízkonákladového státního důchodového fondu pro dobrovolné a bezpečné spoření občanů, který by tvořil konkurenci soukromým fondům. Stejně tak je vhodné pozitivně motivovat lidi, kteří se dobrovolně rozhodnou pracovat i v důchodovém věku, aby se jim to vyplatilo. I na příjmové stránce jako Piráti přinášíme vlastní návrhy. Navrhli jsme například zrušit daňové osvobození příjmu nad 20 milionů korun při prodeji společnosti, i miliardáři by měli platit daně stejně jako ostatní občané. Legalizace a zdanění konopí by přinesly dle našich odhadů až 4 miliardy korun ročně, lepší regulaci u mladistvých i zlevnění pro lékařské využití. To je pravděpodobně více než přináší EET. Zvýšení minimálního vyměřovacího základu u OSVČ by mohlo být likvidační pro drobné a začínající živnostníky, kteří nyní musí platit sociální odvody, i když jsou ve ztrátě.

„Chceme být blízko lidem, které trápí zdravotnictví, dálnice či obchvaty větších měst,“ uvedl nový volební stratég Pirátské strany Lukáš Wagenknecht pro Seznam Zprávy. Podle něj také Piráti chtějí chránit slabé, jako problém senátor označil velké korporace, v různých kontextech zmínil PPF, Agrofert a Google. Je toto boj, který by Piráti měli vést?

Senátor Lukáš Wagenknecht je předsedou volebního výboru jmenovaný předsednictvem. Jedna z našich hlavních priorit je kontrola moci a mocných. Snažíme se proto hlídat oligarchy i politiky, ať už jsou ve vládě, nebo mimo ni. Snažíme se chránit veřejné prostředky před rozkrádáním nebo neefektivním zneužíváním a sami na sebe kontrolní postupy uplatňujeme. Stejně tak by politici solidárně měli zajistit jistou úroveň ochrany slabých. Každý by měl mít například přístup k bezplatnému – státem definovanému – zdravotnictví, aby zdraví každého občana bylo chráněno. Snažíme se také podpořit efektivní využití prostředků pro výstavbu dálniční a silniční infrastruktury. Pokud se korporace chovají odpovědně ke svým zaměstnancům i okolí a odvádí férové daně, budu se jich zastávat. Na druhou stranu, pokud korporace zneužívají mezer v zákonech pro vlastní obohacení, budu se snažit daný stav napravit.

Osobně se zabývám například ochranou spotřebitelů na finančním trhu. Dnes se snaží mnoho podvodníků vylákat z lidí na základě klamavých informací finanční prostředky, například přes rizikové investování, nepojištěné zpětné hypotéky nebo nadhodnocené podnikové dluhopisy. Kromě toho existují „energošmejdi“ či osoby, které se snaží lidi přes sociální sítě nebo řetězové e-maily napálit zavádějícími či přímo podvodnými informacemi. Proto se zabývám také zvyšováním mediální a finanční gramotnosti i zlepšením kritického myšlení, aby lidé nenaletěli podvodníkům. Například o Pirátech často šíří politická konkurence, mnohdy vydávající se za oficiální komunikaci Pirátů, nesmysly, které se snažíme vyvracet na https://www.pirati.cz/hoax/.

Piráti připravili návrhy, které zjednodušují podnikání a lépe chrání osobní údaje živnostníků. Vy sám jste autorem návrhu, který má z identifikačního čísla odstranit rodné číslo. Proč toto navrhujete?

V době, kdy se snažíme chránit osobní údaje, je zarážející, že z daňového identifikačního čísla živnostníků lze zjistit i rodné číslo. Rodné číslo je velice citlivý údaj, který by mohl být zneužit například při sjednávání úvěru. Proto jsem navrhl, aby se vedle možné žádosti o změnu DIČ nově vytvářená daňová identifikační čísla přiřazovala již bez rodného čísla. Kromě toho návrh zákona obsahuje můj podnět na prodloužení lhůty pro podání elektronického daňového přiznání o měsíc. To má pozitivně motivovat lidi k většímu využívání elektronické komunikace se státem obdobně jako v dalších zemích EU včetně Velké Británie, Francie, Rakouska či Maďarska. Digitalizace veřejné správy může do budoucna výrazně snížit náklady na státní rozpočet a současně zlepšit komfort občanů a zvýšit bezpečnost dat.

Chtějí se tedy Piráti zaměřit i na problémy živnostníků, drobných podnikatelů?

Snažíme se řešit problémy všech, včetně živnostníků a drobných podnikatelů. Při řešení určité problematiky se snažíme najít nejlepší variantu, která bude optimální pro všechny skupiny občanů. Snažíme se snížit zdanění práce všem pracujícím. Pracujeme také na zjednodušení přiznávání a placení daní. Předložen je návrh umožňující zřízení firmy za jeden den po vzoru vyspělých zemí. Zde jsme před volbami ukázali, že už za stávajících podmínek lze celý proces výrazně urychlit a založili jsme firmu několika zájemcům v řádu dnů. Pracujeme na bezplatném zveřejnění některých technických norem, které musí lidé dodržovat. A samozřejmě pracujeme i na mnoha dalších návrzích, které se netýkají živnostníků přímo, ale jejich pozitiva v případě schválení pocítí i oni.

Na Českolipsku se uvažuje, že se opět rozjede těžba čediče na kopci Tlustec, který patří k dominantám této oblasti. Piráti jsou proti, vy se v tom hodně angažujete. Jaké k tomu používáte argumenty?

Povolení těžby je odůvodněno veřejným zájmem na stavbu strategických staveb, jako jsou například železniční tratě. Veřejný zájem plně respektuji, ovšem v tuto chvíli žádné takové stavby nejsou v okruhu Tlustce ještě ani naplánovány. V době, kdy není ještě vyřešena problematika výskytu mnoha ohrožených druhů zvířat a současně neexistují v blízkém okolí Tlustce stavby, které by se v blízké době realizovaly, je vhodné počkat minimálně do doby naplnění veřejného zájmu. Přece není záměrem, aby se u nás ničilo životní prostředí a kvalitní čedič se vyvážel do zahraničí. Nehledě na to, že by následně čedič chyběl, nebo se prodražil pro stavby v České republice.



